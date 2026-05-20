Non mais je suis le seul à ne pas réussir à suivre la cadence des grosses sorties ?J'ai toujours pas fait RE9, pragmata..., Crimson ma pris un temps fou, puis j'ai mis en pause pour faire SAROS, derrière ta FH6 puis James bond dans la foulé... :lolDu coup je me posais la question comment certains arrivent encore à se plaindre du manque de jeu ? Vous les avez tous fait ?Absolument rien de vous donnes envie ou bien c'est une posture que vous vous donnez sur le net ?J'étais juste curieux