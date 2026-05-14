Une source anonyme, dont la fiabilité reste à prouver, affirme que Nintendo prévoit de diffuser aujourd'hui une nouvelle bande-annonce de Fire Emblem: Fortune’s Weave via l'application Nintendo Today et la chaîne YouTube officielle.
Selon cette source, le prochain opus de Fire Emblem sur Nintendo Switch 2 sortira le 17 septembre, date qui sera dévoilée dans la bande-annonce.
FE en guise de jeu de rentrée, pourquoi pas
Car la , j'j'ai pas de hype pour ce fire emblem. Pas de hype, pas d'achats....
Je sais pas qui est en charge de la communication chez nintendo, mais il devrait vite modifier sa formule, ou poser sa démission....
Bon on verra bien si cette rumeur est juste où non.....
Mais c'est vrai.......ben je désire que pokemon vents....
Pourquoi ? Il a étais officialisé 1 ans avant environ, avec un traileur, et une année de sortie......donc j'en ai envie et je vais surveiller .
Nous faut des annonces
A voir si la date elle est correcte ou pas.
Ils en sont tout à fait capable de rien faire pour juin , ils ont pris un peu trop la confiance avec la switch 1 mais entre maintenant et la sortie de pokemon wind/wave ça va déchanter je pense, surtout après la montée des prix en Septembre
C'est pas Star fox, un spin-off splatoon et fire Emblem qui vont aider je pense