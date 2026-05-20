Xbox accueille deux nouveaux dirigeants : Matthew Ball, qui rejoint en tant que directeur de la stratégie, et Scott Van Vliet, en tant que directeur technique. Ces recrutements s'inscrivent dans la démarche d'Asha Sharma, PDG de Xbox, pour accélérer le développement produit et affiner les décisions commerciales.



Ball est un analyste du secteur du jeu vidéo, connu notamment pour son rapport annuel "The State of Video Gaming" et son livre The Metaverse (2022) ,il vient d'Amazon Studios où il occupait un rôle similaire ,sa priorité sera de renforcer la division console de Xbox, qui fait face à des défis liés à la hausse des coûts de mémoire et de stockage.



Van Vliet arrive quant à lui avec un profil mêlant jeux vidéo et infrastructure technique. Il a travaillé chez Amazon sur des projets comme Alexa, Amazon Game Studios ou encore Minecraft : Fire TV Edition, puis chez Mattel en tant que vice-président du jeu numérique, avant de rejoindre Microsoft où il supervisait l'infrastructure Azure OpenAI.



Sa mission sera d'améliorer les processus de développement produit au sein de Xbox.