Attendez-vous à une salle remplie de fans partageant leurs réactions en temps réel à chaque nouvelle révélation et bande-annonce dévoilée, ainsi qu’à un menu thématique composé de bouchées et de cocktails dignes des griffes de Wolverine, sans oublier des cadeaux exclusifs. L’entrée est gratuite avec un bon remboursable pour des plats et des boissons sans alcool, utilisable sur place.

Difficile de déterminer si cette information constitue un véritable indice sur l’ampleur du nouveau PlayStation State of Play prévu pour le 2 juin 2026. Toutefois, Sony semble vouloir marquer le coup pour cet événement, du moins aux États-Unis, avec une diffusion totalement inédite dans les cinémas Alamo Drafthouse (un réseau de salles racheté par Sony en 2024) situés à Raleigh, Los Angeles, dans la région de la baie de San Francisco, Chicago, Dallas/Fort Worth et New York.À noter que si Sony annonce plus de 60 minutes d’actualités, de révélations et de séquences de gameplay issues des plus grands studios mondiaux, les tickets du "Sony State of Play Free Fan Event" organisé dans les Alamo Drafthouse Cinemas mentionnent, eux, une durée de 90 minutes pour l’événement.