C'est la triste nouvelle pour les fans de Dead Space comme moi, EA n'a pas du tout l'intention de proposer un Remake du 2 et encore moins un Dead Space 4 car la franchise n'est plus du tout assez rentable...



"Les jeux d’horreur ont leurs limites, vous savez, et je crois que du temps de Frank Gibeau (ancien vice-président d’EA), il fallait 5 millions d’unités pour espérer développer un prochain Dead Space. […] Je pense que la limite est fixée à environ 15 millions d’unités maintenant, vu le coût des choses […] »"



Dead Space 3 se terminer sur un Clifhanger qui aurait permis de faire le le lien avec un potentiel Dead Space 4. Glen Shchofield lui même (créateur de Dead Space) avait proposé à EA de s'occuper de Dead Space 4 mais ces derniers ont refusés.



"C’est décevant de ne pas pouvoir mener une franchise aussi appréciée à son terme, mais je suppose que je suis trop dans ma vision de producteur. Je produis depuis trop longtemps. Je comprends les chiffres, je comprends la situation et pourquoi même Motive n’a pas reçu de feu vert pour un nouveau projet après le remake. »"



Même le Remake bien que très bon n'a pas suffit à relancer la licence, les ventes étant jugées insuffisante pour EA.



" Les entreprises recherchent aujourd’hui le prochain Fortnite. Elles ont besoin d’un produit rentable sur le long terme… un jeu solo sans service est un modèle économique complètement dépassé. »"



Et Resident Evil vous en faites quoi ? Couillon d'Electronic Arts...



Motive Studio, qui avait développé Dead Space Remake, bosse désormais sur un jeu Iron Man dont on n'a toujours pas vu le bout de son armure. Bref, Dead Space c'est mort et enterré...