Comme dit l'expression, qui aime bien châtie bien. J'ai poncé tout les Forza Horizon depuis le tout 1er sur xbox 360, une révélation à l'époque. Un jeu en monde ouvert élégant et magnifique, plutôt typé arcade mais avec une part de la finesse du gameplay hérité des Forza Motorsport.
J'ai adoré cette série, j'ai passé sans doute plus de 1000 heures dessus. Mes épisodes préférés sont Forza Horizon 2 dans le sud de la France/Italie et Forza Horizon 4 en Grande Bretagne. Cette série a redéfinit les jeux de caisses et possède d'énormes qualités mais au fil des épisodes, de nombreuses choses m'ont pas mal irrités. Voici mon Top 10 pèle mêle. (je précise, je n'ai pas joué à FH6)
- Commençons par une nouveauté. Pas de VF doublé dans Forza Horizon 6, une 1ere !!! Syndrome GTA en approche. Ok ca parle moins mais bien conduire ou lire, il faut choisir. Juste honteux de la part de Microsoft.
- les éditions premium qui t'ajoutent des tonnes de crédits et de caisses dès le départ, rendant la progression insipide
- l'absence de réels prises de risque et de nouveautés d'un épisode à l'autre. Toujours les même types d'intro depuis Forza Horizon 3 ou l'on veux te montrer toute les possibilités du jeu dès les 5 premières minutes de gameplay. Bienvenue dans la génération Netflix/TikTok. Faut que ce aille vite, très vite alors qu'un peu de sobriété et amener les choses au fur et à mesure ferait un bien énorme.
Une formule qui évolue peu sur de nombreux aspects, une sensation de copier/coller alors qu'il y aurait tellement de choses à tenter (un mode role play avec usure réel de la voiture, gestion du carburant etc par exemple? Arrêter l'aspect contenu boulimique et avoir une économie plus sévère et des voitures qui se mériterait vraiment?
- pouvoir exploser presque tout sur la map (arbres, terre-plein, etc...on dirait que tout est en carton) sans que la voiture ne soit jamais inquiété. Pourquoi se faire chier a bien prendre une courbe quand on peut foncer dans un platane sans trop ralentir ni abimer la carosserie?
- les dégâts de carrosserie sur les véhicules qui n'évoluent pas depuis le 1er épisode.
- pouvoir rembobiner quand tu joue en ligne. Une aberration
- pouvoir rembobiner à l'infini en course. Cette feature née sur Grid si je dis pas de bétises, mais dans Grid ils avaient eu l'intelligence de limiter son utilisation à 3x en mode normal pour maintenir la tension d'une course.
- les cheaters en pagaille dans les top. Apparement ça dérange pas Playground que des joueurs fassent des chronos de zéro seconde.
- Le mode création de circuit c'est génial mais beaucoup moins quand la seule chose qui semble compter c'est de faire gagner un max d'XP en un minimum de temps. Du cheat légal en gros
- Et pour finir, les gens qui conduisent avec l'aide à la trajectoire en full, le freinage je veux bien mais sinon c'est juste immonde (absence totale d'immersion garantie). Je comprend juste pas.
Ils ont trouvé leur public depuis le FH2 une formule en somme carré qui assure les bonnes notes mais ils ne vont plus prendre le risque d'apporter du neuf
Ils ont la chance ya zéro conçurent sérieux, si Rockstar avait continuer la série des midnight club ou que TDU avait le même budget à disposition...
Par contre le problème des récompenses trop importante trop vite c'est malheureusement le cas depuis longtemps même sur Motorsport d'ailleurs.
Pour la VF c'est chiant mais ce que je trouve encore plus dommageable c'est qu'il n'est pas possible de mettre l'audio en Jap stfr histoire de se faire une vraie immersion au Japon.
Pour quelque chose de plus réaliste, ça n'existe pas vraiment, le jeu de course open-world semi-realiste.
Pour le reste, hors cheating, ça reste un jeu orienté solo, que certains ne veulent pas progresser normalement, c'est comme ils veulent après
S'ils veulent rendre le jeu plus compétitif et sérieux, oui ils devront bien serrer les vis, mais c'est pas le cas je pense, pareil les jeux type mario kart/super smash où t'as des tonnes de cheatings et des problèmes d'équilibres mais ils s'en fichent Nintendo, c'est pas leur priorité
Et pour l'accessibilité et le côté généreux, pas punitif, c'est au contraire un atout dans cette série. Ainsi il y a toujours quelque chose à faire sans se prendre la tête, même si on a le temps de jouer que 5 minutes.
En ce temps de Rogue like de Souls ou autre, c'est bien que des jeux propose ce genre d'expérience.
En plus c'est un jeu d'exploration, si on nous met toutes les contraintes que l'on trouve dans un jeu de course sim arcade classique, cela aurait moins d'intérêt. En effet les joueurs qui cherchent la technicité s'enfoutraient vite de l'exploration, ils se concentreraient sur les courses pures et dures.
Bref c'est la nature même du jeu qui n'aurait plus aucun sens.
Mais pour un Horizon au Japon, la seule chose qu'elle n'est pas capable de respecter ce sont les Touge battle, intérêt zéro d'avoir des tracés large XXL, l'impression de rouler sur autoroute alors que les routes de montagne sont étroites.
Mais rien que l'emrobage visuel, on voit à qui ça s'adresse
Les dégâts sur les véhicules c'est un faux débat, le problème vient pas des développeurs mais des constructeurs qui exigent que les voitures soit le moins touchés par les dégâts, tu veux des vrais dommages sur la voiture ? Tu te trompes de jeu, va sur BeamNG (mais pas de voitures sous licence).
Pour le rembobinage à l'infini et le full trajectoire..encore et toujours le neuneu qui veut se la jouer puriste et qui veut que tous le monde jouent comme lui. T'as des gens qui sont absolument pas familier avec les jeux de courses/des joueurs vraiment débutant qui y jouent, EN QUOI C'EST UN PROBLÈME si ont leur propose des aides qui sont on le rappelle désactivable ?
jaune yes, en Jap STFR ca serait le minimum. Peut être dans une MAJ
zanpa OSEF
abookhouseboy pas d'accord, rejoue au 1er FH, le jeu était bien moins arcade et il était excellent, même si plus modeste dans sa proposition. Et au contraire, proposer un jeu de caisse open world très punitif pourrait motiver encore plus à l'exploration si ce que tu y trouves à une grande valeur. Tout est question de game design. Pour moi, à partir du moment ou tu donnes tout à tout va, la notion de valeur est faussé. On devrait être excité de dégoter une supercar mais on l'est presque pas car on gagne 10 bagnoles à la minute.
sino et pourtant, pleins de hardcore gamers s'intéressent à ce jeu et jouent pendant des années a chaque opus. T'es complètement à coté de la plaque. Le jeu a un gameplay et un contenu à plusieurs niveaux de lecture, j'ai pas de problème avec ça. Et je me la joue pas puriste tocard, il suffit de voir n'importe quel video youtube de soit disant gamer, 90% joue avec cette trajectoire dégueulasse. Ca prend 5 mn de comprendre le principe des trajectoires dans la course automobile.
Ce serait comme vouloir que la police nous arrête dans GTA dès qu'on grille un feu rouge, qu'on gère la faim et les hémorragies dans Uncharted ou bien que Kratos puisse crever de froid dans God of War.
Explorer la carte à volonté sans exploser la suspension ou le moteur, c'est permissif, mais c'est fun et les Horizon se vendent très bien grâce à cela.
Vu les voix radio façon NRJ12 non merci. Bravo à Microsoft d'avoir vu l'horreur et de l'éviter
- les éditions premium qui t'ajoutent des tonnes de crédits et de caisses dès le départ, rendant la progression insipide
Tu n'es pas obligé de rouler avec, et ce sont juste des voitures qui seront présente de façon hebdomadaire apparement, donc valable, une fois le contenu afficher au grand public. Tu n'auras tout simplement pas à faire les étapes.
- les cheaters en pagaille dans les top. Apparement ça dérange pas Playground que des joueurs fassent des chronos de zéro seconde.
Nooon ça a déjà commencé ???
Sinon tout à fait d'accord avec toi et comme dit rasalgul c'est une triste vérité mais bon....bon jeu quand même à tous
tu n'a donc pas jouer au premier gta ?
Mais faut croire que c'était une super bonne idée bien fun puisqu'elle a été conservée par la suite... Oh wait ils l'ont dégagédégagéee en fait, faut croire que ça cassait les couilles à tout le monde pour rien.
Accédez au dossier : ...ForzaHorizon6mediaStrippedStringTables. Vous devriez y trouver des fichiers tels que : JP.zip et FR.zip.
Renommez JP.zip en backup.zip (ou tout autre nom). Renommez FR.zip en JP.zip.
Relancez le jeu et vous devriez avoir l'audio en japonais avec les textes en français
tous ca pour dire qu'au final chacun attend des choses différent d'une licence et que tout changement ne peut pas plaire a tous le monde... que se soit gta ou forza, tous dépend du publique visé donc