Nalua Studio vient d'annoncer un nouveau jeu d'action plateforme sur XBOX, PS5, Switch, Steam et surtout Neo Geo !
Une bonne nouvelle pour les retro gamers et les fan de la Neo Geo. Le jeu a l'air très propre et j'espère que cette initiative en amenera d'autre dans le futur.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
posted the 05/16/2026 at 09:14 AM by mazeroza
C'est beau, fluide, lisible et bien rythmé en tout cas.
cail2 429€ en édition limitée et 349€ en version standard https://shop.terraonion.com/shop/products
C'est sûr que la différence de prix avec celles qui vont êtres produites par Plaion est énorme.
Faut-il s'inquiéter pour autant, je pense pas car Furrtek étant aussi derrière l'ingénierie des nouvelles cartouches AES+ et il avait montré en rouge ce qu'on verrait pas sur les cartouches AES+ tout en laissant sous-entendre que les nouvelles cartouches utiliseront de la mémoire flash NOR et non pas de la flash NAND
https://www.reddit.com/r/neogeo/comments/1szjy77/furrtek_seems_to_have_confirmed_that_the_aes/?tl=fr
Parce que payer 10/15 balles pour un jeu Steam, pourquoi pas, mais claquer 400 balles pour une cartouche AES qui n'exploite pas 30% des capacités de la Neo Geo, très peu pour moi.
En plus, il est envoyé d'Andorre (donc hors-EU) ? La douane ne va pas louper l'acheteur Français...
Ah ouais et comme le dit defcon5 avec les dounaes la facture va encore grimper... Bah j'attendrais de voir une version "Plaion" dans ce cas, certains jeux auraient une belle perspective avec l'AES+ (genre le Double Dragon NEO) mais s'ils restent sur du public / prix de niche forcément ça se vendra pas ou à des batches confidentiels, dommage...
Ah oui quand j'ai lu "Andorre", je me suis dit "ah comme le matos de Terraonion..." ah ben c'est eux, merde alors...
C'est la folie les frais de douanes, la dernière fois que j'ai commandé des condensateurs de vieilles consoles en Angleterre, j'en avais eu pour plus cher en frais de transports et de douanes qu'en condensateurs.
Complètement, néanmois Plaion permet une alternative qui permettrait de toucher plus de monde au format "AES+" en proposant le jeu à un tarif 4-5 fois moins cher.
Ca empêchera pas les fans fortunés et autres scalpeurs d'acheter les 200 exemplaires qui prendront probablement de la valeur avec le temps surtout s'il n'est pas réédité.
Après c'est certain, il sera plus accessible financièrement sur les autres plateformes, il a l'air juste bien pensé pour la Neo Geo.