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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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GTA VI : Rockstar n'aurait pas prévu d'envoyer de clé du jeu aux journalistes

Un journaliste brésilien nommé Pedro Henrique Lutti Lippe affirme que Rockstar n'enverra pas de codes d'avis pour Grand Theft Auto 6.
Au lieu de donner des codes aux journalistes, Rockstar prévoit de les emmener dans un lieu sûr et fermé où ils séjourneront plusieurs jours et joueront au jeu sur place sous une surveillance étroite.

Lippe a déclaré que cela vise à empêcher les fuites et a expliqué que personne n'obtiendra la clé du jeu.
I| a ajouté que tout le monde jouera en intérieur pour que rien ne puisse sortir. Lippe a déjà partagé des nouvelles précises sur le jeu auparavant et a entendu cela de ses sources.
https://x.com/i/status/2055770013458694538
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    gameslover, burningcrimson
    posted the 05/17/2026 at 12:55 AM by ouroboros4
    comments (20)
    kinectical posted the 05/17/2026 at 01:33 AM
    Ils ont tellement rien à foutre des reviews
    ravyxxs posted the 05/17/2026 at 01:52 AM
    Les boss quoi......

    Nourrit, loger, blanchit,mais jamais tu leak notre jeu
    keiku posted the 05/17/2026 at 02:05 AM
    on parie combien que ca va leaker
    draven86 posted the 05/17/2026 at 02:47 AM
    C'est bien beau tout ça mais on veut du concret maintenant ^^...
    burningcrimson posted the 05/17/2026 at 03:55 AM
    Ça changera rien car le jeu va se vendre comme des petits pains mais quand un gros éditeur comme Rockstar t'emmène et te chouchoute dans un lieu à l'abri des regards pour tester leur plus gros jeu, on peu encore se poser la question de la légitimité des tests "officiels"...
    mrvince posted the 05/17/2026 at 07:00 AM
    Hâte des 22/20 de certains en tout cas. Le cirque pinder va bientot rouvrir.
    sonilka posted the 05/17/2026 at 07:41 AM
    De mémoire, Konami avait fait ca pour MGSV. Les journalistes avaient été invités à tester le jeu dans un hôtel.
    fan2jeux posted the 05/17/2026 at 07:42 AM
    31/20
    kenpokan posted the 05/17/2026 at 08:59 AM
    Ca n'éviteras pas les leaks...
    vyse posted the 05/17/2026 at 09:02 AM
    mrvince non mais le 21/20 a juste démontré a quel point les tests de la profession servent a rien : faisons nous notre propre avis
    barret49201 posted the 05/17/2026 at 09:03 AM
    Juju en pleure !
    azerty posted the 05/17/2026 at 09:20 AM
    C'est par ce que le scénario est merdique sans Dan...
    piratees posted the 05/17/2026 at 09:34 AM
    keiku pas sure vu que le disc sera bloqué jusqu'au Day one
    keiku posted the 05/17/2026 at 09:52 AM
    piratees pas besoin de disc pour leaker des video de jeux
    malroth posted the 05/17/2026 at 10:17 AM
    keiku bah le seul moyen de leaker c'est d'arriver à contourner la surveillance etroite laba. Ça parait compliqué quand meme. S'ils sont filmé h24, ils verront si un journaliste contourne et la tout leur site sera black list à vie.

    Peutetre meme ils devront laisser leur affaire dans un autre batiment, se mettre à poil et enfiler des vetements que Rockstar leur donnera
    vyse posted the 05/17/2026 at 10:19 AM
    Tant mieux : ça évitera le foutoir qu'il y'a eu pour the last of US 2 ou tous les éléments de scénario ont été spoiler
    keiku posted the 05/17/2026 at 10:22 AM
    malroth ce serait pas la première fois, que des leak passe même sous surveillance
    malroth posted the 05/17/2026 at 10:28 AM
    keiku honnetement ça m'étonnerai que la surveillance soit la meme que ce que prévoit Rockstar ^^
    altendorf posted the 05/17/2026 at 10:54 AM
    C’est pas nouveau, ni les premiers à le faire
    kikoo31 posted the 05/17/2026 at 11:13 AM
    faut les attacher,les enfermer ,enlever les téléphones,les mettre à nu

    pas de leak
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