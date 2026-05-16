en gros



mais...

Satya nadella s'est deja exprimé contre les exclu auparavant et MS cherche une rentabilité immédiate



faute de pouvoir produire des consoles Xbox ,à cause de la conjoncture actuel sur la mémoire ,celles-ci vont manquer, impossible pour eux de justifier des exclu et du marketing sans stock



Asha sharma a donc peu de levier



voila