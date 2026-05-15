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AMD officialise l'arrivée du FSR 4.1 sur les cartes RDNA 2 début 2027 (Series X/S / PS5 concernées ) ,dispo en juillet pour les cartes RDNA 3



De quoi améliorer la longévité de nos machines actuel , et donc la Series X/S et la PS5 qui devraient bénéficier de ce support .
selon MLID sony pourrait opté pour un PSSR "light" etant donné que selon lui c'est moins evident de rendre compatible la PS5 que la SX

UP:
OK j'avais un doute mais il semble que la PS5 n'est pas concernée ,il faudra passer par un supposé PSSR "light"








https://x.com/jackhuynh/status/2054904153013387273
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    kisukesan
    posted the 05/15/2026 at 12:48 PM by skuldleif
    comments (47)
    hypermario posted the 05/15/2026 at 12:54 PM
    Tres bonne nouvelle
    51love posted the 05/15/2026 at 01:05 PM
    Excellente nouvelle ! C'est ce qui manque à ces machines
    zboubi480 posted the 05/15/2026 at 01:08 PM
    Excellent mais compliqué à mettre en place sur la PS5 a cause du PSSR....
    gasmok2 posted the 05/15/2026 at 01:10 PM
    Rien à faire des next gen.
    Les consoles actuelles ont encore de sacrées paliers techniques à franchir devant elles.
    solarr posted the 05/15/2026 at 01:11 PM
    Skuldleif Tu as les sources pour les consoles X/S & PS5 ? je ne vois ça nulle part. Surtout que Sony a basé son partenariat avec AMD pour le PSSR de la PS5 Pro
    skuldleif posted the 05/15/2026 at 01:11 PM
    zboubi480 oui tu as raison je viens de voir ca via Kepler

    solarr que XSX XSS du coup
    jenicris posted the 05/15/2026 at 01:12 PM
    La PS5 est mentionné dans la vidéo
    malroth posted the 05/15/2026 at 01:13 PM
    Trop tard, j'avais revendu ma 7900xtx l'année derniere à cause de ce manque, j'ai une 5080 et je ne suis pas prét de revenir chez Amd perso. Le mal est fait.
    zboubi480 posted the 05/15/2026 at 01:17 PM
    solarr https://www.tweaktown.com/news/111617/amds-fsr-4-coming-to-rdna-2-could-give-the-xbox-series-x-a-ps5-pro-like-upgrade/index.html?utm_source=x&utm_medium=organic_social&utm_campaign=tt_social_auto&utm_content=news_111617&utm_id=news_111617_x_auto&utm_source_platform=x il y a plein d’autres sources......
    skuldleif posted the 05/15/2026 at 01:17 PM
    solarr selon MLID le SDK des Xbox series a simplifier l'acces au FSR 3 ,tandis que la sony a arreter le truc au FSR 2.2 ,ce n'est pas infaisable juste plus compliqué pour les devs https://youtu.be/yfDp_McpqUI?si=8VwOXtxmDrziL9jS&t=858
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 01:18 PM
    Y'a une image de la PS5 dans la vidéo....
    skuldleif posted the 05/15/2026 at 01:20 PM
    quand au support pur des XS ca parait evident ce sont des hardwares RDNA2 et ce sont les derniers produits a grande echelle , et comme deja dis MS semble mettre un point dhonneur a rendre compatible ses SDK avec les derniers FSR possible sur leur hardware et en faciliter l'usage
    skuldleif posted the 05/15/2026 at 01:25 PM
    ouroboros4 je doute pas que sony fera quelquechose ,mais selon kepler ca ne sera pas le FSR 4.1
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 01:29 PM
    skuldleif
    zboubi480 posted the 05/15/2026 at 01:30 PM
    skuldleif ça a été pensé depuis le début chez Microsoft la ou Sony a préféré s'appuyer sur un FSR maison (PSSR) qui est un FSR 2.1. On le dit depuis des années
    C'est aussi pour cela que la Helix n'aura pas de CPU/GPU spécifique maison pour faciliter les portages PC / Console / Portable....le playanywhere va prendre tout son sens....
    Dans tous les cas, pas de FSR 4 sur Playstation 5 mais sûrement quelques petites améliorations quand même.
    Pour la Xbox Series X, on parle d'une techno supérieure au PSSR 2 de la PS5 Pro avec un rendu superieur. Ça devrait être pas mal
    zboubi480 posted the 05/15/2026 at 01:34 PM
    ouroboros4 jenicris accords commerciaux....
    zboubi480 posted the 05/15/2026 at 01:38 PM
    skuldleif tu pourrais mettre a jour le titre de ton article......mais ca attirera moins de monde
    solarr posted the 05/15/2026 at 01:38 PM
    zboubi480
    skuldleif posted the 05/15/2026 at 01:39 PM
    zboubi480 TA tout compris
    gasmok2 posted the 05/15/2026 at 01:42 PM
    Via Gemini, pour la PS5 standard ça pourrait (on garde le conditionnel hein) être plus compliqué:

    Sur Xbox Series X et Series S : Le grand espoir

    Microsoft a conçu ses Xbox Series avec une compatibilité logicielle très proche de l'écosystème PC Windows (via l'architecture DirectX 12 Ultimate).

    Ce qui va changer : La Xbox Series possède les instructions nécessaires pour faire tourner le FSR 4.1 (notamment la gestion du format de calcul INT8 ).

    Le résultat : C'est une excellente nouvelle pour Microsoft. Les développeurs pourront patcher les jeux Xbox Series pour remplacer le FSR 2/3 actuel par le FSR 4.1. Les jeux gagneront énormément en netteté et en stabilité d'image.

    Sur PS5 Standard : C'est beaucoup plus compliqué

    La situation de la PS5 standard est un cas très particulier. Bien que son GPU soit basé sur RDNA 2, Sony a modifié la puce à sa sauce et fait des impasses matérielles.

    Le problème technique : La PS5 standard ne gère pas nativement les calculs au format INT8 de la même manière que les cartes PC RDNA 2 ou les Xbox. C'est d'ailleurs pour cela que Sony a dû ajouter un accélérateur d'IA physique spécifique dans la PS5 Pro pour faire tourner le PSSR.

    Le résultat : Il est très peu probable que la PS5 standard puisse profiter du FSR 4.1 à base d'IA, ou alors dans une version extrêmement dégradée et lourde à faire tourner, ce qui annulerait le gain de performances. Pour la PS5 classique, il faudra sûrement continuer à se contenter du FSR 3 classique (sans IA).

    En résumé

    Si l'arrivée du FSR 4.1 sur RDNA 2 début 2027 est une bénédiction pour les joueurs PC (série RX 6000) et les possesseurs de Xbox Series, la PS5 standard risque malheureusement de rester sur la touche à cause de l'architecture spécifique de sa puce. Sony compte clairement sur son PSSR pour pousser les joueurs vers la PS5 Pro.


    Je ne suis pas spécialiste je partage c'est tout ^^
    altendorf posted the 05/15/2026 at 01:42 PM
    jenicris ouroboros4 On se rappel du fameux RDNA 2 exclusif sur Xbox Series
    zboubi480 posted the 05/15/2026 at 01:43 PM
    altendorf bah c'est le cas comme expliqué sur ce post
    skuldleif posted the 05/15/2026 at 01:52 PM
    zboubi480 les mecs veulent que je leur mentent et ne tienne pas compte des propos de kepler et mlid ?
    zboubi480 posted the 05/15/2026 at 01:54 PM
    skuldleif bah la, dans ce cas, non...ca va pas dans leur sens que Xbox Series aura le FSR4 et pas Playstation.
    Ton article va être déserté rapidement
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 01:58 PM
    altendorf pas faux
    maxx posted the 05/15/2026 at 01:58 PM
    zboubi480 Très bonne nouvelle pour la longévité du matos
    J'ai pas trop de craintes pour les joueurs PS5 qui auront une version. Peut être moins bonne que la Series X? (et encore tout dépendra des efforts qui seront fait sur le sujet). La PS5 reste la console de base de cette gen et des 5 prochaines années à venir probablement donc y aura quelque chose. D'ailleurs, le FSR n'est pas le seul du marché. On peut penser à la solution de Guerilla qui est excellente et n'est pas basée sur l'IA. Des comparatifs ont pu être fait sur PC sur Death Stranding 2 entre leur upscaler Pico, le FSR et le DLSS et il se défendait super bien. Donc ça peut aussi être une solution pour Sony pour travailler sur un PSSR lite.

    Faut garder en tête que le FSR4 est le produit de ls collaboration entre Sony et AMD. Faut pas imaginer que Sony sera laissé sur le carreau et bénéficiera pas de quelques choses. L'avenir nous le dira. Attendons de voir vraiment ce qui sortira et les résultats. Mais encore une fois, c'est une super nouvelle pour le matos

    zboubi480 Supérieur au PSSR2? Ca sort d'où ? Sachant que le PSSR2 est souvent au moins aussi bien que le FSR4 si ce n'est mieux dans certains cas. Pourquoi d'un coup la SX aurait une version plus performante que n'aurait pas la Pro, bien plus capable?

    altendorf Certains ne veulent pas comprendre pourquoi Sony n'avait pas d'intérêt à inclure certaines features du RDNA 2 dans la PS5 quand ils ont leur propres solutions parfois plus efficaces et qu'ils ont pas besoin de ce qui est en lien avec DirectX. D'ailleurs la PS5 s'en est très bien sortie jusqu'à présent techniquement face a la SX.
    skuldleif posted the 05/15/2026 at 02:01 PM
    zboubi480 belles reactions des pro s sur ce site de merde qu'est neogaf

    => la PS5 pourrait émuler (mdr)
    => les devs ne vont pas supporter le FSR 4.1 sur xbox series (mdr) (c'est le hardware RDNA2 qui a le plus de consommation de jeu mais les devs ne cocheront pas la case FSR 4.1 mise en place par MS sur le SDK... )

    https://www.neogaf.com/threads/rdna3-is-getting-fsr4-1-in-july.1696764/post-271561121
    https://www.neogaf.com/threads/rdna3-is-getting-fsr4-1-in-july.1696764/post-271562022
    ravyxxs posted the 05/15/2026 at 02:12 PM
    Encore une bagarre...
    solarr posted the 05/15/2026 at 02:16 PM
    skuldleif zboubi480 effectivement, il me semblait que le RDNA de la PS5 était amputé : on avait montré à l'image la différence entre le SoC XBOX et PS5, où des puces manquaient. La XBOX gère le INT8 alors que la PS5 que le FP16..

    V
    solarr posted the 05/15/2026 at 02:18 PM
    voilà ce que j'ai trouvé :

    Sur les architectures RDNA 2, les opérations INT8 sont théoriquement deux fois plus rapides que les opérations FP16.

    Cette différence de performance s'explique par l'absence d'accélérateurs matériels dédiés (comme les WMMA sur RDNA 3 ou 4) pour les entiers sur RDNA 2, où le calcul INT8 doit utiliser les unités de calcul vectorielles standard. En revanche, FP16 bénéficie d'une largeur de bande et d'une logique optimisées pour les nombres flottants, mais avec un débit inférieur aux entiers sur cette génération spécifique.

    Débit théorique : Une carte RDNA 2 peut effectuer environ 512 INT8 ops/cycle/CU contre 256 FP16 ops/cycle/CU.
    Impact pratique : Pour des charges de travail comme l'upscaling (FSR 4 en mode INT, l'utilisation du format INT8 permet de réduire le temps d'exécution de moitié par rapport au FP16, offrant ainsi une marge pour des algorithmes plus complexes ou une meilleure fluidité.
    Compatibilité : Contrairement au FP8 (exclusif à RDNA 4) ou au WMMA (exclusif à RDNA 3 et supérieur), l'INT8 est supporté sur RDNA 2 via l'instruction DP4A ou des calculs vectoriels, ce qui en fait la seule option performante pour l'IA légère sur cette architecture.

    Sony n'a pas misé sur l'évolutivité avec sa console standard.
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 02:24 PM
    gasmok2 merci pour ton explication complete . Si c'est un peu plus net, BF6 me pique en peu les yeux en version Serie X à 1440p multijoueurs actuellement ... C'est que j'ai une bonne vue
    skuldleif posted the 05/15/2026 at 02:29 PM
    solarr oh ok je comprend mieux maintenant

    je vais peut etre rester sur ma SX , je la trouve excellente cette machine
    cloudo posted the 05/15/2026 at 02:30 PM
    Vous pensez que le ce FRS 4.1 est capable de tourner sur Switch 2 et si c'est le cas, serait-il plus intéressant que son DLSS ?
    zboubi480 posted the 05/15/2026 at 02:34 PM
    cloudo FSR = AMD....la Switch 2 c'est Nvidia
    solarr posted the 05/15/2026 at 02:35 PM
    cloudo non car la Switch 2 utilise la techno matérielle nvidia DLSS.
    solarr posted the 05/15/2026 at 02:37 PM
    zboubi480 merci pour le lien.
    solarr posted the 05/15/2026 at 02:48 PM
    Du coup, on aurait ceci, question compatibilité :

    PS5 Pro
    XBOX S
    XBOX X
    shambala93 posted the 05/15/2026 at 02:49 PM
    Le DLSS de la switch je me demande comment il fonctionne vue la résolution et surtout le framerate des jeux…
    zboubi480 posted the 05/15/2026 at 02:55 PM
    solarr
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 03:19 PM
    shambala93 Je sais pas, et la NeoGeo AES+ ?
    wickette posted the 05/15/2026 at 03:39 PM
    - Pas pour la PS5. Le FSR int8 ne fonctionnerait pas sur le rdna customisé de la PS5, plutôt sur celui de la xbox series. La PS5 n'a pas de RDNA 2 complet juste une version customisé, un peu comme la switch et son tegra ampere avec des petits bout ada lovelace.

    - En 2027, à voir sur xbox series X mais je pense le temps de le voir implémenté dans les consoles, la Helix sera déjà sortie, voir la PS6 .

    Je pense les vrais gagnants ce sera les steam deck, les rog ally etc, même si c'est de niche, le gain en qualité niveau upscaling sera potentiellement énorme
    skuldleif posted the 05/15/2026 at 04:01 PM
    wickette evidemment mais combien couteront ces machine et surtout la crossgen va durer de ouf ,donc c'est toujours une bonne chose d'ameliorer ses techno d'upscale
    wickette posted the 05/15/2026 at 05:44 PM
    skuldleif
    Ah ça ne peut qu'être une bonne chose, c'est gratuit pour les joueurs et ça améliore le rendu quand on utilise un upscaling, donc oui clairement;

    Je regrette juste que ça arrive aussi tard, AMD aurait pu le faire avant, surtout que niveau RDNA 4 ils ont très peu de GPU, aucune APU pour console portable etc
    zanpa posted the 05/15/2026 at 08:08 PM
    Ils seront toujours à la traîne face au vert et le dlss 4.5 qui va passer en 5.0 en novembre et qui va les mettre encore dans l’ombre
    ouken posted the 05/15/2026 at 09:17 PM
    Très bonne nouvelle pour les consoleux !!
    kratoszeus posted the 05/16/2026 at 12:56 AM
    Je viens de mettre en vente ma series x . 0 offres j'ai vendu ma PS5 elle était vendue en une journée. C'est pas ça qui va sauver la console ni la marque
    zboubi480 posted the 05/16/2026 at 09:37 AM
    Quand GTA VI tournera en FSR 4.1 SUR XBOX Series (et pas sur PS5) et sera bien plus beau, on en reparlera....
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