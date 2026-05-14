C’est aujourd'hui que Subnautica 2 sort sur Steam, Xbox et Epic Games en version Early Access.
Il faudra probablement attendre quelques années pour voir arriver la version 1.0 ainsi qu'une sortie grand publique sur tous les supports (PS5/6 et Switch2 ?).
Une heure après sa sortie, on compte déjà environ 450 000 joueurs connectés simultanément rien que sur Steam, prouvant une nouvelle fois l’immense popularité de la licence et les attentes envers cette suite.
En début d'année, les deux premiers opus cumulaient déjà à eux seuls plus de 18,5 millions d'exemplaires vendus, et une wishlist de plus de 5 millions de joueurs pour cette suite.
Le jeu est à 30 € sur Steam.
Si, comme moi, vous avez déjà Subnautica et Below Zero dans votre bibliothèque, vous pourrez l'obtenir pour 27 €.
UPDATE :
Quelques images perso de mes premières minutes de jeu.
Libre a toi de jouer en mode survie, que se veut realiste ou tu dois gerer la faim et la soif entre autre, ou le mode créatif, ou tu te contentes d'explorer, mais tjs avec des contraintes comme l'oxygene et les lieux parfois tres hostiles.
dans les jeux de gestions / explorations 3D, c'est vraiment une pepite, au meme titre qu'un Satisfactory, dans un autre style, tout aussi génial.
fan2jeux je me le suis pris, je pense que je vais pas pouvoir m'empecher d'y jouer, et j'en reprofiterai dans sa version definitive un jour
A voir, peut être un jour. Le fait qu'il y ait un mode sans tout l'aspect survie et axé juste exploration me convient plus.
Le manque d'oxygen. On te demande d'explorer les fond marins, tu plonge et tu dois ressortir en 10 secondes et revenir et ressortir...
Pour un debut j'ai trouvé ça extrêmement mauvais comme approche.
Je me doute qu'apres quelques heures ça sera mieux mais en ratant le debut avec moi ils m'ont perdu et jamais retenté.
Peutetre un jour qui sais
Puis je me suis fait violence a nouveau, plus tard, et c'est vrai qu'après un certains nombres d'heures, ça m'a vraiment happé et donné envie de le faire.
De quoi continuer le développement l'esprit tranquille
Faudrait que je me fasse violence aussi mais avec le nombre de jeu que je dois faire/rattraper, c'est devenu compliqué
J'espère je pourrai revenir dessus avec du temps
vyse Ya beaucoup de craft c'est vrai mais l'univers est incroyable.
malroth C'est un début de jeu très exigeant, c'est clairement pas le jeu qui te prend par la main et ça fait du bien.
Comme pour Hades 2, j'ai pas compris l'intérêt.
Ça permet d'abord pendant le dev de valider et ajuster certaines idées de game design, avec des retours du public plusieurs années avant la sortie officielle.
A l'inverse, les méthodes traditionnelles où tu développes ton jeu en sous marin de A a Z, tu prends le risque d'une proposition jugée bancale par le public à la sortie, et plus difficile a retravailler vu que ton jeu est terminé.
Ça permet aussi de tâter le terrain économiquement, tu reçois de l'argent pendant le développement, ça permet de limiter les risques de flop et d'ajuster le budget ou l'ambition du jeu en fonction de la popularité de l EA.
Imagine ton jeu cartonne en EA et a des super retour, tu peux voir peut être plus grand que ce que tu visais à la base.
Et c'est applicable sur tous les genres, même là où on imagine que c'est plus compliqué, comme sur les RPG.
Baldur's Gate 3 a ete développé en mode EA et est devenu l'un des meilleurs RPG de l'histoire, et je suis certains que cette façon de dev le jeu l'a aidé à devenir aussi populaire.
Et y’a une scénario puisqu’il y a une fin.
Pour Hades 2, Franchement, c'est une simple continuité du 1 (malgré ce que l'on dit), je ne vois pas en quoi ils avaient besoin d'une EA.
Et j'ai l'impression que ce sera la même chose pour ce Subnautica 2.
Ça reste une méthode de développement et de distribution différente, qui a ses avantages, aussi bien en terme de développement qu'économiquement.
Hello ami solarr
Pourquoi m'appeler Dark noob? Nous avons les memes objectifs et attentes vis à de la 3D Vision...
Je l'ai complement fait e,n 3D vision c'est vrai que c'était top... Impossible de le faire autrement
Là je vais tester, normalement il passe aussi sans soucis car dev sur UE engine !