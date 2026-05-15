Yoshi revient la semaine prochaine dans une nouvelle exclusivité Switch 2, et avant même sa sortie, de nouvelles informations concernant le jeu auraient fait surface. Le verso de la boîte de Yoshi and the Mysterious Book semblait déjà confirmer que ce nouvel opus utilisait l'Unreal Engine d'Epic Games, et un autre détail vient d'être révélé. Selon les informations relayées par Felipe Lima, rédacteur chez UniversoNintendo, la nouvelle aventure de Yoshi tournerait sous Unreal Engine 5.
Cette information aurait été découverte grâce aux licences présentes dans le préchargement du jeu sur Switch 2. Voici une traduction :
« Nous savions que Yoshi and the Mysterious Book utilisait l'Unreal Engine, mais nous savons maintenant qu'il s'agit de l'UE5. Cette découverte a été faite grâce aux licences attribuées aux plugins SideFXLabs, Stylized Post Process et KawaiiPhysics (exclusifs à cette version) dans le préchargement du jeu. »
Les fans de Yoshi s'en souviennent peut-être : Yoshi's Crafted World, le titre Switch développé par Good-Feel, utilisait l'Unreal Engine 4. Notez que l'équipe derrière ce nouveau jeu Yoshi pour Switch 2 n'a pas encore été officiellement dévoilée ; il faudra donc peut-être patienter jusqu'à la sortie du jeu pour le découvrir.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/yoshi-and-the-mysterious-book-game-engine-seemingly-revealed/
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posted the 05/15/2026 at 04:33 PM by link49
A noter qu’il est a 33€ en demat sur amazon japon
Je prédis un meta de 80-85.
Bon je vais attendre de voir, notamment la durée de vie ....mais pas day one, ni day+1.
J'attends le nintendo direct pour fixer un budget
Je me vois pas achetée ça er 2 mois après sort un jeux sortie de nul part.
Voilà vers quoi leur nouvelle stratégie mène.....j'J'attends
Il me semble qu’avec Yoshi on a aussi le Starfox Remake qui serai sur Unreal 5.
Utiliser un moteur déjà fait va leur permettre de gagner du temps et de l’argent.
Ps: même si je crois pas la rumeur du remake de OOT….sur Unreal5 Ca peut faire mal
Depuis la Switch,j'ai l'impression que le vrai changement de paradigme, c'est que Nintendo a accepté de s'aligner sur les normes de l'industrie avec des moteurs universels comme l'Unreal Engine.
Avant, leur modèle basé sur des moteurs maison isolait la machine : les tiers devaient obligatoirement passer par Nintendo pour comprendre comment exploiter la console, ce qui limitait les productions. Aujourd'hui, en adoptant ces standards, Nintendo lève cette barrière pour les développeurs externes.
Pour Nintendo elle-même, la "facilité" n'est pas immédiate car leurs équipes n'ont pas l'habitude de ces outils et doivent passer du temps à décortiquer la logique d'un moteur qu'ils n'ont pas écrit. Mais le gain de temps est énorme sur le plan de la production : ils n'ont plus à concevoir les outils à partir d'une feuille blanche. Cela leur permet de lancer leurs jeux beaucoup plus vite, tout en laissant les tiers alimenter la console de manière autonome.
Je vois ça comme ça, je peux me tromper.