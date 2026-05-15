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name :
Forza Horizon 6
platform :
Xbox Series X
editor :
Xbox Game Studios
developer :
Playground Games
genre :
course
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PC
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skuldleif
> blog
visiblement pas de lassitude pour les Forza Horizon , FH6 cartonne
et pour l'instant ca compte uniquement la version premium à 120€ sur Steam.. WTF
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rogeraf
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posted the 05/15/2026 at 02:25 PM by
skuldleif
comments (
19
)
pcverso
posted
the 05/15/2026 at 02:34 PM
Pour l'instant j'en profite pas dans les conditions optimum vue que j'y joue sur steam deck mais dimanche je recommence tout en ultra sur mon pc .
rogeraf
posted
the 05/15/2026 at 02:35 PM
80 euros sur Loaded.com (ancien cdkeys) en ce moment. Hate d'être a ce soir pour tester !
negan
posted
the 05/15/2026 at 02:42 PM
A titre de comparaison sur le meme temp FH5 c'était 80.000
sino
posted
the 05/15/2026 at 02:47 PM
l'effet Japon.
ravyxxs
posted
the 05/15/2026 at 03:09 PM
90% télécharment presque fini
Un peu deg qu'ils aient pas rendu les NPC en dehors des barrières...mais bon,je prie pour un patch ou alors un futur jeu qui n'emprisonne plus les NPC
negan
Le 5 c'est vraiment pas terrible avec le recul bien content.
neptonic
posted
the 05/15/2026 at 03:15 PM
Perso je passe j'ai tenu 2 heures sur le précédent c'est toujours la meme soupe du 1.5 depuis l'épisode 3
toujours le même thème, pas de moto ou d'autres types, pas de scénar différent, zero prise de risque
Je pense la plupart qui l'achète n'aime pas réellement les jeux de caisses mais il veulent juste pouvoir se balader dans les décors et faire muse muse aka l'effet flight simulator...
abookhouseboy
posted
the 05/15/2026 at 03:16 PM
Forza Horizon est une série qui a su revenir à la substantifique moelle du jeu vidéo : c'est juste amusant dès qu'on a la manette en main.
En plus le jeu est magnifique, rapide, généreux, pas punitif et bien optimisé : bref c'est complétement mérité.
rogeraf
posted
the 05/15/2026 at 03:16 PM
neptonic
oui c'est pour se balader aussi les jeux arcades. Et comme il n'y a quasiment plus rien qui sort maintenant dans le genre sauf chez les indés... les Burnout, need for speed à l'ancienne : ca manque !
romgamer6859
posted
the 05/15/2026 at 03:18 PM
Je le préfère au 5 pour l'instant, j'ai toujours autant envie de tout faire.
ravyxxs
posted
the 05/15/2026 at 03:23 PM
neptonic
Je suis à 100% avec toi, mais non, la communauté on aime le titre pour le paquet globale, la communauté derrière ce que peine à faire la concurrence, tellement ils sont mal dirigés. FH n'est pas une licence difficile à dépasser, juste que la concurrence ne sait pas où se diriger. Comme tu dis la formule révolutionne rien, mais cartonne, car c'est la seule à bien faire le boulot, mais qui pêche là où les autres cartonne.
Exemple
Nombre de caisse FH > le reste
Graphismes FH > le reste
Air de jeu FH > le reste
Musique FH > le reste
Communauté FH > le reste
Gameplay FH > le reste
Son globale NFS > le reste
Customisation NFS > le reste
Scénario NFS > le reste
DLC et continuité du jeu FH & The Crew Motorfest > le reste
Challenge hebdomadaire et récompense FH > le reste
Challenge solo et difficulté NFS > le reste
IA The Crew Motorfest > le reste
Cops NFS > le reste
Donc, venant d'un ancien fan de NFS, puis à présent FH, je peux te dire que faire mieux que FH,
c'est vraiment pas difficile
, juste que la concurrence a de très mauvais responsable de projet, en aurait dit qu'ils ont commencé le jeu vidéo y a 6 ans....
Tu peux rouler sur FH, facile, surtout depuis le 5, mais voilà..
romgamer6859
Moi c'est le 4 qui reste constamment en moi, ce titre de légende bordel...
abookhouseboy
Oui bon, le pas punitif ça casse les burnes un moment...j'ai pas envie d'avoir 9 millions de crédit en une heure de jeu, et voir que si j'arrive 10ème dans une course je peux toujours accéder à la prochaine course et finir le jeu...
pcverso
posted
the 05/15/2026 at 03:25 PM
Pareil je le préfère au 5 , tracé plus intéressant, conduite un peu moins simple et le sont des moteurs son bien mieux sur cet opus .
ravyxxs
posted
the 05/15/2026 at 03:30 PM
skuldleif
Encore merci pour l'update Premium à un bon prix.
skuldleif
posted
the 05/15/2026 at 03:33 PM
ravyxxs
vyse
posted
the 05/15/2026 at 04:21 PM
je l'i achete c mon premier forza H jesper je vais accrocher
malroth
posted
the 05/15/2026 at 05:48 PM
Personne ne reponds sur le trafic
C'est vide comme la video de presentation ou ya vraiment du trafic quand on se balade en open world ???
spartan1985
posted
the 05/15/2026 at 05:54 PM
malroth
https://youtu.be/MI7kBXWWfaM?si=1yySevbh7XsfeeLD&t=1555
Trafic piétons et véhicules assez faibles.
malroth
posted
the 05/15/2026 at 06:02 PM
spartan1985
putain dommage
C'etait le seul truc qui aurait pû me faire craquer. Incroyable qu'en 2026 ils n'arrivent pas à faire ça...
On va surement mieux se régaler sur GTA 6 pour la conduite avec du trafic que sur H6
psxbox
posted
the 05/15/2026 at 06:29 PM
C est dommage que ca soit pas en francais oral autant le blabla hors course ca va mais autant en course avec le bruit de moteur t as pas trop envie de lire ????
ouken
posted
the 05/15/2026 at 09:15 PM
Normal une tuerie , visuellement il enfonce tout les autres déjà et quel fun encore un jolie tour de force
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Un peu deg qu'ils aient pas rendu les NPC en dehors des barrières...mais bon,je prie pour un patch ou alors un futur jeu qui n'emprisonne plus les NPC
negan
Le 5 c'est vraiment pas terrible avec le recul bien content.
toujours le même thème, pas de moto ou d'autres types, pas de scénar différent, zero prise de risque
Je pense la plupart qui l'achète n'aime pas réellement les jeux de caisses mais il veulent juste pouvoir se balader dans les décors et faire muse muse aka l'effet flight simulator...
En plus le jeu est magnifique, rapide, généreux, pas punitif et bien optimisé : bref c'est complétement mérité.
Exemple
Nombre de caisse FH > le reste
Graphismes FH > le reste
Air de jeu FH > le reste
Musique FH > le reste
Communauté FH > le reste
Gameplay FH > le reste
Son globale NFS > le reste
Customisation NFS > le reste
Scénario NFS > le reste
DLC et continuité du jeu FH & The Crew Motorfest > le reste
Challenge hebdomadaire et récompense FH > le reste
Challenge solo et difficulté NFS > le reste
IA The Crew Motorfest > le reste
Cops NFS > le reste
Donc, venant d'un ancien fan de NFS, puis à présent FH, je peux te dire que faire mieux que FH, c'est vraiment pas difficile, juste que la concurrence a de très mauvais responsable de projet, en aurait dit qu'ils ont commencé le jeu vidéo y a 6 ans....
Tu peux rouler sur FH, facile, surtout depuis le 5, mais voilà..
romgamer6859 Moi c'est le 4 qui reste constamment en moi, ce titre de légende bordel...
abookhouseboy Oui bon, le pas punitif ça casse les burnes un moment...j'ai pas envie d'avoir 9 millions de crédit en une heure de jeu, et voir que si j'arrive 10ème dans une course je peux toujours accéder à la prochaine course et finir le jeu...
C'est vide comme la video de presentation ou ya vraiment du trafic quand on se balade en open world ???
Trafic piétons et véhicules assez faibles.
C'etait le seul truc qui aurait pû me faire craquer. Incroyable qu'en 2026 ils n'arrivent pas à faire ça...
On va surement mieux se régaler sur GTA 6 pour la conduite avec du trafic que sur H6