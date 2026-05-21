Coucou les amis !



Une petite question : pour ceux que ça intéresse, avez-vous réussi à visionner en VOD Super Mario Galaxy Movie à partir de Prime Vidéo ? Ça parlait d'une sortie le 20 mai sur les plateformes VOD, mais de mon côté cela affiche "30 juillet 2026" sur Prime, bien curieux..



Merci pour vos éclairages !