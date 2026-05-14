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Subnautica 2
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name : Subnautica 2
platform : PC
editor : Krafton
developer : Unknown Worlds
genre : simulation
other versions : Xbox Series X
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[Update] Le raz-de-marée Subnautica 2 commence aujourd'hui!


Avez-vous aimé le phénomène Subnautica ?

C’est aujourd'hui que Subnautica 2 sort sur Steam, Xbox et Epic Games en version Early Access.

Il faudra probablement attendre quelques années pour voir arriver la version 1.0 ainsi qu'une sortie grand publique sur tous les supports (PS5/6 et Switch2 ?).

Une heure après sa sortie, on compte déjà environ 450 000 joueurs connectés simultanément rien que sur Steam, prouvant une nouvelle fois l’immense popularité de la licence et les attentes envers cette suite.

En début d'année, les deux premiers opus cumulaient déjà à eux seuls plus de 18,5 millions d'exemplaires vendus, et une wishlist de plus de 5 millions de joueurs pour cette suite.

Le jeu est à 30 € sur Steam.
Si, comme moi, vous avez déjà Subnautica et Below Zero dans votre bibliothèque, vous pourrez l'obtenir pour 27 €.





UPDATE :
Quelques images perso de mes premières minutes de jeu.











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    yukilin, kevinmccallisterrr, tripy73, burningcrimson
    posted the 05/14/2026 at 04:03 PM by 51love
    comments (30)
    solarr posted the 05/14/2026 at 04:05 PM
    Damn ! c'est Darkn00b qui m'avait dit qu'en 3DVision c'est une grosse claque galactique.
    yukilin posted the 05/14/2026 at 04:31 PM
    Pas fait les deux premiers, c'est aussi bien que ça?
    kevinmccallisterrr posted the 05/14/2026 at 04:35 PM
    Yukilin Oui
    vyse posted the 05/14/2026 at 04:37 PM
    yukilin mouais..C'est minecraft sous la flotte..
    fan2jeux posted the 05/14/2026 at 04:41 PM
    Je ronge mon frein. J ai trop envie de le faire mais en version finale
    51love posted the 05/14/2026 at 04:53 PM
    yukilin l'ambiance est incroyable, et le game design très bien pensé.

    Libre a toi de jouer en mode survie, que se veut realiste ou tu dois gerer la faim et la soif entre autre, ou le mode créatif, ou tu te contentes d'explorer, mais tjs avec des contraintes comme l'oxygene et les lieux parfois tres hostiles.

    dans les jeux de gestions / explorations 3D, c'est vraiment une pepite, au meme titre qu'un Satisfactory, dans un autre style, tout aussi génial.

    fan2jeux je me le suis pris, je pense que je vais pas pouvoir m'empecher d'y jouer, et j'en reprofiterai dans sa version definitive un jour
    gat posted the 05/14/2026 at 04:56 PM
    Jeu qui ne devrait pas connaître les abysses
    yukilin posted the 05/14/2026 at 05:01 PM
    51love : Merci pour ton avis et ses précisions
    A voir, peut être un jour. Le fait qu'il y ait un mode sans tout l'aspect survie et axé juste exploration me convient plus.
    51love posted the 05/14/2026 at 05:25 PM
    yukilin avec plaisir ! Au pire tu peux vraiment trouver le 1 a très bas prix, tu perds rien d'essayer quelques heures
    grizzzlee posted the 05/14/2026 at 05:34 PM
    Déjà 1 million de vente LUL
    malroth posted the 05/14/2026 at 05:47 PM
    J'avais pas accroché au 1er sur les toutes premieres minutes de gameplay quelquechose m'avait fait chier.

    Le manque d'oxygen. On te demande d'explorer les fond marins, tu plonge et tu dois ressortir en 10 secondes et revenir et ressortir...

    Pour un debut j'ai trouvé ça extrêmement mauvais comme approche.

    Je me doute qu'apres quelques heures ça sera mieux mais en ratant le debut avec moi ils m'ont perdu et jamais retenté.

    Peutetre un jour qui sais
    parrain59 posted the 05/14/2026 at 05:50 PM
    solarr en VR c'est une de mes grosses claques vidéoludiques ever !
    51love posted the 05/14/2026 at 05:55 PM
    malroth ça m'avait fait pareil sur le premier, au départ je l'avais lancé une fois, ça m'a pas passionné, j'avais d'autres jeux en court, ça m'avait pas donné envie de les arrêter pour lui.

    Puis je me suis fait violence a nouveau, plus tard, et c'est vrai qu'après un certains nombres d'heures, ça m'a vraiment happé et donné envie de le faire.
    51love posted the 05/14/2026 at 06:12 PM
    grizzzlee 1 million en 1h pour une simple Early Access.

    De quoi continuer le développement l'esprit tranquille
    malroth posted the 05/14/2026 at 06:21 PM
    51love ok, merci du retour. Donc tu confirmes mon ressenti du départ.

    Faudrait que je me fasse violence aussi mais avec le nombre de jeu que je dois faire/rattraper, c'est devenu compliqué

    J'espère je pourrai revenir dessus avec du temps
    mrpopulus posted the 05/14/2026 at 06:26 PM
    Excellent jeu le premier mais j'attendrai la version définitive dans 2 ans pour le 2, flemme de faire un jeu pas encore au complet

    vyse Ya beaucoup de craft c'est vrai mais l'univers est incroyable.

    malroth C'est un début de jeu très exigeant, c'est clairement pas le jeu qui te prend par la main et ça fait du bien.
    snave posted the 05/14/2026 at 06:44 PM
    vyse À part faire l'aigri de service à chaque fois, tu aimes quoi sérieusement ?
    taiko posted the 05/14/2026 at 07:12 PM
    C'est quoi l'intérêt de faire une early access?
    Comme pour Hades 2, j'ai pas compris l'intérêt.
    wickette posted the 05/14/2026 at 07:53 PM
    J’attendrai la 1.0 patiemment’ pareil heroes of might and magic et titan quest II, j’ai rien contre les early access mais je préfère jouer aux jeux dans leur version complète et mature
    vyse posted the 05/14/2026 at 08:01 PM
    snave Elden ring, Zelda Breath of the Wild, Cairn sortie récemment, MSG 5 sortie moins récemment. En triple A j'ai été soufflé par la générosité de cyberpunk, J'ai aimé le côté radical sans concession de sekiro aussi. impressionné par la justesse historique de assasin creed mirage aussi. En Inde je suis scotché par la fraîcheur de Cairn, et pour ces 10 dernières années je suis traumatisé par la perfection de Outer wilds
    51love posted the 05/14/2026 at 08:31 PM
    taiko l'intérêt est multiple, je suis même surpris que l'industrie n'utilise pas cette approche en terme de développement plus souvent.

    Ça permet d'abord pendant le dev de valider et ajuster certaines idées de game design, avec des retours du public plusieurs années avant la sortie officielle.

    A l'inverse, les méthodes traditionnelles où tu développes ton jeu en sous marin de A a Z, tu prends le risque d'une proposition jugée bancale par le public à la sortie, et plus difficile a retravailler vu que ton jeu est terminé.

    Ça permet aussi de tâter le terrain économiquement, tu reçois de l'argent pendant le développement, ça permet de limiter les risques de flop et d'ajuster le budget ou l'ambition du jeu en fonction de la popularité de l EA.

    Imagine ton jeu cartonne en EA et a des super retour, tu peux voir peut être plus grand que ce que tu visais à la base.

    Et c'est applicable sur tous les genres, même là où on imagine que c'est plus compliqué, comme sur les RPG.

    Baldur's Gate 3 a ete développé en mode EA et est devenu l'un des meilleurs RPG de l'histoire, et je suis certains que cette façon de dev le jeu l'a aidé à devenir aussi populaire.
    akinen posted the 05/14/2026 at 10:12 PM
    J’suis giga fan. J’attends qu’il sorte en 1.0 sur playstation
    akinen posted the 05/14/2026 at 10:17 PM
    Pour les curieux, faut surtout s’imaginer un jeu d’exploration avec une map fixe à découvrir via des améliorations que l’on craftera au fil de nos investigations. C’est un genre de metroidvania sous-marin où on s’enfonce de plus en plus dans des environnements dangereux, hostiles et effrayants.

    Et y’a une scénario puisqu’il y a une fin.
    solarr posted the 05/14/2026 at 10:58 PM
    parrain59 en VR c'est une de mes grosses claques vidéoludiques ever ! je veux bien te croire. Quel casque ?
    mrvince posted the 05/15/2026 at 03:32 AM
    taiko A la base une Early Access c'est pour aider les studios. Tu leur donne de l'argent pour qu'il puisse continuer le développement tranquillement. C'est beaucoup pour les petits indés a la base... maintenant même les "gros" indé s'y mette. Pas sur par exemple que pour Hades 2 le studio avait besoin de ça pour survivre... Après je l'avais prise la Early et il était déjà bien rempli le jeu. Si t'es un gros fan d'une série ou que t'es impatient ca te permet d'y jouer avant c'est tout.
    taiko posted the 05/15/2026 at 04:56 AM
    51love mrvince Ok pour BG3 dont effectivement je vois l'intérêt.
    Pour Hades 2, Franchement, c'est une simple continuité du 1 (malgré ce que l'on dit), je ne vois pas en quoi ils avaient besoin d'une EA.
    Et j'ai l'impression que ce sera la même chose pour ce Subnautica 2.
    taiko posted the 05/15/2026 at 05:03 AM
    vyse Outer Wilds, ce jeu est vraiment au Panthéon de l'industrie pour tous ceux qui l'ont fait. Vraiment un monument et une claque cosmique.
    mrvince posted the 05/15/2026 at 05:29 AM
    taiko Ah bah clairement Hades 2 c'est la continuité du 1 mais comme beaucoup de suite . C'est le même en ++. Et c'était pas si simple a faire vu la qualité du 1er. En tout cas perso j'ai adoré. Mais effectivement la Early acces ils auraient pu s'en passer je pense.
    51love posted the 05/15/2026 at 08:44 AM
    taiko les jeux n'en n'ont pas forcément "besoin".

    Ça reste une méthode de développement et de distribution différente, qui a ses avantages, aussi bien en terme de développement qu'économiquement.
    darknoob posted the 05/16/2026 at 04:15 AM
    solarr
    Hello ami solarr
    Pourquoi m'appeler Dark noob? Nous avons les memes objectifs et attentes vis à de la 3D Vision...
    Je l'ai complement fait e,n 3D vision c'est vrai que c'était top... Impossible de le faire autrement
    Là je vais tester, normalement il passe aussi sans soucis car dev sur UE engine !
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