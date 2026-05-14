Avez-vous aimé le phénomèneC’est aujourd'hui queen version Early Access.Il faudra probablement attendre quelques années pour voir arriver la version 1.0 ainsi qu'une sortie grand publique sur tous les supports (PS5/6 et Switch2 ?).Une heure après sa sortie,, prouvant une nouvelle fois l’immense popularité de la licence et les attentes envers cette suite.En début d'année, les deux premiers opus cumulaient déjà à eux seuls plus de 18,5 millions d'exemplaires vendus, et une wishlist de plus de 5 millions de joueurs pour cette suite.Le jeu est à 30 € sur Steam.Si, comme moi, vous avez déjà Subnautica et Below Zero dans votre bibliothèque, vous pourrez l'obtenir pour 27 €.UPDATE :Quelques images perso de mes premières minutes de jeu.