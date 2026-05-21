Coucou les amis !
Une petite question : pour ceux que ça intéresse, avez-vous réussi à visionner en VOD Super Mario Galaxy Movie à partir de Prime Vidéo ? Ça parlait d'une sortie le 20 mai sur les plateformes VOD, mais de mon côté cela affiche "30 juillet 2026" sur Prime, bien curieux..
Merci pour vos éclairages !
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posted the 05/21/2026 at 07:43 AM by rocan
Avec la France, c'est plus probable que ce soit juillet ouais.
Ça n'a rien avoir avec le succès mais je trouve que ça nuit aux salle de cinéma dans le fond. Après, il n'y a quasi plus d'exploitation en support et en vidéo club qui était une sacrée enc...de pour eux. La vod a remplacé les vidéo club avec des fois des prix exorbitants.