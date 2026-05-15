- Commençons par une nouveauté. Pas de VF doublé dans Forza Horizon 6, une 1ere !!! Syndrome GTA en approche. Ok ca parle moins mais bien conduire ou lire, il faut choisir. Juste honteux de la part de Microsoft.- les éditions premium qui t'ajoutent des tonnes de crédits et de caisses dès le départ, rendant la progression insipide- l'absence de réels prises de risque et de nouveautés d'un épisode à l'autre. Toujours les même types d'intro depuis Forza Horizon 3 ou l'on veux te montrer toute les possibilités du jeu dès les 5 premières minutes de gameplay. Bienvenue dans la génération Netflix/TikTok. Faut que ce aille vite, très vite alors qu'un peu de sobriété et amener les choses au fur et à mesure ferait un bien énorme.Une formule qui évolue peu sur de nombreux aspects, une sensation de copier/coller alors qu'il y aurait tellement de choses à tenter (un mode role play avec usure réel de la voiture, gestion du carburant etc par exemple? Arrêter l'aspect contenu boulimique et avoir une économie plus sévère et des voitures qui se mériterait vraiment?- pouvoir exploser presque tout sur la map (arbres, terre-plein, etc...on dirait que tout est en carton) sans que la voiture ne soit jamais inquiété. Pourquoi se faire chier a bien prendre une courbe quand on peut foncer dans un platane sans trop ralentir ni abimer la carosserie?- les dégâts de carrosserie sur les véhicules qui n'évoluent pas depuis le 1er épisode.- pouvoir rembobiner quand tu joue en ligne. Une aberration- pouvoir rembobiner à l'infini en course. Cette feature née sur Grid si je dis pas de bétises, mais dans Grid ils avaient eu l'intelligence de limiter son utilisation à 3x en mode normal pour maintenir la tension d'une course.- les cheaters en pagaille dans les top. Apparement ça dérange pas Playground que des joueurs fassent des chronos de zéro seconde.- Le mode création de circuit c'est génial mais beaucoup moins quand la seule chose qui semble compter c'est de faire gagner un max d'XP en un minimum de temps. Du cheat légal en gros- Et pour finir, les gens qui conduisent avec l'aide à la trajectoire en full, le freinage je veux bien mais sinon c'est juste immonde (absence totale d'immersion garantie). Je comprend juste pas.