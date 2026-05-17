Voici les dernières notes de Famitsu pour la semaine du 17 mai 2026 :
Saros – 9/9/9/9
Snoopy & The Great Mystery Club – 7/7/8/7
Psyvariar 3 – 7/7/7/7
Akuma’s Paradise – 7/7/7/7
Sudden Strike 5 – 7/7/7/7
Il fait mieux que Returnal, qui avait obtenu de leur part un 35/40 :
Returnal (PS5) – 9/9/8/9 [35/40]
Source : https://nintendoeverything.com/famitsu-review-scores-may-17-2026/
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posted the 05/17/2026 at 02:03 PM by link49
C'est un pro-S 51love maintenant?
shao Beaucoup de gens qui aiment Nintendo à la base adoptent un comportement un peu troll envers eux par peu d'etre catalogué fanboy, n-sex ou autre. Un peu comme les bobos qui se présentent comme de gauche par peur d'etre catalogué extrême droite. Pour etre bien vu quoi... Ca porte un nom, ça s'appelle s'encanailler Je pense pas que 51love fasse spécialement ça, mais ça me fait penser qu'on voit beaucoup de ça dans les commus jv sur internet, et ya une pression subtile constante autour de ça. Apres le cas de Link49 est encore différent, il aime tous les jeux et essayent de parler de tous les supports, mais ça enerve certains qui croient que c'est pour essayer de se donner de la légitimité. C'est de la parano soyons honnête
zekk Si on reste de bonne foi, de base un pro N passe pas son temps a troller. Quand il le fait c'est pour répliquer à un troll constant et une jalousie bizarre constante dans l'autre sens, elle est là la réalité frero Le seul troll gratuit que tu vois régulièrement c'est les trucs du genre "tout se passe comme prévu ". Mais ça franchement faut être vraiment fragile pour y attacher de l'importance
Mais vous préférez jouer la carte de la victimisation que d'avouer que vous pouvez troller, sur les différents discord liés au site, toi et tes deux trois potes vous prenez cher, tellement vous abusez pour le moment
Le jeu est incroyable. Digne successeur de Returnal.
Les premiers runs sont bien chauds, mais une fois bien pris en main quel énorme kiff.
Visuellement le 2eme biome est fou.
Roh lalala cette théorie du complot.
ghouledheleter
Contre attaquer quoi au juste? C'est une guerre ou quoi? lol
Non, il a juste donner un exemple pour démontrer que Famitsu, c'est pas forcément un journal hyper fiable c'est tout. Je pense qu'il a pris Nintendogs mais il aurait pu prendre un autre exemple qui vient pas de Nintendo, ça aurait été pareil.
Je m'attendais pas à plus que la réaction de link49.
Il m'arrive assez régulièrement d'avoir envie de laisser un petit troll, et la team premier degré saute direct à pieds joints
Le simple fait de commenter régulièrement l'actualité, je suis anti-tout à vous écouter. Je m'y suis fait après toutes ces années, ça me passe au-dessus de la tête.
Quand une entreprise fait quelque chose de très très bien, je suis un fanboy ; quand une entreprise fait quelque chose de vraiment bidon, je suis un anti, j'ai compris.
Et bizarrement, depuis 2020 j'ai jamais été autant catalogué d'anti-Sony, on se demande bien pourquoi... *suivez mon regard* Et d'ailleurs, les Pro S me sautent rarement à la gorge pour aussi peu
Et en toute honnêteté, j'ai mes preferences comme tout le monde mais je suis anti et pro rien du tout, sur cette génération j'ai même globalement plus d'affection pour les prods Nintendo que pour les 2 autres... (bon j'avoue c'est pas très difficile... )
Mais les mecs, franchement, soyons sérieux 2 min, Famitsu quoi, c'est l'équivalent de notre JV.com, tu connais la note de leurs tests avant eux
Leur crédibilité en tant que testeurs fait partie des pires à mes yeux.
Aussi bon soit Saros, c'était évident qu'il aurait difficilement plus. Le même jeu fait par SE, avec une 2B comme héroïne, aurait frôlé le 40/40, on prend les paris ?
Peu importe, c'était vraiment pour le troll car le jeu a eu la note qu'il mérite au final, là où d'autres sont clairement surévalués, et Nintendogs est à lui seul le porte-étendard.
zekk merci
Une merveille. Une claque. Un poil moins difficile que Returnal mais tout de même très exigeant. Un lore passionnant, une écriture cryptique et hypnotique, un sound design aux petits oignons, et putain, surtout, ce putain de gameplay de folie...
J'aimerais qu'il y ait bien plus de jeu de cette trempe. Merci Housemarque. Merci Sony.