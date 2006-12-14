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name :
MotorStorm
platform :
PlayStation 3
editor :
Sony Interactive Entertainment
developer :
Evolution Studios
genre :
course
european release date :
03/23/2007
us release date :
02/27/2007
japanese release date :
12/14/2006
official website :
http://www.jp.playstation.com/scej/title/ms/
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[Rumeur] Sony envisagerait de relancer certaines de ses anciennes licences inexploitéess
Selon NateTheHate2, il est vrai que Sony explore et envisage de relancer certaines de ses anciennes licences inexploitées.
Il ajoute que ses préférences personnelles sont Sly Cooper, Resistance, Legend of Dragoon, MotorStorm, Ape Escape et inFamous.
Enfin, il déclare qu'il ne considère pas encore des franchises comme Uncharted ou Bloodborne comme étant « anciennes ».
Source :
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1tfe8f4/natethehate_there_is_truth_to_sony_exploring/
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burningcrimson
posted the 05/17/2026 at 05:39 AM by
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43
)
burningcrimson
posted
the 05/17/2026 at 06:00 AM
Il était temps pour eux, j'ai failli attendre... J'espère juste que la qualité sera au rendez-vous...
mithrandir
posted
the 05/17/2026 at 06:17 AM
Ça fait pas rêver perso, j'aimerais tellement un Syphon Filter avec de gros moyens
adamjensen
posted
the 05/17/2026 at 06:18 AM
Syphon Filter ou Days Gone 2, je dis pas non.
Un nouveau Ratchet & Clank aussi, ca fait longtemps.
link49
posted
the 05/17/2026 at 06:35 AM
adamjensen
même si j'adorerais un Days Gone 2, je pense que ça se fera jamais je pense.
cail2
posted
the 05/17/2026 at 06:50 AM
A une époque où la rentabilité maximale est une obsession, un remaster d'un jeu comme Bloodborne les met en stress total alors que ça serait un easy win, j'y crois pas du tout.
Ou au mieux au format AA en full démat'...
link49
posted
the 05/17/2026 at 06:55 AM
cail2
pas faux. Après Bloodborne est déjà pas mal graphiquement. A voir ce qu'apporterait un remaster.
cail2
posted
the 05/17/2026 at 07:07 AM
link49
Tâter le terrain pour une suite par exemple ou explorer la piste d'un "Soul" exclusif à la Playstation (Nintendo tente le coup avec Dusk Blood par exemple).
Là où je veux en venir c'est que Sony est en sueur pour produire un titre demandé par les joueurs alors relancer une IP des années 90-2000 où il y a tout à (re)faire dans un contexte de maîtrise des coûts absolu, c'est pas gagné.
Après c'est peut être moi qui croit de moins en moins au AAA de 150h au détriment de jeux plus courts et plus quali façon Expédition 33, ce qui pourrait être une approche pour tâter le terrain en essayant de ressusciter une ancienne IP à moindre coût.
waurius59
posted
the 05/17/2026 at 07:18 AM
Un nouveau Jak and daxter ?
link49
posted
the 05/17/2026 at 07:21 AM
cail2
ça bloque peut-être pas du côté de Sony.
burningcrimson
posted
the 05/17/2026 at 07:24 AM
cail2
C est Miyazaki qui refuse de laisser Sony faire un remake/remaster/suite(?) de Bloodborne.
rider288
posted
the 05/17/2026 at 07:26 AM
Le problème est. Quel Studio pour s'en occuper ? Sly je vois bien la Team Astro. Mais alors le reste
docteurdeggman
posted
the 05/17/2026 at 07:30 AM
Alundra please
cail2
posted
the 05/17/2026 at 07:38 AM
link49
burningcrimson
Oui Blue Point en a d'ailleurs fait les frais. Reste à connaître les motifs exacts de cette retenue...
link49
posted
the 05/17/2026 at 07:41 AM
cail2
il e semble effectivement que c'est le créateur qui bloque. Peut-être pour se focaliser sur une suite.
shambala93
posted
the 05/17/2026 at 07:43 AM
Tous les 6 mois on a le droit à cela et rien.
burningcrimson
posted
the 05/17/2026 at 07:43 AM
cail2
Je trouve ça bizarre aussi. Sûrement une question de pognons.
darkxehanort94
posted
the 05/17/2026 at 07:52 AM
Legend of Dragoon a part pour les ultra nostalgiques ca parle a personne.
Bien sur on peut tenter le coup des dragons mais bon.
dexterr62
posted
the 05/17/2026 at 08:00 AM
un nouveau Medievil, Tombi! ce serait pas mal
romgamer6859
posted
the 05/17/2026 at 08:07 AM
Un remake de sly coop (comme rachet) serait intéressant.
Sinon :
- trilogie resistance
- infamous
hatwa
posted
the 05/17/2026 at 08:09 AM
dexterr62
ou le remake du 2!
sonilka
posted
the 05/17/2026 at 08:12 AM
Ah le serpent de mer Legend of Dragoon. La rumeur qui revient tous les 5 ans. La licence devait revenir sur PS4 et c'était sur. Bon la promis c'est sur de sur. Mais meme en essayant de prendre ca au sérieux, qui pourrait bien bosser sur ces IP ? Insomniac ? Ils sont occupés à faire du Marvel en boucle et peut etre un jour un nouveau Ratchet. Naughty Dog ? Occupés sur leurs propres IP. Santa Monica ? Pareil. Guerilla ? Pareil. La Team Asobi ? Probablement aussi occupé sur un jeu à eux. Et c'est un petit studio. Sony avait bien Bluepoint pour des projets de ce genre mais ils ont eu la bonne idée de les fermer. Reste plus grand monde pour bosser sur ne serait ce qu'un seul jeu de la liste.
dono56
posted
the 05/17/2026 at 08:14 AM
Heart of darkness avec le gamin qui se bat contre des ombres, il était excellent ce jeu sur ps1
Sinon relancer la licence Jak and Daxter ce serait un kiff
riddler
posted
the 05/17/2026 at 08:14 AM
Si Astro a déjà du mal à taper le million et demi sur un parc de 100M c’est pas Sly (dont le 4 a enterré la licence) où Resistance qui vont sauver Sony.
lion93
posted
the 05/17/2026 at 08:20 AM
sonilka
Ils ont fermés les 2 studios qui pouvaient faire le jeu tranquilement. Japan Studio et Bluepoint xD. Ils ont payé 3millard pour un scam. Et 784M pour marathon. Japan Studio remportait pas grand chose mais au moins ils tapaient pas dans les finances aussi sévère que Bungie xD.
bigsnake
posted
the 05/17/2026 at 08:27 AM
Un syphon filter ou un remake de the Getaway
kidicarus
posted
the 05/17/2026 at 08:31 AM
Lemmings me tenterait bien
sardinecannibale
posted
the 05/17/2026 at 08:35 AM
Avec le Sony actuel ? Laissez ces licences dans leur tombe avec dignité.
PlayStation ne sait plus faire de JRPG ou des jeux familiaux (Astrobot est la seule exception). Même un Siren ne donnerait rien de plus qu'un jeu action à la manière de Blood Curse.
Le savoir-faire n'est plus là.
yurius
posted
the 05/17/2026 at 08:44 AM
Médiévil ce serait trop bien
keiku
posted
the 05/17/2026 at 08:50 AM
je veux bien tant que c'est des licence japonaise
keiku
posted
the 05/17/2026 at 08:52 AM
riddler
il a dépassé les 2,3 millions astro... pour un AA c'est plutot pas mal en vrai
gaeon
posted
the 05/17/2026 at 08:54 AM
dono56
Je peux me tromper, mais je ne pense pas que ce soit un jeu PlayStation. Mais le jeu était bluffant oui
Après avoir vu quelques images de Legend of Dragoon, je pense qu'il y a un vrai charme. Ça me rappelle un peu Baten Kaitos, les vieux FF... vraiment celui là me botterai bien, le reste moui à voir Motorstorm ça claquait bien.
leonsilverburg
posted
the 05/17/2026 at 08:58 AM
Legend Of Dragoon, Wild Arms, Ape Escape, etc....
Faut que Sony fasse comme Nintendo, diversifier son catalogue ou du moins plus qu'actuellement.
Plein de "petits" studios dans le monde qui serait ravi de bosser sur ces licences avec la supervision de Playstation.
khazawi
posted
the 05/17/2026 at 09:12 AM
Ils ne feront rien. Et même si ça sortait, probablement que les ventes ne seraient pas satisfaisantes, d'où le fait qu'elles sont soient mises de côté depuis des années.
zekk
posted
the 05/17/2026 at 09:26 AM
sonilka
Si legend of dragoon est vrai, ce n’est pas développé en interne
51love
posted
the 05/17/2026 at 09:26 AM
A l'image des studios Microsoft, Sony devra bosser dur pour que je reprenne confiance en leurs productions maisons, même s'il y a bien quelques pépites de part et d'autres (Salut Saros et FH6
)
Comme dit au dessus, ils ont fait tellement de choix de projets merdiques, de restructuration et de fermeture de studio qui pouvaient apporter ce brin de diversité à un catalogue qui s'americanise de plus en plus depuis la PS4...
D'ailleurs moi qui pensais que Infamous était "mort" au profit de Spiderman, une expérience similaire mais plus bankable grâce à la puissance marketing de Marvel, et qu'entends je? C'est Infamous qui reviendrait ?
Paye ta diversité si ça se vérifie....
en soit je comprends que ça fasse plaisir aux fans, mais bon ...
Et quand même bien même on ferait revenir du Alundra, du Legend of Dragon, du Wild Arms, des projets qui seraient bien venus, ras le cul de Marvel, comme dit plus haut, ils seront obligés d externaliser certainement, vu comment la plupart de leurs studios sont occupés sur des projets pas hyper bandants.. quand ils sont pas annulés...
zanpa
posted
the 05/17/2026 at 09:26 AM
Médievil avec de l’ambition comme Rachet et je signe direct ! Ou remake de ICO aussi ! Infamous 3 avec un vrai senario et plus de choix de sort si gentil ou méchant pourquoi pas !
hyoga57
posted
the 05/17/2026 at 09:31 AM
zekk
sonilka
Techniquement ils n’ont pas menti. Legend of Dragoon est ressorti sur PS4.
Sinon pour Wild Arms, les quatre premiers opus sont disponibles sur le store PlayStation au cas où.
adelfhitlor
posted
the 05/17/2026 at 10:10 AM
Un petit Soul Sacrifice, please Sony.
sickjackz
posted
the 05/17/2026 at 10:12 AM
Riddler
Il faudrait déjà que Sony ai besoin de se sauver... Ils n'ont jamais fait autant de pognon que depuis la generation PS5 pour info...
Entre les licences London Studio et ex Sony Japan, il y a largement de quoi faire deja... Mais bon vu la politique first party de ces dernieres annees, attendons de voir....
adamjensen
posted
the 05/17/2026 at 10:22 AM
link49
Ouais, peu de chances malheureusement.
ghouledheleter
posted
the 05/17/2026 at 10:51 AM
burningcrimson
tu va encore attendre minimum 5 ans car ils sont juste en reflection la
altendorf
posted
the 05/17/2026 at 10:57 AM
The Legend of Dragoon
yanssou
posted
the 05/17/2026 at 11:20 AM
Ça fait longtemps qu'on sait ça, de mémoire ça été relayer par
jenicris
l'année dernière.
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Un nouveau Ratchet & Clank aussi, ca fait longtemps.
Ou au mieux au format AA en full démat'...
Tâter le terrain pour une suite par exemple ou explorer la piste d'un "Soul" exclusif à la Playstation (Nintendo tente le coup avec Dusk Blood par exemple).
Là où je veux en venir c'est que Sony est en sueur pour produire un titre demandé par les joueurs alors relancer une IP des années 90-2000 où il y a tout à (re)faire dans un contexte de maîtrise des coûts absolu, c'est pas gagné.
Après c'est peut être moi qui croit de moins en moins au AAA de 150h au détriment de jeux plus courts et plus quali façon Expédition 33, ce qui pourrait être une approche pour tâter le terrain en essayant de ressusciter une ancienne IP à moindre coût.
Oui Blue Point en a d'ailleurs fait les frais. Reste à connaître les motifs exacts de cette retenue...
Bien sur on peut tenter le coup des dragons mais bon.
Sinon :
- trilogie resistance
- infamous
Sinon relancer la licence Jak and Daxter ce serait un kiff
PlayStation ne sait plus faire de JRPG ou des jeux familiaux (Astrobot est la seule exception). Même un Siren ne donnerait rien de plus qu'un jeu action à la manière de Blood Curse.
Le savoir-faire n'est plus là.
Après avoir vu quelques images de Legend of Dragoon, je pense qu'il y a un vrai charme. Ça me rappelle un peu Baten Kaitos, les vieux FF... vraiment celui là me botterai bien, le reste moui à voir Motorstorm ça claquait bien.
Faut que Sony fasse comme Nintendo, diversifier son catalogue ou du moins plus qu'actuellement.
Plein de "petits" studios dans le monde qui serait ravi de bosser sur ces licences avec la supervision de Playstation.
Comme dit au dessus, ils ont fait tellement de choix de projets merdiques, de restructuration et de fermeture de studio qui pouvaient apporter ce brin de diversité à un catalogue qui s'americanise de plus en plus depuis la PS4...
D'ailleurs moi qui pensais que Infamous était "mort" au profit de Spiderman, une expérience similaire mais plus bankable grâce à la puissance marketing de Marvel, et qu'entends je? C'est Infamous qui reviendrait ?
Paye ta diversité si ça se vérifie.... en soit je comprends que ça fasse plaisir aux fans, mais bon ...
Et quand même bien même on ferait revenir du Alundra, du Legend of Dragon, du Wild Arms, des projets qui seraient bien venus, ras le cul de Marvel, comme dit plus haut, ils seront obligés d externaliser certainement, vu comment la plupart de leurs studios sont occupés sur des projets pas hyper bandants.. quand ils sont pas annulés...
Sinon pour Wild Arms, les quatre premiers opus sont disponibles sur le store PlayStation au cas où.
Entre les licences London Studio et ex Sony Japan, il y a largement de quoi faire deja... Mais bon vu la politique first party de ces dernieres annees, attendons de voir....
Ouais, peu de chances malheureusement.