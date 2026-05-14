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danidos
> blog
Des jeux type GoT ?
Salut à tous(tes)
Je cherche des jeux pour combler le vide de mes nuits (surtout de mes dimanches en réalité)
Vous avez des jeux à recommander dans un univers type Game of Thrones ?
Merci !!
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posted the 05/14/2026 at 03:33 PM by
danidos
comments (
11
)
magneto860
posted
the 05/14/2026 at 03:34 PM
Je ne l'ai pas fait mais j'ai lu que FF16 était un peu dans cette ambiance là.
5120x2880
posted
the 05/14/2026 at 03:42 PM
Elden Ring ? T'as même l'auteur de GoT dessus
yanssou
posted
the 05/14/2026 at 03:43 PM
The witcher 3 et ces dlc + Elden Ring
ellegarden
posted
the 05/14/2026 at 03:44 PM
Et pourquoi pas le GoT de cyanide ? Techniquement c'était déjà pas incroyable à la sortie mais question écriture/histoire c'est vraiment qualitatif.
ghouledheleter
posted
the 05/14/2026 at 03:49 PM
Crimson desert peu etre?
azerty
posted
the 05/14/2026 at 05:48 PM
Crimson Desert
zekk
posted
the 05/14/2026 at 06:14 PM
Je rajouterais en plus Dragon age 1 et Inquisition
thelastone
posted
the 05/14/2026 at 06:21 PM
The witcher 3 largement, politique, dark fantasy richesse etc etc
pcverso
posted
the 05/14/2026 at 06:47 PM
Total war warHammer 3 , bataille a grande échelle, conspiration et alliance politique et Dragon
megadeth
posted
the 05/14/2026 at 07:14 PM
Game of Thrones: Kingsroad
famimax
posted
the 05/14/2026 at 10:01 PM
Le Game of Thrones de Telltale, il est rétro compatible PS5 et XBox Series, t’auras pas plus proche comme univers type Game of Thrones
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