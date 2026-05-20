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Le PlayStation State of Play débarque au cinéma


Difficile de déterminer si cette information constitue un véritable indice sur l’ampleur du nouveau PlayStation State of Play prévu pour le 2 juin 2026. Toutefois, Sony semble vouloir marquer le coup pour cet événement, du moins aux États-Unis, avec une diffusion totalement inédite dans les cinémas Alamo Drafthouse (un réseau de salles racheté par Sony en 2024) situés à Raleigh, Los Angeles, dans la région de la baie de San Francisco, Chicago, Dallas/Fort Worth et New York.

À noter que si Sony annonce plus de 60 minutes d’actualités, de révélations et de séquences de gameplay issues des plus grands studios mondiaux, les tickets du "Sony State of Play Free Fan Event" organisé dans les Alamo Drafthouse Cinemas mentionnent, eux, une durée de 90 minutes pour l’événement.

Attendez-vous à une salle remplie de fans partageant leurs réactions en temps réel à chaque nouvelle révélation et bande-annonce dévoilée, ainsi qu’à un menu thématique composé de bouchées et de cocktails dignes des griffes de Wolverine, sans oublier des cadeaux exclusifs. L’entrée est gratuite avec un bon remboursable pour des plats et des boissons sans alcool, utilisable sur place.
Alamo Drafthouse Cinema - https://drafthouse.com/nyc/event/free-fan-event-sony-state-of-play?srsltid=AfmBOoopgEUlVwn2WkOkF49OAzfT9vGjex526uS1TOMNLigkmdjRwtDb&sessionId=129797&cinemaId=2101&date=2026-05-20
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    posted the 05/20/2026 at 09:44 PM by altendorf
    comments (11)
    vyse posted the 05/20/2026 at 09:49 PM
    je les trouve un peu arrogant..je me souvien d'un state of play ou la dernier image cetait un zombie qui faisait "blablabla" et qui se faisait éclater la tronche alors que le state of play en question etait hyper mediocre..
    skuldleif posted the 05/20/2026 at 09:51 PM
    un des derniers state of play de la PS5 donc je m'attend a du lourd
    natedrake posted the 05/20/2026 at 09:52 PM
    Ah ouais, c'est qu'ils ont prévu du très lourd.

    Le trailer 3 de GTA VI peut-être ?
    wickette posted the 05/20/2026 at 09:57 PM
    vyse
    C'est de la comm, tu fais ensuite une vidéo react des gens dans le ciné (des giga fans par définition pour aller voir ça au ciné) et hop, le react ça fait des vues...

    suffit de voir le phrasé:
    Attendez-vous à une salle remplie de fans partageant leurs réactions en temps réel à chaque nouvelle révélation

    Ca sent le tiktok/youtube quoi
    rupinsansei3 posted the 05/20/2026 at 10:15 PM
    Business is Business comme ont dit
    dalbog posted the 05/20/2026 at 10:19 PM
    Ça sent surtout quelques grosses licences qui vont faire plaisir à des fans.
    walterwhite posted the 05/20/2026 at 10:27 PM
    Annoncé plus tôt que d’habitude, diffusé au cinéma. Les ingrédients sont de qualité et la sauce sent bon, je m’attends à un SoP bien appétissant
    rendan posted the 05/20/2026 at 11:00 PM
    Arrogants pour pas grand chose comme d'habitude chez Sony
    toulia posted the 05/20/2026 at 11:10 PM
    The Legend Of Zelda
    The movie picture
    ravyxxs posted the 05/20/2026 at 11:15 PM
    Les gars, avant de crier à l'arrogance,vous pouvez laisser les gens tranquille si ils veulent faire du marketing ? Non mais c'est clairement que vous êtes pas dans le milieu pour sortir tout ça

    On vous force à y aller ? Non, bah alors, si c'est bien tant mieux, et ça se trouve ça deviendra une référence que beaucoup iront copier.

    Donc parler d'arrogance, souvenez vous que les produits que vous achetez, on subit des marketing, plus ou moins *arrogant* si on vous suit.

    Donc c'est quoi la différence ?
    altendorf posted the 05/20/2026 at 11:34 PM
    Carrément, ça parle d'arrogance
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