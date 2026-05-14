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Manette Xbox Elite 3 Leak


Deux nouvelles molettes de défilement sous la manette
Batterie rechargeable amovible (1528 mAh contre
2050 mAh pour la Elite Series 2)
Nouveau bouton d’appairage pour basculer entre le mode local et le mode cloud




https://www.theverge.com/news/930902/microsoft-xbox-elite-3-controller-leak-images?view_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6InlWUmQ1R2E4NFIiLCJwIjoiL25ld3MvOTMwOTAyL21pY3Jvc29mdC14Ym94LWVsaXRlLTMtY29udHJvbGxlci1sZWFrLWltYWdlcyIsImV4cCI6MTc3OTIyNDAwMywiaWF0IjoxNzc4NzkyMDAzfQ.myvZnA_RH-QJvRUNVWVyN0xz2Ethp-Me5PU1_dAXJPE&utm_medium=gift-link
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    vincecastel, junaldinho, 22, raoh38
    posted the 05/14/2026 at 09:36 PM by mrponey
    comments (20)
    skuldleif posted the 05/14/2026 at 09:43 PM
    mais qui va acheter alors que dans 1 an tu aura la manette xbox "next gen"?!
    22 posted the 05/14/2026 at 09:53 PM
    J'espère que c'est un prototype parce qu'elle a l'air d'une Elite "standard"

    La G7 Pro version TMR c'est la vrai Elite 3 ou la prochaine manette XBOX 5 avant l'heure. Je regrette que le nouveau Steam controller n'a pas imité Gamesir en mettant 2 boutons de plus les épaules sinon ça aurait été la manette parfaite.

    skuldleif Le problème c'est que même la prochaine manette officiel sera limité si Xinput n'est pas ENFIN mis a jour ou que Crottesoft nous pond un truc qui reconnait autre chose que plus de 10 boutons. Et il y a de grande chances que non parce que malgré tout...ben ces manettes dopé sont destiné a un publique précis^^
    ravyxxs posted the 05/14/2026 at 10:08 PM
    skuldleif Wesh c'est juste une révision ?

    Attendons voir parce que je comprends pas de faire une toute nouvelle manette si derrière y a aucune évolution voir révolution, La Edge reste devant dans ce cas..
    kinectical posted the 05/14/2026 at 10:08 PM
    Lol ils peuvent aller se faire enculer avec leur manette de merde qui drift et brise toujours
    skuldleif posted the 05/14/2026 at 10:10 PM
    ravyxxs il n'est pas fait mention de retour haptic ou gyro donc...
    en + une batterie moins puissante ce n'est pas cohérent avec l'ajout de feature energivore
    apollokami posted the 05/14/2026 at 10:27 PM
    22 La manette Steam ne fonctionne que si un jeu est lancé via le client Steam non ?
    xynot posted the 05/14/2026 at 10:44 PM
    Faut arrêter avec toutes ces manettes "Pro" (Elite, Edge etc) hors de prix...
    ravyxxs posted the 05/14/2026 at 11:08 PM
    skuldleif Putain j'étais hype pour rien...
    losz posted the 05/14/2026 at 11:15 PM
    Ma Elite 2 a fini à la poubelle elle tombée en miettes, du drift, les caoutchoucs qui sont partis au niveau des grips, les gâchettes qui restaient enfoncées…la cata.

    J'espère que celle ci sera plus costaud et avec de bonne vibration/hapic, sinon peu d'intérêt et aussi les molettes en dessous, le truc qui va jamais servir...
    kinectical posted the 05/14/2026 at 11:18 PM
    losz 8 manette Elite 2 et les 8 ont eu des problème soit après quelque jours soit quelque semaines une chance que j’ai simplement payer la première mais a la fin j’ai simplement revendu la dernière et acheter 2 manette Xbox normal qui sont juste parfaite et solide
    22 posted the 05/14/2026 at 11:37 PM
    apollokami Oui et non. D'après les retours c'est comme toutes les manettes non X-BOX: y'a moyen de bidouillé en 1 ou 2 click pour que Xinput la reconnaisse comme une manette XBOX et donc joué a tous. Mes 2 manettes standard sont la nouvelle G7 Wuchang et Dualsense, et je joue sans aucune limite, steam, xbox, ému etc.
    apollokami posted the 05/14/2026 at 11:45 PM
    22 J'ai la Wuchang aussi, excellente manette, et le software qui va avec
    22 posted the 05/15/2026 at 01:20 AM
    apollokami
    nihv posted the 05/15/2026 at 04:33 AM
    J’ai eu 2 Élite, la première drift à gogo, échangé sous garantie pour qu’elle refasse du drift 6 mois plus tard.
    La seconde gâchette RB qui deconne.

    Et je ne suis pas du genre à martyriser mes manettes… donc leur modèle 3 non merci.
    solarr posted the 05/15/2026 at 05:03 AM
    xynot +1
    thedoctor posted the 05/15/2026 at 05:21 AM
    J'ai toujours ma manette X360 pour PC que j'utilise
    sino posted the 05/15/2026 at 07:58 AM
    Espérons que la manette soit mise au goût du jour avec les technologies actuelles ; ça parle de Gamesir dans les coms qui ont pour moi pris la place de numéro sur les manettes custom haute performance, et n'oublions pas 8bitdo surtout. 60€ la manette sur Amazon avec les sticks TMR et gâchettes HE, qui fait mieux en terme de rapport q/p ?
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 08:15 AM
    skuldleif Ca sera globalement pareil (comme lors de la sortie de la Elite 2 anticipée sur la gen console suivante)

    Le probleme ca va etre le prix. En Day One la Elite 2 de mémoire m'avait coutée 140 euros. Aujourd'hui (dans les 10 ans apres) le prix officiel est de 199 euros ! J'imagine pas le prix de la prochaine
    mrgameandwatch posted the 05/15/2026 at 12:31 PM
    La qualité des Elites est déplorable j'ai acheté trois elites en 2 ans toutes "cassées". IT'S A BIG NOPE.
    mrgameandwatch posted the 05/15/2026 at 12:32 PM
    nihv Exactement ces manettes sont scandaleuses au cas ou me suis tourné vers une Turtle Beach Victrix Pro BFG et honnêtement elle est incroyable et surtout Hall effects et solide!
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