Astral Chain a été brièvement mentionné lors de l'interview de Famitsu avec les créateurs de NieR: Automata. Yoko Taro a laissé entendre que Takahisa Tara souhaiterait réaliser une suite, mais Taura a évité le sujet. Personnellement, j'espère qu'une suite à Astral Chain verra le jour un jour !
Yoko Taro : Taura-san, y a-t-il encore quelque chose (en dehors des jeux) que vous aimeriez faire avec NieR ?
Taura : Je n'ai fait que le jeu, donc je n'ai rien fait d'autre.
Yoko Taro : On dirait que vous souhaitez faire une suite à Astral Chain.
Yosuke Saito : (Puisqu'il s'agit d'un jeu édité par Nintendo) C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire ici...
Taura : Concernant NieR: Automata, je serais ravi de pouvoir continuer à suivre les interviews, les événements et les diffusions comme celle-ci aux premières loges.
Source : https://x.com/Genki_JPN?lang=fr/
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posted the 05/21/2026 at 03:23 AM by link49
Personnellement je voudrais y croire mais si on regarde le coté réaliste de la chose, il y a peu d'espoir