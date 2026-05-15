Le Top 30 des jeux est disponible dans le lien en source. On peut y voir ceci :
[PS5] Saros (SIE, 04/30/26) – 4,614 (New)
Durant la Golden Week, Sony n'a écoulé que 23 760 Ps5. Voici un témoignage qui pourrait expliquer tout cela :
"Après avoir visité des magasins et discuté avec des gens, je comprends mieux pourquoi PlayStation n'est plus aussi populaire au Japon :
- Les prix ne sont plus abordables, surtout avec la faiblesse du yen.
- Sony a délaissé le Japon au fil des ans, notamment après avoir transféré son siège social de Tokyo en Californie (un véritable camouflet).
- PlayStation est quasiment absent; il est difficile de trouver des produits Sony en général, contrairement à Nintendo, par exemple.
- Leurs jeux exclusifs ne plaisent pas aux joueurs japonais.
- Pas de véritable console portable pour le moment, mais cela changera avec la PS6.
- Ils ne proposent plus autant de jeux tiers susceptibles de plaire aux joueurs japonais qu'auparavant.
En résumé, Sony doit proposer une console portable avec des jeux adaptés aux joueurs japonais à un prix abordable. Et surtout, il doit renforcer sa présence, son marketing et son image."
Source : https://www.gematsu.com/2026/05/famitsu-sales-4-27-26-5-10-26/
Nintendo protège son patrimoine : ce qui est créé au Japon, reste au Japon.
Qu'ont fait les têtes pensantes américaines du jeu video ? bcp de bêtises.
Le retard s'est accumulé. De l'extérieur on a vu les bêtises à venir. Eux, Sony America n'ont vu du GaaS que le fric facile. Nintendo aurait eu un sérieux concurrent.
Quant à l'autre avec son "Tivi TiVi Tivi", il a démoli l'image de Xbox, depuis la One.
Ca m'a rappelé de très mauvais souvenirs de la chute du mastodonte milliardaire Commodore Amiga qu'un directeur financier américain a démoli en 3 ans : les joueurs découvraient le jour-même la présence d'un nouveau produit au CES...
Heureusement que Sony Japon est venu remettre un peu d'ordre dans tout ça.
darkxehanort94 pas évident de répondre à ta question. Mais n'avoir que 2 acteurs et demi, tous les prix sont permis. Il n'est pas dit que Sega ne revienne jamais. Ils ont une mascotte, des jeux historiques, d'ailleurs, ils ont annoncé cette semaine arrêté tous jeux à service.
Pendant longtemps les consoles étaient présenté et vu comme l'alternative pas chère au PC pour jouer....ça n'est plus le cas depuis la gen PS5.
https://nichebarrier.com/weekly/2021-05-02
On aurait pu esperer que Saros fasse autant voire mieux que Returnal vu la difference de parc PS5 entre 2021 et maintenant, bah meme pas
D'ailleurs il faut bien reconnaître qu'il est en train de vider également en Occident.
Par contre le Japon ce n'est plus ce que c'était, pour moi c'est le pays du mauvais goût à quelques exceptions près, plutôt rassurant pour Saros.
Mouais bof. La PSVita etait une veritable console portable pourtant au Japon elle a finie sa carriere a 5 millions de ventes, alors que la PS5 en est a plus de 7 millions sans que sa carriere soit encore terminé
Donc le cas PSVita prouve que sortir une console portable n’est pas LA solution miracle qui va regler la situation de Sony au Japon.
Puis non, d’apres les rumeurs cette « PS6 Portable » ne serait pas une veritable console portable comme certain l’esperent. Bon elle pourra faire tourner des jeux demat PS5 en natif mais a l’ere de la PS6 ca va interesser qui de rejouer a des jeux PS5 ? En plus full demat
Puis pour les jeux PS6 ce sera du cloud gaming donc un PS Portal bis. Si ces rumeurs se confirment ce n’est pas cette «PS6 Portable » qui va regler la situation de Sony au Japon
09. [SW2] PRAGMATA (Capcom, 04/24/26) – 4,172 (18,625)
Et RE9 Switch 2, qui est desormais la seule version du jeu qui apparait dans le top, est 14eme du classement
14. [SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 2,379 (60,600)
Tu m'étonnes au même les tiers se vendent pas sur switch 2
Perso une consoles devrait pas coûter plus que 500€.
Après il y a la crise de la ram, donc logiquement il devrait pas y avoir plus de ram que cette gen dans la ps6/hélix......
Mais vouloir a chaque génération se rapprocher du pc, sans l'atteindre, c'est
au final une mauvaise stratégie pour le biseness.
Deja quand on voit les vague de licenciement chez le tiers, alors qu'qu'au contraire ils devraient embaucher.
..
Les jeux vidéo coûte de plus en plus chère a créé, par contrr le prix de vente lui ne bouge pas.... ils vont tenir combien de temps encore?
Sachant que le public n'augmente pas en quantité pour absorber cette hausse...
Même sony n'arrive pas a égaler le score de la ps2, en même temps c'est normal il laisse pas le temps.
Alors que ce que veulent les joueurs c'est des nouveau jeux, pas de nouveau modèle pro a la con
Et le jour ou beaucoup comprendront qu'ils faut pas acheter le modèle de base mais attendre la pro (le consommateur moyen, pas le fan moyen qui irait acheter le modèle pro pro pro même a 6 mois de la sortie de la remplaçante)
18. [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen – Nintendo Switch 2 Edition (Konami, 11/13/25) – 2,277 (299,957)
Quasi 300.000 ventes. Konami doit etre content (la version Switch 1 c’est 349.000 soit dit en passant donc 650.000 les deux versions)
Ah et ca fait plaisir de voir la version Switch 2 de Monster Hunter Stories 3 reapparaitre dans le classement deux mois apres sa sortie
Sauf que les goûts sont différents, et les japonais visiblement aime bien les jeux fun et amusant contrairement au jeux casse bonbon.
Donc forcément difficile de vendre de la ps5 si les tiers ne plaisent pas (vu que sony est distant, donc a défaut)
Pour la switch2 y a les exclus, et vu que nintendo est actif de ce côté....
Donc c'est partout pareil, pas qu'au Japon.
C'est souvent le Japon qui est à côté de la plaque.
Perso je préfère jouer suivant mes goûts.
Beaucoup aime bien re9, je le déteste. C'est un ramassi de copier coller des anciens resident evil, grace....aussecour et leon décevant car mou du genou.
ouroboros4 Constat cruel mais juste concernant les tiers sur Switch 2.
Les japonais achètent les produits qui leur correspondent le plus, en l'occurrence la Switxh ici avec ses jeux.
Sony a "abandonné" le marché japonais depuis la PS3 pour moi.
Tous leur gros titres phares sont des jeux provenant de studios occidentaux:
Naughty Dogs
Santa Monica Studio
Insomniac
Sucker Punch
Housemarque
Les mecs ferment Bluepoint et Japan Studios.
Ils leur reste Team Asobi avec AstroBot dont le chef de fil est français (du coup occidental aussi)
Qu'on le veuille ou non Sony est une entreprise japonaise mais PlayStation est devenu américain.
Un jeu comme celui la il faut au moins qu’il se vend a un million pour etre rentable.
Vu le flop massif on est pas pret de revoir un jeu Housemarque. Je crains que Sony decide de fermer le studio
On est pas prêt de revoir un MP5 surtout que le jeu est relativement mauvais
Metroid Prime : 2,84 millions
Metroid Prime 2: Echoes : 1,1 million
Metroid Prime 3: Corruption : 1,4 million
Metroid Prime Hunters : 1,1 million
Metroid Prime Remastered : 1,36 million
MP4 a depassé le million. Il s’est vendu comme les precedents en gros, ni plus ni moins. La fanbase a repondu present et avec le million atteint il est largement rentabilisé, c’est un jeu Switch 1 apres tout. Bravo Retro
Et eux au moins étaient bon
Quelle déchéance
De mémroire, aucun jeux Ps5 n'a dépassé le million au Japon il me semble?
Mais les tiers ne se vendent pas sur console Nintendo.
Avec 300.000 ventes c’est non seulement un gros flop mais en plus il sera meme pas rentable. Sony va perdre de l’argent.
Mais les tiers ne se vendent pas sur Switch...
Le faite d'avoir du creuser pour trouver un jeu à. 30 balles qui existent partout.
Forcément cette déchéance
Les vrais tiers se cassent la gueule au Japon
Les derniers chiffres le prouvent.
Les japonais achètent les tiers majoritairement sur console Sony c'est fvautle
Sur Switch des tas de jeux Nintendo et des tas de jeux tiers ont atteint le million
Les gros jeux se vendent très bien sur Ps5 dans le monde, et les gros jeux exclusif Switch se vendent par million rien qu'au Japon. Donc les jeux tiers se vendent très bien sur Switch 1. Et sur Switch 2, pour une console aussi récente, et vu le parc et le format GKC, ils se vendent bien.
aeris201 De mémoire, MHW ne l'a pas atteint, FFXVI non plus. Peut-être GTA5 mais je n'en suis même pas sûr.
Mais la réalité est brutale.
La plupart des tiers se vendent mieux sur les consoles de Sony.
Heureusement les japonais sont encore lucides.
[PS5] PRAGMATA (Capcom, 04/17/26) – 8,050 (57,306)
[SW2] PRAGMATA (Capcom, 04/24/26) – 4,172 (18,625)
Parc de console : 5 m de Switch 2 et 7 m de Ps5.
Les deux se vendent correctement, surtout que la Ps5 a 2 millions de joueurs potentiels en plus. Et je pourrais continuer avec MHS et RER.
Le mythe des tiers qui vendent pas sur console Nintendo, s'était vrai il y 20 ans, plus maintnenant.
La situation de la PS5 au Japon est une catastrophe pour les grosses licences
Sur Switch, il y en a plein, et qui dépasse en plus les 4 millions des fois.
Mais non, les tiers ne vendent pas sur console Nintendo.
Finalement la version PS5 se vend très bien malgré un parc inférieur
Allez chercher du Minecraft a 30 euros voilà quoi
Elle est. Belle la réussite des jeux SE sur Switch
Par contre j'attends toujours ton exemple d'un jeu tier qui s'est vendu à plus d'un million sur Ps5 au Japon?
Mec tes pas sérieux avec ton Minecraft à 30 euros
Franchement revend ta PS5 et achète du full Nintendo ça te donnera l'impression d'être moins bête
Alors qu’a coté ya aucun jeu PS5 a avoir atteint le million
J'attends que tu m'en cites un sur Ps5. Et l'excuse du prix alors que la plupart des jeux Ps5 sont bradés très vite après leurs sorties.
Bizarrement quand MP4 se casse la gueule on t'entend pas bizarrement
T'es vraiment la girouette de Nintendo
Quand ce sont des tiers comme Pragmata : le jeu est sortie une semaine en avance c'est pour ça.
C'est selon ton bon vouloir avec toujours la petite excuse
Mais bon peut-on en attendre autrement d'un fanboy Nintendo ?
C'est juste qu'ils ont des goûts différents. Et en réalité ça a toujours été le cas même quand les consoles Sony régnaient en maitre au Japon. Ce qui marchait là-bas ne marchait pas forcément ici et vice versa.
ouroboros4
Bizarrement quand MP4 se casse la gueule on t'entend pas bizarrement
Après je vois le même comportement chez d'autres fans de Sony ou Microsoft ici. Et je pense pas qu'ils s'en cachent.
Cela dit dommage pour Saros, le jeu à l'air fantastique. J'espère qu'ils se vendra en occident comme il se doit.
Encore que Saros est très bon. MP4 relativement mauvais
Je suis d'accord pour Saros et MP4.
Cela dit, l'absence de mesure, je le vois partout sur ce site. lol
Negan ou d'autres pro-M qui s'empressent de faire une new sur Sony dès qu'il y a une sale news ou un bad buzz sur Sony.
Guiguif ou d'autres pro-S qui s'empressent de faire une new sur Nintendo dès qu'il y a une sale news ou un bad buzz sur Nintendo.
Je veux dire... c'est de bonne guerre après tout.
A notre âge, on devrait arrêter de prendre ce genre de gueguerre trop au sérieux.
Faut savoir doser quand même, il n'est pas à la hauteur du premier c'est clair, mais ça reste un bon jeu avec des qualités indéniables comme la DA ou la musique (du miel pour les oreilles)
Par contre oui, il y a des éléments ratés comme le désert, c'est clair et le fait que Retro ne savait pas comment orienter sa vision par rapport à ce qu'avait commencé l'équipe initiale.
Mais, dire que c'est mauvais, c'est malhonnête.
Pour ce qui est de Saros, c'est vraiment dommage, quand Sony sort de ses habitudes, c'est triste de voir que les joueurs ne répondent pas.
Et oui, on a la même chez Nintendo, pour moi Prime 4, Metroid Dread, Astral Chain...etc mériterait plus de reconnaissances, mais le grand public n'achète que ce qu'il connait, il n'est jamais curieux. C'est dommage, même si on ne peut pas leur en vouloir, avec le coût de la vie, les gens prennent de moins en moins de risques dans leurs choix
Et j'ai l'impression que c'est pareil pour Playstation. J'espere que ça ira pour housemarque malgré tout, c'est le meilleur studio PS avec Media Molécule et la team Asobi.
Ce n'est pas parce que tu achetés des jeux sur Playstation de façon compulsive que ça te donnera plus de légitimité.
ziggourat en tant que fan oui. Je fini tous les Metroid.
Et après 7 ans d'attente pour ça.
D'ailleurs le user score du jeu est assez parlant.
Oui bon... c'est mid quoi! Oui si on le prend en tant que jeu tout court, c'est pas un mauvais jeu en soit mais pour le standard Metroid Prime, c'est largement en dessous de ce à quoi on est en droit d'attendre...
C'est un bon jeu sans plus mais mais un mauvais Metroid Prime si tu préfère.
Tu parles d’un portage d’FF7 Remake qui sort sur Switch 2 avec 6 ans de retard
Un jeu PS4 sorti en 2020. Les joueurs jap sur Switch 2 preferent peut etre acheter des jeux recents plutot que des vieilleries va savoir
La preuve : RE9 Switch 2 est toujours dans le top des ventes japon (contrairement a la version PS5) presque 3 mois apres sa sortie
Jeux plus récent
Toutes les excuses sont bonnes à prendre
Qu'on était bien durant toutes ses années
shao ouroboros4 Je comprends votre déception, mais je ne partage pas votre avis. J'ai passé un agréable moment dessus, même s'il lui manque quelque chose pour atteindre des sommets. J'ai préféré le 4 au 3 d'ailleurs.
djfab "Le mythe des tiers qui vendent pas sur console Nintendo"
Il n'a pas raison, mais n'a pas tord non plus. Plus les années passent, plus les tiers reprennent du marché sur les consoles Nintendo. Il y a de nombreux indicateurs qui valident cette tendance. La première en tête, c'est la très forte présence de ces derniers sur S2 par rapport aux précédentes consoles. La seconde qui commence à se vérifier, c'est que les tiers se vendent plus sur Switch et Switch 2 que sur Xbox.
Maintenant, on reste encore très loin de Playstation et encore plus du PC, qui aujourd'hui est clairement l'environnement privilégié pour les tiers
Par contre, sur les tiers link49 est de nouveau de mauvaise foi, les habitudes des japonnais ont changés et généralement les jeux qui marchent chez eux ne sont pas ceux qui ont fait le succès du marché il y a des années
Pragmata est une exception, mais on a eu différents témoignages d’editeurs tiers qui se plaignent des ventes sur consoles Nintendo, c’est un fait, il y a une petite gronde de leur part sur le sujet
Mais dans le monde du lutin vert, tout est parfait chez Nintendo
ziggourat quand tu résumes les qualités du jeu à la DA ( que je ne trouve pas terrrible) et la musique, désolé mais on voit qu’il y a un problème avec le jeu...
Pour moi, il est pas du tout au niveau des autres opus de la série, mais je respecte ton avis t'inquiète.
Forcément dire que je n'ai pas aimer le jeu ne vaut pas avis universel bien tendu
1 [PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 155,373 (New)
2 [SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 38,793 (New)
Voilà la réalité, lorsqu'un jeu tiers multiplateformes sort.
Monster Hunter Wilds sur PS5 : 800.000 ventes
En même temps vu la différence du parc installé entre les deux consoles (surtout à l'époque), c'est un peu normale hein... lol
Je trouve que c'est un peu plus tendu pour Nintendo quand on prend les chiffres de ventes pour Pragmata et RE9 en réalité. La switch 2 étant une console plus populaire que la PS5 là-bas, c'est clairement pas un bon indicateur pour les tiers.
Mais quelques exceptions ne font pas une généralité.
C'est avant tout les licences maison qui portent le marché chez Nintendo. Au Japon, peut-être que tu peux vendre un chouia plus de jeux tiers malgré les GKC mais la plupart ne feront pas de folie.
Si on passe au niveau international, notamment chez nous, clairement les jeux tiers se vendent sur PS (sans pour autant que ce soit des records de ventes, loin de là...)
aeris201 Monster Hunter Stories 3 : 37 000 Switch / 17 000 PS5
Donc l'argument de dire que les versions PS sont devant parce que le parc est plus gros n'est pas forcément vrai. Donc si Pragmata n'a pas eu de meilleur vente sur Switch 2, c'est que ça intéresse moins.
D'ailleurs Monster Hunter Stories 2 avait fait un bien meilleur démarrage que le 3 (100 000 de ventes de plus la semaine de lancement)
Le problème, c'est toujours le même, vous attendez des autres qu'ils pensent comme vous et qu'ils aient les mêmes attentes. Pour moi, si le jeu arriver à t'immerger, peu importe ses qualités, alors je valide et j'aime. Et Metroid Prime 4 a réussi à me happer dans son univers par ses deux qualités, ses environnements et son sound design qui amènent une ambiance très unique. Il y en a d'autres des qualités comme les boss que je trouvent réussis et le gameplay qui reste solide même si loin d'être révolutionnaire, mais ça m'a suffit.
Je peux prendre aussi l'exemple de Journey, qui a réussi à me faire rêver par ces mêmes qualités.
Tant que le titre est immersif pour moi, alors j'aime.
djfab si tu dois comparer les ventes à une console morte sur laquelle les gens attendent les jeux dans le gamepass
Encore une fois, vous n'avez jamais le regard tourné vers le long terme. Vous ne voyez que ce qui existe AUJOURD'HUI. Moi ce que je vois, encore une fois, c'est que la tendance est à la hausse et ça c'est factuel. On est encore très très très loin d'un eldorado, bien sûr, mais c'est assez suffisant pour que certains gros éditeurs confirment que la Switch 2 est dans leur plan d'action de développement (cf Square Enix hier et Capcom récemment).
Je rappelle qu'il y a dix ans, la quasi totalité des éditeurs tiers ne voulaient plus porter leurs jeux sur consoles Nintendo. Donc, ils sont quand même revenus de très très loin.
Et se marrer parceque Pragmata a fait plus de ventes sur PS5 que sur S2, c'est user d'arrogance et c'est comme ça qu'un constructeur perd un marché et se retrouve en difficulté, à croire qu'il est intouchable, Nintendo du temps de la N64 était dans cette vibe et ils en ont payé les frais.
ouroboros4 J'attends toujours ton jeu ps5 vendu a plus d'un million au Japon...
Mais on s'en tape non ? On vit dans le prisme du Japon ? On s'en fout du moment que nous on s'amuse, on n'est pas japonais, on n'a pas leur culture, on est sur des genres différents.
Le Japon l'a aussi bien compris car les éditeurs font aussi des jeux pour les occidentaux
Tu aurais mis 2B ou Eve à la place d'Arjun le jeu se serait vendu par palette.
Quand on repense à l'époque de la PS2, ou les tiers faisaient la pluie et le beau temps au Japon, c'est difficile d'imaginer qu'on en arriverait à cette situation.
Mais oui, le fait que les gros studios Jap, ceux qui font les AAA, se soient occidentalisés pour des raisons d'augmentation des couts, le Japon était devenu trop petit pour eux, ça les a tué la bas.
C'est dommage, je regrette vraiment cette époque, et Playstation est un des principaux acteurs de cette situation.
aeris201 link49 il y a et il y aura tjs des jeux tiers qui se vendent tres bien sur Switch, au Japon ou a l'echelle mondiale. D'ailleurs il semblerait que ces dernieres années Capcom fait a peu pres autant de blé sur support Nintendo que sur Playstation , probablement bien aidé par Monster Rise notamment.
Mais ça change rien au fait que globalement, les AAA se vendent peu sur support Nintendo pour des raisons evidentes. Le rapprochement technologique salon/portable peut contribuer à changer les choses, et les signaux avec la Switch 2 sont plutot positifs, sur le long terme.
Ce qui arrange(ra) pas du tout la situation de Playstation au Japon si les AAA et les joueurs prennent l'habitude de les voir arriver sur support Nintendo day one, c'est une des rares raisons qui permet à Playstation d'exister la bas, mais on en est encore très loin, comme le démontre les ventes de RE9 et Pragmata
khazawi Tout à fait d'accord.
kevisiano Japon, le sujet de l'article, je vais pas parlé du marché uzbèque.
51love C'est ça. Même sur Switch 2, des éditeur-tier pourront dépasser le million en s'y donannt les moyens.
le même, vous attendez des autres qu'ils pensent comme vous pour le coup, tu es le premier à le faire avec Orobouros et je n'aurais certainement pas réagi comme ça, si toi même, tu remettais pas son avis en question, en imposant le tien
51love Je pense que l'erreur c’est d’au lieux de trouver juste milieux avec pour une même licence différents jeux ( en spin off, s’il le faut) des fois plus destiné à l'occident et d’autres fois plus pour le Japon.
DQ builder à la final fantasy aurait pu cartonner par exemple
Oui, je pense aussi que sur le long terme, ça peut payer (c'est un peu aussi ce que je disais entre autres, dans mon commentaire précédent). A voir maintenant si la hausse de prix de la S2 va compliquer les choses sur le marché japonais.
Et ce n’est pas cette réponse à deux balles et assez minable qui va faire changer les avis sur ta personne
- Mettre en avant la Switch 2 encore une fois
- tout en dézinguant PlayStation sur le marché japonais, ce que l'on sait depuis des années en fait
Il a tenu 1 mois, puis le cirque de la provocation est revenu au galop comme auparavant. Rien n’a changé !
Pendant quelques années c'était bien. Et puis après...
Et à ta manière si tu dénigres Sony
Juste le forcing dans un sens où l'autre.
Par ex on peut apprécier un constructeur et même être extrêmement critique quand c'est mérité
Par ex pour la hausse de prix de la PS5, Sony c'est fait énormément défoncer à juste titre.
Nintendo doit pas échapper à cela juste car c'est Nintendo quand ils le méritent.
C'est pas deux poids/deux mesures. Je dis pas ça méchamment non plus, mais je te vois jamais critiquer Nintendo (ou alors je l'ai raté) même quand ils le méritent.
shambala93 là ça recommence oui en effet et c'est dommage pour ke coup. Il a des articles intéressants en plus.
Shanks Apparement, je suis un mytho. Je n'ai pas fait d'eefort, je en me suis pas remis en question, mais je ne suis visiblement pas le seul ici. Je te laisse seul juge et rebannis si c'est vraiment le cas.
Juste un peu de nuance, et c'est bon. Après que tu aimes Nintendo pas de soucis. On a tous nos préférences
On dirait un journal de propagande qui met un sujet hyper important en page 26 dans la rubrique des faits divers quand un sujet sans importance fait la une
jenicris ne te fais pas avoir
Pour la hausse de prix, forcément vu que je mettais à jour l'artcile en fonction des infos, pour ne pas qu'on me reproche de faire 2 articles.
Bref, à un moment. Bref, je verrai bien ce qu'en pense la modération, mais je ne pense pas que le problème ne vienne que de moi.
il y en a eu un deuxième pour dire que Nintendo avait été pris au dépourvu la bonne blague et entre deux un article pour dire que ça serait une bonne chose pour le marché si GTA6 était plus cher que le prix habituel....
le soucis c'est en effet les autres point abordé et que j'avais déja indiquer depuis la fin de vie de la ps4
Cependant, j'ai quand même constaté quelques efforts : par exemple un article "Saros, j'adore", des articles sur Crimson Desert alors qu'il n'est pas sur Switch 2, "[Ps5] Des ventes records aux USA avant la hausse de prix!", etc...
C'est un sacré mystère l'emprise que ces corpos on à tous âge....
J'avoue lol
Surtout quand on voit que la plupart d'entre nous approchons la 40aine.
Franchement, tes goûts, je m'en fous et si tu souhaites faire un blog uniquement sur Nintendo, pas de souci.
Moi, je n'apprécie pas ton double discours victimaire. Je ne dis pas grand-chose sur toi, mais quand je te lis ici, ça m'énerve.
Tu ne peux pas reprocher aux autres d'être critiques à l'égard de tes articles et COMMENTAIRES (c'est très important pour la suite de mon argumentation) quand
- tu minimises fameusement certaines informations négatives concernant Nintendo,
- quand tu fais passer des jeux tiers pour des exclusivités Nintendo,
- quand tu dis ne plus tacler Sony'est vrai pour tes articles, mais pas pour tes commentaires.
- quand tu ne prends pas une situation dans son contexte global et ne retiens que quelques éléments qui vont dans le sens de ta rhétorique.
-tout en continuant de faire du spam sur le site, pour un oui ou pour un non, dès qu'il s'agit de Nintendo.
- quand tu n'as pas voulu entendre, par le passé, des critiques bienveillantes (pour le coup, celui qui s'assoit sur les avis des autres, c'est bien toi…)
- ta victimisation quand on te met, preuves à l'appui, devant tes contradictions.
Ce qui t'est reproché, ce ne sont pas tes goûts, ce n'est pas ta préférence pour Nintendo, mais le retour du spam, ton traitement de l'information et des faits… Tu fonctionnes comme un organe de propagande, et c'est ça qui lasse.
le fait est que non
1: les japonais aiment surtout la Switch et la Switch 2
2: Saros est un jeu tres occidental comme 90% des exclues de Sony et ca ne parle pas aux japonais. D'une maniere generale le genre de casting de persos que propose Saros c'est pas le genre de trucs qu'aiment les japonais.
De plus je vois énormément de personnes râler publiquement sur ta propre personne et du fait que tu n'as pas changé... Alors me faire passer pour le seul qui exprime ça, c'est très gonflé
d'un côté il y a les nombreux commentaires dans tes articles qui vont dans mon sens et de l'autre ton dernier commentaire qui n'engage que toi au final
Alors je sais pas si Link troll ou pas mais dans les deux cas, je pense que ça n'en vaut pas la peine de se prendre autant la tête pour du jv à notre âge. Mais bon, les gens font ce qu'ils veulent. Je vais insister non plus.
pcverso
C'est pareil, je commente plus aussi souvent qu'avant en parti pour ça aussi (bien qu'il y ait aussi d'autres raisons)
Mais ça n'arrivera jamais.
On est d'accord ?
Tu sais montrer que tu as changé, c'est aussi accepter la critique quand elle est justifiée et argumentée.
Son comportement autour du jv? Mouais... t'as le droit de pas apprécier après, je te reproche pas ça mais au final ça change quoi à nos vies? Rien du tout. Le mieux c'est d'ignorer et tout le monde sera content.
jenicris
Un site de jv sans troll on sait tous que c'est impossible malheureusement. Mais ça va, on est pas sur les forum JVC non plus.
Et c'est tout à ton honneur de l'ignorer 99%
jenicris
C'est clair
J'ai juste souligné que le terme "Mauvais" était à mon sens peut-être trop dur et et que ce n'était pas la cas. Maintenant que les gens le trouvent décevant, aucun problème c'est un avis purement personnel et ils en ont le droit, je n'ai aucun problème avec ça.
Maintenant, toi tu me dis qu'il t'en faut plus pour aimer une oeuvre, ok t'en as le droit aussi, mais ne me demande pas d'avoir les mêmes critères de goût que toi stp
Et franchement, je te vois souvent dans les commentaires, et souvent, tu déformes les propos des autres et t'es souvent méprisant je trouve.
Sur ce, je vais m'arrêter là, je n'ai pas envie de dépenser de l'énergie inutile dans un conflit inutile pour du JV.
Je te souhaite une bonne journée
shao
Alors oui des fois, je suis un peu relou, mais là pour le coup, c'est toi qui t'es emporté trop vite, alors que j'ai fait pareil que toi ici
Et toujours les mêmes débiles pro-n qui se reniflent le fion, c’est beau à voir ces grands gaillards qui ont une belle vie de merde.
Non, t'as pas changé : tu fais 2-3 articles par jour en faisant des Pratique buccale profonde à Nintendo et en chiant sur le reste (comme par hasard, première fois qu'on parle de Sony ici, c'est pour dire qu'ils sont nazes au japon et que Saros se vend pas); C'est ton problème si t'aime pas les autres et tu voue un culte à Nintendo mais que ca saoule plein de gens de te voir répandre ton fanboysisme bas du front sans arrêt sur le site, c'est normal aussi. On remarque d'ailleurs que quand quelqu'un fait des articles plus orienté Sony, on lui tombe dessus "hey le pro-s, ca va ? on te dérange pas?".
Et y a des gens qui te disent que t'as changé ? C'est qui ? hypermario le taré pro-n qui vient de sortir sur un autre article qu'il va acheter une OLED pour aider Nintendo à dépasser Sony ? Ou aeris201 l'autre psychopathe harceleur, spammeur autant que toi qui vient te sucer le jagon sur tout tes articles ?
Y a des gens qui en sont arrivé à utiliser des scripts pour masquer des parties juste pour plus te voir quand y navigue pour voir des news....Et par pitié, le discours de "nan mais c'est des aigris ect", mec y a des gens du site y en sont à détester Nintendo à cause des fanboys forceurs dans ton genre. donc pitié le biais de confirmation de dire "y a des gens qui m'aime bien et qui me disent que j'ai changé", avec cette logique "non mais le meurtre, c'est pas un souci, c'est mes goûts, et y a des gens qui approuvent".
Suréaliste j'ai envie de dire
Fais des articles pour lui prouver le contraire au lieu de dégager toute cette animosité.
C'est celui qui va montrer démontrer qui a la plus grosse, c'est d'un ridicule.
Une chose est sûr, playstation ne fait plus rêver depuis l'air Ps3 et la ps vita.
Playstation c'est le multiculturalisme avec les prochaines sorties qui en témoignent longuement bien loin de la culture Japonaise fermée, je réponds à l'article de Link49
Vivement un acteur chinois pour redonner goût aux jeux vidéo, c'est d'une tristesse en se moment et pour les 3 acteurs
"j9999 Il faut vraiment que tu baises mon gars."
Et tu lui a répondu comme on pouvait l'attendre d'un QI déficent comme le tien : "miroir, je vais demander à ta soeur".
judgedredd Désolé mais moi je perds pas mon temps à faire 2-3 articles par jour pour me rassurer que je suis dans le camp des "winners". Arrivé à un âge, ne vivre que par le succès d'une multinationale donc on est qu'un chiffre, c'est assez pathétique.
barret49201 Tiens, l'accord des multi avec Shank a pas tenu une semaine......
hypermario Quand Nintendo est le centre de ta vie passé 25 ans, on se demande qui a raté sa vie
Hypermario a raison, c'est Nintendo qui a montré la voie aux autres.
Et je ferai des commentaires plein d'amour quand j'aurai pas des articles et des commentaires fourré avec des âneries