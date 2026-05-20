profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 789
visites since opening : 1901753
skuldleif > blog
Xbox renforce son équipe de direction avec des recrutements de premier plan
Xbox accueille deux nouveaux dirigeants : Matthew Ball, qui rejoint en tant que directeur de la stratégie, et Scott Van Vliet, en tant que directeur technique. Ces recrutements s'inscrivent dans la démarche d'Asha Sharma, PDG de Xbox, pour accélérer le développement produit et affiner les décisions commerciales.

Ball est un analyste du secteur du jeu vidéo, connu notamment pour son rapport annuel "The State of Video Gaming" et son livre The Metaverse (2022) ,il vient d'Amazon Studios où il occupait un rôle similaire ,sa priorité sera de renforcer la division console de Xbox, qui fait face à des défis liés à la hausse des coûts de mémoire et de stockage.

Van Vliet arrive quant à lui avec un profil mêlant jeux vidéo et infrastructure technique. Il a travaillé chez Amazon sur des projets comme Alexa, Amazon Game Studios ou encore Minecraft : Fire TV Edition, puis chez Mattel en tant que vice-président du jeu numérique, avant de rejoindre Microsoft où il supervisait l'infrastructure Azure OpenAI.

Sa mission sera d'améliorer les processus de développement produit au sein de Xbox.
https://x.com/Wario64/status/2057129135005130790
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/20/2026 at 07:48 PM by skuldleif
    comments (17)
    skuldleif posted the 05/20/2026 at 07:51 PM
    je sent que xbox vont se battre comme des lion pour la Helix , du moins j'espere
    altendorf posted the 05/20/2026 at 07:54 PM
    "premier plan" oui ça doit être ça
    negan posted the 05/20/2026 at 07:58 PM
    Ta le PDG d'Epic Games , les plus gros analystes du marché , des mecs comme Christopher Dring qui te disent que ce que fait Xbox est solide en terme de recrutement mais on va préfère croire altendorf qui post sur Gamekyo en slip troué et chaussette sale
    altendorf posted the 05/20/2026 at 08:01 PM
    negan Caleçon stp quand même
    skuldleif posted the 05/20/2026 at 08:01 PM
    remplacez aaron greenberg please

    a mon avis ils a 0 opportunités de rebondir mais bon responsable marketing tout de meme... sois MS lui a filer 3 bouts de ficelles , soit il est incompétent

    negan yes https://x.com/TimSweeneyEpic/status/2057142451387711682
    negan posted the 05/20/2026 at 08:01 PM
    altendorf Moi je suis tout nu donc
    rider288 posted the 05/20/2026 at 08:02 PM
    Negan source sur ca ?
    negan posted the 05/20/2026 at 08:02 PM
    skuldleif a mon avis ils a 0 opportunités de rebondi

    Vu comme il est gros si
    altendorf posted the 05/20/2026 at 08:03 PM
    skuldleif Lui clairement faut le dégager, mais il va être dur a déloger

    negan J'attends le 30 pour ça... La deuxième sera encore meilleure
    vyse posted the 05/20/2026 at 08:03 PM
    negan mdrrrr
    skuldleif posted the 05/20/2026 at 08:05 PM
    negan ALBATAR
    jenicris posted the 05/20/2026 at 08:06 PM
    Greenberg ça toujours été le plus incompétent chez Xbox, et pourtant lui est toujours là, allez savoir pourquoi
    altendorf posted the 05/20/2026 at 08:20 PM
    jenicris Il fait X avec ses mains
    gat posted the 05/20/2026 at 08:24 PM
    skuldleif negan Bande de branquignoles

    « Ouin ouin je prends un PC »

    Au final, ça va claquer 1000 boules minimum pour une console.

    skuldleif Et toi Joseph : « Les exclus
    c vraiment pour d sale races »

    Alors que tu disais l’an dernier prendre la Switch 2 avec ton frère ou ton cousin je sais plus.

    Vous avez clairement un problème les gars.

    Au final, vous aurez le derche en chou-fleur comme nous tous malgré vos deals venus du fin fond de la Colombie
    jenicris posted the 05/20/2026 at 08:29 PM
    altendorf
    newtechnix posted the 05/20/2026 at 08:35 PM
    - Au moins cela crédibilise la direction parce qu'Asha et sa garde rapproché de l'Ia c'est le néant en ce qui concerne le JV, donc on ne peut qu'applaudir ses recrutements.

    - Bien sûr on peut gratouiller parce qu'avoir bossé chez amazon Games c'est comme avoir une case vide sur son CV mais je n'ai pas le sentiment escroquerie qu'une Jade Raymond pouvait inspirer.

    ils repartent de zéro, on va voir si une remontada est possible, en tout cas Microsoft semble remettre une pièce dans la machine c'est bien pour la concurrence dans une situation compliqué avec la hausse des prix du matériel...et un Nintendo aux fraises en voulant imposer son application Nintendo Today.
    jaysennnin posted the 05/20/2026 at 09:34 PM
    skuldleif negan altendorf jenicris
    Y'a des théories managériales qui disent que c'est mieux de maintenir un incompétent (à un poste de responsabilité) en place plutôt que de le virer parce que ça couterait trop cher et on sait pas quel bordel ça va causer derrière si il part, donc on le laisse là en environnement "controlé"
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo