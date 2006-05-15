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New Super Mario Bros.
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name : New Super Mario Bros.
platform : Nintendo DS
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
multiplayer : 1 à 2
european release date : 06/30/2006
us release date : 05/15/2006
japanese release date : 05/25/2006
official website : http://mario.nintendo.com/
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aeris201
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[Anniversaire] New Super Mario Bros sur NDS a 20 ans
New Super Mario Bros. est sorti sur Nintendo DS le 15 mai 2006 aux USA, le 25 mai 2006 au Japon et le 30 juin 2006 en Europe

Ce fut le grand retour de Mario en 2D depuis Super Mario World sorti en 1990, donc après 16 ans d'absence.

Il a été l'une des plus grosse killer app / system seller de la Nintendo DS et a joué un role important dans la bataille face à la PSP. On peut meme dire que sa sortie conjointe a la DS Lite (qui est sortie a peu pres au meme moment), ont porté le coup de grace a la PSP en occident, qui était en grande difficulté face a la vague causal gaming instauré par Nintendo que Sony n'avait pas pu anticiper. Au Japon la PSP a reussi a survive grace a Monster Hunter.

Le jeu été salué par la critique et fut un succès commercial massif avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus. Il a rappelé a Nintendo que les Mario 3D c’est formidable mais il y a toujours une demande du public pour les Mario 2D. Le jeu a connu 3 suites, sur Wii, sur 3DS et WiiU, qui ont été critiqué pour leurs similarités


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    link49, nindo64, barret49201
    posted the 05/16/2026 at 08:15 AM by aeris201
    comments (9)
    choroq posted the 05/16/2026 at 08:35 AM
    Oui, une belle réussite.
    ratchet posted the 05/16/2026 at 08:37 AM
    L’un des rares bons Mario (400coms)
    cyr posted the 05/16/2026 at 08:42 AM
    Mouai. Je me demande si c'est a cause de lui que j'ai pas acheter mario wonder.....

    Je fais un blocage, bon pas la versions switch2. Si je devais le prendre en versions switch....
    gamerdome posted the 05/16/2026 at 08:44 AM
    Je préfère les Mario 2D à ceux en 3D, vivement un nouvel épisode après l'excellent Mario Wonder
    zephon posted the 05/16/2026 at 09:09 AM
    le début du style "générique"
    hatwa posted the 05/16/2026 at 10:10 AM
    zephon en effet, autant la version Wii a apporté le mode multi, autant les opus 3DS et Wii U ont manqué d'identité
    barret49201 posted the 05/16/2026 at 10:31 AM
    Magnifique jeu, que de souvenirs
    nindo64 posted the 05/16/2026 at 12:40 PM
    Je me souviens l'avoir eu en même temps que la DS Lite. Et c'était le même jour que le match France Brésil de la Coupe du Monde de la même année. Le temps passe vite..
    piratees posted the 05/16/2026 at 01:24 PM
    j'ai encore la DSi XL en rouge
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