New Super Mario Bros. est sorti sur Nintendo DS le 15 mai 2006 aux USA, le 25 mai 2006 au Japon et le 30 juin 2006 en EuropeCe fut le grand retour de Mario en 2D depuis Super Mario World sorti en 1990, donc après 16 ans d'absence.Il a été l'une des plus grosse killer app / system seller de la Nintendo DS et a joué un role important dans la bataille face à la PSP. On peut meme dire que sa sortie conjointe a la DS Lite (qui est sortie a peu pres au meme moment), ont porté le coup de grace a la PSP en occident, qui était en grande difficulté face a la vague causal gaming instauré par Nintendo que Sony n'avait pas pu anticiper. Au Japon la PSP a reussi a survive grace a Monster Hunter.Le jeu été salué par la critique et fut un succès commercial massif avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus. Il a rappelé a Nintendo que les Mario 3D c’est formidable mais il y a toujours une demande du public pour les Mario 2D. Le jeu a connu 3 suites, sur Wii, sur 3DS et WiiU, qui ont été critiqué pour leurs similarités