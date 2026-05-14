Jeux Video

Spoiler :



- Apparition de Ezio, mais au coeur de flashback (non jouable)

Encore xj0nathan qui veut faire râler Ubisoft :- Se déroulera bien au XVIe siècle (Saint-Empire Romain Germanique)- Durant les procès de sorcellerie- Protagoniste femme : Anika- Plus linéaires que les derniers "gros" épisodesAttention SPOIL !!!!!