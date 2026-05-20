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Jeux Vidéo
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Mais vous arrivez à suivre le rythme des sorties?
Non mais je suis le seul à ne pas réussir à suivre la cadence des grosses sorties ?

J'ai toujours pas fait RE9, pragmata..., Crimson ma pris un temps fou, puis j'ai mis en pause pour faire SAROS, derrière ta FH6 puis James bond dans la foulé... :lol

Du coup je me posais la question comment certains arrivent encore à se plaindre du manque de jeu ? Vous les avez tous fait ?

Absolument rien de vous donnes envie ou bien c'est une posture que vous vous donnez sur le net ?

J'étais juste curieux


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    posted the 05/20/2026 at 07:13 PM by neptonic
    comments (36)
    taiko posted the 05/20/2026 at 07:20 PM
    On est pas obligé de bouffer tout ce qui sort.
    kujotaro posted the 05/20/2026 at 07:21 PM
    Nan franchement quand t'es passionné et que tu touches à tout c'est IMPOSSIBLE. J'ai pas pris la switch 2 ni la rog aly pour cette raison, car impossible de tout faire.
    torotoro59 posted the 05/20/2026 at 07:22 PM
    Je joue selon l'envie, aucun planning ce n'est pas un travail, je fais les jeux pour moi, je fais tranquille Crimson Desert, j'ai fait 2 fois resident evil requiem,

    je pourrai faire d'autres, quand j'aurai envie rien ne presse, m'en fou de pas être dans l'actualité. Après je ne suis pas un jeune joueur (46a), ça joue sûrement aussi.
    battossai posted the 05/20/2026 at 07:22 PM
    Non il faut faire des choix ^^

    Je n'achète plus trop de jeux et j'essaye de finir tant bien que mal ceux que j'ai pour le moment.

    Par exemple j'ai acheté RE9 pour me faire plaisir à sa sortie et résultat je ne l'ai fini que depuis 2 semaines...

    Entre boulot, sport et vie familiale je galère donc je ne tente même plus les jeux chronophages
    jenicris posted the 05/20/2026 at 07:25 PM
    Juste impossible
    nicolasgourry posted the 05/20/2026 at 07:25 PM
    Comme j'ai pas de PS5/XSX/NS2, j'ai pas vraiment ce soucis.
    Dans la sélection, il y a en gros 6 jeux qui m'intéressent.
    djfab posted the 05/20/2026 at 07:26 PM
    Non ! A cause de Crimson Desert surtout, que je n'ai toujours pas fini ! (85H, 71%)
    J'ai mis de côté Pragmata et Saros du coups, et bientôt Yoshi et 007 !
    jenicris posted the 05/20/2026 at 07:27 PM
    Du coup je me posais la question comment certains arrivent encore à se plaindre du manque de jeu ?

    Ca c'est de la fanfic, ils vivent dans un monde parallèle ou n'aiment pas le JV, au choix
    forte posted the 05/20/2026 at 07:27 PM
    Suffit de pas tout acheter et de prendre ce qu'on aime. J'y arrive très bien d mon coté. C'est sûr que si t'es archi influencable et que tu mords à un "holala goty" de la part d'un mec qui achète des jeux sans les déblister, ouais, t'es mort.
    supasaiyajin posted the 05/20/2026 at 07:28 PM
    Non, impossible de suivre. Du coup, je zappe plein de jeux. Mais ça ne me dérange pas de les faire bien plus tard. L'avantage c'est qu'ils sont moins chers, des fois en version complète ou remastérisée. Je continuerai à jouer aux jeux PS5 sur PS6 comme je l'ai fait avec les jeux PS4 sur PS5.
    neptonic posted the 05/20/2026 at 07:29 PM
    nicolasgourry oui et dans l'image que j'ai pris sur google ya même pas tout le linup NS2...

    Non vraiment ya trop de choix
    adamjensen posted the 05/20/2026 at 07:38 PM
    Ma liste est longue, mais je fais simplement des choix sur ce que je joue en premier. Mais sans supprimer aucun jeu pour autant.
    Je les mets simplement en attente.

    Par exemple, j’ai commencé Dying Light : The Beast la semaine dernière et je viens de le terminer aujourd’hui, alors que c’est un jeu sorti en septembre.

    Et je ne fais qu’un seul jeu à la fois, pour en profiter pleinement, pour ne pas m’éparpiller, et parce que je me soucie vraiment de l’histoire et de l’expérience.
    Il y en a qui n’en ont rien à foutre et qui « consomment » les jeux, mais moi je ne suis pas comme ça, et j’en suis bien heureux.
    C'est une passion, pas une course ou autre.

    Après, je fais bien sûr passer les gros jeux en priorité.
    Quand il y a des jeux comme Resident Evil Requiem ou Final Fantasy 7, la question ne se pose pas : il y a des jeux qui n’attendent pas.

    Et je préfère trop de choix que pas assez.
    romgamer6859 posted the 05/20/2026 at 07:39 PM
    Facile, j'accepte de ne pas jouer à tout et je zappe. Si je ne day one pas un jeu c'est qu'il ne m'attire pas plus que ça donc next, pas de backlog.
    shambala93 posted the 05/20/2026 at 07:42 PM
    Pas obligé de tout acheter et encore moins day one. Quel intérêt mis à part faire beau sur l’étagère pour quelques secondes de frissons avec la CB ?
    perse9 posted the 05/20/2026 at 07:44 PM
    perso depuis l'an dernier je sais que j'ai 3 jeux en tête qui allaient vraiment m'interessé (Saros, onimusha et gta6 + hades 2 qui est sortie en version digital sur ps5) et ça peut me tenir plus d'1 année tranquile
    barret49201 posted the 05/20/2026 at 07:47 PM
    T'as oublié Yoshi
    yukilin posted the 05/20/2026 at 07:51 PM
    Je sélectionne. J'ai fait RE 9 et Pragmata.
    Des jeux comme Saros ou Crimson désert et la majorité des grosses sorties dans ta liste ne m'intéressent pas. Je pense faire 007, prochainement.
    altendorf posted the 05/20/2026 at 07:56 PM
    Non. Déjà je n'arrive pas à faire plusieurs jeux en même temps, et ensuite je focus très souvent les platines donc au final, je peux rester plusieurs semaines/mois sur un jeu.
    keiku posted the 05/20/2026 at 08:06 PM
    Sans problème, on va dire que dans la liste seul un seul jeu m’intéressait, et sa durée de vie n'étant pas très longue... et mon prochain jeu n'arrivera pas avant septembre , donc oui j'ai de quoi m'ennuyer...
    hypermario posted the 05/20/2026 at 08:15 PM
    Moi je dois finir 2 - 3 jeux par an. J'ai envie de plus, mais pas le temps.
    romgamer6859 posted the 05/20/2026 at 08:19 PM
    jenicris
    J'ai que pris FH6 et grounded cette année pour l'instant, si j'ai 1 ou 2 jeux par mois c'est parfait (hors exception fin d'année)
    cyr posted the 05/20/2026 at 08:29 PM
    Suffit de prendre les jeux suivant nos goûts. Et d'en garder sous le coude quand il y aura une disette.

    Rien ne sert de courir, il faut partir a point.

    Un jeux avec le temps se bonifie. Des mises a jour viennent corriger certains soucis.
    jenicris posted the 05/20/2026 at 08:30 PM
    romgamer6859 Requiem, et Pragmata sont les deux derniers, et j'ai une tonne de jeu en retard.
    romgamer6859 posted the 05/20/2026 at 08:32 PM
    jenicris aucun retard de mon côté prochain jeu 007
    idd posted the 05/20/2026 at 08:37 PM
    Non ou alors je m'occupe plus de mes gosses et ma femme...
    snave posted the 05/20/2026 at 08:41 PM
    J'arrive à m'en sortir perso. J'ai fini et platiné RE Requiem, Reanimal, Pragmata. Là j'ai préco 007 First Light, j'ai hâte de le faire, et ensuite j'ai énormément d'autres sorties à prendre dans l'année. Année de fou pour moi.

    En tout cas, il y a des jeux à tout va, et ceux qui disent le contraire n'aiment pas le jeu vidéo.
    thelastone posted the 05/20/2026 at 08:55 PM
    C'est impossible faut choisir moi je priorise et même comme ça j'ai une 20 eine de jeux en attente, du coup j'achète plus rien
    shadowmarshal posted the 05/20/2026 at 08:56 PM
    Pour éviter l’embouteillage de jeux, j’ai décidé depuis quelques années de laisser de côté les mondes ouverts qui demandent énormément de temps.

    Un seul jeu en monde ouvert, c’est souvent 100 heures de jeu, dont parfois 50 heures passées uniquement à faire des allers-retours. Du coup, je ne vois plus l’intérêt d’y consacrer autant de temps de vie.
    playstation2008 posted the 05/20/2026 at 09:05 PM
    adamjensen t’as résumé ma philosophie et mon mode de jouer !

    Même si cette année est assez exceptionnelle et j’ai cette impulsion d’acheter les jeux day one ! ca m’était pas arrivé depuis 12 ans comme ça !
    Mais même en achetant, je fais toujours 1 à la fois. Juste que j’en ai déjà 4 sous blister qui attendent mdr
    churos45 posted the 05/20/2026 at 09:06 PM
    Mon dernier AAA c'est Indiana Jones en janvier 2025.
    J'ai tellement de jeux à rattraper, mais je fais selon mes envies. Je ne me force jamais pour la "hype". Et comme je viens d'avoir un PC, je joue enfin aux jeux que j'avais mis de côté depuis des années
    adamjensen posted the 05/20/2026 at 09:08 PM
    playstation2008
    kidicarus posted the 05/20/2026 at 09:11 PM
    J'ai pris le pack RE 9 sur Switch 2 et je n'ai toujours pas fait le jeu et encore moins les deux autres.

    Il faut vraiment que je me relance dans RE 9.
    tripy73 posted the 05/20/2026 at 09:11 PM
    Non c'est devenu impossible de faire tous les jeux qui m'intéresse, sans parler du backlog que j'ai sur PC et Switch... Mais dans tous les cas, vu la gueule de l'industrie qui est en roue libre, ça ne me dérange pas de lever le pied sur les jeux et passer sur d'autres occupations plus constructives.
    l3andr3 posted the 05/20/2026 at 09:14 PM
    Déjà dans cette liste il y a qques un qui ne m'intéressent pas du tout
    Ensuite , je trie en fonction de l'envie du moment
    51love posted the 05/20/2026 at 09:29 PM
    Perso je joue environ 15-20h par semaine, c'est déjà bcp à 40 piges, et c'est très difficile de jouer à tout.

    1. j'achete seulement day one les jeux que je suis sur de faire, mais je les fais generalement 6 mois / 1 an plus tard (correctif, mods, ...) afin d'en profiter avec le confort optimal

    2. les jeux qui m'interessent mais que je suis clairement pas certains de faire, j'attends les retours, et s'ils sont bons, je les prends. ça filtre par mal.

    ça m'évite de sauter sur tout day one et de passer des dizaines d'heure sur des jeux qui vont certainement me decevoir, particulierement les OW.

    Des jeux comme Black Myth Wukong et Clair Obscur qui sont mes 2 derniers GOTY (de très belles surprises donc) par exemple font parti de cette liste.

    3. y'a des jeux que j'attends pas, mais vu qu'autour de moi j'ai pas mal de potes joueurs, on connait nos gouts, et avec internet, s'il y a des pepites qui n'ont fait aucun bruit jusqu'à leur sortie, j'essaye de pas passer à coté.

    dans ta liste :
    - les jeux que j'ai acheté (souvent joué quelques heures par curiosité) et que je ferai plutot entierement en seconde partie 2026 :
    Saros, RE9, Pragmata, FH6

    - que j'acheterai a coup sur (plutot pour 2027)
    dawnwalker, phantom blade, crimson desert

    - que j'acheterai tres probablement :
    GTA6 (la version PC), 007 (parce que la team Hitman sinon non)

    - que je prendrai tres certainement pas :
    wolverine, arc riders, hellriser, reanimal, 8020
    ootaniisensei posted the 05/20/2026 at 09:41 PM
    Suffisait pas de pas prendre Crimson et t'as de quoi faire les nouvelles sorties
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