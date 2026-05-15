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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
GTA VI : enfin une idée du prix du jeu ?
Alors que les pré-commandes devraient être lancer dans quelques jours, nous pourrions enfin avoir déjà une idée du prix du jeu ainsi que de ses différentes versions.
On parle aussi d'un pack PS5 ou PS5 Pro avec le jeu..

Bien entendu tout ceci reste au stade du rumeur.

PS : pour les prix en euros fait généralement rajouter 10 dollars donc 80 euros pour le jeu de base

https://x.com/i/status/2055029279172305111
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    posted the 05/15/2026 at 06:24 AM by ouroboros4
    comments (38)
    darkxehanort94 posted the 05/15/2026 at 06:27 AM
    Ah c'est tout ?
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 06:29 AM
    darkxehanort94 faut généralement rajouter 10 dollars pour avoir le prix en euros chez nous.
    Mais oui 80 euros pour le prix c'est assez étonnant.
    Surtout quand derrière tu as du MKW pour 90 euros
    badeuh posted the 05/15/2026 at 06:29 AM
    Je suis un vieux con qui ne comprend plus rien mais la différence entre les 3 offres est trop subtile pour moi. Surtout entre les offres Deluxe et Premium, sans compter que je ne suis pas dans le delire GTA Online.

    Donc 70€, ça serait très honnète.
    dormir13hparjour posted the 05/15/2026 at 06:48 AM
    J'imagine que les acheteurs des versions Early et First auront accès au mode en ligne plus tôt que les autres. Les First auront sûrement des bonus d'argent, une voiture ou des costumes gratuits badeuh
    marcus62 posted the 05/15/2026 at 06:56 AM
    Le mode Online ne m'intéresse pas, ce sera donc la standard edition pour moi day one Après la déception du 5 (avis personnel) mais j'avais tellement apprécié le GTA IV qui reste à ce jour l'un de mes jeux préférés, j'attends ce 6e opus avec impatience ! Ca faisait longtemps que je n'avais pas autant attendu un jeu !
    badeuh posted the 05/15/2026 at 06:56 AM
    dormir13hparjour Et surtout énormément de monnaie virtuelle, mais là c'est vague.

    En plus je ne suis clairement pas la cible car c'est le mode histoire qui m'intéresse
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 07:01 AM
    cyr mais non voyons tu vas sûrement l'acheter sur Switch 3
    shambala93 posted the 05/15/2026 at 07:27 AM
    Précommander un jeu qu’on trouvera en physique partout … jamais compris.
    djfab posted the 05/15/2026 at 07:39 AM
    shambala93 : alors t'as pas du voir les problèmes de stock pour RE9 et Crimson Desert !
    hyoga57 posted the 05/15/2026 at 07:39 AM
    ouroboros4 cyr Même à 100€ j’achète.
    ratchet posted the 05/15/2026 at 07:43 AM
    Comme prévu quoi.
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 07:46 AM
    hyoga57 en vrai on aura tellement moins l'impression de se faire entuber que MKW à 90 euros.
    kikoo31 posted the 05/15/2026 at 08:03 AM
    Il y a un piège c'est pas possible
    hyoga57 posted the 05/15/2026 at 08:09 AM
    ouroboros4 C’est à ça que je pensais.
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 08:11 AM
    Quelle surprise, le prix d'un jeu aujourd'hui. Que des rumeurs de perte de temps cette histoire de 100 dollars
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 08:15 AM
    hyoga57 j'ai hâte de voir l'excuse de Link et la vendeuse de fleurs.
    Surtout qu'on aura aucune réaction comme d'habitude
    masharu posted the 05/15/2026 at 08:17 AM
    rogeraf Il doit y avoir un fond de vrai, parce que les bruits de couloirs doivent prendre la température. Après tout cette rumeurs date de 2024 et Mario Kart World à 90 balles l'an dernier ne faisait que conforter cette idée.

    Maintenant tout ce que je souhaite c'est une édition physique sur Xbox.

    shambala93 djfab Ça n'est pas un problème, c'est même compréhensible s'ils veulent éviter les "fin du jeu sur YouTube" à 1 semaine de la sortie officielle. Le vrai scam ici comme certains éditeurs le fond récemment dont Ubisoft c'est le "early access" pour 20 balles de plus.
    magneto860 posted the 05/15/2026 at 08:26 AM
    Si on ajoute 10e au prix car c'est en dollars, la version Deluxe est à 100e et la premium à 120e. Je dis ça comme ça...
    liberty posted the 05/15/2026 at 08:38 AM
    hyoga57 ouroboros4 c'est ça qui est bien. Maintenant des que Nintendo sortira un prix de dingue pour un double AA prétextant les coûts de développement, les gens montrerons GTA 6 et feront des comparos pour montrer la crevardise du petit artisan milliardaires
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 08:41 AM
    liberty malheureusement
    Déjà MKW à 90 euros c'est une anomalie qui n'aurait jamais du exister.
    shao posted the 05/15/2026 at 08:47 AM
    Franchement, ils vont tellement en vendre des camions que je pense que le prix est le cadet de leurs soucis en vrai. Le jeu sera rentable dès sa sortie peu importe le prix. lol
    alozius posted the 05/15/2026 at 08:51 AM
    Mais encore heureux qu’il coûte « que » 70€. Avec ce genre de comportements vous êtes en train de montrer vous mêmes aux éditeurs qu’ils peuvent vendre leurs jeux 100€ comme le prévoyaient certains génies et que cela passera sans soucis.

    Tous les jeux d’une même plateforme ne devraient pas excéder 70€ c’est déjà bien assez élevé. Après qu’ils décident de faire un AAA ou un jeu à la ramasse c’est leur problème, c’est eux qui feront des bénéfices ou pas.

    La suite ça sera quoi? « On a ajouté un mode multi, on a du bosser 3 mois en plus donc le jeu coûtera 120€ désolé ».
    Réveillez vous svp
    xynot posted the 05/15/2026 at 09:18 AM
    Normal.
    rupinsansei3 posted the 05/15/2026 at 09:25 AM
    Finalement MKW sera le jeux le plus chère vendu de l'histoire de l'industrie...
    shambala93 posted the 05/15/2026 at 09:28 AM
    djfab
    Non jamais vu cela.
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 09:29 AM
    rupinsansei3 "Nintendo arnaque" quoi. Le budget dev de Mario Kart World, ca doit etre 7/8 fois moins cher que le budget de Rockstar pour GTA 6
    rocan posted the 05/15/2026 at 09:35 AM
    rogeraf On a bien compris que Nintendo l'avait sorti à 90 balles pour favoriser les bundles, et pas pour des coûts de dév. A voir si ils fournissent des DLC gratuits durant la durée de vie de la Switch 2. Furukawa a dit dans les questions réponses avec les actionnaires que le jeu était considéré comme un jeu majeur qui sera abreuvé durant des années. Mais perso j'y crois pas, ils vont nous facturer 20 balles le DLC
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 09:38 AM
    rocan oh ba oui les dernières rumeurs parlaient d'un DLC payant pour 2027. Que ca soit cher c'est déja dérangeant, mais c'est en plus qu'ils baissent pas le prix derriere ... Ou un ptite promo a moins 20 pourcents 6 ans apres la sortie du jeu

    Nintendo c'est pour les enfants
    djfab posted the 05/15/2026 at 09:39 AM
    shambala93 : un ami n'a pas réussi à trouvé RE9 le jour de sa sortie l'après midi dans les grandes surfaces près de chez lui. Même sur le net il y avait des ruptures, encore aujourd'hui sur amazon. Pour Crimson c'était à peu près pareil, et il est encore en rupture sur amazon aussi. Je pense que les quantités de jeux physiques sont moindres de nos jours (au moins pour certains éditeurs), donc vaut mieux précommander, surtout qu'ils sont moins chers au lancement.
    rupinsansei3 posted the 05/15/2026 at 09:45 AM
    rogeraf tu m'en diras tant
    ravyxxs posted the 05/15/2026 at 10:14 AM
    shambala93 Ils ne pressent plus de physique comme à l'époque de GTA 4 , ils savent que 85% des ventes se feront en démat.
    cyr posted the 05/15/2026 at 10:40 AM
    djfab tu a tous compris. Le physique va finir par marcher que par les réservations.

    Dans les rayons de jeux video de grande surfaces, y a plus personnes....tous se fait soit par internet, ou en démat.....
    icebergbrulant posted the 05/15/2026 at 10:47 AM
    C’est quoi ce prix pas si élevé pour la standard ?!
    Allez Rockstar, faites un effort et profitez du week-end pour augmenter le prix !
    pcverso posted the 05/15/2026 at 10:57 AM
    Reste a voir les prix de gta6 sur sw2
    shambala93 posted the 05/15/2026 at 11:44 AM
    ravyxxs
    Je ne sais pas tous les gros jeux se trouvent partout par camion. Je n’ai jamais eu de soucis. Sur les collector ok mais sur des jeux comme GTA FIFA ou Call of, aucun intérêt ! C’est de l’achat compulsif, doit y avoir de la dopamine libérée avec sa CB.
    ioop posted the 05/15/2026 at 12:13 PM
    moi je l'acheterai le jour J en démat a 15 balles voir moins

    par contre le multi ne sera pas payant plus tard ?

    faut je pose 2jours entre 2jours de repos pour etre tranquille du 19 au 22
    simbaverin posted the 05/15/2026 at 12:53 PM
    C’est la jaquette officiel du jeu ? C’est surprenant si c’est le cas….
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 01:07 PM
    pcverso
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