C'est la triste nouvelle pour les fans de Dead Space comme moi, EA n'a pas du tout l'intention de proposer un Remake du 2 et encore moins un Dead Space 4 car la franchise n'est plus du tout assez rentable...
"Les jeux d’horreur ont leurs limites, vous savez, et je crois que du temps de Frank Gibeau (ancien vice-président d’EA), il fallait 5 millions d’unités pour espérer développer un prochain Dead Space. […] Je pense que la limite est fixée à environ 15 millions d’unités maintenant, vu le coût des choses […] »"
Dead Space 3 se terminer sur un Clifhanger qui aurait permis de faire le le lien avec un potentiel Dead Space 4. Glen Shchofield lui même (créateur de Dead Space) avait proposé à EA de s'occuper de Dead Space 4 mais ces derniers ont refusés.
"C’est décevant de ne pas pouvoir mener une franchise aussi appréciée à son terme, mais je suppose que je suis trop dans ma vision de producteur. Je produis depuis trop longtemps. Je comprends les chiffres, je comprends la situation et pourquoi même Motive n’a pas reçu de feu vert pour un nouveau projet après le remake. »"
Même le Remake bien que très bon n'a pas suffit à relancer la licence, les ventes étant jugées insuffisante pour EA.
" Les entreprises recherchent aujourd’hui le prochain Fortnite. Elles ont besoin d’un produit rentable sur le long terme… un jeu solo sans service est un modèle économique complètement dépassé. »"
Et Resident Evil vous en faites quoi ? Couillon d'Electronic Arts...
Motive Studio, qui avait développé Dead Space Remake, bosse désormais sur un jeu Iron Man dont on n'a toujours pas vu le bout de son armure. Bref, Dead Space c'est mort et enterré...
https://new-game-plus.fr/dead-space-4-annulation/
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posted the 05/15/2026 at 09:21 AM by mrpopulus
On est pas du tout sur le même niveau de notoriété…
C'est une excuse de merde, désolé mais Silent Hill fait une très bonne remontada et pourtant ça n'a pas non plus la même notoriété que RE.
La vérité c'est juste que c'est une grosse entreprise de ricains uniquement attirés par le fric et que leurs excuses et complètement bidon
Maintenant que l'entreprise va passer sous pavillon saoudien peut être que ça va changer les choses, et donner un second souffle aux anciennes licences
vyse Ouais ya juste les 2 dernières heures trop bourrines et le boss final nul a chier mais sinon excellent jeu
Mais si ils ne veulent rien en faire, autant la revendre.
Je suis sûr que beaucoup en feraient bon usage et en feraient un truc de fou.
Capcom par exemple.
Le 1 et le 2 étaient tellement géniaux...
Faut svaoir aussi faire des jeux one shot ou limité à 2 opus.
Parfois voiloir tirer trop sur la corde, ça fini par lacher.
Triste. Mais l'âge d'or du jeux vidéo est définitivement enterré.
Quand un jeu se vends bien, faut qu'ils aie les couilles pour se dire, on va sortir une nouvelle ip qui sera aussi bien voir mieux.
Mais voila, l'industrie dés qu'elle a un truc cool, elle veux le rincer à mort.
Rien que les suites des exclu sony sur cette gen, overdose dés le 2eme opus (spiderman, horizon, Gow ragnarok...) tu sens vraiment le truc fait machinalement qui n'apporte absolument rien.
Ça faut eviter.
En verité c'est juste EA qui ne veulent que produire des jeux qui tappent les 10 millions, le reste meme si c'est rentable mais que ca fait pas de gros chiffres bah ca rentre pas dans les cases d'EA. Heureusement que Capcom raisonnent pas comme ca sinon on aurait jamais eu de Pragmata.
Cette licence est un gachis car on aura probablement jamais de fin vu que le 3 se finit en à suivre, pareil pour Deus Ex avec Adam Jensen il manque un jeu qu'on aura jamais.
adamjensen oui les licences non utilisées devraient etre proposées à la vente, au lieu de les garder sans rien faire.
[…] Je pense que la limite est fixée à environ 15 millions d’unités maintenant, vu le coût des choses […] »"
Ils ont juste les yeux plus gros que le ventre, ils sont tarés. Même Resident Evil atteint les 15 millions avec des réductions massives. À 7 millions un gros volet de Resident Evil est largement rentabilisé alors que ça fait tout mieux, donc pourquoi faudrait-il le double pour rentabiliser Dead Space ?
N'importe quoi.
mibugishiden
En verité c'est juste EA qui ne veulent que produire des jeux qui tappent les 10 millions, le reste meme si c'est rentable mais que ca fait pas de gros chiffres bah ca rentre pas dans les cases d'EA. Heureusement que Capcom raisonnent pas comme ca sinon on aurait jamais eu de Pragmata.
Merci. Les mecs n’assument rien. Même Silent Hill 2 est rentable pour Konami alors qu’il est méga loin des 10 millions. C'est EA le problème pas Dead Space.
Mais grave.
De tout facon ca change rien ils ont toujours été une boite de merde fossoyeuse de studios. Allez les prochains ce sera Star Wars Jedi car ils diront que Jedi Survivor a pas fait assez pour qu'il y ai un 3 eme jeu.
Les mecs te tenaient le même discours sur les jeux multi/solo au moment de Star Wars Battlefront, avant de fermer leurs gueules quand ils avaient constaté le succès de Fallen Order.
Quand on est con…
Très probablement parce que les coûts de développement aux USA n'est pas du tout le même qu'au Japon.
Dans le jeu vidéo, au japon les salaires sont plutôt bas.
La plupart des grandes villes ont vu le coût des loyers et de la vie exploser aux USA, et c'est pas prêt de s'arrêter avec Trump. Et donc pour que les gens ne dorment pas dans la rue, les salaires ont en partie suivi l'inflation.
Je vis actuellement au Canada (réputé pour être beaucoup moins cher en coût de développement que les USA), et je suis payé probablement 1.5 fois ce que je serais payés si j'étais en France dans le jeu vidéo.
Aux USA, ce serait probablement plus autour de 2 fois le salaire en France.
Un peu comme fait nintendo avec ses licences...
Tu prends les mario 3D par exemple, y en a pas un identique (sauf mario galaxy2 pour le coup.)
Ou les zelda aussi.....
Encore faut il avoir le temps d'explorer de nouvelle piste.....
Même si ton explication reste crédible et entre en compte, je n’y crois pas. On parle de 15 millions d’exemplaires, c’est complètement exagéré pour rentabiliser un Dead Space.
Si tu parles du Remake, effectivement.
Sinon, je n’ai pas remarqué ça pour les 3 premiers.
Cordialement.
Et le nombre de personnes, et le temps de développement, c'est ce qui fait le coût d'un jeux.
Peux importe la licence.
Bah qu’ils adaptent le budget, le personnel et le temps de développement à ce que Dead Space peut rapporter tout simplement. Ce que toute entreprise fait actuellement en plus. Dead Space ne fera jamais 15 millions d’exemplaires mais quoi qu’il arrive. C’est complètement lunaire ce que dit le bonhomme.
Impossible.
Apres faut avouer qu'en dehors de ca ca reste un bon remake, c'est joli et ca magnifie le jeu d'origine, moi je l'avais fait et j'ai quand meme bien aimé.