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Forza Horizon 6
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name : Forza Horizon 6
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : Playground Games
genre : course
other versions : PC
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zybear
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Les 10 choses que je déteste sur les Forza Horizon


Comme dit l'expression, qui aime bien châtie bien. J'ai poncé tout les Forza Horizon depuis le tout 1er sur xbox 360, une révélation à l'époque. Un jeu en monde ouvert élégant et magnifique, plutôt typé arcade mais avec une part de la finesse du gameplay hérité des Forza Motorsport.
J'ai adoré cette série, j'ai passé sans doute plus de 1000 heures dessus. Mes épisodes préférés sont Forza Horizon 2 dans le sud de la France/Italie et Forza Horizon 4 en Grande Bretagne. Cette série a redéfinit les jeux de caisses et possède d'énormes qualités mais au fil des épisodes, de nombreuses choses m'ont pas mal irrités. Voici mon Top 10 pèle mêle. (je précise, je n'ai pas joué à FH6)

- Commençons par une nouveauté. Pas de VF doublé dans Forza Horizon 6, une 1ere !!! Syndrome GTA en approche. Ok ca parle moins mais bien conduire ou lire, il faut choisir. Juste honteux de la part de Microsoft.

- les éditions premium qui t'ajoutent des tonnes de crédits et de caisses dès le départ, rendant la progression insipide

- l'absence de réels prises de risque et de nouveautés d'un épisode à l'autre. Toujours les même types d'intro depuis Forza Horizon 3 ou l'on veux te montrer toute les possibilités du jeu dès les 5 premières minutes de gameplay. Bienvenue dans la génération Netflix/TikTok. Faut que ce aille vite, très vite alors qu'un peu de sobriété et amener les choses au fur et à mesure ferait un bien énorme.
Une formule qui évolue peu sur de nombreux aspects, une sensation de copier/coller alors qu'il y aurait tellement de choses à tenter (un mode role play avec usure réel de la voiture, gestion du carburant etc par exemple? Arrêter l'aspect contenu boulimique et avoir une économie plus sévère et des voitures qui se mériterait vraiment?

- pouvoir exploser presque tout sur la map (arbres, terre-plein, etc...on dirait que tout est en carton) sans que la voiture ne soit jamais inquiété. Pourquoi se faire chier a bien prendre une courbe quand on peut foncer dans un platane sans trop ralentir ni abimer la carosserie?

- les dégâts de carrosserie sur les véhicules qui n'évoluent pas depuis le 1er épisode.

- pouvoir rembobiner quand tu joue en ligne. Une aberration

- pouvoir rembobiner à l'infini en course. Cette feature née sur Grid si je dis pas de bétises, mais dans Grid ils avaient eu l'intelligence de limiter son utilisation à 3x en mode normal pour maintenir la tension d'une course.

- les cheaters en pagaille dans les top. Apparement ça dérange pas Playground que des joueurs fassent des chronos de zéro seconde.

- Le mode création de circuit c'est génial mais beaucoup moins quand la seule chose qui semble compter c'est de faire gagner un max d'XP en un minimum de temps. Du cheat légal en gros

- Et pour finir, les gens qui conduisent avec l'aide à la trajectoire en full, le freinage je veux bien mais sinon c'est juste immonde (absence totale d'immersion garantie). Je comprend juste pas.
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    ravyxxs, belmoncul
    posted the 05/15/2026 at 07:14 PM by zybear
    comments (20)
    neptonic posted the 05/15/2026 at 07:31 PM
    Je disais exactement la même chose plus bas...
    Ils ont trouvé leur public depuis le FH2 une formule en somme carré qui assure les bonnes notes mais ils ne vont plus prendre le risque d'apporter du neuf

    Ils ont la chance ya zéro conçurent sérieux, si Rockstar avait continuer la série des midnight club ou que TDU avait le même budget à disposition...
    jaune posted the 05/15/2026 at 07:48 PM
    Plus ou moins d'accord avec toi sur certains points mais le rembobinage est optionnel, tu peux le supprimer totalement dans les options.

    Par contre le problème des récompenses trop importante trop vite c'est malheureusement le cas depuis longtemps même sur Motorsport d'ailleurs.

    Pour la VF c'est chiant mais ce que je trouve encore plus dommageable c'est qu'il n'est pas possible de mettre l'audio en Jap stfr histoire de se faire une vraie immersion au Japon.
    wickette posted the 05/15/2026 at 07:56 PM
    FH est casual et (très) arcade, et ça marche


    Pour quelque chose de plus réaliste, ça n'existe pas vraiment, le jeu de course open-world semi-realiste.

    Pour le reste, hors cheating, ça reste un jeu orienté solo, que certains ne veulent pas progresser normalement, c'est comme ils veulent après

    S'ils veulent rendre le jeu plus compétitif et sérieux, oui ils devront bien serrer les vis, mais c'est pas le cas je pense, pareil les jeux type mario kart/super smash où t'as des tonnes de cheatings et des problèmes d'équilibres mais ils s'en fichent Nintendo, c'est pas leur priorité
    rasalgul posted the 05/15/2026 at 07:57 PM
    La franchise la moins ambitieuse de ces 10 dernières années
    zanpa posted the 05/15/2026 at 08:05 PM
    Tu peux rajouter tout ce qui est lié à l’IU … t’as l’impression de jouer à un jeu Ubisoft … t’es sensée être au Japon, un petit peu de personnalité dans les menus non ? Le perso ressemble à rien ! Jeux Woke avec de l’ultra inclusivite avec les : corps 1 2,3, le choix de te définir comme un she/il …
    abookhouseboy posted the 05/15/2026 at 08:13 PM
    La plupart des aides sont désactivables, ce qui permet d'ailleurs de gagner plus de crédits.

    Et pour l'accessibilité et le côté généreux, pas punitif, c'est au contraire un atout dans cette série. Ainsi il y a toujours quelque chose à faire sans se prendre la tête, même si on a le temps de jouer que 5 minutes.
    En ce temps de Rogue like de Souls ou autre, c'est bien que des jeux propose ce genre d'expérience.

    En plus c'est un jeu d'exploration, si on nous met toutes les contraintes que l'on trouve dans un jeu de course sim arcade classique, cela aurait moins d'intérêt. En effet les joueurs qui cherchent la technicité s'enfoutraient vite de l'exploration, ils se concentreraient sur les courses pures et dures.
    Bref c'est la nature même du jeu qui n'aurait plus aucun sens.
    kurosu posted the 05/15/2026 at 08:21 PM
    Peu de gens en parlent car ils sont pas des puristes
    Mais pour un Horizon au Japon, la seule chose qu'elle n'est pas capable de respecter ce sont les Touge battle, intérêt zéro d'avoir des tracés large XXL, l'impression de rouler sur autoroute alors que les routes de montagne sont étroites.
    Mais rien que l'emrobage visuel, on voit à qui ça s'adresse
    sino posted the 05/15/2026 at 08:39 PM
    Le fait que la formule évolue peu...c'est exact, mais si le jeu fait encore et toujours des démarrages canon c'est parce que la majorité des joueurs apprécient le peu d'évolutions apportés épisode après épisode. Les développeurs l'ont bien compris et ils vont pas prendre des risques pour une frange de joueurs aussi peu représentés, le jeu s'adresse pas aux hardcore gamers (on le rappelle parce qu'à chaque opus c'est la même rengaine).
    Les dégâts sur les véhicules c'est un faux débat, le problème vient pas des développeurs mais des constructeurs qui exigent que les voitures soit le moins touchés par les dégâts, tu veux des vrais dommages sur la voiture ? Tu te trompes de jeu, va sur BeamNG (mais pas de voitures sous licence).
    Pour le rembobinage à l'infini et le full trajectoire..encore et toujours le neuneu qui veut se la jouer puriste et qui veut que tous le monde jouent comme lui. T'as des gens qui sont absolument pas familier avec les jeux de courses/des joueurs vraiment débutant qui y jouent, EN QUOI C'EST UN PROBLÈME si ont leur propose des aides qui sont on le rappelle désactivable ?
    choroq posted the 05/15/2026 at 08:41 PM
    Après, suffit de varier, perso, j'ai commencé avec outrun GameGear, ensuite F1 pole position Snes, ridge racer 1, , 3, 4 puis Gran turismo 1 et 2 ps1, mario kart n64 entre deux, gran turismo 3 PS2, hotwheel + forza H5 PC + wooden GP2, t surement faire le FH6. Je passe les ChoroQ, mon péché mignon à part. Bref, j'ai plutôt varier (j'ai pas tout mis comme un grid et split second), ce qui permet de pas faire toujours le même jeu, car en voiture on peut vite tourner en rond. Donc chacun va aller de son avis, mais je pense que FH6 reste un bon produit, beau, grand, beaucoup de gameplay, et forcément, une lassitude pour les anciens, une nouveauté pour les nouveaux, et à part, les fans.
    rasalgul posted the 05/15/2026 at 08:45 PM
    zanpa tu veux un viking c'est ça ?
    zybear posted the 05/15/2026 at 09:38 PM
    neptonic pourtant , à entendre certains, The Crew Motorfest était un concurrent sérieux? Perso j'y ai joué 2h, j'ai lâché la manette, j'aime ni l'ambiance ni le gameplay

    jaune yes, en Jap STFR ca serait le minimum. Peut être dans une MAJ

    zanpa OSEF

    abookhouseboy pas d'accord, rejoue au 1er FH, le jeu était bien moins arcade et il était excellent, même si plus modeste dans sa proposition. Et au contraire, proposer un jeu de caisse open world très punitif pourrait motiver encore plus à l'exploration si ce que tu y trouves à une grande valeur. Tout est question de game design. Pour moi, à partir du moment ou tu donnes tout à tout va, la notion de valeur est faussé. On devrait être excité de dégoter une supercar mais on l'est presque pas car on gagne 10 bagnoles à la minute.

    sino et pourtant, pleins de hardcore gamers s'intéressent à ce jeu et jouent pendant des années a chaque opus. T'es complètement à coté de la plaque. Le jeu a un gameplay et un contenu à plusieurs niveaux de lecture, j'ai pas de problème avec ça. Et je me la joue pas puriste tocard, il suffit de voir n'importe quel video youtube de soit disant gamer, 90% joue avec cette trajectoire dégueulasse. Ca prend 5 mn de comprendre le principe des trajectoires dans la course automobile.
    abookhouseboy posted the 05/15/2026 at 09:47 PM
    zybear Je ne vois toujours pas l'intérêt d'explorer une map en voiture en subissant des malus.
    Ce serait comme vouloir que la police nous arrête dans GTA dès qu'on grille un feu rouge, qu'on gère la faim et les hémorragies dans Uncharted ou bien que Kratos puisse crever de froid dans God of War.

    Explorer la carte à volonté sans exploser la suspension ou le moteur, c'est permissif, mais c'est fun et les Horizon se vendent très bien grâce à cela.
    ravyxxs posted the 05/15/2026 at 11:13 PM
    - Commençons par une nouveauté. Pas de VF doublé dans Forza Horizon 6, une 1ere !!! Syndrome GTA en approche. Ok ca parle moins mais bien conduire ou lire, il faut choisir. Juste honteux de la part de Microsoft.

    Vu les voix radio façon NRJ12 non merci. Bravo à Microsoft d'avoir vu l'horreur et de l'éviter

    - les éditions premium qui t'ajoutent des tonnes de crédits et de caisses dès le départ, rendant la progression insipide

    Tu n'es pas obligé de rouler avec, et ce sont juste des voitures qui seront présente de façon hebdomadaire apparement, donc valable, une fois le contenu afficher au grand public. Tu n'auras tout simplement pas à faire les étapes.

    - les cheaters en pagaille dans les top. Apparement ça dérange pas Playground que des joueurs fassent des chronos de zéro seconde.

    Nooon ça a déjà commencé ???

    Sinon tout à fait d'accord avec toi et comme dit rasalgul c'est une triste vérité mais bon....bon jeu quand même à tous
    jf17 posted the 05/16/2026 at 04:34 AM
    ravyxxs exact les versions tipiak peuvent déjà jouer sur le online , et wamp fonctionne déjà
    jf17 posted the 05/16/2026 at 05:12 AM
    zybear pour ceux qui joue sur pc il y a une astuce pour avoir l'audio Jap et sous titre fr
    keiku posted the 05/16/2026 at 08:23 AM
    abookhouseboy Ce serait comme vouloir que la police nous arrête dans GTA dès qu'on grille un feu rouge

    tu n'a donc pas jouer au premier gta ?
    jaune posted the 05/16/2026 at 09:42 AM
    jf17 l'astuce en question c'est pour la version steam, GP ou les deux ?
    abookhouseboy posted the 05/16/2026 at 10:15 AM
    keiku Si mais il y a longtemps, je ne me rappelle plus de ce détail.
    Mais faut croire que c'était une super bonne idée bien fun puisqu'elle a été conservée par la suite... Oh wait ils l'ont dégagédégagéee en fait, faut croire que ça cassait les couilles à tout le monde pour rien.
    jf17 posted the 05/16/2026 at 10:17 AM
    jaune Dans le jeu : allez dans Paramètres Langue. Sélectionnez « Japonais » (si vous souhaitez l'audio en japonais). Confirmez et fermez le jeu.

    Accédez au dossier : ...ForzaHorizon6mediaStrippedStringTables. Vous devriez y trouver des fichiers tels que : JP.zip et FR.zip.

    Renommez JP.zip en backup.zip (ou tout autre nom). Renommez FR.zip en JP.zip.

    Relancez le jeu et vous devriez avoir l'audio en japonais avec les textes en français
    keiku posted the 05/16/2026 at 11:47 AM
    abookhouseboy c'est juste que le premier gta (même les 2 premiers) était des jeux totalement différent (même de genre) qu'est gta aujourd'hui, et que donc ca s'appliquait... et je préférait les premier gta (moins grand publique) que ce que c'est devenu aujourd'hui

    tous ca pour dire qu'au final chacun attend des choses différent d'une licence et que tout changement ne peut pas plaire a tous le monde... que se soit gta ou forza, tous dépend du publique visé donc
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