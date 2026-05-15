Les cartes graphiques NVIDIA RTX 5090 coûtent maintenant 425 € de plus, et les modèles haut de gamme de Gigabyte et Zotac sont les plus touchés, certaines versions haut de gamme comme la Gigabyte AORUS RTX 5090 se vendant désormais pour plus de 6 000 euros.
Cette hausse des prix est due aux utilisateurs professionnels qui achètent ces cartes pour des travaux d'IA, de conception 3D, de montage vidéo et d'autres tâches lourdes, car ils privilégient la puissance au détriment du coût des cartes graphiques.
La carte est coûteuse à produire en raison de ses 32 Go de mémoire et de la nouvelle technologie Blackwell.
Pendant ce temps, les prix de nombreuses autres cartes graphiques NVIDIA et AMD ont baissé.
Gardez la.
J'ai pris la génération d'avant, je changerai avec Rubin en 2027 mais faudra espérer que les stocks iront mieux d'ici là
Qu'ils gardent leur foutu radiateur électrique pour PC, 1000w recommandé minimum, j'imagine même pas la facture putain
Jamais je passerai sur pc.
J'ai d'ailleurs jamais monté une tour et jamais j'en monterai
Vive the console
Entre ceux qui sont intelligents, et ceux qui réfléchissent pas, vous faites la pair les gars, changer rien, nos configs coûte 15 000 euros c'est connu
attend de voir le prix de la ps6 quand tu vois déja le prix d'un ps5 pro pour ce qu'elle propose
J'ai payé mon pc 1150 euros (i5 13500kf, 32go ddr4, rtx 4070ti, 750w), je fais tout tourner dessus, jeux moins cher que sur console, abonnement gratuit, dans le passé j'ai revendu ma ps5 et Xbox série x pour passer a ça et je ne le regrette pas .
A côté j'ai une une switch 1 et 2.
Quand on voit les tarif en boutique,un pc ça fait cher. Par contre si on se débrouille on peut avoir la même configuration que moi avec une rtx 3080ti pour le prix d'une ps5 pro avec disque
Le monde du pc
Pareille, tellement suffisant et pour longtemps
Non. La hausse du prix n'est absolument pas due à ceux qui l'achètent.
Bon ceci dit, ça ne me concerne pas. La hausse de prix correspondant à mon budget pour une carte graphique.
Quand une carte sert autant pour l’IA, la 3D ou le calcul que pour le jeu vidéo, forcément les prix explosent et les joueurs passent après.
Après, faut aussi relativiser : la majorité des joueurs PC ne jouent pas avec des 5090 à 3000/4000€.
Quand tu vois le nombre de gens encore très contents avec des 3070, 3080, 4070 ou même 1080 Ti, ça montre surtout qu’on n’a pas besoin d’une centrale nucléaire pour jouer correctement en 1440p aujourd’hui.
Par contre oui, cette génération donne vraiment l’impression que le très haut de gamme devient un produit de luxe.