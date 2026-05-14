Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Fire Emblem : Fortune's Wave
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name : Fire Emblem : Fortune's Wave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
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[Rumeur] Switch 2 : Une date pour Fire Emblem : Fortune’s Weave


Une source anonyme, dont la fiabilité reste à prouver, affirme que Nintendo prévoit de diffuser aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de Fire Emblem: Fortune’s Weave via l'application Nintendo Today et la chaîne YouTube officielle.

Selon cette source, le prochain opus de Fire Emblem sur Nintendo Switch 2 sortira le 17 septembre, date qui sera dévoilée dans la bande-annonce.

Source : https://mynintendonews.com/2026/05/14/leaker-claims-fire-emblem-fortunes-weave-trailer-today-game-due-17th-september/
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    aeris201, ducknsexe, biboufett, escobar, burningcrimson
    posted the 05/14/2026 at 07:12 PM by link49
    comments (11)
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 07:18 PM
    Des rumeurs parlaient d’une sortie cet été, l’été se termine le 21 septembre donc ca colle.

    FE en guise de jeu de rentrée, pourquoi pas
    jofe posted the 05/14/2026 at 07:22 PM
    Il faut voir le côté positif: on saura vite si c'est du bullshit.
    ducknsexe posted the 05/14/2026 at 07:25 PM
    J'ai oublié ce jeu. Je suis allé remater le trailer, il y a même Alucard de castlevania qui a pris l identité du personnage dietrich
    cyr posted the 05/14/2026 at 07:31 PM
    ....peut-être une nouvelle présentation avant de balancer une date.....

    Car la , j'j'ai pas de hype pour ce fire emblem. Pas de hype, pas d'achats....

    Je sais pas qui est en charge de la communication chez nintendo, mais il devrait vite modifier sa formule, ou poser sa démission....

    Bon on verra bien si cette rumeur est juste où non.....

    Mais c'est vrai.......ben je désire que pokemon vents....
    Pourquoi ? Il a étais officialisé 1 ans avant environ, avec un traileur, et une année de sortie......donc j'en ai envie et je vais surveiller .
    biboufett posted the 05/14/2026 at 07:38 PM
    je l'imagine pour Aout celui là du coup pas de sortie majeur d'une IP Nintendo en Aout ?
    cyr posted the 05/14/2026 at 07:44 PM
    biboufett en août. C'est pas très vendeur....
    wickette posted the 05/14/2026 at 07:51 PM
    J’espère sincèrement qu’ils ont un direct en juin malgré tout ça parce qu’on a une visibilité très médiocre à moyen-terme pour ne pas dire inexistante pour une nouvelle console qui va augmenter de prix dans quelques mois.

    Nous faut des annonces
    51love posted the 05/14/2026 at 08:13 PM
    wickette imagine ils font rien en juin.. l'horreur cette com...
    51love posted the 05/14/2026 at 08:34 PM
    Hâte d'en voir plus, l'un des jeux que j'attends le plus cette année avec Saros
    link49 posted the 05/15/2026 at 05:10 AM
    On a rien eu.

    A voir si la date elle est correcte ou pas.
    wickette posted the 05/15/2026 at 03:35 PM
    51love
    Ils en sont tout à fait capable de rien faire pour juin , ils ont pris un peu trop la confiance avec la switch 1 mais entre maintenant et la sortie de pokemon wind/wave ça va déchanter je pense, surtout après la montée des prix en Septembre

    C'est pas Star fox, un spin-off splatoon et fire Emblem qui vont aider je pense
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