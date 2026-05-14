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Encore xj0nathan qui veut faire râler Ubisoft :
- Se déroulera bien au XVIe siècle (Saint-Empire Romain Germanique)
- Durant les procès de sorcellerie
- Protagoniste femme : Anika
- Plus linéaires que les derniers "gros" épisodes
Attention SPOIL !!!!!
Spoiler :
- Apparition de Ezio, mais au coeur de flashback (non jouable)
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posted the 05/14/2026 at 09:36 PM by shanks
Y a des bois
T'as oublié de signaler la capuche
+1 pour la photo flou
C'est Robin des Bois
Non mais sérieux
potion2swag Non faut mieux s'exprimer, la licence dans ces débuts étaient impec, elle a commencé à se gâte vers AC Syndicate,AC Origin et Odyssey, deux bons opus mais qui ont ouvert des portes assez déroutantes...
Plongé dans une Salem uchronique où les procès des sorcières révèlent les fractures d’un ordre puritain et colonial, le jeu nous fait incarner une coven de sorcières féministes lesbiennes engagées dans une lutte résolue contre le patriarcat et ses héritages oppressifs. Loin des schémas binaires, il déploie une lecture queer assumée, résolument éloignée de l’hétéronormativité, et explore avec nuance des alliances intersectionnelles qui enrichissent la réflexion sur la domination et la résistance.
Visuellement envoûtant, narrativement engagé, Hexe transforme l’open-world en espace de déconstruction sensible et poétique. Ubisoft confirme ici sa capacité à marier grand spectacle et conscience sociale contemporaine.
IGN 10/10