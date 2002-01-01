Il y a quelques jours, sur les groupes de fans, des petits malins avaient repéré une fiche IMDB
, consacrée au 3ème opus des Chevaliers de Baphomet : le manuscrit de Voynich
.
Eh bien une officialisation est tombé aujourd'hui sur les comptes Internet de Revolution Software.
Sans préciser s'il s'agira d'une histoire originale ou de l'adaptation d'un des jeux, un projet d'adaptation en film a néanmoins été confirmé pour être en cours de pourparlers !
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posted the 05/20/2026 at 07:59 PM by obi69
Mais qui choisir pour le rôle de la chèvre ?
J'ai backé Broken Sword Reforged: Shadow of the Templars et Broken Sword Reforged: Smoking Mirror (signé de la main du Maître cette fois) avec les vinyles et les artbooks pour les deux. J'ai jamais vu un artbook d'aussi bonne qualité au niveau de la finition à la réception de Shadow of the Templars.
C'est dingue le succès de ces deux jeux après tant d'années, le message de Charles à la fin du Kickstarter pour Smoking Mirror, je l'ai trouvé très émouvant.