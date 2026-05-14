Deux nouvelles molettes de défilement sous la manette
Batterie rechargeable amovible (1528 mAh contre
2050 mAh pour la Elite Series 2)
Nouveau bouton d’appairage pour basculer entre le mode local et le mode cloud
https://www.theverge.com/news/930902/microsoft-xbox-elite-3-controller-leak-images?view_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6InlWUmQ1R2E4NFIiLCJwIjoiL25ld3MvOTMwOTAyL21pY3Jvc29mdC14Ym94LWVsaXRlLTMtY29udHJvbGxlci1sZWFrLWltYWdlcyIsImV4cCI6MTc3OTIyNDAwMywiaWF0IjoxNzc4NzkyMDAzfQ.myvZnA_RH-QJvRUNVWVyN0xz2Ethp-Me5PU1_dAXJPE&utm_medium=gift-link
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posted the 05/14/2026 at 09:36 PM by mrponey
La G7 Pro version TMR c'est la vrai Elite 3 ou la prochaine manette XBOX 5 avant l'heure. Je regrette que le nouveau Steam controller n'a pas imité Gamesir en mettant 2 boutons de plus les épaules sinon ça aurait été la manette parfaite.
skuldleif Le problème c'est que même la prochaine manette officiel sera limité si Xinput n'est pas ENFIN mis a jour ou que Crottesoft nous pond un truc qui reconnait autre chose que plus de 10 boutons. Et il y a de grande chances que non parce que malgré tout...ben ces manettes dopé sont destiné a un publique précis^^
Attendons voir parce que je comprends pas de faire une toute nouvelle manette si derrière y a aucune évolution voir révolution, La Edge reste devant dans ce cas..
en + une batterie moins puissante ce n'est pas cohérent avec l'ajout de feature energivore
J'espère que celle ci sera plus costaud et avec de bonne vibration/hapic, sinon peu d'intérêt et aussi les molettes en dessous, le truc qui va jamais servir...
La seconde gâchette RB qui deconne.
Et je ne suis pas du genre à martyriser mes manettes… donc leur modèle 3 non merci.
Le probleme ca va etre le prix. En Day One la Elite 2 de mémoire m'avait coutée 140 euros. Aujourd'hui (dans les 10 ans apres) le prix officiel est de 199 euros ! J'imagine pas le prix de la prochaine