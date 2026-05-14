Le PDG de Square Enix, Takashi Kiryu, déclare que la Switch 2 est une composante majeure de leur stratégie multiplateformes en cours :
« Nous peaufinerons les IP prometteuses afin de pouvoir offrir un certain potentiel de croissance à partir de ces nouvelles IP. En plus de cela, nous souhaitons promouvoir davantage la stratégie multiplateformes, en particulier la Nintendo Switch 2. »
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posted the 05/14/2026 at 05:04 PM by aeris201
C'est très sympa pour les jeux 2D mais si c'est trop ambitieux ça sera pour moi sur les plateformes concurrentes.
Il ne faut qu'ils croient qu'ils vont rouler sur l'or avec leurs jeux sur Switch 2, en tout cas pas avant plusieurs années.
La Switch 2 c'est vraiment si tu n'as aucune autre possibilité
Les vrais savent qu'il faut une XBOX Series ou une PS5/PRO pour bien kiffer les gros tiers.
L’editeur soutient depuis le lancement, ca va faire bientot 1 que la console a ete lancé et Square Enix semble determiné a la soutenir. Puis faut dire que des profils comme le tiens (qui rachete un jeu une seconde fois a l’occasion d’une version Switch 2) ca doit beaucoup l’arranger
En quoi ça vous pose problème que des gens jouent à des versions autres ?
aeris201 Exactement voilà....jouer dans le froid
C'est très bête comme remarque.
On peut très bien partir ailleurs, en déplacement et la ramener plus facilement qu'une PS5.
L'utiliser dans un train, avion, ou tout simplement dans un canapé autre que celui de son propre salon.
Ce n'est pas pour sortir dehors, c'est plutôt que c'est facile à transporter.
Une semaine avant Star Fox
Et ne me parle pas de libérer la TV pour madame car si c’est le cas, ta vie de famille ne semble pas aussi joyeuse que tu puisses le croire
aeris201 Aie aie aie apéro, switch 2...
Preuve, de mon expérience, que les Switch sont surtout utilisée dans le metro
Si tu joue et une coupure de courant plus tard, sur une ps4 etc, tu la redémarre une fois le courant revenue et tu assiste a un message tu genre" vous n'avez pas éteint correctement votre système, nous allons vérifier les disques......
Bien pratique la switch2.....bon sauf que ta partie se mets pas en pause quand y a la coupure, donc ben suivant le jeux...faut pas tarder mdr.
Mais bon on a aucun chiffre
Et on connais pas non plus la part du demat sur switch2.
Dans tous les cas si square Enix annonce ça, c'est qu'ils en on rien a doutre des pro s et vont la ou ils peuvent gagner de l'argent.
Porter un jeux sur switch2 coute beaucoup moins chère que de devellopé le jeux sur une consoles comme la ps5/xbox serie
Et de ce faite, square Enix a pas besoin d'en vendre des millions sur switch2 pour gagner de l'argent.
Mais j'ai le sentiment que d'avoir briser l'exclu de ff7 passe pas chez certains...
On a eu le premier volet, le second va arriver.....et le dernier devrait sortir sir toute les plate-forme en même temps.....
Je me souviens de quelque message lors de l'annonce de ff7 remake.....et le changement total de stratégie, je peux comprendre que certains en on un peu sur la patate.
Pour finir, peu importe quel version tu va acheter, on va avoir le même jeux, histoire, musique gameplay....
C'est comme ci 1 joueur pc équipé a la pointe dirais a sont pote qui a un pc qui date: tu a pas le droit de jouer, ton pc est moins performant.....
A cette gueguerre......prendra fin avec notre génération...car de toute manière les générations derrière sont moins branché consoles que nous......
Tes propos sont cruels mais tres juste
Mais leurs seum ne m'etonne pas. Les sony boys se sont approprié FF7 pour tout un tas de raisons évidentes et ils vivent aujourd'hui un dur retour à la réalité : non les sony boys, FF7 ne vous appartient pas
Bon deja en 1997 il y avait eu un portage PC (passé inapercu car pas terrible a ce qui parait)
RER chiffre ridicule
Pragmata n'a même pas tenu deux semaines sur Switch 2
aeris201 par contre ou vous laisse les portages au rabais
Ailleurs, la gueguerre Amiga / Atari ST dure entre les mêmes 10 types depuis 20 ans sur un forum. On a régulé la taille du thread pour éviter de saturer le serveur donc, toutes les 2 semaines après 30 pages, on en créé un nouveau. La différence avec le monde consoles c'est que, ordinateur oblige, on s'instruit pas mal.
Certains s'ennuient, les uns ont du mal à accepter une réalité, les autres tombent dans le panneau de la provoc.
Mais c'est bon pour la visibilité du site.
ils sont trop con pour comprendre que la switch 2 est une console polyvalente faite pour un usage en famille et en même temps un usage plus adulte grave au jeux tiers qui arrivent a gogo. Que tu as la possibilité de demonopoliser la tv et ainsi ne pas imposer constamment aux personnes qui vivent avec toi tes jeux video. Aussi, Ils on la haine que la console concurrence leurs ps5 chérie qui n’a quasiment aucune vrai exclusivités.
Bref faut arrêter de leurs répondre car de toutes façon, tu pourra essayer de trouver tous les arguments possible qu’ils trouveront une pirouette de margoulin pour voir le dernier mot.
J'y suis allé 3 semaines durant l'été 2024. J'ai fait le meme constat. Je n'ai pas vu une personne avec une Switch dans les transports (métro ou Shinkansen). Idem en extérieur. Ca ne veut pas dire que ca n'existe pas mais on est loin du fantasme occidental ou la moitié des japonais se baladeraient dehors avec leur Switch. Ils sont comme chez nous, tous sur leur smartphone.
sonilka La taille, le poids, le prix du bousin, la batterie et même parfois le type de jeux... ya rien qui va. C'est pour ça j'aimerai le retour de la DS/Gameboy mais un smartphone permet deja de tuer le temps de 5000 manières différentes alors ça me parait mal barré
Ça équivaut aux pires heures de jv.com.