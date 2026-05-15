Alors que les pré-commandes devraient être lancer dans quelques jours, nous pourrions enfin avoir déjà une idée du prix du jeu ainsi que de ses différentes versions.On parle aussi d'un pack PS5 ou PS5 Pro avec le jeu..Bien entendu tout ceci reste au stade du rumeur.PS : pour les prix en euros fait généralement rajouter 10 dollars donc 80 euros pour le jeu de base