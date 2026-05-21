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[Question] Date de dispo Super Mario Galaxy Movie en VOD ?
Coucou les amis !

Une petite question : pour ceux que ça intéresse, avez-vous réussi à visionner en VOD Super Mario Galaxy Movie à partir de Prime Vidéo ? Ça parlait d'une sortie le 20 mai sur les plateformes VOD, mais de mon côté cela affiche "30 juillet 2026" sur Prime, bien curieux..

Merci pour vos éclairages !
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    aeris201
    posted the 05/21/2026 at 07:43 AM by rocan
    comments (3)
    shanks posted the 05/21/2026 at 07:49 AM
    Dispo depuis le 5 mai dans plusieurs pays.
    Avec la France, c'est plus probable que ce soit juillet ouais.
    kidicarus posted the 05/21/2026 at 07:57 AM
    La chronologie des media n'est pas la même dans tout les pays. Par exemple aux usa elle est de quelques semaines voilà pourquoi Mario est arrivé si vite comme le premier d'ailleurs. Chez nous le premier Mario est arrivé de mémoire en août.

    Ça n'a rien avoir avec le succès mais je trouve que ça nuit aux salle de cinéma dans le fond. Après, il n'y a quasi plus d'exploitation en support et en vidéo club qui était une sacrée enc...de pour eux. La vod a remplacé les vidéo club avec des fois des prix exorbitants.
    rocan posted the 05/21/2026 at 08:00 AM
    Merci pour vos réponses !
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