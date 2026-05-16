Capcom a confirmé utiliser l'IA générative dans son processus de développement de jeux, mais uniquement pour les tâches routinières afin d'améliorer l'efficacité et la productivité.
Dans son dernier rapport financier, l'entreprise a expliqué que l'IA générative sert d'outil pour gérer les tâches répétitives :
- Recherche
- Génération d'ébauches
- Analyse des utilisateurs
- Manuels interactifs
- Vérification des erreurs
- Comptes rendus de réunion
- et autres tâches similaires.
L'objectif est de réduire les tâches fastidieuses afin que les développeurs puissent se concentrer davantage sur la conception créative, la narration et d'autres aspects à forte valeur ajoutée de la création de jeux.
Capcom a clairement indiqué qu'aucun élément généré par l'IA ne sera intégré au contenu final du jeu. Tous les éléments créatifs, y compris les graphismes, les ressources, l'audio et les fonctionnalités du jeu, restent entièrement gérés par des humains.
Neowiz le fait bien ainsi donc je vois pas le problème, les vrai talents qui se plaignent reconvertissez-vous en fermier .
C'est uniquement les brouillons, les artworks finaux sont réalisés par un artiste, et c’est même visible en jeu (bonus déblocables dans Street Fighter 6 et les Resident Evil par exemple).
la différence entre un avocat et une IA...un avocat peut aller négocier par derrière et trouver un arrangement avec le monde judiciaire. ( on le voit souvent dans les films et séries américaines ...en France on trouverait cela honteux)
Nicolas Sarkozy devrait croupir dans une prison depuis des années si la justice était la justice
demain un monde sans avocat et sans juge...ce sera froid et rigide mais cela sera bizarrement plus juste et équitable.... un politicien ou un pédophile ne pourra plus être libérer avec juste du sursis quand en parallèle un défaut de point de permis peut t'envoyer faire de la prison ferme.
Pour beaucoup de profession il y a de quoi à présent s'interroger ( le monde du cinéma US a très vite compris ..normal t'as quand même des scénaristes de SF ) mais c'est l'avenir qui fait peur....car on disserte sur l'IA actuelle qui débarque à peine (avec ses défauts) alors j'ose même pas imaginer dans 10 ans ce qu'il en sera en terme d'efficacité des IAs.
J’avoue, mais ça reste cool pour une grosse boîte comme ça de garder le savoir faire de leurs artistes. Les artworks de Street Fighter 6 sont en plus superbes. Les credits de fin de Pragmata aussi j'ai adoré.
Par contre j'en vois qui demandent tout à l'IA même pour des trucs simple et ils réussissent à donner naissance à des usines à gaz ou des trucs trop chiant à lire. Et ça a tendance à abrutir.
Donc la clé c'est être bon en prompt et utiliser l'IA a bonne dose selon les situations.
idd
"la clé c'est être bon en prompt et utiliser l'IA a bonne dose selon les situations"
C'est ce que beaucoup ont du mal à comprendre. L'IA sans l'être humain n'a pas de raison d'être. C'est un outil pour arriver à un but. Seul l'Homme détermine ce qu'il en est.
Des emplois vont disparaître mais c'est la société qu'il faut repenser, pas l'outil.