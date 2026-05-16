Un nouveau jeu < Infamous > serait apparemment en développement.
< lly a un mouvement de fond de personnes- qui veulent Infamous. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose lié à Infamous ailleurs chez PlayStation en ce moment >
Via Jordan Middler du VGC Podcast
Ce serait tellement fou
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posted the 05/16/2026 at 11:05 AM by ouroboros4
Comment s’appelait le mec en feu, le sans lendemain ? La bête ? J’aimais bien le principe de le voir se rapprocher sur la carte dans le 2. Je pense que c'étaient leurs meilleurs exclu a Sony sur PS3.
J'ai adoré les deux premiers InFamous, surtout l'ambiance du 2 qui était exceptionnelle (j'écoute encore régulièrement la BO). J'ai un peu moins aimé second son et first light même s'ils étaient quand même très sympas, ultra beaux et super agréables a jouer.
En tous cas, très chaud pour un nouvel épisode !