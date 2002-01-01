Il y a quelques jours, sur les groupes de fans, des petits malins avaient repéré, consacrée au 3ème opus des Chevaliers de Baphomet :Eh bien une officialisation est tombé aujourd'hui sur les comptes Internet de Revolution Software.Sans préciser s'il s'agira d'une histoire originale ou de l'adaptation d'un des jeux, un projet d'adaptation en film a néanmoins été confirmé pour être en cours de pourparlers !