en gros
mais...
Satya nadella s'est deja exprimé contre les exclu auparavant et MS cherche une rentabilité immédiate
faute de pouvoir produire des consoles Xbox ,à cause de la conjoncture actuel sur la mémoire ,celles-ci vont manquer, impossible pour eux de justifier des exclu et du marketing sans stock
Asha sharma a donc peu de levier
voila
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posted the 05/16/2026 at 08:33 PM by skuldleif
Après pour moi, le plus important pour eux c’est de mieux cadrer leurs studiso
taiko pas compliqué à comprendre pourtant
Ils peuvent arrêter les frais tout de suite et laisser Helix au stade embryonnaire.
et puisque la majorité des gens aura une ps5 / série x, ils devront continuer d'optimiser les jeux et quelque part tant mieux
Ca confirme qu'Xbox est finie en tant que marque et que Helix est même pas encore là que c'est déjà dans la tombe.
Quel gâchis, quelle tristesse...
Le reste, c'est du détail