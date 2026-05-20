Xbox accueille deux nouveaux dirigeants : Matthew Ball, qui rejoint en tant que directeur de la stratégie, et Scott Van Vliet, en tant que directeur technique. Ces recrutements s'inscrivent dans la démarche d'Asha Sharma, PDG de Xbox, pour accélérer le développement produit et affiner les décisions commerciales.
Ball est un analyste du secteur du jeu vidéo, connu notamment pour son rapport annuel "The State of Video Gaming" et son livre The Metaverse (2022) ,il vient d'Amazon Studios où il occupait un rôle similaire ,sa priorité sera de renforcer la division console de Xbox, qui fait face à des défis liés à la hausse des coûts de mémoire et de stockage.
Van Vliet arrive quant à lui avec un profil mêlant jeux vidéo et infrastructure technique. Il a travaillé chez Amazon sur des projets comme Alexa, Amazon Game Studios ou encore Minecraft : Fire TV Edition, puis chez Mattel en tant que vice-président du jeu numérique, avant de rejoindre Microsoft où il supervisait l'infrastructure Azure OpenAI.
Sa mission sera d'améliorer les processus de développement produit au sein de Xbox.
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posted the 05/20/2026 at 07:48 PM by skuldleif
a mon avis ils a 0 opportunités de rebondir mais bon responsable marketing tout de meme... sois MS lui a filer 3 bouts de ficelles , soit il est incompétent
negan yes https://x.com/TimSweeneyEpic/status/2057142451387711682
Vu comme il est gros si
negan J'attends le 30 pour ça... La deuxième sera encore meilleure
« Ouin ouin je prends un PC »
Au final, ça va claquer 1000 boules minimum pour une console.
skuldleif Et toi Joseph : « Les exclus
c vraiment pour d sale races »
Alors que tu disais l’an dernier prendre la Switch 2 avec ton frère ou ton cousin je sais plus.
Vous avez clairement un problème les gars.
Au final, vous aurez le derche en chou-fleur comme nous tous malgré vos deals venus du fin fond de la Colombie
- Bien sûr on peut gratouiller parce qu'avoir bossé chez amazon Games c'est comme avoir une case vide sur son CV mais je n'ai pas le sentiment escroquerie qu'une Jade Raymond pouvait inspirer.
ils repartent de zéro, on va voir si une remontada est possible, en tout cas Microsoft semble remettre une pièce dans la machine c'est bien pour la concurrence dans une situation compliqué avec la hausse des prix du matériel...et un Nintendo aux fraises en voulant imposer son application Nintendo Today.
Y'a des théories managériales qui disent que c'est mieux de maintenir un incompétent (à un poste de responsabilité) en place plutôt que de le virer parce que ça couterait trop cher et on sait pas quel bordel ça va causer derrière si il part, donc on le laisse là en environnement "controlé"