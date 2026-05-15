Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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name : Saros
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Housemarque
genre : action
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[Japon] 4 614 Saros sur Ps5 écoulés. Pourquoi PlayStation n'y est plus aussi populaire?


Le Top 30 des jeux est disponible dans le lien en source. On peut y voir ceci :

[PS5] Saros (SIE, 04/30/26) – 4,614 (New)

Durant la Golden Week, Sony n'a écoulé que 23 760 Ps5. Voici un témoignage qui pourrait expliquer tout cela :

"Après avoir visité des magasins et discuté avec des gens, je comprends mieux pourquoi PlayStation n'est plus aussi populaire au Japon :

- Les prix ne sont plus abordables, surtout avec la faiblesse du yen.
- Sony a délaissé le Japon au fil des ans, notamment après avoir transféré son siège social de Tokyo en Californie (un véritable camouflet).
- PlayStation est quasiment absent; il est difficile de trouver des produits Sony en général, contrairement à Nintendo, par exemple.
- Leurs jeux exclusifs ne plaisent pas aux joueurs japonais.
- Pas de véritable console portable pour le moment, mais cela changera avec la PS6.
- Ils ne proposent plus autant de jeux tiers susceptibles de plaire aux joueurs japonais qu'auparavant.

En résumé, Sony doit proposer une console portable avec des jeux adaptés aux joueurs japonais à un prix abordable. Et surtout, il doit renforcer sa présence, son marketing et son image."

Source : https://www.gematsu.com/2026/05/famitsu-sales-4-27-26-5-10-26/
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    aeris201, barret49201
    posted the 05/15/2026 at 05:08 AM by link49
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    darkxehanort94 posted the 05/15/2026 at 05:11 AM
    Sony a trahi le Japon
    mrvince posted the 05/15/2026 at 05:28 AM
    Le jeu est pourtant génial. Goty pour ma part pour le moment. Et pas du tout aussi facile qu'on le dit.
    solarr posted the 05/15/2026 at 05:30 AM
    une fois que vous cédez votre richesse aux USA, c'est à vos risques et périls.
    Nintendo protège son patrimoine : ce qui est créé au Japon, reste au Japon.
    Qu'ont fait les têtes pensantes américaines du jeu video ? bcp de bêtises.
    solarr posted the 05/15/2026 at 05:39 AM
    La PSVita et sa pléthore de jeux purement jap, même pas soutenue par Sony. Déjà pas très soutenue en cross-gaming PS3, le PSLink donnait espoir qu'elle le serait avec la PS4. Ils ont osé sortir la PS5 avec un concept Wii U tardif, la PS Portal, 10 ans après la "mablette". Tout en se focalisant uniquement sur un produit de niche, le PSVR2.
    Le retard s'est accumulé. De l'extérieur on a vu les bêtises à venir. Eux, Sony America n'ont vu du GaaS que le fric facile. Nintendo aurait eu un sérieux concurrent.
    Quant à l'autre avec son "Tivi TiVi Tivi", il a démoli l'image de Xbox, depuis la One.
    darkxehanort94 posted the 05/15/2026 at 05:46 AM
    solarr Si Sega était encore la est ce qu'ils auraient fait mieux ?
    solarr posted the 05/15/2026 at 05:49 AM
    Avec Jim Ryan aux commandes, comme je l'indique dans mon blog - Daniel Loeb - les employés de Sony Europe n'étaient même pas au courant du timing précis de l'annonce de l'arrivée de la PS5 -.
    Ca m'a rappelé de très mauvais souvenirs de la chute du mastodonte milliardaire Commodore Amiga qu'un directeur financier américain a démoli en 3 ans : les joueurs découvraient le jour-même la présence d'un nouveau produit au CES...
    Heureusement que Sony Japon est venu remettre un peu d'ordre dans tout ça.

    darkxehanort94 pas évident de répondre à ta question. Mais n'avoir que 2 acteurs et demi, tous les prix sont permis. Il n'est pas dit que Sega ne revienne jamais. Ils ont une mascotte, des jeux historiques, d'ailleurs, ils ont annoncé cette semaine arrêté tous jeux à service.
    derno posted the 05/15/2026 at 06:00 AM
    PS5 standard: 79 980 yens (oui il y a maintenant une version régionalisé moins chère mais c'est récent)...et je ne veux pas entendra qu'avec le taux de change...patati patata, pour eux la version de base est facturé au prix d'une pro chez nous.
    Pendant longtemps les consoles étaient présenté et vu comme l'alternative pas chère au PC pour jouer....ça n'est plus le cas depuis la gen PS5.
    aeris201 posted the 05/15/2026 at 06:02 AM
    A noter que Returnal s’etait vendu a 6.500 exemplaires en premiere semaine au Japon.

    https://nichebarrier.com/weekly/2021-05-02

    On aurait pu esperer que Saros fasse autant voire mieux que Returnal vu la difference de parc PS5 entre 2021 et maintenant, bah meme pas
    abookhouseboy posted the 05/15/2026 at 06:05 AM
    L'esthétique du jeu et en particulier le look de ses personnages n'est pas très engageant.
    D'ailleurs il faut bien reconnaître qu'il est en train de vider également en Occident.
    aeris201 posted the 05/15/2026 at 06:07 AM
    Les japonais ont eu le bon gout d’avoir ete un poil plus nombreux a acheter Returnal que Saros
    solarr posted the 05/15/2026 at 06:13 AM
    Les japonais achètent-ils chinois ou américains. les influenceurs japonais font-ils la publicité des produits étrangers ? pas vraiment.
    dalbog posted the 05/15/2026 at 06:14 AM
    Le jeu est incroyable et supérieur à son prédécesseur, l'un des meilleurs TPS Ever.
    Par contre le Japon ce n'est plus ce que c'était, pour moi c'est le pays du mauvais goût à quelques exceptions près, plutôt rassurant pour Saros.
    aeris201 posted the 05/15/2026 at 06:25 AM
    Pas de véritable console portable pour le moment, mais cela changera avec la PS6.

    Mouais bof. La PSVita etait une veritable console portable pourtant au Japon elle a finie sa carriere a 5 millions de ventes, alors que la PS5 en est a plus de 7 millions sans que sa carriere soit encore terminé

    Donc le cas PSVita prouve que sortir une console portable n’est pas LA solution miracle qui va regler la situation de Sony au Japon.

    Puis non, d’apres les rumeurs cette « PS6 Portable » ne serait pas une veritable console portable comme certain l’esperent. Bon elle pourra faire tourner des jeux demat PS5 en natif mais a l’ere de la PS6 ca va interesser qui de rejouer a des jeux PS5 ? En plus full demat

    Puis pour les jeux PS6 ce sera du cloud gaming donc un PS Portal bis. Si ces rumeurs se confirment ce n’est pas cette «PS6 Portable » qui va regler la situation de Sony au Japon
    link49 posted the 05/15/2026 at 06:31 AM
    Personnellement je pense que Sony ne récupèrera plus le marché japonais surtout si la ps6 coûte encore plus cher.
    aeris201 posted the 05/15/2026 at 06:39 AM
    Maintenant qu’on a les deux semaines separé, on peut constater que Pragmata Switch 2 se maintient dans le top 10 japonais pour sa deuxieme semaine

    09. [SW2] PRAGMATA (Capcom, 04/24/26) – 4,172 (18,625)


    Et RE9 Switch 2, qui est desormais la seule version du jeu qui apparait dans le top, est 14eme du classement

    14. [SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 2,379 (60,600)
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 06:43 AM
    dalbog forcément ça préfère acheter Tamagotchi life.
    Tu m'étonnes au même les tiers se vendent pas sur switch 2
    cyr posted the 05/15/2026 at 06:49 AM
    La voie choisie par sony n'est pas adapté a tous les marchés. Et ça coute de plus en plus chère.

    Perso une consoles devrait pas coûter plus que 500€.

    Après il y a la crise de la ram, donc logiquement il devrait pas y avoir plus de ram que cette gen dans la ps6/hélix......

    Mais vouloir a chaque génération se rapprocher du pc, sans l'atteindre, c'est
    au final une mauvaise stratégie pour le biseness.

    Deja quand on voit les vague de licenciement chez le tiers, alors qu'qu'au contraire ils devraient embaucher.
    ..


    Les jeux vidéo coûte de plus en plus chère a créé, par contrr le prix de vente lui ne bouge pas.... ils vont tenir combien de temps encore?

    Sachant que le public n'augmente pas en quantité pour absorber cette hausse...

    Même sony n'arrive pas a égaler le score de la ps2, en même temps c'est normal il laisse pas le temps.

    Alors que ce que veulent les joueurs c'est des nouveau jeux, pas de nouveau modèle pro a la con


    Et le jour ou beaucoup comprendront qu'ils faut pas acheter le modèle de base mais attendre la pro (le consommateur moyen, pas le fan moyen qui irait acheter le modèle pro pro pro même a 6 mois de la sortie de la remplaçante)
    aeris201 posted the 05/15/2026 at 06:50 AM
    Belle longevité pour la version Switch 2 de Momotaro

    18. [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen – Nintendo Switch 2 Edition (Konami, 11/13/25) – 2,277 (299,957)

    Quasi 300.000 ventes. Konami doit etre content (la version Switch 1 c’est 349.000 soit dit en passant donc 650.000 les deux versions)

    Ah et ca fait plaisir de voir la version Switch 2 de Monster Hunter Stories 3 reapparaitre dans le classement deux mois apres sa sortie
    cyr posted the 05/15/2026 at 06:52 AM
    ouroboros4 ça achète les jeux qui leur plaisent. C'est tous bête. Toi aussi je pense que tu achète les jeux qui te font envie? Et ben c'est pareil.

    Sauf que les goûts sont différents, et les japonais visiblement aime bien les jeux fun et amusant contrairement au jeux casse bonbon.
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 06:56 AM
    cyr effectivement les tiers sur switch 2 ils ne sont nombreux à l'avoir choisi
    sonilka posted the 05/15/2026 at 06:56 AM
    Le sujet n'a rien de neuf. Ca fait 20 ans que les consoles de salon sont en déclin au Japon. La PS4, sortie il y a presque 13 ans, est apparue d'abord en Europe et aux États Unis pour n'arriver que 6 mois plus tard au Japon.
    cyr posted the 05/15/2026 at 07:01 AM
    ouroboros4 peut-être que le problème c'est les jeux tiers justement. Ça convainc pas.

    Donc forcément difficile de vendre de la ps5 si les tiers ne plaisent pas (vu que sony est distant, donc a défaut)

    Pour la switch2 y a les exclus, et vu que nintendo est actif de ce côté....
    kidicarus posted the 05/15/2026 at 07:03 AM
    Visiblement, Saros se serait vendu à environ 300 000 exemplaires.
    Donc c'est partout pareil, pas qu'au Japon.
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 07:04 AM
    cyr les tiers sont excellent.
    C'est souvent le Japon qui est à côté de la plaque.
    cyr posted the 05/15/2026 at 07:09 AM
    ouroboros4 ou qui n'ont pas du tous les même goûts que toi ou les occidentaux.

    Perso je préfère jouer suivant mes goûts.

    Beaucoup aime bien re9, je le déteste. C'est un ramassi de copier coller des anciens resident evil, grace....aussecour et leon décevant car mou du genou.
    hyoga57 posted the 05/15/2026 at 07:13 AM
    aeris201 La PS Vita n’a pas eu de Monster Hunter ou Dragon Quest canonique à cause de Nintendo, le voilà le souci.

    ouroboros4 Constat cruel mais juste concernant les tiers sur Switch 2.
    gasmok2 posted the 05/15/2026 at 07:15 AM
    ouroboros4
    Les japonais achètent les produits qui leur correspondent le plus, en l'occurrence la Switxh ici avec ses jeux.
    Sony a "abandonné" le marché japonais depuis la PS3 pour moi.
    Tous leur gros titres phares sont des jeux provenant de studios occidentaux:
    Naughty Dogs
    Santa Monica Studio
    Insomniac
    Sucker Punch
    Housemarque

    Les mecs ferment Bluepoint et Japan Studios.

    Ils leur reste Team Asobi avec AstroBot dont le chef de fil est français (du coup occidental aussi)

    Qu'on le veuille ou non Sony est une entreprise japonaise mais PlayStation est devenu américain.
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 07:15 AM
    hyoga57 j'avoue. En même temps même les japonais veulent jouer sur la meilleur console niveau qualité
    link49 posted the 05/15/2026 at 07:17 AM
    Ramené au ratio console les tiers se vendent bien sûr Switch 2. D'ailleurs il y a combien de jeux des tiers qui se sont vendus à plus d'un million sur Ps5 et Switch 1 pour comparer ?
    aeris201 posted the 05/15/2026 at 07:19 AM
    kidicarus 300.000 pour Saros dans le monde ?? C’est tout ?!!!

    Un jeu comme celui la il faut au moins qu’il se vend a un million pour etre rentable.

    Vu le flop massif on est pas pret de revoir un jeu Housemarque. Je crains que Sony decide de fermer le studio
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 07:24 AM
    Quand tu vois à côté des jeux comme MP4 qui atteignent péniblement le million sur un parc de 170 millions de consoles
    On est pas prêt de revoir un MP5 surtout que le jeu est relativement mauvais
    djfab posted the 05/15/2026 at 07:26 AM
    aeris201 : Saros se vend comme Returnal (logique) qui s'était vendu à 500 000 exemplaires en 3 mois. Sony ne s'était pas débarassé de HouseMarque pour antant, au contraire, ils les avaient rachetés...
    shambala93 posted the 05/15/2026 at 07:29 AM
    Le taré est bien présent et je commence à deviner de qui il s’agit sur ce double compte.
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 07:31 AM
    shambala93 je te jure ça fini presque pas dégoûter d'être ici, il a véritablement un soucis
    hyoga57 posted the 05/15/2026 at 07:33 AM
    shambala93 Tu penses à qui ? J’ai aussi ma petite idée.
    jenicris posted the 05/15/2026 at 07:33 AM
    ouroboros4 hyoga57 en effet c'est impressionnant les vides des tiers sur Switch 2
    hyoga57 posted the 05/15/2026 at 07:35 AM
    link49 Pourquoi comparer une console qui a plus de 9 ans à une qui a 5 ans ?
    hyoga57 posted the 05/15/2026 at 07:37 AM
    ouroboros4 jenicris J’ai regardé les ventes de jeux tiers sur Switch 2, le constat est encore plus catastrophique que sur PS5.
    aeris201 posted the 05/15/2026 at 07:38 AM
    ouroboros4 Pour rappel :

    Metroid Prime : 2,84 millions
    Metroid Prime 2: Echoes : 1,1 million
    Metroid Prime 3: Corruption : 1,4 million
    Metroid Prime Hunters : 1,1 million
    Metroid Prime Remastered : 1,36 million

    MP4 a depassé le million. Il s’est vendu comme les precedents en gros, ni plus ni moins. La fanbase a repondu present et avec le million atteint il est largement rentabilisé, c’est un jeu Switch 1 apres tout. Bravo Retro
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 07:43 AM
    aeris201 aucun n'avait une base de 170 millions de consoles.
    Et eux au moins étaient bon
    Quelle déchéance
    link49 posted the 05/15/2026 at 07:44 AM
    hyoga57 Et un qui a 5 ans et l'autre 7 mois?

    De mémroire, aucun jeux Ps5 n'a dépassé le million au Japon il me semble?
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 07:44 AM
    hyoga57 cruel mais totalement vrai
    link49 posted the 05/15/2026 at 07:46 AM
    Alors que sur Switch 1 : 4 millions pour Minecraft, 3 pour Momotaro Dentetsu...

    Mais les tiers ne se vendent pas sur console Nintendo.
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 07:47 AM
    link49 waouh Minecraft voilà l'exemple
    kidicarus posted the 05/15/2026 at 07:50 AM
    aeris201 la news reste une estimation d'analyste extérieur à Sony et ce n'est pas précisé pour les territoires. Par contre, il précise que le gros des ventes aurait été faites lors de l'accès anticipé avec environ 100 000 ventes. Point positif, ça relancé l'intérêt pour returnal.
    link49 posted the 05/15/2026 at 07:50 AM
    ouroboros4 Donne moi un jeu sur Ps5 qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires au Japon, tier ou pas?
    aeris201 posted the 05/15/2026 at 07:52 AM
    Avec Saros, car c’est le sujet de l’article, vu le bouche a oreille pas tres positif sur le jeu, faut pas s’attendre a ce qu’il se vend bien sur la durée

    Avec 300.000 ventes c’est non seulement un gros flop mais en plus il sera meme pas rentable. Sony va perdre de l’argent.
    link49 posted the 05/15/2026 at 07:54 AM
    D'ailleurs, je suis même presque sur que l'ensemble des jeux tiers sur Ps5 au Japon n'égale pas les 7 millions de Minecraft + Momotaro.

    Mais les tiers ne se vendent pas sur Switch...
    hyoga57 posted the 05/15/2026 at 07:56 AM
    link49 D’un côté comme de l’autre, c’est juste stupide.
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 07:57 AM
    link49 prend un autre exemple
    Le faite d'avoir du creuser pour trouver un jeu à. 30 balles qui existent partout.
    Forcément cette déchéance
    Les vrais tiers se cassent la gueule au Japon
    Les derniers chiffres le prouvent.
    Les japonais achètent les tiers majoritairement sur console Sony c'est fvautle
    hyoga57 posted the 05/15/2026 at 07:57 AM
    Et on parle de la Switch 2, pas la première.
    aeris201 posted the 05/15/2026 at 07:57 AM
    link49 Au Japon, aucun jeu PS5 n’a atteint le million, meme trouver des jeux qui ont atteint 500.000 c’est compliqué

    Sur Switch des tas de jeux Nintendo et des tas de jeux tiers ont atteint le million
    link49 posted the 05/15/2026 at 08:00 AM
    hyoga57 On est d'accord.

    Les gros jeux se vendent très bien sur Ps5 dans le monde, et les gros jeux exclusif Switch se vendent par million rien qu'au Japon. Donc les jeux tiers se vendent très bien sur Switch 1. Et sur Switch 2, pour une console aussi récente, et vu le parc et le format GKC, ils se vendent bien.

    aeris201 De mémoire, MHW ne l'a pas atteint, FFXVI non plus. Peut-être GTA5 mais je n'en suis même pas sûr.
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 08:00 AM
    hyoga57 ça change surtout quand ça les arrangent.
    Mais la réalité est brutale.
    La plupart des tiers se vendent mieux sur les consoles de Sony.
    Heureusement les japonais sont encore lucides.
    aeris201 posted the 05/15/2026 at 08:02 AM
    La Switch 2 n’a meme pas encore un an. A coté la PS5 va avoir 6 ans cette année et les jeux PS5 qui ont atteint les 500.000 au Japon se comptent avec les doigts d’une main. C’est juste dingue quand on y pense
    link49 posted the 05/15/2026 at 08:04 AM
    ouroboros4 Pas sur. Prenons Pragmata :

    [PS5] PRAGMATA (Capcom, 04/17/26) – 8,050 (57,306)
    [SW2] PRAGMATA (Capcom, 04/24/26) – 4,172 (18,625)

    Parc de console : 5 m de Switch 2 et 7 m de Ps5.

    Les deux se vendent correctement, surtout que la Ps5 a 2 millions de joueurs potentiels en plus. Et je pourrais continuer avec MHS et RER.

    Le mythe des tiers qui vendent pas sur console Nintendo, s'était vrai il y 20 ans, plus maintnenant.
    aeris201 posted the 05/15/2026 at 08:06 AM
    link49 FF16 et FF7 Rebirth, non seulement ils ont pas atteint le million au Japon, mais surtout ils ont meme pas atteint les 500.000, ne serait que ca

    La situation de la PS5 au Japon est une catastrophe pour les grosses licences
    link49 posted the 05/15/2026 at 08:09 AM
    aeris201 C'est ça. Les tiers ne vendent plus autant sur console Sony qu'avant. Aucune des grosses licences phare n'a plus dépaasé le cap du million. Leurs gros jeux dépassent génréralement les 200 000 pas plus, 300 000.

    Sur Switch, il y en a plein, et qui dépasse en plus les 4 millions des fois.

    Mais non, les tiers ne vendent pas sur console Nintendo.
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 08:12 AM
    link49 l'écart pour à peine 2 millions de plus
    Finalement la version PS5 se vend très bien malgré un parc inférieur

    Allez chercher du Minecraft a 30 euros voilà quoi
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 08:14 AM
    aeris201 la version Switch 2 qui a disparu partout après même pas une semaine.
    Elle est. Belle la réussite des jeux SE sur Switch
    link49 posted the 05/15/2026 at 08:15 AM
    ouroboros4 Avec une semaine d'avance.

    Par contre j'attends toujours ton exemple d'un jeu tier qui s'est vendu à plus d'un million sur Ps5 au Japon?
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 08:17 AM
    link49 et donc parce que avec une semaine d'avance c'est censé changer quelque chose ?
    Mec tes pas sérieux avec ton Minecraft à 30 euros
    Franchement revend ta PS5 et achète du full Nintendo ça te donnera l'impression d'être moins bête
    link49 posted the 05/15/2026 at 08:18 AM
    Voir même un jeu tier sur Ps5 qui s'est vendu autant que ce jeu : https://www.gamekult.com/actualite/konami-a-vendu-3-millions-de-momotaro-dentetsu-sur-switch-3050840255.html vu que les jeux tiers se vendent mieux sur Ps5.
    aeris201 posted the 05/15/2026 at 08:18 AM
    link49 Le premier Momotaro Switch 1 c’est plus de 3 millions de ventes au Japon. Konami doit etre content

    Alors qu’a coté ya aucun jeu PS5 a avoir atteint le million
    link49 posted the 05/15/2026 at 08:20 AM
    ouroboros4 La liste des millions seller sur Switch 1 des tiers est fourni d'autres exemples.

    J'attends que tu m'en cites un sur Ps5. Et l'excuse du prix alors que la plupart des jeux Ps5 sont bradés très vite après leurs sorties.
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 08:23 AM
    link49 quand on prend Minecraft à 30 euros et qu'on ose parler prix faut s'être culotté quand même
    Bizarrement quand MP4 se casse la gueule on t'entend pas bizarrement
    T'es vraiment la girouette de Nintendo
    link49 posted the 05/15/2026 at 08:25 AM
    ouroboros4 J'attends toujours ton jeu ps5 vendu a plus d'un million au Japon...
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 08:26 AM
    link49 encore une fois quand ton seul exemple c'est Minecraft à. 30 euros.
    Quand ce sont des tiers comme Pragmata : le jeu est sortie une semaine en avance c'est pour ça.
    C'est selon ton bon vouloir avec toujours la petite excuse
    Mais bon peut-on en attendre autrement d'un fanboy Nintendo ?
    shao posted the 05/15/2026 at 08:27 AM
    Ouais bon, les gens qui parlent de mauvais goûts des japonais, va falloir doser aussi hein...
    C'est juste qu'ils ont des goûts différents. Et en réalité ça a toujours été le cas même quand les consoles Sony régnaient en maitre au Japon. Ce qui marchait là-bas ne marchait pas forcément ici et vice versa.

    ouroboros4
    Bizarrement quand MP4 se casse la gueule on t'entend pas bizarrement

    Après je vois le même comportement chez d'autres fans de Sony ou Microsoft ici. Et je pense pas qu'ils s'en cachent.

    Cela dit dommage pour Saros, le jeu à l'air fantastique. J'espère qu'ils se vendra en occident comme il se doit.
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 08:28 AM
    shao c'est surtout l'absence de mesure.
    Encore que Saros est très bon. MP4 relativement mauvais
    link49 posted the 05/15/2026 at 08:31 AM
    ouroboros4 Je t'en met un troisième : https://www.gamekyo.com/newsfr80418_charts-japon-monster-hunter-rise-forcement.html 1.3 millions au lancement. Bon, tu n'a pas d'exemple de jeu Ps5 qui se vend par million au Japon. Fin du débat, ça n'avancera pas. Ta haine envers Nintendo te fait dire que les jeux tiers ne se vendent pas sur console Nintendo, ce qui est archi faux.
    shao posted the 05/15/2026 at 08:34 AM
    ouroboros4
    Je suis d'accord pour Saros et MP4.
    Cela dit, l'absence de mesure, je le vois partout sur ce site. lol

    Negan ou d'autres pro-M qui s'empressent de faire une new sur Sony dès qu'il y a une sale news ou un bad buzz sur Sony.

    Guiguif ou d'autres pro-S qui s'empressent de faire une new sur Nintendo dès qu'il y a une sale news ou un bad buzz sur Nintendo.

    Je veux dire... c'est de bonne guerre après tout.
    A notre âge, on devrait arrêter de prendre ce genre de gueguerre trop au sérieux.
    ziggourat posted the 05/15/2026 at 08:36 AM
    ouroboros4 MP4 relativement mauvais ??!

    Faut savoir doser quand même, il n'est pas à la hauteur du premier c'est clair, mais ça reste un bon jeu avec des qualités indéniables comme la DA ou la musique (du miel pour les oreilles)

    Par contre oui, il y a des éléments ratés comme le désert, c'est clair et le fait que Retro ne savait pas comment orienter sa vision par rapport à ce qu'avait commencé l'équipe initiale.

    Mais, dire que c'est mauvais, c'est malhonnête.

    Pour ce qui est de Saros, c'est vraiment dommage, quand Sony sort de ses habitudes, c'est triste de voir que les joueurs ne répondent pas.

    Et oui, on a la même chez Nintendo, pour moi Prime 4, Metroid Dread, Astral Chain...etc mériterait plus de reconnaissances, mais le grand public n'achète que ce qu'il connait, il n'est jamais curieux. C'est dommage, même si on ne peut pas leur en vouloir, avec le coût de la vie, les gens prennent de moins en moins de risques dans leurs choix

    Et j'ai l'impression que c'est pareil pour Playstation. J'espere que ça ira pour housemarque malgré tout, c'est le meilleur studio PS avec Media Molécule et la team Asobi.
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 08:38 AM
    link49 ta petite haine envers Sony ne changera rien non plus.
    Ce n'est pas parce que tu achetés des jeux sur Playstation de façon compulsive que ça te donnera plus de légitimité.

    ziggourat en tant que fan oui. Je fini tous les Metroid.
    Et après 7 ans d'attente pour ça.
    D'ailleurs le user score du jeu est assez parlant.
    shao posted the 05/15/2026 at 08:40 AM
    ziggourat
    Oui bon... c'est mid quoi! Oui si on le prend en tant que jeu tout court, c'est pas un mauvais jeu en soit mais pour le standard Metroid Prime, c'est largement en dessous de ce à quoi on est en droit d'attendre...
    C'est un bon jeu sans plus mais mais un mauvais Metroid Prime si tu préfère.
    aeris201 posted the 05/15/2026 at 08:40 AM
    ouroboros4 la version Switch 2 qui a disparu partout après même pas une semaine.

    Tu parles d’un portage d’FF7 Remake qui sort sur Switch 2 avec 6 ans de retard

    Un jeu PS4 sorti en 2020. Les joueurs jap sur Switch 2 preferent peut etre acheter des jeux recents plutot que des vieilleries va savoir

    La preuve : RE9 Switch 2 est toujours dans le top des ventes japon (contrairement a la version PS5) presque 3 mois apres sa sortie
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 08:42 AM
    aeris201 ça date de 6 ans
    Jeux plus récent


    Toutes les excuses sont bonnes à prendre
    djfab posted the 05/15/2026 at 08:43 AM
    Ouroboros4 : il est fort ce Link49 ! Il arrive à te sortir les chiffres de Pragmata au Japon, qui sont 3 fois plus élevés sur PS5, et à te sortir comme conclusion : "Le mythe des tiers qui vendent pas sur console Nintendo, s'était vrai il y 20 ans, plus maintnenant."
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 08:44 AM
    djfab bah je laisse tomber. C'est toujours autant un mur qu'il y a quelques années.
    Qu'on était bien durant toutes ses années
    link49 posted the 05/15/2026 at 08:46 AM
    Conclusion, sur Ps5, au Japon, les jeux tiers se vendent correctement, sur Switch, certains se vendent par millions et plus.
    ziggourat posted the 05/15/2026 at 08:47 AM
    aeris201 Tu peux pas te barrer, tu saoules tout le monde

    shao ouroboros4 Je comprends votre déception, mais je ne partage pas votre avis. J'ai passé un agréable moment dessus, même s'il lui manque quelque chose pour atteindre des sommets. J'ai préféré le 4 au 3 d'ailleurs.

    djfab "Le mythe des tiers qui vendent pas sur console Nintendo"

    Il n'a pas raison, mais n'a pas tord non plus. Plus les années passent, plus les tiers reprennent du marché sur les consoles Nintendo. Il y a de nombreux indicateurs qui valident cette tendance. La première en tête, c'est la très forte présence de ces derniers sur S2 par rapport aux précédentes consoles. La seconde qui commence à se vérifier, c'est que les tiers se vendent plus sur Switch et Switch 2 que sur Xbox.

    Maintenant, on reste encore très loin de Playstation et encore plus du PC, qui aujourd'hui est clairement l'environnement privilégié pour les tiers
    zekk posted the 05/15/2026 at 08:48 AM
    Déjà il y a un desamour avec le Japon et PlayStation depuis l’ère ps3 où Sony a arrêté de plus en plus à prendre en compte les goûts des japonais, ils ne doivent pas s'étonner, ils se sont tourné vers l'occident

    Par contre, sur les tiers link49 est de nouveau de mauvaise foi, les habitudes des japonnais ont changés et généralement les jeux qui marchent chez eux ne sont pas ceux qui ont fait le succès du marché il y a des années

    Pragmata est une exception, mais on a eu différents témoignages d’editeurs tiers qui se plaignent des ventes sur consoles Nintendo, c’est un fait, il y a une petite gronde de leur part sur le sujet

    Mais dans le monde du lutin vert, tout est parfait chez Nintendo

    ziggourat quand tu résumes les qualités du jeu à la DA ( que je ne trouve pas terrrible) et la musique, désolé mais on voit qu’il y a un problème avec le jeu...
    djfab posted the 05/15/2026 at 08:50 AM
    ziggourat : " les tiers se vendent plus sur Switch et Switch 2 que sur Xbox" : si tu dois comparer les ventes à une console morte sur laquelle les gens attendent les jeux dans le gamepass...
    shao posted the 05/15/2026 at 08:50 AM
    ziggourat
    Pour moi, il est pas du tout au niveau des autres opus de la série, mais je respecte ton avis t'inquiète.
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 08:50 AM
    ziggourat du moment que l'avis est structuré ça me dérange pas
    Forcément dire que je n'ai pas aimer le jeu ne vaut pas avis universel bien tendu
    djfab posted the 05/15/2026 at 08:55 AM
    Et à part Pragmata, pour RE9 l'écart était encore plus grand (x4 sur PS5) :

    1 [PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 155,373 (New)
    2 [SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 38,793 (New)

    Voilà la réalité, lorsqu'un jeu tiers multiplateformes sort.
    aeris201 posted the 05/15/2026 at 08:58 AM
    link49 Monster Hunter Rise sur Switch 1 : 3 millions au Japon

    Monster Hunter Wilds sur PS5 : 800.000 ventes
    shao posted the 05/15/2026 at 09:03 AM
    aeris201
    En même temps vu la différence du parc installé entre les deux consoles (surtout à l'époque), c'est un peu normale hein... lol
    Je trouve que c'est un peu plus tendu pour Nintendo quand on prend les chiffres de ventes pour Pragmata et RE9 en réalité. La switch 2 étant une console plus populaire que la PS5 là-bas, c'est clairement pas un bon indicateur pour les tiers.
    khazawi posted the 05/15/2026 at 09:04 AM
    link49 Minecraft sur PS Vita avait depassé la million au Japon. Mais vue que la console n'a jamais été soutenue, la Switch a repris le flambeau sur cette licence populaire là bas.
    Mais quelques exceptions ne font pas une généralité.

    C'est avant tout les licences maison qui portent le marché chez Nintendo. Au Japon, peut-être que tu peux vendre un chouia plus de jeux tiers malgré les GKC mais la plupart ne feront pas de folie.

    Si on passe au niveau international, notamment chez nous, clairement les jeux tiers se vendent sur PS (sans pour autant que ce soit des records de ventes, loin de là...)

    aeris201 Monster Hunter Stories 3 : 37 000 Switch / 17 000 PS5
    Donc l'argument de dire que les versions PS sont devant parce que le parc est plus gros n'est pas forcément vrai. Donc si Pragmata n'a pas eu de meilleur vente sur Switch 2, c'est que ça intéresse moins.

    D'ailleurs Monster Hunter Stories 2 avait fait un bien meilleur démarrage que le 3 (100 000 de ventes de plus la semaine de lancement)
    zekk posted the 05/15/2026 at 09:06 AM
    aeris201 pour Wilds c’est surtout la qualité du jeu le problème, il aurait fait plus, s'ils n'avaient pas merdé
    ziggourat posted the 05/15/2026 at 09:07 AM
    zekk "quand tu résumes les qualités du jeu à la DA ( que je ne trouve pas terrrible) et la musique, désolé mais on voit qu’il y a un problème avec le jeu..."

    Le problème, c'est toujours le même, vous attendez des autres qu'ils pensent comme vous et qu'ils aient les mêmes attentes. Pour moi, si le jeu arriver à t'immerger, peu importe ses qualités, alors je valide et j'aime. Et Metroid Prime 4 a réussi à me happer dans son univers par ses deux qualités, ses environnements et son sound design qui amènent une ambiance très unique. Il y en a d'autres des qualités comme les boss que je trouvent réussis et le gameplay qui reste solide même si loin d'être révolutionnaire, mais ça m'a suffit.

    Je peux prendre aussi l'exemple de Journey, qui a réussi à me faire rêver par ces mêmes qualités.

    Tant que le titre est immersif pour moi, alors j'aime.

    djfab si tu dois comparer les ventes à une console morte sur laquelle les gens attendent les jeux dans le gamepass

    Encore une fois, vous n'avez jamais le regard tourné vers le long terme. Vous ne voyez que ce qui existe AUJOURD'HUI. Moi ce que je vois, encore une fois, c'est que la tendance est à la hausse et ça c'est factuel. On est encore très très très loin d'un eldorado, bien sûr, mais c'est assez suffisant pour que certains gros éditeurs confirment que la Switch 2 est dans leur plan d'action de développement (cf Square Enix hier et Capcom récemment).

    Je rappelle qu'il y a dix ans, la quasi totalité des éditeurs tiers ne voulaient plus porter leurs jeux sur consoles Nintendo. Donc, ils sont quand même revenus de très très loin.

    Et se marrer parceque Pragmata a fait plus de ventes sur PS5 que sur S2, c'est user d'arrogance et c'est comme ça qu'un constructeur perd un marché et se retrouve en difficulté, à croire qu'il est intouchable, Nintendo du temps de la N64 était dans cette vibe et ils en ont payé les frais.
    kevisiano posted the 05/15/2026 at 09:09 AM
    link49 publié le 15/05/2026 à 10:25
    ouroboros4 J'attends toujours ton jeu ps5 vendu a plus d'un million au Japon...

    Mais on s'en tape non ? On vit dans le prisme du Japon ? On s'en fout du moment que nous on s'amuse, on n'est pas japonais, on n'a pas leur culture, on est sur des genres différents.

    Le Japon l'a aussi bien compris car les éditeurs font aussi des jeux pour les occidentaux
    guiguif posted the 05/15/2026 at 09:10 AM
    Trop cher, trop DEI, évidement que les japs s'en branlent.
    Tu aurais mis 2B ou Eve à la place d'Arjun le jeu se serait vendu par palette.
    khazawi posted the 05/15/2026 at 09:16 AM
    ziggourat Square Enix, peu importe leur stratégie, c'est un éditeur qui a vu son prime il y a plus de 15 ans déjà. Ils peuvent multiplier les jeux et les plateformes dispo, ils ne viendront pas mieux
    rupinsansei3 posted the 05/15/2026 at 09:17 AM
    Les japonais ne jouent qu'à des jeux pourri dans cette époque style tomodachi animal crossing pokemon. Ça fait bien longtemps qu'ils ont plus de goûts ce peuples
    51love posted the 05/15/2026 at 09:17 AM
    zekk d'accord avec tout ce que tu dis

    Quand on repense à l'époque de la PS2, ou les tiers faisaient la pluie et le beau temps au Japon, c'est difficile d'imaginer qu'on en arriverait à cette situation.

    Mais oui, le fait que les gros studios Jap, ceux qui font les AAA, se soient occidentalisés pour des raisons d'augmentation des couts, le Japon était devenu trop petit pour eux, ça les a tué la bas.

    C'est dommage, je regrette vraiment cette époque, et Playstation est un des principaux acteurs de cette situation.

    aeris201 link49 il y a et il y aura tjs des jeux tiers qui se vendent tres bien sur Switch, au Japon ou a l'echelle mondiale. D'ailleurs il semblerait que ces dernieres années Capcom fait a peu pres autant de blé sur support Nintendo que sur Playstation , probablement bien aidé par Monster Rise notamment.

    Mais ça change rien au fait que globalement, les AAA se vendent peu sur support Nintendo pour des raisons evidentes. Le rapprochement technologique salon/portable peut contribuer à changer les choses, et les signaux avec la Switch 2 sont plutot positifs, sur le long terme.

    Ce qui arrange(ra) pas du tout la situation de Playstation au Japon si les AAA et les joueurs prennent l'habitude de les voir arriver sur support Nintendo day one, c'est une des rares raisons qui permet à Playstation d'exister la bas, mais on en est encore très loin, comme le démontre les ventes de RE9 et Pragmata
    shao posted the 05/15/2026 at 09:20 AM
    Bon après, pour être un peu plus nuancé, je dirais que le parc de S2 va continuer à croitre à un rythme assez élevé dans ce pays. On peut donc clairement imager que des RE9 et des Pragmata partiront avec ces achats. Ca va clairement pas rattraper les ventes PS5 quoiqu'il arrive mais je pense qu'à terme ces jeux auront des ventes honnêtes sur ce support.
    link49 posted the 05/15/2026 at 09:23 AM
    aeris201 Il me semble aussi que MHS3 se vend mieux sur Switch 2.

    khazawi Tout à fait d'accord.

    kevisiano Japon, le sujet de l'article, je vais pas parlé du marché uzbèque.

    51love C'est ça. Même sur Switch 2, des éditeur-tier pourront dépasser le million en s'y donannt les moyens.
    zekk posted the 05/15/2026 at 09:23 AM
    ziggourat désolé pour moi ce ne sont pas des critères suffisant pour en faire un bon jeu, et faudrait pas inverser les rôles :

    le même, vous attendez des autres qu'ils pensent comme vous pour le coup, tu es le premier à le faire avec Orobouros et je n'aurais certainement pas réagi comme ça, si toi même, tu remettais pas son avis en question, en imposant le tien

    51love Je pense que l'erreur c’est d’au lieux de trouver juste milieux avec pour une même licence différents jeux ( en spin off, s’il le faut) des fois plus destiné à l'occident et d’autres fois plus pour le Japon.

    DQ builder à la final fantasy aurait pu cartonner par exemple
    shao posted the 05/15/2026 at 09:24 AM
    51love
    Oui, je pense aussi que sur le long terme, ça peut payer (c'est un peu aussi ce que je disais entre autres, dans mon commentaire précédent). A voir maintenant si la hausse de prix de la S2 va compliquer les choses sur le marché japonais.
    zekk posted the 05/15/2026 at 09:26 AM
    link49 ce que te reproches kevisiano c’est de parler toujours du japon parce que ca rentre dans ta propagande, on t’entend nettement moins sur le marché Européen à ce sujet

    Et ce n’est pas cette réponse à deux balles et assez minable qui va faire changer les avis sur ta personne
    link49 posted the 05/15/2026 at 09:29 AM
    Zekk Tout le monde est catalogué ici. Je ne suis pas ici pour forcer les gens sur mon opinion, je suis plus fan des jeux Nintendo, et tant pis si certains n'apprécient pas en fait.
    jenicris posted the 05/15/2026 at 09:30 AM
    link49 que tu préfères Nintendo pas de soucis, c'est le forcing dans un sens ou l'autre qui dérange un peu.
    jenicris posted the 05/15/2026 at 09:33 AM
    Et tout le monde a compris pourquoi ce topic a été posté.

    - Mettre en avant la Switch 2 encore une fois
    - tout en dézinguant PlayStation sur le marché japonais, ce que l'on sait depuis des années en fait
    link49 posted the 05/15/2026 at 09:34 AM
    Jenicris Soit, mais je suis pas h-24 sur le site en train de dénigrer Sony. Je ne fais pas des artciles anti sony à longeur de journée. J'en parle moins car leur jeux me parle moins, et j'en parle plus quand leur jeux me parle, comme Uncharted, que j'ai pourtant ici même défendu sur PsVita. Il faudrait aussi arrété de voir de la haine partout. Et je dis pas ça méchament. Tout n'est pas bleu ou rose.
    shambala93 posted the 05/15/2026 at 09:36 AM
    jenicris
    Il a tenu 1 mois, puis le cirque de la provocation est revenu au galop comme auparavant. Rien n’a changé !
    ouroboros4 posted the 05/15/2026 at 09:38 AM
    shambala93 d'ailleurs j'ai déjà hésité à partir tellement c'est devenu infernal par moment
    Pendant quelques années c'était bien. Et puis après...
    link49 posted the 05/15/2026 at 09:38 AM
    Je comprends mieux en fait.
    zekk posted the 05/15/2026 at 09:39 AM
    link49 Donc ton beau discours de retour était juste un bon mytho...
    Et à ta manière si tu dénigres Sony
    jenicris posted the 05/15/2026 at 09:39 AM
    link49 c'est pas une question de parler que de ça, personne n'a dit que tu parlais que de Sony.
    Juste le forcing dans un sens où l'autre.

    Par ex on peut apprécier un constructeur et même être extrêmement critique quand c'est mérité
    Par ex pour la hausse de prix de la PS5, Sony c'est fait énormément défoncer à juste titre.
    Nintendo doit pas échapper à cela juste car c'est Nintendo quand ils le méritent.
    C'est pas deux poids/deux mesures. Je dis pas ça méchamment non plus, mais je te vois jamais critiquer Nintendo (ou alors je l'ai raté) même quand ils le méritent.

    shambala93 là ça recommence oui en effet et c'est dommage pour ke coup. Il a des articles intéressants en plus.
    shao posted the 05/15/2026 at 09:41 AM
    Bon les gars, au pire on clic pas et on passe notre chemin si ses articles nous plaise pas. Y'a pas mort d'homme non plus. On prends vraiment tout ça beaucoup trop au sérieux, j'ai l'impression.
    link49 posted the 05/15/2026 at 09:42 AM
    Jenicris J'en ai parlé de la hausse de prix de la Switch 2.

    Shanks Apparement, je suis un mytho. Je n'ai pas fait d'eefort, je en me suis pas remis en question, mais je ne suis visiblement pas le seul ici. Je te laisse seul juge et rebannis si c'est vraiment le cas.
    jenicris posted the 05/15/2026 at 09:44 AM
    link49 ok

    Juste un peu de nuance, et c'est bon. Après que tu aimes Nintendo pas de soucis. On a tous nos préférences
    zekk posted the 05/15/2026 at 09:46 AM
    link49 la hausse de prix ? Tu l'as foutu à la fin d’un long article qui glorifie Nintendo c’etait le post scriptum de l’article

    On dirait un journal de propagande qui met un sujet hyper important en page 26 dans la rubrique des faits divers quand un sujet sans importance fait la une

    jenicris ne te fais pas avoir
    jenicris posted the 05/15/2026 at 09:46 AM
    zekk je me fais pas avoir t'inquiète ,)
    link49 posted the 05/15/2026 at 09:49 AM
    C'est quand même hallucinnant. Je poste 2, des fois un seul, rarement 3 artciles. J'ai modifié la mise en page des artciles car ça dérangeait. Je poste des commentaires soit sur les news, soit sur d'autres artciles.

    Pour la hausse de prix, forcément vu que je mettais à jour l'artcile en fonction des infos, pour ne pas qu'on me reproche de faire 2 articles.

    Bref, à un moment. Bref, je verrai bien ce qu'en pense la modération, mais je ne pense pas que le problème ne vienne que de moi.
    zekk posted the 05/15/2026 at 09:49 AM
    jenicris l’article en question https://www.gamekyo.com/blog_article485519.html

    il y en a eu un deuxième pour dire que Nintendo avait été pris au dépourvu la bonne blague et entre deux un article pour dire que ça serait une bonne chose pour le marché si GTA6 était plus cher que le prix habituel....
    keiku posted the 05/15/2026 at 09:50 AM
    bah ouais logique..., mais je pense que le soucis n'est même pas le fait de ne pas avoir de portable vu que le pc est en augmentation constante la bas...

    le soucis c'est en effet les autres point abordé et que j'avais déja indiquer depuis la fin de vie de la ps4
    zekk posted the 05/15/2026 at 09:51 AM
    link49 tu ne perds patience que quand tu es au pied du mur et que la réalité de te reviens en pleine face
    djfab posted the 05/15/2026 at 09:53 AM
    C'est sur que Link49 est un pro-N plutôt anti-S. C'est vrai que parfois il y a un certain forcing et que ça peut être pénible.

    Cependant, j'ai quand même constaté quelques efforts : par exemple un article "Saros, j'adore", des articles sur Crimson Desert alors qu'il n'est pas sur Switch 2, "[Ps5] Des ventes records aux USA avant la hausse de prix!", etc...
    link49 posted the 05/15/2026 at 09:54 AM
    Zekk Non, juste que je ne suis pas dans la tête des autres. Et que je respecte ceux qui n'ont pas la même opinion que moi. J'ai l'impression que si on ne va pas dans ton sens, on cherche à t'éliminer et à técarter du site. Dis-moi comment ça s'apelle ce genre de pratique dans la vie?
    ravyxxs posted the 05/15/2026 at 10:10 AM
    shao A notre âge, on devrait arrêter de prendre ce genre de gueguerre trop au sérieux.

    C'est un sacré mystère l'emprise que ces corpos on à tous âge....
    jenicris posted the 05/15/2026 at 10:14 AM
    zekk prit au dépourvu pour une entreprise comme Nintendo c'est pas mal en effet
    shao posted the 05/15/2026 at 10:16 AM
    ravyxxs
    J'avoue lol
    Surtout quand on voit que la plupart d'entre nous approchons la 40aine.
    zekk posted the 05/15/2026 at 10:30 AM
    link49 Je ne te laisserai pas aller sur le terrain de la victimisation à deux balles.
    Franchement, tes goûts, je m'en fous et si tu souhaites faire un blog uniquement sur Nintendo, pas de souci.

    Moi, je n'apprécie pas ton double discours victimaire. Je ne dis pas grand-chose sur toi, mais quand je te lis ici, ça m'énerve.

    Tu ne peux pas reprocher aux autres d'être critiques à l'égard de tes articles et COMMENTAIRES (c'est très important pour la suite de mon argumentation) quand

    - tu minimises fameusement certaines informations négatives concernant Nintendo,
    - quand tu fais passer des jeux tiers pour des exclusivités Nintendo,
    - quand tu dis ne plus tacler Sony'est vrai pour tes articles, mais pas pour tes commentaires.
    - quand tu ne prends pas une situation dans son contexte global et ne retiens que quelques éléments qui vont dans le sens de ta rhétorique.

    -tout en continuant de faire du spam sur le site, pour un oui ou pour un non, dès qu'il s'agit de Nintendo.

    - quand tu n'as pas voulu entendre, par le passé, des critiques bienveillantes (pour le coup, celui qui s'assoit sur les avis des autres, c'est bien toi…)
    - ta victimisation quand on te met, preuves à l'appui, devant tes contradictions.

    Ce qui t'est reproché, ce ne sont pas tes goûts, ce n'est pas ta préférence pour Nintendo, mais le retour du spam, ton traitement de l'information et des faits… Tu fonctionnes comme un organe de propagande, et c'est ça qui lasse.
    jenicris posted the 05/15/2026 at 10:30 AM
    ravyxxs shao en fait il faudrait 0 troll, comme un commun accord. L'ambiance n'en serait que meilleure.
    link49 posted the 05/15/2026 at 10:39 AM
    J'arrêtes là. La victimisation, je la sentais venir à plein nez. On me dit que j'ai pas changé, mais d'autres devrait prendre un miroir et faire leur auto-critique. Vouloir changer les autres commence par se channger soi-même, si on en est capable. Bref, bonne journée.
    pcverso posted the 05/15/2026 at 10:39 AM
    shao +1000 malheureusement on est sur gamekyo , moi je participe de moins en moins au débat qui se transforme de toute façon en bataille rangée pour savoir qui est le meilleur .
    zekk posted the 05/15/2026 at 10:43 AM
    link49 Je t'ai donné des arguments concrets, au lieu de braquer de répondre, d'avouer que des fois tu vas trop loin, oui tu rentres dans la victimisation comme maintenant.
    zekk posted the 05/15/2026 at 10:48 AM
    link49 Et si je parle de changement, c'est parce que tu es le premier à être revenu avec un mea-culpa et en disant : J'ai changé !

    le fait est que non
    mibugishiden posted the 05/15/2026 at 10:51 AM
    Bah 2 choses:

    1: les japonais aiment surtout la Switch et la Switch 2

    2: Saros est un jeu tres occidental comme 90% des exclues de Sony et ca ne parle pas aux japonais. D'une maniere generale le genre de casting de persos que propose Saros c'est pas le genre de trucs qu'aiment les japonais.
    link49 posted the 05/15/2026 at 10:53 AM
    De ton point vue, qui est loin d'être universel. Car d'autres ont bien vu du changement, et me l'on dit. Donc le fait est que oui, j'ai bien changé, alors que d'autres ont toujours la même rencoeur malgré les années où j'étais pas présent sur le site.
    djfab posted the 05/15/2026 at 10:55 AM
    mibugishiden : excellent résumé, bravo !
    barret49201 posted the 05/15/2026 at 11:07 AM
    Moi j'aimais bien quand Link49 faisait des articles "chef d'oeuvres" ou quand il finissait ses phrases avec 3 petits points...
    barret49201 posted the 05/15/2026 at 11:11 AM
    Vive la Switch 2 et vive Nintendo
    zekk posted the 05/15/2026 at 11:12 AM
    link49 La preuve que non tu retombes aussi dans ton travers de ne pas notifier la personnes quand tu n'es pas à laisse avec tes propos.

    De plus je vois énormément de personnes râler publiquement sur ta propre personne et du fait que tu n'as pas changé... Alors me faire passer pour le seul qui exprime ça, c'est très gonflé

    d'un côté il y a les nombreux commentaires dans tes articles qui vont dans mon sens et de l'autre ton dernier commentaire qui n'engage que toi au final
    shao posted the 05/15/2026 at 11:12 AM
    jenicris
    Alors je sais pas si Link troll ou pas mais dans les deux cas, je pense que ça n'en vaut pas la peine de se prendre autant la tête pour du jv à notre âge. Mais bon, les gens font ce qu'ils veulent. Je vais insister non plus.

    pcverso
    C'est pareil, je commente plus aussi souvent qu'avant en parti pour ça aussi (bien qu'il y ait aussi d'autres raisons)
    zekk posted the 05/15/2026 at 11:18 AM
    shao C'est plus le comportement de la personne que son avis sur le jeu vidéo qui me dérange
    jenicris posted the 05/15/2026 at 11:19 AM
    shao c'est vrai, mais bon c'est juste dommage pour l'ambiance du site. En fait beaucoup voudraient juste qu'on parle JV, sans fanboy ni troll
    Mais ça n'arrivera jamais.
    link49 posted the 05/15/2026 at 11:20 AM
    Zekk C'est ça, les même personnes aigris qui n'ont jamais changé de disques depuis des dizaines d'années. Contre la haine tenace je n'y peux rien. Tu as ton avis, je le respecte, mais il n'est pas universel, et ça aussi, respecte le.
    zekk posted the 05/15/2026 at 11:23 AM
    link49 Si j'avais de la haine et que j'étais aigris, je serais sur tes articles à longueur de temps et je passerais mon temps à te démonter, fait est que ce n'est pas le cas, tu peux le concéder, non ? Je viens très rarement sur tes articles et quand je viens, je commente aussi positivement

    On est d'accord ?

    Tu sais montrer que tu as changé, c'est aussi accepter la critique quand elle est justifiée et argumentée.
    shao posted the 05/15/2026 at 11:24 AM
    zekk
    Son comportement autour du jv? Mouais... t'as le droit de pas apprécier après, je te reproche pas ça mais au final ça change quoi à nos vies? Rien du tout. Le mieux c'est d'ignorer et tout le monde sera content.

    jenicris
    Un site de jv sans troll on sait tous que c'est impossible malheureusement. Mais ça va, on est pas sur les forum JVC non plus.
    zekk posted the 05/15/2026 at 11:31 AM
    shao Perso, j'ignore 99% du temps, je ne commente quasiment jamais ses blocs, mais ça arrive à tout le monde
    jenicris posted the 05/15/2026 at 11:33 AM
    shao oui y a encore de la marge et heureusement
    barret49201 posted the 05/15/2026 at 11:36 AM
    Vive la Switch 2 et vive les blogs de Link49, qui propose des articles de qualités sur Nintendo.
    zboubi480 posted the 05/15/2026 at 11:38 AM
    Ce sont des chiffres de ventes Alinéa ?
    shao posted the 05/15/2026 at 11:39 AM
    zekk
    Et c'est tout à ton honneur de l'ignorer 99%

    jenicris
    C'est clair
    zekk posted the 05/15/2026 at 11:40 AM
    jenicris Je viens de comprendre que maintenant après la marchande de fleur on va devoir se taper le leader écoterroriste
    ziggourat posted the 05/15/2026 at 11:42 AM
    zekk Il va falloir que tu arrêtes l'interpréter tout de manière négative, le verre à moitié vide, at moitié plein tu connais ?

    J'ai juste souligné que le terme "Mauvais" était à mon sens peut-être trop dur et et que ce n'était pas la cas. Maintenant que les gens le trouvent décevant, aucun problème c'est un avis purement personnel et ils en ont le droit, je n'ai aucun problème avec ça.

    Maintenant, toi tu me dis qu'il t'en faut plus pour aimer une oeuvre, ok t'en as le droit aussi, mais ne me demande pas d'avoir les mêmes critères de goût que toi stp

    Et franchement, je te vois souvent dans les commentaires, et souvent, tu déformes les propos des autres et t'es souvent méprisant je trouve.

    Sur ce, je vais m'arrêter là, je n'ai pas envie de dépenser de l'énergie inutile dans un conflit inutile pour du JV.

    Je te souhaite une bonne journée
    jenicris posted the 05/15/2026 at 11:47 AM
    zekk encore un de ses doublons

    shao
    zekk posted the 05/15/2026 at 11:47 AM
    ziggourat j'ai surtout trouvé tes arguments léger pour le définir comme un bon jeu et c'est toi qui m'a sauté dessus pour le coup.

    Alors oui des fois, je suis un peu relou, mais là pour le coup, c'est toi qui t'es emporté trop vite, alors que j'ai fait pareil que toi ici
    walterwhite posted the 05/15/2026 at 12:06 PM
    Waoow 150 commentaires.

    Et toujours les mêmes débiles pro-n qui se reniflent le fion, c’est beau à voir ces grands gaillards qui ont une belle vie de merde.
    rendan posted the 05/15/2026 at 01:17 PM
    PlayStation n'est plus aussi populaire car PlayStation n'est plus PlayStation depuis longtemps et n'est plus que l'ombre d'elle-même.. Pas surpris et mérité
    deathegg posted the 05/15/2026 at 02:06 PM
    link49 Mec, je vais perdre encore mon temps pour te faire un mini-pavé que je sais que tu ne lira pas en entier ou que t'en aura rien à foutre mais ca me permettra d'exorciser mon ressenti.

    Non, t'as pas changé : tu fais 2-3 articles par jour en faisant des Pratique buccale profonde à Nintendo et en chiant sur le reste (comme par hasard, première fois qu'on parle de Sony ici, c'est pour dire qu'ils sont nazes au japon et que Saros se vend pas); C'est ton problème si t'aime pas les autres et tu voue un culte à Nintendo mais que ca saoule plein de gens de te voir répandre ton fanboysisme bas du front sans arrêt sur le site, c'est normal aussi. On remarque d'ailleurs que quand quelqu'un fait des articles plus orienté Sony, on lui tombe dessus "hey le pro-s, ca va ? on te dérange pas?".

    Et y a des gens qui te disent que t'as changé ? C'est qui ? hypermario le taré pro-n qui vient de sortir sur un autre article qu'il va acheter une OLED pour aider Nintendo à dépasser Sony ? Ou aeris201 l'autre psychopathe harceleur, spammeur autant que toi qui vient te sucer le jagon sur tout tes articles ?

    Y a des gens qui en sont arrivé à utiliser des scripts pour masquer des parties juste pour plus te voir quand y navigue pour voir des news....Et par pitié, le discours de "nan mais c'est des aigris ect", mec y a des gens du site y en sont à détester Nintendo à cause des fanboys forceurs dans ton genre. donc pitié le biais de confirmation de dire "y a des gens qui m'aime bien et qui me disent que j'ai changé", avec cette logique "non mais le meurtre, c'est pas un souci, c'est mes goûts, et y a des gens qui approuvent".
    hypermario posted the 05/15/2026 at 03:01 PM
    deathegg De toute maniere si tu n'aimes pas Nintendo, c'est que tu as raté ta vie. pauvre mec
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 03:28 PM
    Ils sont tous passés sur PC / Switchs les Japonais. c'est triste ... Meme Forza Japon atteindra ces ventes dans ce pays.

    Suréaliste j'ai envie de dire
    j9999 posted the 05/15/2026 at 03:47 PM
    Mon dieu les pro S qui s'excitent comme si leur vie était en jeu... Comme disait un gars il y a quelques jours : faut vraiment qu'ils baisent Gat
    barret49201 posted the 05/15/2026 at 03:59 PM
    deathegg Et il a le totem d'immunité.
    barret49201 posted the 05/15/2026 at 04:00 PM
    hypermario Nintendo est le centre du site, de l'univers, de la culture.
    judgedredd posted the 05/15/2026 at 04:25 PM
    deathegg arrête de faire la pleureuse le Pro S, il fait ce qu'il veut.
    Fais des articles pour lui prouver le contraire au lieu de dégager toute cette animosité.
    C'est celui qui va montrer démontrer qui a la plus grosse, c'est d'un ridicule.
    Une chose est sûr, playstation ne fait plus rêver depuis l'air Ps3 et la ps vita.

    Playstation c'est le multiculturalisme avec les prochaines sorties qui en témoignent longuement bien loin de la culture Japonaise fermée, je réponds à l'article de Link49
    Vivement un acteur chinois pour redonner goût aux jeux vidéo, c'est d'une tristesse en se moment et pour les 3 acteurs
    deathegg posted the 05/15/2026 at 04:46 PM
    j9999 c'est a toi qu'il a conseillé ça....

    "j9999 Il faut vraiment que tu baises mon gars."

    Et tu lui a répondu comme on pouvait l'attendre d'un QI déficent comme le tien : "miroir, je vais demander à ta soeur".

    judgedredd Désolé mais moi je perds pas mon temps à faire 2-3 articles par jour pour me rassurer que je suis dans le camp des "winners". Arrivé à un âge, ne vivre que par le succès d'une multinationale donc on est qu'un chiffre, c'est assez pathétique.

    barret49201 Tiens, l'accord des multi avec Shank a pas tenu une semaine......

    hypermario Quand Nintendo est le centre de ta vie passé 25 ans, on se demande qui a raté sa vie
    barret49201 posted the 05/15/2026 at 04:48 PM
    deathegg Multi quoi ?

    Hypermario a raison, c'est Nintendo qui a montré la voie aux autres.
    hyoga57 posted the 05/16/2026 at 06:05 AM
    zekk jenicris Descendre la popularité d’une console juste parce qu’un jeu ne marche pas.
    hypermario posted the 05/16/2026 at 02:32 PM
    deathegg Ma vie est pleine d'amour, toi tu devrais te remettre en question par contre, que des commentaires de haine
    deathegg posted the 05/16/2026 at 03:27 PM
    hypermario ta main est pas pleine d'amour (par contre, d'autres choses...); elle te supporte, c'est pas pareil choupinet.

    Et je ferai des commentaires plein d'amour quand j'aurai pas des articles et des commentaires fourré avec des âneries
    hypermario posted the 05/16/2026 at 06:55 PM
    deathegg Vivement ton ban surtout, car personne t'oblige a etre sur le site et encore moin de lire les articles qui ne te plaise pas..
    deathegg posted the 05/16/2026 at 07:36 PM
    hypermario demande à ton grand ami marchande de fleurs ce que signifie un ban sur le site.
    hypermario posted the 05/16/2026 at 10:45 PM
    deathegg Et donc, comme le ban peut etre contourné, tu te donne l'opportunité d'etre un trou du cul ? sacré mentalité...
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