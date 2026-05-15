De quoi améliorer la longévité de nos machines actuel , et donc la Series X/S et la PS5 qui devraient bénéficier de ce support .selon MLID sony pourrait opté pour un PSSR "light" etant donné que selon lui c'est moins evident de rendre compatible la PS5 que la SXUP:OK j'avais un doute mais il semble que la PS5 n'est pas concernée ,il faudra passer par un supposé PSSR "light"