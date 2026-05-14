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[LEAK] Assassin's Creed HEXE : premier screen (mais tout flou)
Jeux Video


Encore xj0nathan qui veut faire râler Ubisoft :

- Se déroulera bien au XVIe siècle (Saint-Empire Romain Germanique)
- Durant les procès de sorcellerie
- Protagoniste femme : Anika
- Plus linéaires que les derniers "gros" épisodes

Attention SPOIL !!!!!

Spoiler :
- Apparition de Ezio, mais au coeur de flashback (non jouable)
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    ducknsexe, link49
    posted the 05/14/2026 at 09:36 PM by shanks
    comments (17)
    skuldleif posted the 05/14/2026 at 09:41 PM
    2027?
    altendorf posted the 05/14/2026 at 09:47 PM
    skuldleif Yep
    ducknsexe posted the 05/14/2026 at 09:53 PM
    Escrocs, on ne voit rien, remboursé
    shanks posted the 05/14/2026 at 09:55 PM
    ducknsexe
    Y a des bois
    kinectical posted the 05/14/2026 at 10:07 PM
    ducknsexe Ya une lame secrète
    shanks posted the 05/14/2026 at 10:09 PM
    kinectical
    T'as oublié de signaler la capuche
    ducknsexe posted the 05/14/2026 at 10:10 PM
    kinectical shanks OK, les assassins, je vous crois sur parole.
    ducknsexe posted the 05/14/2026 at 10:19 PM
    J’espère qu’il y aura de la magie ancestrale et des sites rituels. J adore ce genre d ambiance.

    +1 pour la photo flou
    duff posted the 05/15/2026 at 02:02 AM
    "Y a des bois"..."une lame secrète"..."la capuche"...

    C'est Robin des Bois

    Non mais sérieux
    potion2swag posted the 05/15/2026 at 07:49 AM
    cette licence est cringe.
    shao posted the 05/15/2026 at 08:56 AM
    A quand un assassin's creed en Afrique? (et pas en Afrique du nord hein... je sais qu'il y en a déjà eu un en Egypte)
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 09:33 AM
    Je demande bien ce qu'ils font a Montreuil / St Mandé depuis le temps qu'ils sont sur le prochain Ghost Recon ...... C'est long comme attente
    thelastone posted the 05/15/2026 at 10:23 AM
    Shao de ouf tellement sous exploitée cette région en plus elle à son lore unique, je rêverai d'un épisode à cartage , ou bien pendant la guerre d'Algérie..la folie
    ravyxxs posted the 05/15/2026 at 10:39 AM
    Révélation fin d'année.

    potion2swag Non faut mieux s'exprimer, la licence dans ces débuts étaient impec, elle a commencé à se gâte vers AC Syndicate,AC Origin et Odyssey, deux bons opus mais qui ont ouvert des portes assez déroutantes...
    waurius59 posted the 05/15/2026 at 11:03 AM
    Mouais....
    tokito posted the 05/15/2026 at 02:26 PM
    Assassin’s Creed Hexe : après le très apprécié Shadows, Ubisoft signe une suite d’une rare intelligence politique.
    Plongé dans une Salem uchronique où les procès des sorcières révèlent les fractures d’un ordre puritain et colonial, le jeu nous fait incarner une coven de sorcières féministes lesbiennes engagées dans une lutte résolue contre le patriarcat et ses héritages oppressifs. Loin des schémas binaires, il déploie une lecture queer assumée, résolument éloignée de l’hétéronormativité, et explore avec nuance des alliances intersectionnelles qui enrichissent la réflexion sur la domination et la résistance.
    Visuellement envoûtant, narrativement engagé, Hexe transforme l’open-world en espace de déconstruction sensible et poétique. Ubisoft confirme ici sa capacité à marier grand spectacle et conscience sociale contemporaine.

    IGN 10/10
    iglooo posted the 05/15/2026 at 02:50 PM
    shao y'a moyen de bricoler un truc mais ça mettrait à mal certains récits médiatiques...
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