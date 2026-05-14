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The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
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name : The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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aeris201
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aeris201 > blog
Square Enix : "La Switch 2 est au cœur de notre stratégie multiplatesformes"
Le PDG de Square Enix, Takashi Kiryu, déclare que la Switch 2 est une composante majeure de leur stratégie multiplateformes en cours :

« Nous peaufinerons les IP prometteuses afin de pouvoir offrir un certain potentiel de croissance à partir de ces nouvelles IP. En plus de cela, nous souhaitons promouvoir davantage la stratégie multiplateformes, en particulier la Nintendo Switch 2. »


David Gibson - https://x.com/gibbogame/status/2054894620400865537?s=20
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    link49
    posted the 05/14/2026 at 05:04 PM by aeris201
    comments (47)
    dalbog posted the 05/14/2026 at 05:11 PM
    J'ai racheté FF7 remake dessus pour la portabilité mais pour les autres c'est hors de question vu la gueule de la démo...
    C'est très sympa pour les jeux 2D mais si c'est trop ambitieux ça sera pour moi sur les plateformes concurrentes.

    Il ne faut qu'ils croient qu'ils vont rouler sur l'or avec leurs jeux sur Switch 2, en tout cas pas avant plusieurs années.
    ratchet posted the 05/14/2026 at 05:20 PM
    dalbog bah de toute façon si tu possèdes une PS5 et une Switch 2 c’est clair que personne ne va acheter la sous version Switch 2, c’est de la logique.
    ouroboros4 posted the 05/14/2026 at 05:27 PM
    ratchet exacte. Si tu as d'autres consoles de salon autant le faire sur PS5.
    La Switch 2 c'est vraiment si tu n'as aucune autre possibilité
    ravyxxs posted the 05/14/2026 at 05:33 PM
    ratchet Oulàaaa...tu as trois membres ici qui préfère jouer à RE9 dans les toilettes avec leur caca froid qui reste bloqué au creu de leur fesse, car ils préfèrent ce genre de confort faut les laisser.

    Les vrais savent qu'il faut une XBOX Series ou une PS5/PRO pour bien kiffer les gros tiers.
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 05:35 PM
    dalbog Rouler sur l’or je sais pas mais Square Enix doit etre satisfait des ventes de leurs jeux sur Switch 2.

    L’editeur soutient depuis le lancement, ca va faire bientot 1 que la console a ete lancé et Square Enix semble determiné a la soutenir. Puis faut dire que des profils comme le tiens (qui rachete un jeu une seconde fois a l’occasion d’une version Switch 2) ca doit beaucoup l’arranger
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 05:36 PM
    1 an*
    rupinsansei3 posted the 05/14/2026 at 05:36 PM
    ratchet si il veut économiser sur la facture d'électricité, la switch 2 est beaucoup plus économe.(avec cet argument de consommation, personne peut me battre dans l'argumentation niar niar niar)
    rupinsansei3 posted the 05/14/2026 at 05:40 PM
    ravyxxs tu es de mauvaise foi, toi. Il y a le lit, le parc, le métro, le train, le bus, l'avion, l'hôtel, les toilett... ah nan tu as déjà cité... bref partout quoi
    ouroboros4 posted the 05/14/2026 at 05:40 PM
    ravyxxs c'est cruel mais vrai
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 05:45 PM
    rupinsansei3 Son jardin ou sa terrasse
    yukilin posted the 05/14/2026 at 05:50 PM
    Sinon, vous pouvez aussi laisser les autres jouer où ils veulent, non?Ce n'est ni votre temps, ni votre argent que vous mettez dans ce choix. A moins que le concept de choix et de liberté vous soit étranger?
    En quoi ça vous pose problème que des gens jouent à des versions autres ?
    xynot posted the 05/14/2026 at 05:55 PM
    Je comprends pas le problème si quelqu'un choisit une version plutôt qu'une autre, ça regarde que lui non ?
    ravyxxs posted the 05/14/2026 at 05:58 PM
    rupinsansei3 Non mais tu prends vraiment mon commentaire au sérieux à 100% ??? J'ai eu une Switch je te signale et les toilettes c'était pas mon lieu de prestige

    aeris201 Exactement voilà....jouer dans le froid
    gat posted the 05/14/2026 at 06:03 PM
    ravyxxs Bah j’me pose surtout la question de pourquoi sortir de chez soi afin de prendre l’air pour… jouer au JV
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 06:04 PM
    ravyxxs L’été approche
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 06:07 PM
    gat Bah j’me pose surtout la question de pourquoi devoir se confiner chez soi pour jouer au JV
    rupinsansei3 posted the 05/14/2026 at 06:17 PM
    ravyxxs rien a fiche de cette portable. J'ai joué dix jours très exactement et je l'ai remballé et revendu
    gat posted the 05/14/2026 at 06:23 PM
    aeris201 A première vue, tu ne connais pas la définition du verbe « se confiner » Pourtant, tu sembles à l’aise avec la « recherche » via Google ou ChatGPT
    hyoga57 posted the 05/14/2026 at 06:24 PM
    ouroboros4 ratchet La plupart des jeux en Key Card de merde (donc démat), plus chers et en inferior version. Je cherche encore les arguments.
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 06:27 PM
    gat Zut !
    guiguif posted the 05/14/2026 at 06:29 PM
    C'est mal barré vu les ventes de leurs jeux sur SW2
    dalbog posted the 05/14/2026 at 06:35 PM
    gat
    C'est très bête comme remarque.

    On peut très bien partir ailleurs, en déplacement et la ramener plus facilement qu'une PS5.
    L'utiliser dans un train, avion, ou tout simplement dans un canapé autre que celui de son propre salon.

    Ce n'est pas pour sortir dehors, c'est plutôt que c'est facile à transporter.
    alucardhellsing posted the 05/14/2026 at 06:36 PM
    Au fait en parlant de squix il y a une date ou pas encore pour adventure of eliott ?
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 06:38 PM
    alucardhellsing 18 juin

    Une semaine avant Star Fox
    gat posted the 05/14/2026 at 06:47 PM
    dalbog Pour être allé à Tokyo il y a deux ans, j’ai vu aucune Switch dans le métro durant mes dix jours de voyage. Ils sont tous sur leurs i(Phone). Preuve (selon mon expérience) que la console est surtout utilisée dans les avions ou trains (et encore…) vu que ce sont de plus longs trajets. Et pour le canapé et le lit, quel est le putain d’intérêt ?
    Et ne me parle pas de libérer la TV pour madame car si c’est le cas, ta vie de famille ne semble pas aussi joyeuse que tu puisses le croire
    ravyxxs posted the 05/14/2026 at 06:53 PM
    gat Aaaaah touché coulé

    aeris201 Aie aie aie apéro, switch 2...
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 06:54 PM
    gat Pour etre allé a Tokyo quelques jours l’année derniere j’ai vu des Switch partout dans le metro et aucune dans l’avion

    Preuve, de mon expérience, que les Switch sont surtout utilisée dans le metro
    gat posted the 05/14/2026 at 06:58 PM
    aeris201 Je parlais du métro de Shinjuku ou Shibuya, pas celui de Châtelet.
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 06:58 PM
    gat Moi aussi
    ouroboros4 posted the 05/14/2026 at 07:07 PM
    gat forcément avec une autonomie de 2 heures tu veux faire quoi
    cyr posted the 05/14/2026 at 07:24 PM
    En tous cas en jouant en docker avec la switch2, s'il y a une coupure de courant, ta partie continue sur l'écran de la switch2.

    Si tu joue et une coupure de courant plus tard, sur une ps4 etc, tu la redémarre une fois le courant revenue et tu assiste a un message tu genre" vous n'avez pas éteint correctement votre système, nous allons vérifier les disques......

    Bien pratique la switch2.....bon sauf que ta partie se mets pas en pause quand y a la coupure, donc ben suivant le jeux...faut pas tarder mdr.
    cyr posted the 05/14/2026 at 07:42 PM
    ratchet ouroboros4 on vois dans certains chartz notamment en Angleterre, que certains jeux tiers se vendent un petit mieux sur switch2 que sur xbox serie......

    Mais bon on a aucun chiffre

    Et on connais pas non plus la part du demat sur switch2.

    Dans tous les cas si square Enix annonce ça, c'est qu'ils en on rien a doutre des pro s et vont la ou ils peuvent gagner de l'argent.

    Porter un jeux sur switch2 coute beaucoup moins chère que de devellopé le jeux sur une consoles comme la ps5/xbox serie

    Et de ce faite, square Enix a pas besoin d'en vendre des millions sur switch2 pour gagner de l'argent.

    Mais j'ai le sentiment que d'avoir briser l'exclu de ff7 passe pas chez certains...

    On a eu le premier volet, le second va arriver.....et le dernier devrait sortir sir toute les plate-forme en même temps.....

    Je me souviens de quelque message lors de l'annonce de ff7 remake.....et le changement total de stratégie, je peux comprendre que certains en on un peu sur la patate.


    Pour finir, peu importe quel version tu va acheter, on va avoir le même jeux, histoire, musique gameplay....


    C'est comme ci 1 joueur pc équipé a la pointe dirais a sont pote qui a un pc qui date: tu a pas le droit de jouer, ton pc est moins performant.....


    A cette gueguerre......prendra fin avec notre génération...car de toute manière les générations derrière sont moins branché consoles que nous......
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 08:01 PM
    cyr Mais j'ai le sentiment que d'avoir briser l'exclu de ff7 passe pas chez certains... Je me souviens de quelque message lors de l'annonce de ff7 remake.....et le changement total de stratégie, je peux comprendre que certains en on un peu sur la patate.

    Tes propos sont cruels mais tres juste

    Mais leurs seum ne m'etonne pas. Les sony boys se sont approprié FF7 pour tout un tas de raisons évidentes et ils vivent aujourd'hui un dur retour à la réalité : non les sony boys, FF7 ne vous appartient pas

    Bon deja en 1997 il y avait eu un portage PC (passé inapercu car pas terrible a ce qui parait)
    airzoom posted the 05/14/2026 at 08:11 PM
    Ce site il a jamais évolué, les personne changent mais la bataille reste... Le FC immature
    ouroboros4 posted the 05/14/2026 at 08:18 PM
    cyr On a juste aucun chiffres quasiment des tiers Switch 2
    RER chiffre ridicule
    Pragmata n'a même pas tenu deux semaines sur Switch 2

    aeris201 par contre ou vous laisse les portages au rabais
    jenicris posted the 05/14/2026 at 08:19 PM
    ouken posted the 05/15/2026 at 12:19 AM
    En même temp vue comme elle ce vend la bas ça serait con de passé à côté
    solarr posted the 05/15/2026 at 05:13 AM
    airzoom ça ne s'arrêtera pas, promis.

    Ailleurs, la gueguerre Amiga / Atari ST dure entre les mêmes 10 types depuis 20 ans sur un forum. On a régulé la taille du thread pour éviter de saturer le serveur donc, toutes les 2 semaines après 30 pages, on en créé un nouveau. La différence avec le monde consoles c'est que, ordinateur oblige, on s'instruit pas mal.
    Certains s'ennuient, les uns ont du mal à accepter une réalité, les autres tombent dans le panneau de la provoc.
    Mais c'est bon pour la visibilité du site.
    nyseko posted the 05/15/2026 at 06:35 AM
    Tout le monde ne possède pas une PS5 et une Nintendo Switch, loin de là, donc pour beaucoup la question ne se pose en fait juste pas du tout.
    ghouledheleter posted the 05/15/2026 at 06:59 AM
    aeris201 cherchez pas a essayer de comprendre les bas du front.
    ils sont trop con pour comprendre que la switch 2 est une console polyvalente faite pour un usage en famille et en même temps un usage plus adulte grave au jeux tiers qui arrivent a gogo. Que tu as la possibilité de demonopoliser la tv et ainsi ne pas imposer constamment aux personnes qui vivent avec toi tes jeux video. Aussi, Ils on la haine que la console concurrence leurs ps5 chérie qui n’a quasiment aucune vrai exclusivités.

    Bref faut arrêter de leurs répondre car de toutes façon, tu pourra essayer de trouver tous les arguments possible qu’ils trouveront une pirouette de margoulin pour voir le dernier mot.
    sonilka posted the 05/15/2026 at 07:06 AM
    gat j’ai vu aucune Switch dans le métro durant mes dix jours de voyage

    J'y suis allé 3 semaines durant l'été 2024. J'ai fait le meme constat. Je n'ai pas vu une personne avec une Switch dans les transports (métro ou Shinkansen). Idem en extérieur. Ca ne veut pas dire que ca n'existe pas mais on est loin du fantasme occidental ou la moitié des japonais se baladeraient dehors avec leur Switch. Ils sont comme chez nous, tous sur leur smartphone.
    gaeon posted the 05/15/2026 at 07:56 AM
    airzoom Il y a tjrs des petits nouveaux pour mettre l'ambiance mais la grande majorité des anciens du site se contente effectivement de les laisser s'echarper.

    sonilka La taille, le poids, le prix du bousin, la batterie et même parfois le type de jeux... ya rien qui va. C'est pour ça j'aimerai le retour de la DS/Gameboy mais un smartphone permet deja de tuer le temps de 5000 manières différentes alors ça me parait mal barré
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 09:36 AM
    Par ici le gros billet $$$
    sonilka posted the 05/15/2026 at 09:48 AM
    gaeon la Switch 2 est encore plus encombrante et lourde que la précédente, c'est effectivement mal barré. A chaque nouvelle génération, le surplus de puissance nécessitera un refroidissement et une batterie importants.
    gamesebde3 posted the 05/15/2026 at 10:04 AM
    C'est vraiment devenu troll-land ici où les "arguments" sont confondants de stupidités.
    Ça équivaut aux pires heures de jv.com.
    solarr posted the 05/15/2026 at 03:00 PM
    gamesebde3
    solarr posted the 05/15/2026 at 03:03 PM
    gaeon sonilka Moi qui ai de grandes mains, je la trouve assez volumineuse. Jugez voir les mains plus petites, notamment des japonais : je pense donc que la Switch 1 se vendra encore un moment. J'aimais bien le format 3DS avec 2 écrans dont 1 "styleté"..
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