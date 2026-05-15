Alors que les pré-commandes devraient être lancer dans quelques jours, nous pourrions enfin avoir déjà une idée du prix du jeu ainsi que de ses différentes versions.
On parle aussi d'un pack PS5 ou PS5 Pro avec le jeu..
Bien entendu tout ceci reste au stade du rumeur.
PS : pour les prix en euros fait généralement rajouter 10 dollars donc 80 euros pour le jeu de base
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posted the 05/15/2026 at 06:24 AM by ouroboros4
Mais oui 80 euros pour le prix c'est assez étonnant.
Surtout quand derrière tu as du MKW pour 90 euros
Donc 70€, ça serait très honnète.
En plus je ne suis clairement pas la cible car c'est le mode histoire qui m'intéresse
Surtout qu'on aura aucune réaction comme d'habitude
Maintenant tout ce que je souhaite c'est une édition physique sur Xbox.
shambala93 djfab Ça n'est pas un problème, c'est même compréhensible s'ils veulent éviter les "fin du jeu sur YouTube" à 1 semaine de la sortie officielle. Le vrai scam ici comme certains éditeurs le fond récemment dont Ubisoft c'est le "early access" pour 20 balles de plus.
Déjà MKW à 90 euros c'est une anomalie qui n'aurait jamais du exister.
Tous les jeux d’une même plateforme ne devraient pas excéder 70€ c’est déjà bien assez élevé. Après qu’ils décident de faire un AAA ou un jeu à la ramasse c’est leur problème, c’est eux qui feront des bénéfices ou pas.
La suite ça sera quoi? « On a ajouté un mode multi, on a du bosser 3 mois en plus donc le jeu coûtera 120€ désolé ».
Réveillez vous svp
Non jamais vu cela.
Nintendo c'est pour les enfants
Dans les rayons de jeux video de grande surfaces, y a plus personnes....tous se fait soit par internet, ou en démat.....
Allez Rockstar, faites un effort et profitez du week-end pour augmenter le prix !
Je ne sais pas tous les gros jeux se trouvent partout par camion. Je n’ai jamais eu de soucis. Sur les collector ok mais sur des jeux comme GTA FIFA ou Call of, aucun intérêt ! C’est de l’achat compulsif, doit y avoir de la dopamine libérée avec sa CB.
par contre le multi ne sera pas payant plus tard ?
faut je pose 2jours entre 2jours de repos pour etre tranquille du 19 au 22