Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Astral Chain
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name : Astral Chain
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : PlatinumGames
genre : action
european release date : 08/30/2019
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[Switch 2] Astral Chain : Espères-tu qu'une suite voit le jour?


Astral Chain a été brièvement mentionné lors de l'interview de Famitsu avec les créateurs de NieR: Automata. Yoko Taro a laissé entendre que Takahisa Tara souhaiterait réaliser une suite, mais Taura a évité le sujet. Personnellement, j'espère qu'une suite à Astral Chain verra le jour un jour !



Yoko Taro : Taura-san, y a-t-il encore quelque chose (en dehors des jeux) que vous aimeriez faire avec NieR ?

Taura : Je n'ai fait que le jeu, donc je n'ai rien fait d'autre.

Yoko Taro : On dirait que vous souhaitez faire une suite à Astral Chain.

Yosuke Saito : (Puisqu'il s'agit d'un jeu édité par Nintendo) C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire ici...

Taura : Concernant NieR: Automata, je serais ravi de pouvoir continuer à suivre les interviews, les événements et les diffusions comme celle-ci aux premières loges.

Source : https://x.com/Genki_JPN?lang=fr/
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    aeris201
    posted the 05/21/2026 at 03:23 AM by link49
    comments (5)
    keiku posted the 05/21/2026 at 03:33 AM
    En vrai très peu de chance s'était platinium game derrière et bon platinium a disparu des radart
    link49 posted the 05/21/2026 at 03:35 AM
    keiku En espérant que Nintendo mette l'argent sur la table pour que le projet ait lieu. J'ai adoré le premier.
    keiku posted the 05/21/2026 at 03:40 AM
    link49 j'ai adorer le premier aussi, mais sans platinium game pour le faire c'est mort, pareille pour une suite a automata que nintendo ou square le veulent
    link49 posted the 05/21/2026 at 03:43 AM
    keiku Pas faux, mais gardons l'espoir. Platinium Game à l'image de Level 5 peut faire un beau retour.
    keiku posted the 05/21/2026 at 03:49 AM
    link49 pour level 5 c'était encore possible car même s'il ont été en retrait il gardait des licence qui se vendait, mais platinium c'est différent ils ont été au bord de la faillite a cause de microsfoft une première fois et une seconde fois a cause de square et de titan fall, donc revenir pour eux c'est a l'heure actuel très difficile, surtout que astral chain n'a pas fait 10 millions de vente non plus

    Personnellement je voudrais y croire mais si on regarde le coté réaliste de la chose, il y a peu d'espoir
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