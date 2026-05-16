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Infamous : Second Son
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name : Infamous : Second Son
platform : PlayStation 4
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Sucker Punch
genre : action
multiplayer : non
european release date : 03/21/2014
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
[Rumeur] Un nouveau Infamous en développement ?


Un nouveau jeu < Infamous > serait apparemment en développement.

< lly a un mouvement de fond de personnes- qui veulent Infamous. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose lié à Infamous ailleurs chez PlayStation en ce moment >

Via Jordan Middler du VGC Podcast

Ce serait tellement fou

https://x.com/i/status/2055368150695244067
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    escobar, waurius59, aozora78, tripy73, burningcrimson, barret49201
    posted the 05/16/2026 at 11:05 AM by ouroboros4
    comments (19)
    waurius59 posted the 05/16/2026 at 11:11 AM
    Si seulement c'était vrai ^^ ou remake du 1 et 2
    azerty posted the 05/16/2026 at 11:12 AM
    waurius59 ras le bol des remakes...
    ravyxxs posted the 05/16/2026 at 11:14 AM
    pcverso posted the 05/16/2026 at 11:18 AM
    C'est vrai que ca serai cool j'avais kiffer les 2 premiers
    bourbon posted the 05/16/2026 at 11:25 AM
    Je verrais bien une compilation du 1 et 2 sous forme de remastered un travail comme pour Horizon Zero Dawn serait pas mal. D'autant plus que les jeux ont complètement disparu du catalogue Premium... Il y a moyen de se faire de l'argent sans trop de risque en plus de tester le public ?
    bogsnake posted the 05/16/2026 at 11:26 AM
    Moi je suis team InFamous et pas team Ghost of, donc cette rumeur me mets en joie. Évidemment je préfèrerais un nouvel épisode, mais juste un un Remake des 2 premiers je suis partant aussi (surtout si le côté comics est renforcé).
    kinectical posted the 05/16/2026 at 12:01 PM
    Bordel OUIIII Infamous 1 et 2 sont probablement mes meilleur jeux de la gen par la suite ya eu Second Son qui étais merdique très beau mais merdique sucker punch n’avais pas eu le temps de mettre le contenu et en gros les quêtes annexe qui était l’identité de Infamous n’étais pas présent alors soit un VRAI Infamous 3 soit un remake du 1 et 2 je prend direct
    burningcrimson posted the 05/16/2026 at 12:52 PM
    Ce serait top, j ai bien aimé 2nd son (mon premier jeu Infamous)
    djfab posted the 05/16/2026 at 01:06 PM
    Je suis pour !! Ca ou une nouvelle licence chez Sucker Punch !
    shambala93 posted the 05/16/2026 at 01:40 PM
    Pourquoi pas même si le « super héros » open world chez Sony, c’est un peu lourd !
    walterwhite posted the 05/16/2026 at 02:07 PM
    Mon rêve
    romgamer6859 posted the 05/16/2026 at 02:13 PM
    jenicris c'est lui qui a dit que PS veut laisser des studios externes développer ses anciennes franchises?
    marchand2sable posted the 05/16/2026 at 02:43 PM
    Vraiment bien les deux premiers, j'ai jamais compris l’abandon de cette licence.

    Comment s’appelait le mec en feu, le sans lendemain ? La bête ? J’aimais bien le principe de le voir se rapprocher sur la carte dans le 2. Je pense que c'étaient leurs meilleurs exclu a Sony sur PS3.
    djfab posted the 05/16/2026 at 03:02 PM
    marchand2sable : après 2 suites et un stand alone, c bien de faire une nouvelle licence ! Surtout qu'on a eu Ghost le tsushima !
    mooplol posted the 05/16/2026 at 03:07 PM
    Fallait le filer a blupoint au lieu de les tuer... Sony de ....
    tlj posted the 05/16/2026 at 03:10 PM
    Infamous et ghost sont 2 supers licences. J’aimerais bien qu’un studio externe fasse revenir infamous et que sucker punch continu les ghost si ils ont encore de l’inspiration, sinon une nouvelle licence
    jenicris posted the 05/16/2026 at 03:25 PM
    romgamer6859 il me semble oui
    coconutsu posted the 05/16/2026 at 04:54 PM
    Pour moi c'est pas une nouvelle étant donné que le patron du studio avait déjà dit vouloir retourner sur Infamous il y a quelque temps. Du coup dans ma tête le prochain jeu du studio était déjà un Infamous. Si on a aujourd'hui des rumeurs qui vont dans ce sens c'est une bonne nouvelle.
    maxx posted the 05/16/2026 at 06:49 PM
    Ouuuhhh j'espère que c'est vrai
    J'ai adoré les deux premiers InFamous, surtout l'ambiance du 2 qui était exceptionnelle (j'écoute encore régulièrement la BO). J'ai un peu moins aimé second son et first light même s'ils étaient quand même très sympas, ultra beaux et super agréables a jouer.
    En tous cas, très chaud pour un nouvel épisode !
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