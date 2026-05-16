Capcom a confirmé utiliser l'IA générative dans son processus de développement de jeux, mais uniquement pour les tâches routinières afin d'améliorer l'efficacité et la productivité.Dans son dernier rapport financier, l'entreprise a expliqué que l'IA générative sert d'outil pour gérer les tâches répétitives :- Recherche- Génération d'ébauches- Analyse des utilisateurs- Manuels interactifs- Vérification des erreurs- Comptes rendus de réunion- et autres tâches similaires.L'objectif est de réduire les tâches fastidieuses afin que les développeurs puissent se concentrer davantage sur la conception créative, la narration et d'autres aspects à forte valeur ajoutée de la création de jeux.Capcom a clairement indiqué qu'aucun élément généré par l'IA ne sera intégré au contenu final du jeu. Tous les éléments créatifs, y compris les graphismes, les ressources, l'audio et les fonctionnalités du jeu, restent entièrement gérés par des humains.