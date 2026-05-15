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[News] La franchise Dead Space considérée comme morte
C'est la triste nouvelle pour les fans de Dead Space comme moi, EA n'a pas du tout l'intention de proposer un Remake du 2 et encore moins un Dead Space 4 car la franchise n'est plus du tout assez rentable...

"Les jeux d’horreur ont leurs limites, vous savez, et je crois que du temps de Frank Gibeau (ancien vice-président d’EA), il fallait 5 millions d’unités pour espérer développer un prochain Dead Space. […] Je pense que la limite est fixée à environ 15 millions d’unités maintenant, vu le coût des choses […] »"

Dead Space 3 se terminer sur un Clifhanger qui aurait permis de faire le le lien avec un potentiel Dead Space 4. Glen Shchofield lui même (créateur de Dead Space) avait proposé à EA de s'occuper de Dead Space 4 mais ces derniers ont refusés.

"C’est décevant de ne pas pouvoir mener une franchise aussi appréciée à son terme, mais je suppose que je suis trop dans ma vision de producteur. Je produis depuis trop longtemps. Je comprends les chiffres, je comprends la situation et pourquoi même Motive n’a pas reçu de feu vert pour un nouveau projet après le remake. »"

Même le Remake bien que très bon n'a pas suffit à relancer la licence, les ventes étant jugées insuffisante pour EA.

" Les entreprises recherchent aujourd’hui le prochain Fortnite. Elles ont besoin d’un produit rentable sur le long terme… un jeu solo sans service est un modèle économique complètement dépassé. »"

Et Resident Evil vous en faites quoi ? Couillon d'Electronic Arts...

Motive Studio, qui avait développé Dead Space Remake, bosse désormais sur un jeu Iron Man dont on n'a toujours pas vu le bout de son armure. Bref, Dead Space c'est mort et enterré...
https://new-game-plus.fr/dead-space-4-annulation/
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    posted the 05/15/2026 at 09:21 AM by mrpopulus
    comments (49)
    darkxehanort94 posted the 05/15/2026 at 09:25 AM
    C'est le problème de rechercher que le rendement maximum
    vyse posted the 05/15/2026 at 09:26 AM
    Mouais..Je trouve que le 2 a été incroyablement exceptionnel (je le refais souvent) mais je pense qu'on est allé au bout aussi du concept
    mrpopulus posted the 05/15/2026 at 09:28 AM
    vyse Le 2 est une masterclass je le préfère même au 1
    darksector posted the 05/15/2026 at 09:28 AM
    "Et Resident Evil vous en faites quoi ? "
    On est pas du tout sur le même niveau de notoriété…
    zboubi480 posted the 05/15/2026 at 09:31 AM
    Alors on refera le 1 remastered et le 2 optimisé Xbox Series en boucle !
    jaysennnin posted the 05/15/2026 at 09:31 AM
    en même temps y'a "Dead" dans le nom
    mrpopulus posted the 05/15/2026 at 09:32 AM
    darksector D'accord, mais ils disent quand même " Un jeu solo sans service c'est un modèle économique dépassé"

    C'est une excuse de merde, désolé mais Silent Hill fait une très bonne remontada et pourtant ça n'a pas non plus la même notoriété que RE.

    La vérité c'est juste que c'est une grosse entreprise de ricains uniquement attirés par le fric et que leurs excuses et complètement bidon
    alucardhellsing posted the 05/15/2026 at 09:32 AM
    DEAD SPACE IS DEAD
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 09:35 AM
    Comme son nom
    jaysennnin posted the 05/15/2026 at 09:35 AM
    darkxehanort94 mrpopulus
    Maintenant que l'entreprise va passer sous pavillon saoudien peut être que ça va changer les choses, et donner un second souffle aux anciennes licences
    vyse posted the 05/15/2026 at 09:37 AM
    mrpopulus oui incroyable ! Les appartements, l'école les scène d'action et tt il est ouf
    mrpopulus posted the 05/15/2026 at 09:38 AM
    jaysennnin Mouais j'y crois pas trop...

    vyse Ouais ya juste les 2 dernières heures trop bourrines et le boss final nul a chier mais sinon excellent jeu
    olex posted the 05/15/2026 at 09:42 AM
    Mouais, comme Alice, EA compte laisser moisir la licence dans ses cartons.
    adamjensen posted the 05/15/2026 at 09:43 AM
    La licence méritait mieux, il n’y a rien à dire.
    Mais si ils ne veulent rien en faire, autant la revendre.
    Je suis sûr que beaucoup en feraient bon usage et en feraient un truc de fou.
    Capcom par exemple.
    Le 1 et le 2 étaient tellement géniaux...
    defcon5 posted the 05/15/2026 at 09:47 AM
    Si vous croyez que le Prince à racheté EA pour perdre de la thune...
    51love posted the 05/15/2026 at 09:48 AM
    sonilka posted the 05/15/2026 at 09:53 AM
    La licence est morte avec DS3. Je ne m'attendais donc pas à la revoir. Et puis je ne vois pas le problème. Tout à une fin. C'est comme pour Bioshock, je ne vois pas l'intérêt de vouloir éternellement des suites.
    vyse posted the 05/15/2026 at 09:58 AM
    mrpopulus je suis totalement d'accord ! En fait le gameplay ne 'sadapte pas a la vitesse nécessaire imposée par l'action et c'est hyper frustrant ; le personnage est lourd donc pas du tout fait pour les hordes de petits ennemis qui te saute dessus
    shao posted the 05/15/2026 at 10:01 AM
    Triste!
    burningcrimson posted the 05/15/2026 at 10:25 AM
    Dommage.
    malroth posted the 05/15/2026 at 10:30 AM
    Apres un jeu comme ça, le concept est limité. Tu peux pas en faire 10 quoi.

    Faut svaoir aussi faire des jeux one shot ou limité à 2 opus.

    Parfois voiloir tirer trop sur la corde, ça fini par lacher.
    cyr posted the 05/15/2026 at 10:37 AM
    Plus on avance et plus on se demande ce qui va survivre.....

    Triste. Mais l'âge d'or du jeux vidéo est définitivement enterré.
    malroth posted the 05/15/2026 at 10:45 AM
    cyr je pense qu'il faut arreter au maximum les suites.

    Quand un jeu se vends bien, faut qu'ils aie les couilles pour se dire, on va sortir une nouvelle ip qui sera aussi bien voir mieux.

    Mais voila, l'industrie dés qu'elle a un truc cool, elle veux le rincer à mort.

    Rien que les suites des exclu sony sur cette gen, overdose dés le 2eme opus (spiderman, horizon, Gow ragnarok...) tu sens vraiment le truc fait machinalement qui n'apporte absolument rien.

    Ça faut eviter.
    mibugishiden posted the 05/15/2026 at 10:47 AM
    Cronos qui se vend 1 ou 2 millions est rentable mais un remake d'un jeu deja existant y a besoin de 5 millions ? Ils se foutent en fait de notre gueule.

    En verité c'est juste EA qui ne veulent que produire des jeux qui tappent les 10 millions, le reste meme si c'est rentable mais que ca fait pas de gros chiffres bah ca rentre pas dans les cases d'EA. Heureusement que Capcom raisonnent pas comme ca sinon on aurait jamais eu de Pragmata.

    Cette licence est un gachis car on aura probablement jamais de fin vu que le 3 se finit en à suivre, pareil pour Deus Ex avec Adam Jensen il manque un jeu qu'on aura jamais.

    adamjensen oui les licences non utilisées devraient etre proposées à la vente, au lieu de les garder sans rien faire.
    solarr posted the 05/15/2026 at 10:56 AM
    Très heureux qu'il n'y aura ni remaster ni remake : une oeuvre pure.
    marchand2sable posted the 05/15/2026 at 10:57 AM
    Ça choque que moi, ça ?

    […] Je pense que la limite est fixée à environ 15 millions d’unités maintenant, vu le coût des choses […] »"

    Ils ont juste les yeux plus gros que le ventre, ils sont tarés. Même Resident Evil atteint les 15 millions avec des réductions massives. À 7 millions un gros volet de Resident Evil est largement rentabilisé alors que ça fait tout mieux, donc pourquoi faudrait-il le double pour rentabiliser Dead Space ?

    N'importe quoi.

    mibugishiden


    En verité c'est juste EA qui ne veulent que produire des jeux qui tappent les 10 millions, le reste meme si c'est rentable mais que ca fait pas de gros chiffres bah ca rentre pas dans les cases d'EA. Heureusement que Capcom raisonnent pas comme ca sinon on aurait jamais eu de Pragmata.

    Merci. Les mecs n’assument rien. Même Silent Hill 2 est rentable pour Konami alors qu’il est méga loin des 10 millions. C'est EA le problème pas Dead Space.
    adamjensen posted the 05/15/2026 at 11:00 AM
    mibugishiden
    Mais grave.
    mibugishiden posted the 05/15/2026 at 11:05 AM
    marchand2sable bien sur, un Cronos ou Silent Hill 2 ca fait pas 10 millions loin de la, et pourtant c'est suffisant pour Bloober ou Konami. EA sont juste une bande de connards qui veulent pousser leur curseur capitaliste à son maximum. Un remake de DS2 ou DS3 aurait pas couté tant que ca car la moitie du projet existe deja y a qu'a completer.

    De tout facon ca change rien ils ont toujours été une boite de merde fossoyeuse de studios. Allez les prochains ce sera Star Wars Jedi car ils diront que Jedi Survivor a pas fait assez pour qu'il y ai un 3 eme jeu.
    mithrandir posted the 05/15/2026 at 11:28 AM
    C'est bien dommage, j'étais passé à côté et j'ai fait le remake récemment, il est juste exceptionnel, il faut que je fasse le 2
    22 posted the 05/15/2026 at 11:42 AM
    brook1 posted the 05/15/2026 at 11:45 AM
    Espérons qu'il vende la licence.
    drockspace posted the 05/15/2026 at 12:04 PM
    vraiment dommage... le démembrement made in Dead Space c'est jouissif
    terminagore posted the 05/15/2026 at 12:29 PM
    Entre les 15 millions de l’espace (à quel moment pour un jeu de ce type ?), et le jeu solo sans services qui serait dépassé, t’as compris le type d’animal que t’as en face.

    Les mecs te tenaient le même discours sur les jeux multi/solo au moment de Star Wars Battlefront, avant de fermer leurs gueules quand ils avaient constaté le succès de Fallen Order.

    Quand on est con…
    nigel posted the 05/15/2026 at 12:36 PM
    marchand2sable Ils ont juste les yeux plus gros que le ventre, ils sont tarés. Même Resident Evil atteint les 15 millions avec des réductions massives. À 7 millions un gros volet de Resident Evil est largement rentabilisé alors que ça fait tout mieux, donc pourquoi faudrait-il le double pour rentabiliser Dead Space ?

    Très probablement parce que les coûts de développement aux USA n'est pas du tout le même qu'au Japon.
    Dans le jeu vidéo, au japon les salaires sont plutôt bas.
    La plupart des grandes villes ont vu le coût des loyers et de la vie exploser aux USA, et c'est pas prêt de s'arrêter avec Trump. Et donc pour que les gens ne dorment pas dans la rue, les salaires ont en partie suivi l'inflation.

    Je vis actuellement au Canada (réputé pour être beaucoup moins cher en coût de développement que les USA), et je suis payé probablement 1.5 fois ce que je serais payés si j'étais en France dans le jeu vidéo.
    Aux USA, ce serait probablement plus autour de 2 fois le salaire en France.
    cyr posted the 05/15/2026 at 12:55 PM
    malroth ou alors, faire des suites qui sont différentes de l'opus précédent...

    Un peu comme fait nintendo avec ses licences...

    Tu prends les mario 3D par exemple, y en a pas un identique (sauf mario galaxy2 pour le coup.)

    Ou les zelda aussi.....

    Encore faut il avoir le temps d'explorer de nouvelle piste.....
    marchand2sable posted the 05/15/2026 at 12:55 PM
    nigel

    Même si ton explication reste crédible et entre en compte, je n’y crois pas. On parle de 15 millions d’exemplaires, c’est complètement exagéré pour rentabiliser un Dead Space.
    osiris67 posted the 05/15/2026 at 01:22 PM
    Mouai....pk Silent hill et RE s’en sortent alors. Le remake du 1 est tres tres bien et aurait meritait son 2.
    osiris67 posted the 05/15/2026 at 01:23 PM
    De toute façon c est pas grave, y a d excellente alternative (Cronos, Calisto protocol...)
    fragdelapassion posted the 05/15/2026 at 01:31 PM
    EA fait du EA quoi... Le nombre License qui dorment ou tourne en boucle.
    tokito posted the 05/15/2026 at 02:00 PM
    mibugishiden adamjensen : N'oublions pas que Dead Space s'est aussi tapé le rouleau compresseur woke, ça a nuit à sa crativité pour la suite
    adamjensen posted the 05/15/2026 at 02:24 PM
    tokito
    Si tu parles du Remake, effectivement.
    Sinon, je n’ai pas remarqué ça pour les 3 premiers.
    tokito posted the 05/15/2026 at 02:39 PM
    adamjensen : Ils vont te dire que le jeu était woke à la base mais faut quand même sacrément le "corriger" dans le remake...
    oniclem posted the 05/15/2026 at 02:57 PM
    Niquez vos daronnes Electronic Arts.
    Cordialement.
    cyr posted the 05/15/2026 at 03:02 PM
    marchand2sable OK.
    Et le nombre de personnes, et le temps de développement, c'est ce qui fait le coût d'un jeux.
    Peux importe la licence.
    marchand2sable posted the 05/15/2026 at 03:07 PM
    cyr

    Bah qu’ils adaptent le budget, le personnel et le temps de développement à ce que Dead Space peut rapporter tout simplement. Ce que toute entreprise fait actuellement en plus. Dead Space ne fera jamais 15 millions d’exemplaires mais quoi qu’il arrive. C’est complètement lunaire ce que dit le bonhomme.
    cyr posted the 05/15/2026 at 03:15 PM
    marchand2sable on parle d'ea........

    Impossible.
    snave posted the 05/15/2026 at 03:59 PM
    Je rejoins les vdd plus haut. Ils sont complètement fous pour dire qu'il faut 15 millions de ventes pour que Dead Space soit rentable. Des jeux comme Resident Evil, bien plus côté, les atteignent difficilement. Ils ont les yeux plus gros que le ventre et c'est plus qu'énervant qu'il s'arrête là, le remake du 1er est incroyable, je m'attendais au 2ème dans la foulée.
    mibugishiden posted the 05/15/2026 at 05:20 PM
    tokito oui le coup de WC intersexes c'etait ridicule, tout comme le changement de certains persos qui deviennent noirs ou lesbiennes.

    Apres faut avouer qu'en dehors de ca ca reste un bon remake, c'est joli et ca magnifie le jeu d'origine, moi je l'avais fait et j'ai quand meme bien aimé.
    zanpa posted the 05/15/2026 at 08:13 PM
    un jeu solo sans service est un modèle économique complètement dépassé Sony pensait ça aussi et tous les jeux GAAS se fracasse
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