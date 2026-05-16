profile
Resident Evil Requiem
6
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
16
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 754
visites since opening : 1670432
ouroboros4 > blog
Capcom utilise aussi l'IA mais uniquement pour des tâches routinières


Capcom a confirmé utiliser l'IA générative dans son processus de développement de jeux, mais uniquement pour les tâches routinières afin d'améliorer l'efficacité et la productivité.

Dans son dernier rapport financier, l'entreprise a expliqué que l'IA générative sert d'outil pour gérer les tâches répétitives :

- Recherche
- Génération d'ébauches
- Analyse des utilisateurs
- Manuels interactifs
- Vérification des erreurs
- Comptes rendus de réunion
- et autres tâches similaires.

L'objectif est de réduire les tâches fastidieuses afin que les développeurs puissent se concentrer davantage sur la conception créative, la narration et d'autres aspects à forte valeur ajoutée de la création de jeux.

Capcom a clairement indiqué qu'aucun élément généré par l'IA ne sera intégré au contenu final du jeu. Tous les éléments créatifs, y compris les graphismes, les ressources, l'audio et les fonctionnalités du jeu, restent entièrement gérés par des humains.
https://x.com/i/status/2055558873273237932
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, idd
    posted the 05/16/2026 at 09:28 AM by ouroboros4
    comments (14)
    masharu posted the 05/16/2026 at 09:34 AM
    Je vais donc pouvoir être embauché comme concept-artist pour générer des ébauches chez Capcom si je sais prompt + combiner les résultats tel du brainrot.

    Neowiz le fait bien ainsi donc je vois pas le problème, les vrai talents qui se plaignent reconvertissez-vous en fermier .
    nicolasgourry posted the 05/16/2026 at 09:37 AM
    Ça va se normaliser dans tous les studios, je ne pense pas que l'on reviendra en arrière. Par contre plus tard, peut-être qu'une nouvelle approche existera et l'IA, de la façon dont on la voit aujourd'hui, sera obsolète.
    masharu posted the 05/16/2026 at 10:00 AM
    nicolasgourry A part un système qui s'implante dans ton cerveau et qui te sort ce que tu penses en texte/image/video, non est arrivé au stade flemmardise à préféré quelque chose générée par IA en quelques minutes au simple talent humain, tout ça pour dépense le moins d'argent possible.
    marchand2sable posted the 05/16/2026 at 10:04 AM
    masharu

    C'est uniquement les brouillons, les artworks finaux sont réalisés par un artiste, et c’est même visible en jeu (bonus déblocables dans Street Fighter 6 et les Resident Evil par exemple).
    newtechnix posted the 05/16/2026 at 10:26 AM
    Claude Cowork Legal vient de débarquer et met déjà en ébullition le monde du droit...à minima les coûts (opaque) de prestation des avocats devront baisser ( on peut rêver ) ... à maxima la profession d'avocat va disparaître.

    la différence entre un avocat et une IA...un avocat peut aller négocier par derrière et trouver un arrangement avec le monde judiciaire. ( on le voit souvent dans les films et séries américaines ...en France on trouverait cela honteux)

    Nicolas Sarkozy devrait croupir dans une prison depuis des années si la justice était la justice

    demain un monde sans avocat et sans juge...ce sera froid et rigide mais cela sera bizarrement plus juste et équitable.... un politicien ou un pédophile ne pourra plus être libérer avec juste du sursis quand en parallèle un défaut de point de permis peut t'envoyer faire de la prison ferme.

    Pour beaucoup de profession il y a de quoi à présent s'interroger ( le monde du cinéma US a très vite compris ..normal t'as quand même des scénaristes de SF ) mais c'est l'avenir qui fait peur....car on disserte sur l'IA actuelle qui débarque à peine (avec ses défauts) alors j'ose même pas imaginer dans 10 ans ce qu'il en sera en terme d'efficacité des IAs.
    kidicarus posted the 05/16/2026 at 10:35 AM
    Ah! Certains membres du site ne vont plus acheter leur jeux.
    akinen posted the 05/16/2026 at 10:45 AM
    C’est comme ça dans la majorité des boites et c’est ainsi depuis des années. Mais bon, répétons le pour toutes celles pour qui ça n’a pas été fait.
    masharu posted the 05/16/2026 at 11:38 AM
    marchand2sable C'est tout de même dispensable, rien ne vaut l'imagination d'une vrai personne pour ces choses.
    marchand2sable posted the 05/16/2026 at 11:44 AM
    masharu

    J’avoue, mais ça reste cool pour une grosse boîte comme ça de garder le savoir faire de leurs artistes. Les artworks de Street Fighter 6 sont en plus superbes. Les credits de fin de Pragmata aussi j'ai adoré.
    zanpa posted the 05/16/2026 at 02:01 PM
    Vivre l’IA pour des jeux beaux et qui mettrons pas 7 ans à sortir ! On peu espérer des jeux tous les 3/4 ans maintenant
    tlj posted the 05/16/2026 at 03:15 PM
    Tout est bon à prendre pour reduire le temps de developpement des jeux. C’est infernal sur ces dix dernieres années...
    churos45 posted the 05/16/2026 at 04:47 PM
    Comme toutes les entreprises. L'utilisation de l'IA va être nécessaire pour rester compétitif. Faut juste pas que ça prenne le pas sur l'innovation et les métiers créatifs.
    idd posted the 05/16/2026 at 04:55 PM
    ça se généralise partout, idem au boulot, enregistrement des canf call, passage du transcript dans l'IA pour avoir une synthèse, aide à l'analyse des cahiers des charges pour accélérer la prise de décision si on répond à un dossier ou pas.
    Par contre j'en vois qui demandent tout à l'IA même pour des trucs simple et ils réussissent à donner naissance à des usines à gaz ou des trucs trop chiant à lire. Et ça a tendance à abrutir.
    Donc la clé c'est être bon en prompt et utiliser l'IA a bonne dose selon les situations.
    sardinecannibale posted the 05/16/2026 at 08:46 PM
    Ils ont raison de le faire.
    idd
    "la clé c'est être bon en prompt et utiliser l'IA a bonne dose selon les situations"
    C'est ce que beaucoup ont du mal à comprendre. L'IA sans l'être humain n'a pas de raison d'être. C'est un outil pour arriver à un but. Seul l'Homme détermine ce qu'il en est.

    Des emplois vont disparaître mais c'est la société qu'il faut repenser, pas l'outil.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo