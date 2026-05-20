Non mais je suis le seul à ne pas réussir à suivre la cadence des grosses sorties ?
J'ai toujours pas fait RE9, pragmata..., Crimson ma pris un temps fou, puis j'ai mis en pause pour faire SAROS, derrière ta FH6 puis James bond dans la foulé... :lol
Du coup je me posais la question comment certains arrivent encore à se plaindre du manque de jeu ? Vous les avez tous fait ?
Absolument rien de vous donnes envie ou bien c'est une posture que vous vous donnez sur le net ?
J'étais juste curieux
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posted the 05/20/2026 at 07:13 PM by neptonic
je pourrai faire d'autres, quand j'aurai envie rien ne presse, m'en fou de pas être dans l'actualité. Après je ne suis pas un jeune joueur (46a), ça joue sûrement aussi.
Je n'achète plus trop de jeux et j'essaye de finir tant bien que mal ceux que j'ai pour le moment.
Par exemple j'ai acheté RE9 pour me faire plaisir à sa sortie et résultat je ne l'ai fini que depuis 2 semaines...
Entre boulot, sport et vie familiale je galère donc je ne tente même plus les jeux chronophages
Dans la sélection, il y a en gros 6 jeux qui m'intéressent.
J'ai mis de côté Pragmata et Saros du coups, et bientôt Yoshi et 007 !
Ca c'est de la fanfic, ils vivent dans un monde parallèle ou n'aiment pas le JV, au choix
Non vraiment ya trop de choix
Je les mets simplement en attente.
Par exemple, j’ai commencé Dying Light : The Beast la semaine dernière et je viens de le terminer aujourd’hui, alors que c’est un jeu sorti en septembre.
Et je ne fais qu’un seul jeu à la fois, pour en profiter pleinement, pour ne pas m’éparpiller, et parce que je me soucie vraiment de l’histoire et de l’expérience.
Il y en a qui n’en ont rien à foutre et qui « consomment » les jeux, mais moi je ne suis pas comme ça, et j’en suis bien heureux.
C'est une passion, pas une course ou autre.
Après, je fais bien sûr passer les gros jeux en priorité.
Quand il y a des jeux comme Resident Evil Requiem ou Final Fantasy 7, la question ne se pose pas : il y a des jeux qui n’attendent pas.
Et je préfère trop de choix que pas assez.
Des jeux comme Saros ou Crimson désert et la majorité des grosses sorties dans ta liste ne m'intéressent pas. Je pense faire 007, prochainement.
J'ai que pris FH6 et grounded cette année pour l'instant, si j'ai 1 ou 2 jeux par mois c'est parfait (hors exception fin d'année)
Rien ne sert de courir, il faut partir a point.
Un jeux avec le temps se bonifie. Des mises a jour viennent corriger certains soucis.
En tout cas, il y a des jeux à tout va, et ceux qui disent le contraire n'aiment pas le jeu vidéo.
Un seul jeu en monde ouvert, c’est souvent 100 heures de jeu, dont parfois 50 heures passées uniquement à faire des allers-retours. Du coup, je ne vois plus l’intérêt d’y consacrer autant de temps de vie.
Même si cette année est assez exceptionnelle et j’ai cette impulsion d’acheter les jeux day one ! ca m’était pas arrivé depuis 12 ans comme ça !
Mais même en achetant, je fais toujours 1 à la fois. Juste que j’en ai déjà 4 sous blister qui attendent mdr
J'ai tellement de jeux à rattraper, mais je fais selon mes envies. Je ne me force jamais pour la "hype". Et comme je viens d'avoir un PC, je joue enfin aux jeux que j'avais mis de côté depuis des années
Il faut vraiment que je me relance dans RE 9.
Ensuite , je trie en fonction de l'envie du moment
1. j'achete seulement day one les jeux que je suis sur de faire, mais je les fais generalement 6 mois / 1 an plus tard (correctif, mods, ...) afin d'en profiter avec le confort optimal
2. les jeux qui m'interessent mais que je suis clairement pas certains de faire, j'attends les retours, et s'ils sont bons, je les prends. ça filtre par mal.
ça m'évite de sauter sur tout day one et de passer des dizaines d'heure sur des jeux qui vont certainement me decevoir, particulierement les OW.
Des jeux comme Black Myth Wukong et Clair Obscur qui sont mes 2 derniers GOTY (de très belles surprises donc) par exemple font parti de cette liste.
3. y'a des jeux que j'attends pas, mais vu qu'autour de moi j'ai pas mal de potes joueurs, on connait nos gouts, et avec internet, s'il y a des pepites qui n'ont fait aucun bruit jusqu'à leur sortie, j'essaye de pas passer à coté.
dans ta liste :
- les jeux que j'ai acheté (souvent joué quelques heures par curiosité) et que je ferai plutot entierement en seconde partie 2026 :
Saros, RE9, Pragmata, FH6
- que j'acheterai a coup sur (plutot pour 2027)
dawnwalker, phantom blade, crimson desert
- que j'acheterai tres probablement :
GTA6 (la version PC), 007 (parce que la team Hitman sinon non)
- que je prendrai tres certainement pas :
wolverine, arc riders, hellriser, reanimal, 8020