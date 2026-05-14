Deux nouvelles molettes de défilement sous la manetteBatterie rechargeable amovible (1528 mAh contre2050 mAh pour la Elite Series 2)Nouveau bouton d’appairage pour basculer entre le mode local et le mode cloudhttps://www.theverge.com/news/930902/microsoft-xbox-elite-3-controller-leak-images?view_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6InlWUmQ1R2E4NFIiLCJwIjoiL25ld3MvOTMwOTAyL21pY3Jvc29mdC14Ym94LWVsaXRlLTMtY29udHJvbGxlci1sZWFrLWltYWdlcyIsImV4cCI6MTc3OTIyNDAwMywiaWF0IjoxNzc4NzkyMDAzfQ.myvZnA_RH-QJvRUNVWVyN0xz2Ethp-Me5PU1_dAXJPE&utm_medium=gift-link