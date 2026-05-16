accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
2
❤
Likers
Who likes this ?
link49
,
boyd
name :
Resident Evil Requiem
platform :
Xbox Series X
editor :
Capcom
developer :
Capcom
genre :
action
other versions :
PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
481
Likes
Likers
Who likes this ?
cuthbert
,
midsaru
,
hellooooooo
,
ptifront
,
ekid
,
maskash
,
supatony
,
kekell
,
58e64g
,
kokoriko
,
edmondwells
,
ing09
,
nintendotown
,
ny
,
lastmajor
,
orangina
,
xenos
,
darkshao
,
gensouille
,
darkscream
,
tourte
,
zabuza
,
grozourson
,
tvirus
,
vonkuru
,
yuri
,
itachi974
,
artemis
,
greil93
,
minx
,
fullbuster
,
zorrox
,
mickurt
,
stiltzkin
,
shampix
,
narutimate24
,
eldren
,
mordred
,
metasonic
,
robin73
,
lambo
,
shanks
,
sokarius
,
barbenoire
,
trezert
,
sboubi
,
supasaya
,
fantacitron
,
pikmin592
,
anonymous340
,
estellise
,
stonesjack
,
titipicasso
,
milo42
,
voxen
,
robinca
,
binou87
,
whitepotatoes
,
xenos14
,
lichking
,
battossai
,
strifedcloud
,
darksephiroth
,
hipou
,
linkart
,
aiolia081
,
ntown
,
darkeox
,
sauronsg
,
klepapangue
,
kurosama
,
jwolf
,
jaune
,
apollokami
,
furtifdor
,
trafalgar
,
vanilla59
,
jeanouillz
,
takahito
,
shinaroni
,
giusnake
,
amassous
,
clash
,
x1x2
,
koopa
,
elricyann
,
diablass59
,
roivas
,
haydenbridal123
,
archesstat
,
badaboumisback
,
arrrghl
,
bjm
,
neokiller
,
buros
,
myers
,
artemico
,
heracles
,
biboufett
,
ritalix
,
snakeorliquid
,
drakeramore
,
lz
,
krash
,
dragonkevin
,
lanni
,
khel
,
keka
,
darkyx
,
sonofryse
,
dx93
,
monkeydluffy
,
kisukesan
,
link78
,
kyogamer
,
gaymer40
,
hado78
,
oversoulxlll
,
stardustx
,
friteforever
,
noth
,
kenpokan
,
soudis13
,
zackfair59plus
,
spartan1985
,
nindo64
,
arngrim
,
shao
,
sphinx
,
onirinku
,
jojoplay4
,
ultrageek
,
hir0k
,
knity
,
victornewman
,
leblogdeshacka
,
angelcloud
,
jorostar
,
nobleswan
,
toxicro
,
uta
,
sakimotor
,
pyrogas
,
titouhman
,
elmax
,
kwak
,
opthomas
,
boby3600
,
blackbox
,
evilboss
,
seeney
,
orosama
,
pwyll
,
chester
,
ichigoo
,
marco86
,
link80
,
scalaadcaelum
,
cajp45
,
guilde
,
geugeuz
,
lacasadenico
,
sorasaiku
,
wilhelm
,
david20
,
ecco
,
zemarth
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
temporell
,
naughty
,
bayonetta
,
choopssunny
,
tidusx59
,
ninjah
,
freddodo
,
youjimbo
,
miko599
,
kiribati
,
omegarugal
,
zaoo
,
squall0280
,
fifine
,
rebellion
,
ry0
,
nekonoctis
,
nmariodk
,
momotaros
,
iiii
,
flash
,
maxibesttof
,
kali
,
gamergunz
,
mugimando
,
tuni
,
hendymion
,
epoko
,
xenopon
,
fortep
,
thekingofpop
,
genraltow
,
mutenroshi
,
junaldinho
,
vercetti
,
nduvel
,
davidhm
,
coco98bis
,
playstation2008
,
bliss02
,
kakazu
,
yeumpi
,
badeuh
,
toshiro
,
bladagun
,
seriously
,
cedrich74
,
magium
,
mikazaki
,
thib50
,
404
,
yka
,
xyrlic
,
capcom
,
popomolos
,
alexkidd
,
kekos
,
hinataa
,
eaglevision
,
jenicris
,
zelpokinel
,
galahadorder
,
ajb
,
niveforever
,
zorrojohn436
,
kuramayohko
,
kikumaru
,
ikki47
,
odv78
,
darkparadize
,
gruetriton
,
naruto780
,
alphaomega
,
donkeykong06
,
julisa
,
netero
,
floflo
,
wickette
,
renton
,
fanlink1
,
rio33
,
ballista
,
shockadelica
,
shaco
,
beni
,
ushiro
,
waurius59
,
barberousse
,
xbhxrebirth
,
legogolito
,
cort
,
neckbreaker71
,
terranova
,
thejoke
,
blm
,
edenil
,
shadowbiz
,
referencementmontpellier
,
marchand2sable
,
shindo
,
evojink
,
killia
,
yanssou
,
olimar59
,
samlokal
,
tynokarts
,
majorevo
,
xenyphas
,
cliver
,
tetsu
,
60teraflops
,
captaintoad974
,
trodark
,
snowbell
,
pist5
,
edgar
,
gameslover
,
xxxxxx0
,
rayzorx09
,
darkfoxx
,
corrin
,
happosaisan
,
powerplex
,
testament
,
samsuki
,
thor
,
raph64
,
neptonic
,
jesrowweakman
,
negan
,
mithrandir
,
sujetdelta
,
nsixtyfour
,
eyrio
,
gladiatorts
,
vadorswitch
,
fandenutella
,
nihv
,
skyzein
,
ariue
,
maxine
,
awamy02
,
arjunakhan
,
uit
,
choupiloutre
,
facaw
,
gareauxloups
,
osiris
,
driver
,
husotsuki
,
ouroboros4
,
narustorm
,
shmawlk44
,
darkxehanort94
,
sultano
,
fuji
,
djayce
,
dastukiim
,
sorakairi86
,
ekibyo
,
shuusaku
,
ryadr
,
bustadu95
,
airzoom
,
calishnikov
,
dreamcast
,
kikoo31
,
tenebrae
,
narukamisan
,
shigeryu
,
matzel
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
cyr
,
neclord83
,
waralex
,
sonic2903
,
finalyoz
,
mystic
,
chinoismasque
,
starman
,
xxther3dxx
,
link571
,
mtkaragorn
,
lazzaroxx
,
zelda59279
,
ioop
,
tzine
,
wazaaabi
,
allan333
,
neoriku13
,
kidicarus
,
micablo
,
rulian
,
onypsis
,
bariste
,
hizoka
,
neolex59
,
lefab88
,
pillsofdeath
,
thelastone
,
cladstrife59
,
walkix
,
famimax
,
gaunt
,
yogfei
,
maxff9
,
drybowser
,
cjmusashi
,
cril
,
pimoody
,
pensador
,
chronos
,
kageyama
,
lautrek
,
crounix81
,
greatteacheroni
,
h33ro95
,
salocin
,
receiversms
,
smokeboom
,
kamina
,
romgamer6859
,
tit64
,
johnt
,
kaa
,
dedoc
,
trichejeux
,
cloc
,
varanime
,
codereferral
,
aggrekuma
,
koriyu
,
krcedric
,
asakk
,
lastboss
,
yais9999
,
malroth
,
op4
,
okiz03
,
darknova
,
angryfighter
,
okagami
,
darkcoca
,
hyunckel
,
link1983
,
fran
,
ocarinak
,
alexkid
,
tolgafury
,
danceteria
,
krilinchauve
,
erosennin
,
pharrell
,
mysth
,
zobiwan83
,
hirami
,
jondub
,
samus68
,
geralttw
,
jumeau
,
odyle54
,
phosfer
,
kwathor
,
daoko
,
bullkass
,
fylen
,
derno
,
flom
,
sk8mag
,
cijfer
,
haorus
,
fausst
,
hyuga51
,
demon
,
suzukube
,
bobobiwan
,
e3ologue
,
suikoden
,
yurienu
,
chiotgamer
,
kevinmccallisterrr
,
hibito
,
ronan89
,
bigjunior
,
hyde
,
darkou62
,
siil
,
jisogai
,
papichampote
,
saintsaga
,
bisba
,
cupheadfan
,
maddox69
,
whiteweedow25
,
boyd
,
torotoro59
,
axlenz
,
skypirate
,
ouken
,
rocan
,
escobar
,
solarr
,
snave
,
sylphide
,
saram
,
tripy73
,
tint134
,
toni
,
aeris361
,
aeris203
,
aeris201
,
barret49201
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
19090
visites since opening :
33740624
link49
> blog
[Switch 2] Amiibo Resident Evil Requiem : Une date et un prix
Les réservations sont ouvertes pour les amiibo de Grace et Leon (Resident Evil Requiem) chez GameStop :
Elles sortiront le 30 juillet 2026 au prix de 29.99 dollars.
Source :
https://www.gamestop.com/consoles-hardware/nintendo-switch/nintendo-switch-amiibo/products/resident-evil-requiem-leon-amiibo/446169.html/
tags :
2
Likes
Who likes this ?
aeris201
,
barret49201
posted the 05/16/2026 at 03:22 AM by
link49
comments (
23
)
burningcrimson
posted
the 05/16/2026 at 03:38 AM
Je viens d'y penser mais ce serait cool d avoir Léon dans le prochain Smash Bros
link49
posted
the 05/16/2026 at 03:40 AM
burningcrimson
Ca se trouve, Nntendo mettra aussi Grace, en plus de Leon.
sdkios
posted
the 05/16/2026 at 05:19 AM
Wtf, 30euros des amiibo? Je me souviens quand j'en achetais au tout debut, c'etait dans les 10-12euros. Y a vraiment des gens qui mettent autant la dedans?
barret49201
posted
the 05/16/2026 at 06:38 AM
Ils sont de toute beauté.
jenicris
posted
the 05/16/2026 at 06:52 AM
30 balles
burningcrimson
posted
the 05/16/2026 at 07:08 AM
link49
Ça va être chaud niveau gameplay pour Grace lol
Je pense qu'on aura le Léon de Re4 (l'original) car on a déjà Jill et Chris dans les jeux Marvel vs Capcom
burningcrimson
posted
the 05/16/2026 at 07:45 AM
link49
On a aussi Wesker et le Nemesis dans Marvel vs Capcom donv ve sera sûrement Leon dans Smash. Sinon, je suis pas fan de figurines à la base et 30 euros pour ça, je peux pas mais tant mieux pour ceux qui aiment
cyr
posted
the 05/16/2026 at 08:25 AM
jenicris
ça sortirais sur ps5....tu rigolerais pas.
Au moins c'est exclu.
J'aimerais bien celle de grace, j'en ferais de grande choses, et elle finirai par fondre dans une casserole.
jenicris
posted
the 05/16/2026 at 08:30 AM
cyr
ça serait pareil. Comme j'ai critiqué la hausse de prix de la PS5, alors que toi avec la hausse de prix Switch 2...
cyr
posted
the 05/16/2026 at 08:40 AM
jenicris
la hausse de prix de la switch2 je suis pas concernée.
Ceux qui trouve ou ne peuvent pas l'acheter, ben il l'achète pas.
Je suis plus sensible sur la hausse des prix sur l'alimentaire, l'énergie (eff,gaz,gasoil) que sur un loisir. Qui toute façon coûte beaucoup d'argent pour rien au final. Du temps a perdre.
Donc c'est accessoire, pas Vital.
jenicris
posted
the 05/16/2026 at 09:03 AM
cyr
c'est pas vital mais toute hausse est critiquable. J'ai la PS5 et j'ai critiqué la hausse de la console et c'est normal.
Pour la Switch 2 c'est la même, l'excuse de l'avoir n'est pas valable.
sonilka
posted
the 05/16/2026 at 09:11 AM
Bien trop cher pour la finition proposée. C'est le souci avec les Amiibo dérivé de personnages aux traits réalistes.
burningcrimson
donv ve sera sûrement Leon dans Smash
Tant de certitude. Deja on ne sait pas quelle forme va prendre le prochain Smash. Ni s'il conservera le quart des guests de Ultimate. Perso je mise sur un semi reboot avec une refonte du gameplay de certains persos iconiques (Samus, Ganondorf, Captain Falcon etc.) et un casting réduit. Concernant Capcom, si il devait revenir, je miserais plus sur un perso issu de Monster Hunter (le chasseur/chasseuse avec un panel de coups basés sur les différentes armes du jeu) ou sur Dante.
link49
posted
the 05/16/2026 at 09:51 AM
burningcrimson
Un personnage de Resident Evil serait parfait en tout cas. Au moins Léon. Chris sera bien aussi.
marchand2sable
posted
the 05/16/2026 at 10:10 AM
Elles sont grandes? Le Leon avec sa hache me tente rien que pour la collection.
dooku
posted
the 05/16/2026 at 10:43 AM
Je viens de le finir après un début super, je suis globalement déçu. Trop de réchauffé, pas de grande peur en deuxième partie, même d'un pont de vue game design assez fade finalement.
burningcrimson
posted
the 05/16/2026 at 10:59 AM
sonilka
On verra. J'avais entendu des rumeurs de semi-reboot avec uniquement des persos Nintendo mais apparemment l'idée aurait été rejetée (rumeur encore une fois). Vu le succès de Ultimate à la fois chez les casus et les pros, je me demande bien vers quel public se tournera le prochain jeu (en terme de gameplay) sachant que Sakurai ne sera pas là éternellement et que personne ne semble être suffisament qualifié pourbreprendre le flambeau. La série deviendra t-elle plus casu ou aura-t-on un gameplay amélioré et plus profond pour potentiellement finir en beauté ?
link49
link49
posted
the 05/16/2026 at 11:40 AM
marchand2sable
Je pense qu'elles sont de la même taille que les amiibo standart.
marchand2sable
posted
the 05/16/2026 at 12:45 PM
link49
J'ai vu 11 cm pour Leon, c'est la taille de base des amiibo?
link49
posted
the 05/16/2026 at 12:51 PM
marchand2sable
Le Link par exemple fait 9 cm.
marchand2sable
posted
the 05/16/2026 at 12:54 PM
link49
Il y a moyen que je craque le jour J.
zoske
posted
the 05/16/2026 at 08:05 PM
marchand2sable
c'est pas la taille qui compte hein...
Je crois que je vais craqué pour Léon
Pour moi les meilleurs Amiibo ce sont ceux qui ne viennent pas des jeux Nintendo lol
sdkios
posted
the 05/16/2026 at 10:20 PM
marchand2sable
Autant prendre la vraie figurine 30cm pour 120 balles alors lol au moins t'auras un truc potable. (Par contre j'sais pas si elle est encore trouvable a ce tarif, connaissant le milieu XD )
marchand2sable
posted
the 05/16/2026 at 10:21 PM
zoske
Franchement même Grace j'aime bien au passage.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Je pense qu'on aura le Léon de Re4 (l'original) car on a déjà Jill et Chris dans les jeux Marvel vs Capcom
Au moins c'est exclu.
J'aimerais bien celle de grace, j'en ferais de grande choses, et elle finirai par fondre dans une casserole.
Ceux qui trouve ou ne peuvent pas l'acheter, ben il l'achète pas.
Je suis plus sensible sur la hausse des prix sur l'alimentaire, l'énergie (eff,gaz,gasoil) que sur un loisir. Qui toute façon coûte beaucoup d'argent pour rien au final. Du temps a perdre.
Donc c'est accessoire, pas Vital.
Pour la Switch 2 c'est la même, l'excuse de l'avoir n'est pas valable.
burningcrimson donv ve sera sûrement Leon dans Smash
Tant de certitude. Deja on ne sait pas quelle forme va prendre le prochain Smash. Ni s'il conservera le quart des guests de Ultimate. Perso je mise sur un semi reboot avec une refonte du gameplay de certains persos iconiques (Samus, Ganondorf, Captain Falcon etc.) et un casting réduit. Concernant Capcom, si il devait revenir, je miserais plus sur un perso issu de Monster Hunter (le chasseur/chasseuse avec un panel de coups basés sur les différentes armes du jeu) ou sur Dante.
link49
J'ai vu 11 cm pour Leon, c'est la taille de base des amiibo?
Il y a moyen que je craque le jour J.
Je crois que je vais craqué pour Léon Pour moi les meilleurs Amiibo ce sont ceux qui ne viennent pas des jeux Nintendo lol
Franchement même Grace j'aime bien au passage.