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Les anciens de Sanzaru Games lancent Sneaky Devil Studios


Après la vague de restructurations opérées par Meta au sein de sa division Reality Labs, plusieurs studios internes ont été fermés plus tôt cette année, dont Sanzaru Games, connu notamment pour ses jeux en réalité virtuelle. Une partie de ses anciens développeurs vient aujourd’hui de rebondir avec la création d’une nouvelle structure baptisée Sneaky Devil Studios.

Sans encore annoncer de projet concret ni préciser ses sources de financement, Sneaky Devil Studios affirme vouloir préserver l’esprit collaboratif et créatif qui caractérisait déjà son ancienne équipe. Le studio insiste également sur sa volonté de revenir à des développements destinés aux consoles et au PC, après plusieurs années fortement marquées par la réalité virtuelle.

Pour rappel, Sanzaru Games s’était illustré sur des productions comme Sly Cooper: Thieves in Time avant de devenir l’un des piliers des équipes VR de Meta, notamment en travaillant sur la franchise Asgard's Wrath.

Mat Kraemer, aujourd’hui Chief Creative Officer de Sneaky Devil Studios, décrit une équipe soudée et expérimentée, forte de plusieurs décennies d’expérience sur des licences majeures, allant jusqu’à évoquer des collaborations passées avec des univers comme Sonic the Hedgehog. Selon lui, le studio entend désormais “revenir à ses racines” et prépare quelque chose de "nouveau".
80 Level - https://80.lv/articles/new-studio-formed-by-ex-sanzaru-developers-after-meta-closure
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    bourbon, burningcrimson, gameslover
    posted the 05/15/2026 at 05:54 PM by altendorf
    comments (5)
    sardinecannibale posted the 05/15/2026 at 05:58 PM
    Leur jeu Sly était bon et c'est tout ce que je retiens. Du gâchis d'être allé chez Facebook.
    A voir ce qu'ils feront à l'avenir.
    yanssou posted the 05/15/2026 at 06:59 PM
    Très bonne nouvelle, le studio s'est perdu sur Meta, après un sly 4 génial il serai temps de rebondir.
    bourbon posted the 05/15/2026 at 07:32 PM
    Si les développeurs arrivent à rebondir et proposer quelque chose, tant mieux

    sardinecannibale yanssou Comme vous dites, à part Sly, ils n'ont pas grand chose de vraiment bon dans leur historique de jeux console. Et encore Sly 4 est largement moins bon que les 3 précédents et pour diverses raisons…
    newtechnix posted the 05/15/2026 at 07:47 PM
    Amazon, Meta, Apple sont les ennemis du Jeu Vidéo

    Les 3 réunis ont de quoi financer des jeux pour les 50 000 prochaines années...résultat Le Néant
    rider288 posted the 05/16/2026 at 07:48 AM
    Go Sony leur filer un Nouveau Sly avec le Decima
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