Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Saros
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name : Saros
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Housemarque
genre : action
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[Ps5] Au tour de Famitsu de noter le jeu SAROS


Voici les dernières notes de Famitsu pour la semaine du 17 mai 2026 :

Saros – 9/9/9/9
Snoopy & The Great Mystery Club – 7/7/8/7
Psyvariar 3 – 7/7/7/7
Akuma’s Paradise – 7/7/7/7
Sudden Strike 5 – 7/7/7/7



Il fait mieux que Returnal, qui avait obtenu de leur part un 35/40 :

Returnal (PS5) – 9/9/8/9 [35/40]

Source : https://nintendoeverything.com/famitsu-review-scores-may-17-2026/
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    burningcrimson, tynokarts
    posted the 05/17/2026 at 02:03 PM by link49
    comments (19)
    mrvince posted the 05/17/2026 at 02:11 PM
    Fini hier. Mon GOTY pour le moment et de loin. Une claque.
    kiryukazuma posted the 05/17/2026 at 02:31 PM
    J'y joue depuis hier. JE me force à arrêter... quelle claque. Une vraie exclue magnifique sur ps5
    perse9 posted the 05/17/2026 at 02:51 PM
    j'en suis aux quatrième biome , je confirme c'est une claque
    guiguif posted the 05/17/2026 at 03:07 PM
    51love posted the 05/17/2026 at 03:40 PM
    Famitsu... les mecs préfèrent mettre un 40/40 a Nintendogs on le sait
    link49 posted the 05/17/2026 at 04:45 PM
    51love il faut aussi mettre en perspective que c'est un média japonais qui juge avec ses yeux de joueur japonais.
    hypermario posted the 05/17/2026 at 05:22 PM
    51love Meme sur des news Sony vous arrivez a marroné sur les jeux Nintendo...
    ghouledheleter posted the 05/17/2026 at 06:09 PM
    hypermario fait l’effort de les comprendre un petit peu pour une fois qu’il ont une vrai exclus sur leurs ps5 , ils jubilent les gars.
    shao posted the 05/17/2026 at 06:15 PM
    ghouledheleter hypermario
    C'est un pro-S 51love maintenant?
    zekk posted the 05/17/2026 at 06:33 PM
    hypermario tu fais pareil dans l’autre sens... balaie devant ta porte...51love à côté de toi, c’est la Suisse...
    j9999 posted the 05/17/2026 at 06:50 PM
    51love link49 Oui et puis surtout en arriver à etre mécontant d'un 36/40 on est allé loin quand même. Comme si certains jeux étaient sensés avoir un totem d'immunité qui leur attibuerait automatiquement, sans conteste une note parfaite... Et puis en soi un nintendogs c'est pas nécessairement moins bon qu'un Saros. Les devs de Saros seraient incapables de faire un jeu comme Nintendogs, et les devs de Nintendogs seraient incapables de faire Saros. Ce sont des jeux completement différents. Apres on n'attribue pas forcément une meilleure note a un jeu parcequ'il a couté cher a produire ou qu'il est photoréaliste, c'est une évidence... Remettons l'eglise au milieu du village, 36/40 pour saros au Japon qui est un AAA occidental, c'est une excellente note.

    shao Beaucoup de gens qui aiment Nintendo à la base adoptent un comportement un peu troll envers eux par peu d'etre catalogué fanboy, n-sex ou autre. Un peu comme les bobos qui se présentent comme de gauche par peur d'etre catalogué extrême droite. Pour etre bien vu quoi... Ca porte un nom, ça s'appelle s'encanailler Je pense pas que 51love fasse spécialement ça, mais ça me fait penser qu'on voit beaucoup de ça dans les commus jv sur internet, et ya une pression subtile constante autour de ça. Apres le cas de Link49 est encore différent, il aime tous les jeux et essayent de parler de tous les supports, mais ça enerve certains qui croient que c'est pour essayer de se donner de la légitimité. C'est de la parano soyons honnête

    zekk Si on reste de bonne foi, de base un pro N passe pas son temps a troller. Quand il le fait c'est pour répliquer à un troll constant et une jalousie bizarre constante dans l'autre sens, elle est là la réalité frero Le seul troll gratuit que tu vois régulièrement c'est les trucs du genre "tout se passe comme prévu ". Mais ça franchement faut être vraiment fragile pour y attacher de l'importance
    zekk posted the 05/17/2026 at 06:54 PM
    j9999 non, non vous êtes de plus en plus dans la provocation gratuite...
    Mais vous préférez jouer la carte de la victimisation que d'avouer que vous pouvez troller, sur les différents discord liés au site, toi et tes deux trois potes vous prenez cher, tellement vous abusez pour le moment
    sickjackz posted the 05/17/2026 at 06:56 PM
    Je m'y suis mis jeudi.
    Le jeu est incroyable. Digne successeur de Returnal.
    Les premiers runs sont bien chauds, mais une fois bien pris en main quel énorme kiff.
    Visuellement le 2eme biome est fou.
    ghouledheleter posted the 05/17/2026 at 07:17 PM
    shao pourquoi il contreattaque en descendant nintendo sur une article ps5 alors
    hyoga57 posted the 05/17/2026 at 07:19 PM
    zekk Bien résumé pour le coup. Et c’est pas dur de retrouver leurs posts.
    shao posted the 05/17/2026 at 07:23 PM
    j9999
    Roh lalala cette théorie du complot.

    ghouledheleter
    Contre attaquer quoi au juste? C'est une guerre ou quoi? lol
    Non, il a juste donner un exemple pour démontrer que Famitsu, c'est pas forcément un journal hyper fiable c'est tout. Je pense qu'il a pris Nintendogs mais il aurait pu prendre un autre exemple qui vient pas de Nintendo, ça aurait été pareil.
    51love posted the 05/17/2026 at 08:04 PM
    hypermario ghouledheleter oh ça va, pétez un coup les gars, c'est pas le second degré qui va vous tuer en tout cas

    Je m'attendais pas à plus que la réaction de link49.

    Il m'arrive assez régulièrement d'avoir envie de laisser un petit troll, et la team premier degré saute direct à pieds joints

    Le simple fait de commenter régulièrement l'actualité, je suis anti-tout à vous écouter. Je m'y suis fait après toutes ces années, ça me passe au-dessus de la tête.

    Quand une entreprise fait quelque chose de très très bien, je suis un fanboy ; quand une entreprise fait quelque chose de vraiment bidon, je suis un anti, j'ai compris.

    Et bizarrement, depuis 2020 j'ai jamais été autant catalogué d'anti-Sony, on se demande bien pourquoi... *suivez mon regard* Et d'ailleurs, les Pro S me sautent rarement à la gorge pour aussi peu

    Et en toute honnêteté, j'ai mes preferences comme tout le monde mais je suis anti et pro rien du tout, sur cette génération j'ai même globalement plus d'affection pour les prods Nintendo que pour les 2 autres... (bon j'avoue c'est pas très difficile... )

    Mais les mecs, franchement, soyons sérieux 2 min, Famitsu quoi, c'est l'équivalent de notre JV.com, tu connais la note de leurs tests avant eux

    Leur crédibilité en tant que testeurs fait partie des pires à mes yeux.

    Aussi bon soit Saros, c'était évident qu'il aurait difficilement plus. Le même jeu fait par SE, avec une 2B comme héroïne, aurait frôlé le 40/40, on prend les paris ?

    Peu importe, c'était vraiment pour le troll car le jeu a eu la note qu'il mérite au final, là où d'autres sont clairement surévalués, et Nintendogs est à lui seul le porte-étendard.

    zekk merci
    zekk posted the 05/17/2026 at 08:13 PM
    51love Normal, c’est n'importe quoi
    nox31 posted the 05/17/2026 at 08:24 PM
    Je viens de le finir. 58h de jeu pour tout voir/apprendre/comprendre.

    Une merveille. Une claque. Un poil moins difficile que Returnal mais tout de même très exigeant. Un lore passionnant, une écriture cryptique et hypnotique, un sound design aux petits oignons, et putain, surtout, ce putain de gameplay de folie...

    J'aimerais qu'il y ait bien plus de jeu de cette trempe. Merci Housemarque. Merci Sony.
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