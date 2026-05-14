« Nous peaufinerons les IP prometteuses afin de pouvoir offrir un certain potentiel de croissance à partir de ces nouvelles IP. En plus de cela, nous souhaitons promouvoir davantage la stratégie multiplateformes, en particulier la Nintendo Switch 2. »

Le PDG de Square Enix, Takashi Kiryu, déclare que la Switch 2 est une composante majeure de leur stratégie multiplateformes en cours :