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Windows central : "Je pense qu'Asha Sharma veut rendre à Xbox ses jeux Exclusifs MAIS...."
en gros

mais...
Satya nadella s'est deja exprimé contre les exclu auparavant et MS cherche une rentabilité immédiate

faute de pouvoir produire des consoles Xbox ,à cause de la conjoncture actuel sur la mémoire ,celles-ci vont manquer, impossible pour eux de justifier des exclu et du marketing sans stock

Asha sharma a donc peu de levier

voila
https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/i-reckon-asha-sharma-wants-to-give-xbox-its-exclusive-games-back-but-these-playstation-comments-reveal-why-microsoft-probably-wont-let-her
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    posted the 05/16/2026 at 08:33 PM by skuldleif
    comments (17)
    romgamer6859 posted the 05/16/2026 at 08:35 PM
    taiko posted the 05/16/2026 at 08:35 PM
    Je suis désolé mais j'ai rien compris à ce que tu as dit
    skuldleif posted the 05/16/2026 at 08:35 PM
    vous pouvez lire le reste de l'article si vous voulez... je croyais que yavait plus a en tirer mais pas vraiment
    skuldleif posted the 05/16/2026 at 08:37 PM
    taiko va lire l'article original t'aura du delayage a mort peut etre la tu va comprendre
    khazawi posted the 05/16/2026 at 08:43 PM
    Sans blague
    jenicris posted the 05/16/2026 at 08:53 PM
    De toute façon outre les soucis de RAM et donc des stocks dont il parle, y l'image de marque de Xbox qui n'a jamais été aussi faible, et biensur le prix de la next gen qui va coûter un bras + un rein
    zekk posted the 05/16/2026 at 08:54 PM
    Vu le score de certaines licences sur console Sony, c’est logique. Après, je trouve que pour le moment, elle a l’air pas mal et peux redonner des couleurs à la marque

    Après pour moi, le plus important pour eux c’est de mieux cadrer leurs studiso

    taiko pas compliqué à comprendre pourtant
    ouroboros4 posted the 05/16/2026 at 08:54 PM
    Forcément tant que ça rapporte de l'argent
    walterwhite posted the 05/16/2026 at 08:55 PM
    Pas d’exclu = Pas d’attrait

    Ils peuvent arrêter les frais tout de suite et laisser Helix au stade embryonnaire.
    ravyxxs posted the 05/16/2026 at 08:56 PM
    J'aime bien la Asha, mais je pense qu'elle connaît vraiment pas l'état de XBOX dans la tête des gens. Elle doit vivre encore à l'ère 360. Ca serait un sacré miracle si XBOX revenait dans la course. Satya c'est très bien pourquoi faut passer les jeux first en multi, il le sait, et pourtant il doit être moins joueur qu'elle....
    romgamer6859 posted the 05/16/2026 at 09:05 PM
    jenicris
    et puisque la majorité des gens aura une ps5 / série x, ils devront continuer d'optimiser les jeux et quelque part tant mieux
    jenicris posted the 05/16/2026 at 09:11 PM
    romgamer6859 le cross gen va durer des plombes, c'est cool pour ceux qui ont déjà les consoles. Mais c'est pas des exclus qui vont faire vendre des consoles de 7 ans l'année prochaine a 650 balles, c'est sur. Ni même des next gen autour des 1000 balles
    abookhouseboy posted the 05/16/2026 at 09:14 PM
    C'est un article d'opinion à prendre comme tel.
    taiko posted the 05/16/2026 at 09:32 PM
    zekk facile à comprendre quand l'article et le titre est modifié
    altendorf posted the 05/16/2026 at 09:40 PM
    "Je pense que"
    cail2 posted the 05/16/2026 at 09:51 PM
    Intéressant cet article. Ca confirme que Nadella voit Xbox uniquement comme un service et non un produit, au moins on connait la source du Mal. Et comme c'est le big boss, c'est pas près de changer.
    Ca confirme qu'Xbox est finie en tant que marque et que Helix est même pas encore là que c'est déjà dans la tombe.

    Quel gâchis, quelle tristesse...
    51love posted the 05/16/2026 at 11:09 PM
    avant de penser exclusif ou non, déjà qu'ils se concentrent à faire des tres bons jeux et ne pas les annuler.

    Le reste, c'est du détail
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