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mazeroza
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NECRO POP un nouveau jeu Neo Geo


Nalua Studio vient d'annoncer un nouveau jeu d'action plateforme sur XBOX, PS5, Switch, Steam et surtout Neo Geo !

Une bonne nouvelle pour les retro gamers et les fan de la Neo Geo. Le jeu a l'air très propre et j'espère que cette initiative en amenera d'autre dans le futur.

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Nalua Studio
    tags : retro neogeo aes aes+
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    burningcrimson, plistter, cail2
    posted the 05/16/2026 at 09:14 AM by mazeroza
    comments (10)
    cail2 posted the 05/16/2026 at 09:52 AM
    Faut voir le prix de la cartouche mais je me laisserai bien tenter sur Neo Geo !
    C'est beau, fluide, lisible et bien rythmé en tout cas.
    niflheim posted the 05/16/2026 at 10:32 AM
    Il a l'air sympa ce jeu, je préfèrerais privilégier la Neo Geo par rapport aux autres plateformes mais... le prix va faire mal

    cail2 429€ en édition limitée et 349€ en version standard https://shop.terraonion.com/shop/products

    C'est sûr que la différence de prix avec celles qui vont êtres produites par Plaion est énorme.

    Faut-il s'inquiéter pour autant, je pense pas car Furrtek étant aussi derrière l'ingénierie des nouvelles cartouches AES+ et il avait montré en rouge ce qu'on verrait pas sur les cartouches AES+ tout en laissant sous-entendre que les nouvelles cartouches utiliseront de la mémoire flash NOR et non pas de la flash NAND

    https://www.reddit.com/r/neogeo/comments/1szjy77/furrtek_seems_to_have_confirmed_that_the_aes/?tl=fr
    mazeroza posted the 05/16/2026 at 10:55 AM
    cail2 le jeu est cher mais limité à 200 copie. L'idéal e serait que Plaion édite le jeu dans un avenir proche.
    micheljackson posted the 05/16/2026 at 10:56 AM
    J'en pense que plein d'opportunistes vont profiter du buzz de l'AES+ pour écouler leurs daubes, et qu'à première vue ce jeu en fait partie !
    defcon5 posted the 05/16/2026 at 11:19 AM
    micheljackson J'espère que ce n'est pas un de ces nouveaux jeux développés à l'aide d'un moteur comme Scorpion Engine (c'est à dire potentiellement sans écrire une seule ligne de code).
    Parce que payer 10/15 balles pour un jeu Steam, pourquoi pas, mais claquer 400 balles pour une cartouche AES qui n'exploite pas 30% des capacités de la Neo Geo, très peu pour moi.

    En plus, il est envoyé d'Andorre (donc hors-EU) ? La douane ne va pas louper l'acheteur Français...
    cail2 posted the 05/16/2026 at 12:21 PM
    niflheim mazeroza
    Ah ouais et comme le dit defcon5 avec les dounaes la facture va encore grimper... Bah j'attendrais de voir une version "Plaion" dans ce cas, certains jeux auraient une belle perspective avec l'AES+ (genre le Double Dragon NEO) mais s'ils restent sur du public / prix de niche forcément ça se vendra pas ou à des batches confidentiels, dommage...
    micheljackson posted the 05/16/2026 at 12:30 PM
    defcon5
    Ah oui quand j'ai lu "Andorre", je me suis dit "ah comme le matos de Terraonion..." ah ben c'est eux, merde alors...
    C'est la folie les frais de douanes, la dernière fois que j'ai commandé des condensateurs de vieilles consoles en Angleterre, j'en avais eu pour plus cher en frais de transports et de douanes qu'en condensateurs.
    mazeroza posted the 05/16/2026 at 01:24 PM
    cail2 là on parle d'un produit de niche edité a 200 exemplaires. Reste le demat sur ps, xbox, steam et switch pour profiter du jeu. Ce que je salue c'est la volonté de sortir un nouveau jeu sur néo géo surtout. Et à la vue du trailer le jeu à l'air plutôt propre. Après la jouabilité et le game design ça se jugera manette en main. Si le jeu est cohérent et tient la route on pourra envisager une édition moins cher de plaion (peut-être) . En attendant, il est clair que je conseil a personne d'acheter à l'aveugle une cartouche à 500 balle d'un jeu que personne à toucher. L'avantage maintenant c'est qu'on peut au moins tester la qualité du jeu à moindre coût en demat.
    cail2 posted the 05/16/2026 at 03:17 PM
    mazeroza
    Complètement, néanmois Plaion permet une alternative qui permettrait de toucher plus de monde au format "AES+" en proposant le jeu à un tarif 4-5 fois moins cher.
    Ca empêchera pas les fans fortunés et autres scalpeurs d'acheter les 200 exemplaires qui prendront probablement de la valeur avec le temps surtout s'il n'est pas réédité.
    Après c'est certain, il sera plus accessible financièrement sur les autres plateformes, il a l'air juste bien pensé pour la Neo Geo.
    mazeroza posted the 05/16/2026 at 06:21 PM
    cail2 C'est clair qu'il donne envie et que les 200 exemplaires s'ecouleront. Croisons les doigts pour que plaion ait l'envie d'en faire l'édition.
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