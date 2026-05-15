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ouroboros4
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RTX 5090 : une hausse de prix de 425€ !

Les cartes graphiques NVIDIA RTX 5090 coûtent maintenant 425 € de plus, et les modèles haut de gamme de Gigabyte et Zotac sont les plus touchés, certaines versions haut de gamme comme la Gigabyte AORUS RTX 5090 se vendant désormais pour plus de 6 000 euros.

Cette hausse des prix est due aux utilisateurs professionnels qui achètent ces cartes pour des travaux d'IA, de conception 3D, de montage vidéo et d'autres tâches lourdes, car ils privilégient la puissance au détriment du coût des cartes graphiques.

La carte est coûteuse à produire en raison de ses 32 Go de mémoire et de la nouvelle technologie Blackwell.
Pendant ce temps, les prix de nombreuses autres cartes graphiques NVIDIA et AMD ont baissé.
https://x.com/i/status/2054699208146399475
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    fuji
    posted the 05/15/2026 at 10:05 PM by ouroboros4
    comments (28)
    altendorf posted the 05/15/2026 at 10:18 PM
    k13a posted the 05/15/2026 at 10:34 PM
    Je vais rester avec ma 4090 pour un bon moment encore. J'ai passé de 4K à 3440/1440 et je suis vraiment content. Je vais pouvoir utiliser mon PC quelques années de plus.
    wickette posted the 05/15/2026 at 10:54 PM


    Gardez la.

    J'ai pris la génération d'avant, je changerai avec Rubin en 2027 mais faudra espérer que les stocks iront mieux d'ici là
    pcverso posted the 05/15/2026 at 11:12 PM
    Pareil ma 4080 fait largement le taf je vais attendre la série 6080 tranquillou
    ravyxxs posted the 05/15/2026 at 11:14 PM
    pcverso k13a wickette J'aime voir vos commentaires intelligent, ça me redonne foi en beaucoup

    22 posted the 05/15/2026 at 11:53 PM
    Cette année, ça fera 10 ans a ma belle TitanX Pascal et a part Alan Wake 2 et Doom DA qui sont compatible juste avec les RTX, rien a signalé. Les derniers jeux je joue désormais en 2K mais du moment que ça reste beau et fluide, que demander de plus ?

    Qu'ils gardent leur foutu radiateur électrique pour PC, 1000w recommandé minimum, j'imagine même pas la facture putain
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 11:56 PM
    22 c'est un des arguments du pourquoi je ne suis jamais passer sur PC. La consommation de ce genre de GPU me fait peur
    22 posted the 05/16/2026 at 12:02 AM
    ouroboros4 ah non t'inquiète, c'est juste les modèles 5000 qui ont mit la barre super haut dans la consommation, le reste c'est "normal". Crois moi, une fois que tu auras gouté au PC, tu fera plus marche arrière tu te sentira même...supérieur
    rupinsansei3 posted the 05/16/2026 at 12:05 AM
    ouroboros4 pareille
    Jamais je passerai sur pc.
    J'ai d'ailleurs jamais monté une tour et jamais j'en monterai
    Vive the console
    kratoszeus posted the 05/16/2026 at 01:03 AM
    Mdr 1900 euros a sortie 3500 en moyenne ajd. Le monde du pc quelle arnaque vraiment.
    ravyxxs posted the 05/16/2026 at 01:24 AM
    kratoszeus rupinsansei3 ouroboros4 Vous parlez comme ci on a tous des 5090 et de la RAM à 900 balles

    Entre ceux qui sont intelligents, et ceux qui réfléchissent pas, vous faites la pair les gars, changer rien, nos configs coûte 15 000 euros c'est connu

    k13a posted the 05/16/2026 at 03:58 AM
    ravyxxs
    keiku posted the 05/16/2026 at 04:03 AM
    pas trop grave, ca ne concerne que 0.01% des joueurs pc et ceux la pour avoir leur salaire doivent en général être plus occuper a travailler qu'a jouer
    keiku posted the 05/16/2026 at 04:06 AM
    kratoszeus Mdr 1900 euros a sortie 3500 en moyenne ajd. Le monde du pc quelle arnaque vraiment.

    attend de voir le prix de la ps6 quand tu vois déja le prix d'un ps5 pro pour ce qu'elle propose
    jf17 posted the 05/16/2026 at 04:29 AM
    Cette fausse idée du pc
    J'ai payé mon pc 1150 euros (i5 13500kf, 32go ddr4, rtx 4070ti, 750w), je fais tout tourner dessus, jeux moins cher que sur console, abonnement gratuit, dans le passé j'ai revendu ma ps5 et Xbox série x pour passer a ça et je ne le regrette pas .
    A côté j'ai une une switch 1 et 2.
    Quand on voit les tarif en boutique,un pc ça fait cher. Par contre si on se débrouille on peut avoir la même configuration que moi avec une rtx 3080ti pour le prix d'une ps5 pro avec disque
    lirin posted the 05/16/2026 at 06:19 AM
    et moi toujours avec ma 1080 ti 11go elle fait le taf
    sardinecannibale posted the 05/16/2026 at 06:20 AM
    Ça m'a déjà fait bien mal de prendre une 5070, je ne bouge plus pendant au moins 8 ans là.
    mishinho posted the 05/16/2026 at 06:38 AM
    Ma 3070ti a encore de beaux jours devant elle
    jenicris posted the 05/16/2026 at 06:41 AM
    kikoo31 posted the 05/16/2026 at 06:57 AM
    walterwhite posted the 05/16/2026 at 07:02 AM
    Le monde du PC
    judebox posted the 05/16/2026 at 07:20 AM
    Ma 3080 fait encore tourner les jeux actuels à fond en 1440p.
    Le monde du pc
    shambala93 posted the 05/16/2026 at 07:33 AM
    Les 2/3 zozos qui ne connaissent rien au PC mais qui se paluchent sur des versions pro après avoir acheté la version standard
    brook1 posted the 05/16/2026 at 08:09 AM
    et c'est pas fini
    choroq posted the 05/16/2026 at 08:27 AM
    judebox

    Pareille, tellement suffisant et pour longtemps
    gamesebde3 posted the 05/16/2026 at 08:30 AM
    "Cette hausse des prix est due aux utilisateurs professionnels qui achètent ces cartes pour des travaux d'IA, de conception 3D, de montage vidéo et d'autres tâches lourdes, car ils privilégient la puissance au détriment du coût des cartes graphiques."

    Non. La hausse du prix n'est absolument pas due à ceux qui l'achètent.

    Bon ceci dit, ça ne me concerne pas. La hausse de prix correspondant à mon budget pour une carte graphique.
    sorasaiku posted the 05/16/2026 at 09:05 AM
    Ma 2080 rog strix tient la forme en 1440p avec le 6850k, j'envisage bientot de refaire une configuration complète car la mienne a 7/8 ans et ne supporte pas Windows 11... et pas possible d'envisager de passer a Linux car la version équivalent au steam os supporte mal en dehors d’amd. La distrib Linux classic fonctionne mais j’ai droit au maj de sécurité pour Windows 10 jusqu'à octobre donc pas de changement pour le moment.
    julie54 posted the 05/16/2026 at 11:55 AM
    Le problème c’est surtout que la très haute gamme PC commence à devenir un marché “semi-pro” plus qu’un marché joueur.
    Quand une carte sert autant pour l’IA, la 3D ou le calcul que pour le jeu vidéo, forcément les prix explosent et les joueurs passent après.

    Après, faut aussi relativiser : la majorité des joueurs PC ne jouent pas avec des 5090 à 3000/4000€.
    Quand tu vois le nombre de gens encore très contents avec des 3070, 3080, 4070 ou même 1080 Ti, ça montre surtout qu’on n’a pas besoin d’une centrale nucléaire pour jouer correctement en 1440p aujourd’hui.

    Par contre oui, cette génération donne vraiment l’impression que le très haut de gamme devient un produit de luxe.
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