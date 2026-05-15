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Forza Horizon 6
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name : Forza Horizon 6
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : Playground Games
genre : course
other versions : PC
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skuldleif
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skuldleif > blog
visiblement pas de lassitude pour les Forza Horizon , FH6 cartonne
et pour l'instant ca compte uniquement la version premium à 120€ sur Steam.. WTF

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    rogeraf, goldmen33, ravyxxs, ducknsexe, link49, burningcrimson, escobar, junaldinho
    posted the 05/15/2026 at 02:25 PM by skuldleif
    comments (19)
    pcverso posted the 05/15/2026 at 02:34 PM
    Pour l'instant j'en profite pas dans les conditions optimum vue que j'y joue sur steam deck mais dimanche je recommence tout en ultra sur mon pc .
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 02:35 PM
    80 euros sur Loaded.com (ancien cdkeys) en ce moment. Hate d'être a ce soir pour tester !
    negan posted the 05/15/2026 at 02:42 PM
    A titre de comparaison sur le meme temp FH5 c'était 80.000
    sino posted the 05/15/2026 at 02:47 PM
    l'effet Japon.
    ravyxxs posted the 05/15/2026 at 03:09 PM
    90% télécharment presque fini

    Un peu deg qu'ils aient pas rendu les NPC en dehors des barrières...mais bon,je prie pour un patch ou alors un futur jeu qui n'emprisonne plus les NPC

    negan

    Le 5 c'est vraiment pas terrible avec le recul bien content.
    neptonic posted the 05/15/2026 at 03:15 PM
    Perso je passe j'ai tenu 2 heures sur le précédent c'est toujours la meme soupe du 1.5 depuis l'épisode 3

    toujours le même thème, pas de moto ou d'autres types, pas de scénar différent, zero prise de risque

    Je pense la plupart qui l'achète n'aime pas réellement les jeux de caisses mais il veulent juste pouvoir se balader dans les décors et faire muse muse aka l'effet flight simulator...
    abookhouseboy posted the 05/15/2026 at 03:16 PM
    Forza Horizon est une série qui a su revenir à la substantifique moelle du jeu vidéo : c'est juste amusant dès qu'on a la manette en main.

    En plus le jeu est magnifique, rapide, généreux, pas punitif et bien optimisé : bref c'est complétement mérité.
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 03:16 PM
    neptonic oui c'est pour se balader aussi les jeux arcades. Et comme il n'y a quasiment plus rien qui sort maintenant dans le genre sauf chez les indés... les Burnout, need for speed à l'ancienne : ca manque !
    romgamer6859 posted the 05/15/2026 at 03:18 PM
    Je le préfère au 5 pour l'instant, j'ai toujours autant envie de tout faire.
    ravyxxs posted the 05/15/2026 at 03:23 PM
    neptonic Je suis à 100% avec toi, mais non, la communauté on aime le titre pour le paquet globale, la communauté derrière ce que peine à faire la concurrence, tellement ils sont mal dirigés. FH n'est pas une licence difficile à dépasser, juste que la concurrence ne sait pas où se diriger. Comme tu dis la formule révolutionne rien, mais cartonne, car c'est la seule à bien faire le boulot, mais qui pêche là où les autres cartonne.

    Exemple

    Nombre de caisse FH > le reste
    Graphismes FH > le reste
    Air de jeu FH > le reste
    Musique FH > le reste
    Communauté FH > le reste
    Gameplay FH > le reste
    Son globale NFS > le reste
    Customisation NFS > le reste
    Scénario NFS > le reste
    DLC et continuité du jeu FH & The Crew Motorfest > le reste
    Challenge hebdomadaire et récompense FH > le reste
    Challenge solo et difficulté NFS > le reste
    IA The Crew Motorfest > le reste
    Cops NFS > le reste

    Donc, venant d'un ancien fan de NFS, puis à présent FH, je peux te dire que faire mieux que FH, c'est vraiment pas difficile, juste que la concurrence a de très mauvais responsable de projet, en aurait dit qu'ils ont commencé le jeu vidéo y a 6 ans....

    Tu peux rouler sur FH, facile, surtout depuis le 5, mais voilà..

    romgamer6859 Moi c'est le 4 qui reste constamment en moi, ce titre de légende bordel...

    abookhouseboy Oui bon, le pas punitif ça casse les burnes un moment...j'ai pas envie d'avoir 9 millions de crédit en une heure de jeu, et voir que si j'arrive 10ème dans une course je peux toujours accéder à la prochaine course et finir le jeu...
    pcverso posted the 05/15/2026 at 03:25 PM
    Pareil je le préfère au 5 , tracé plus intéressant, conduite un peu moins simple et le sont des moteurs son bien mieux sur cet opus .
    ravyxxs posted the 05/15/2026 at 03:30 PM
    skuldleif Encore merci pour l'update Premium à un bon prix.
    skuldleif posted the 05/15/2026 at 03:33 PM
    ravyxxs
    vyse posted the 05/15/2026 at 04:21 PM
    je l'i achete c mon premier forza H jesper je vais accrocher
    malroth posted the 05/15/2026 at 05:48 PM
    Personne ne reponds sur le trafic

    C'est vide comme la video de presentation ou ya vraiment du trafic quand on se balade en open world ???
    spartan1985 posted the 05/15/2026 at 05:54 PM
    malroth https://youtu.be/MI7kBXWWfaM?si=1yySevbh7XsfeeLD&t=1555

    Trafic piétons et véhicules assez faibles.
    malroth posted the 05/15/2026 at 06:02 PM
    spartan1985 putain dommage

    C'etait le seul truc qui aurait pû me faire craquer. Incroyable qu'en 2026 ils n'arrivent pas à faire ça...

    On va surement mieux se régaler sur GTA 6 pour la conduite avec du trafic que sur H6
    psxbox posted the 05/15/2026 at 06:29 PM
    C est dommage que ca soit pas en francais oral autant le blabla hors course ca va mais autant en course avec le bruit de moteur t as pas trop envie de lire ????
    ouken posted the 05/15/2026 at 09:15 PM
    Normal une tuerie , visuellement il enfonce tout les autres déjà et quel fun encore un jolie tour de force
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