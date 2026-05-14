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Des jeux type GoT ?
Salut à tous(tes)

Je cherche des jeux pour combler le vide de mes nuits (surtout de mes dimanches en réalité)

Vous avez des jeux à recommander dans un univers type Game of Thrones ?

Merci !!
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    posted the 05/14/2026 at 03:33 PM by danidos
    comments (11)
    magneto860 posted the 05/14/2026 at 03:34 PM
    Je ne l'ai pas fait mais j'ai lu que FF16 était un peu dans cette ambiance là.
    5120x2880 posted the 05/14/2026 at 03:42 PM
    Elden Ring ? T'as même l'auteur de GoT dessus
    yanssou posted the 05/14/2026 at 03:43 PM
    The witcher 3 et ces dlc + Elden Ring
    ellegarden posted the 05/14/2026 at 03:44 PM
    Et pourquoi pas le GoT de cyanide ? Techniquement c'était déjà pas incroyable à la sortie mais question écriture/histoire c'est vraiment qualitatif.
    ghouledheleter posted the 05/14/2026 at 03:49 PM
    Crimson desert peu etre?
    azerty posted the 05/14/2026 at 05:48 PM
    Crimson Desert
    zekk posted the 05/14/2026 at 06:14 PM
    Je rajouterais en plus Dragon age 1 et Inquisition
    thelastone posted the 05/14/2026 at 06:21 PM
    The witcher 3 largement, politique, dark fantasy richesse etc etc
    pcverso posted the 05/14/2026 at 06:47 PM
    Total war warHammer 3 , bataille a grande échelle, conspiration et alliance politique et Dragon
    megadeth posted the 05/14/2026 at 07:14 PM
    Game of Thrones: Kingsroad
    famimax posted the 05/14/2026 at 10:01 PM
    Le Game of Thrones de Telltale, il est rétro compatible PS5 et XBox Series, t’auras pas plus proche comme univers type Game of Thrones
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