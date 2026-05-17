Un journaliste brésilien nommé Pedro Henrique Lutti Lippe affirme que Rockstar n'enverra pas de codes d'avis pour Grand Theft Auto 6.Au lieu de donner des codes aux journalistes, Rockstar prévoit de les emmener dans un lieu sûr et fermé où ils séjourneront plusieurs jours et joueront au jeu sur place sous une surveillance étroite.Lippe a déclaré que cela vise à empêcher les fuites et a expliqué que personne n'obtiendra la clé du jeu.I| a ajouté que tout le monde jouera en intérieur pour que rien ne puisse sortir. Lippe a déjà partagé des nouvelles précises sur le jeu auparavant et a entendu cela de ses sources.