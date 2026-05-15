Les cartes graphiques NVIDIA RTX 5090 coûtent maintenant 425 € de plus, et les modèles haut de gamme de Gigabyte et Zotac sont les plus touchés, certaines versions haut de gamme comme la Gigabyte AORUS RTX 5090 se vendant désormais pour plus de 6 000 euros.Cette hausse des prix est due aux utilisateurs professionnels qui achètent ces cartes pour des travaux d'IA, de conception 3D, de montage vidéo et d'autres tâches lourdes, car ils privilégient la puissance au détriment du coût des cartes graphiques.La carte est coûteuse à produire en raison de ses 32 Go de mémoire et de la nouvelle technologie Blackwell.Pendant ce temps, les prix de nombreuses autres cartes graphiques NVIDIA et AMD ont baissé.