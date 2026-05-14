Solarr the PC Master

Les investissements de Capcom en 2025-2026 se concentrent principalement sur le développement de nouveaux titres, l'expansion sur de nouvelles plateformes et des partenariats médiatiques, tandis que des investisseurs externes comme l'Arabie saoudite renforcent leur présence.



Développement de jeux et nouvelles licences Capcom a annoncé le lancement de sa nouvelle licence PRAGMATA pour le 24 avril 2026, disponible sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. L'éditeur prévoit également la sortie d'Onimusha: Way of the Sword et continue d'exploiter ses franchises majeures comme Street Fighter et Monster Hunter pour maintenir sa croissance.



Partenariats et expansions médiatiques Pour diversifier ses revenus, Capcom mise sur des adaptations hors jeu vidéo, notamment le film Street Fighter attendu en octobre 2026 et la deuxième saison de Devil May Cry sur Netflix. Ces projets s'inscrivent dans une stratégie visant à étendre l'impact de ses licences au-delà du hardware traditionnel.



Investissements externes et stratégie financière En mars 2026, l'Electronic Gaming Development Company (EGDC), filiale de la Fondation Mohammed Ben Salman liée au PIF saoudien, a acquis 5,03 % des parts de Capcom, dans le cadre d'une stratégie plus large d'investissement dans l'industrie du jeu vidéo. Capcom vise un chiffre d'affaires de 210 milliards de yens et un bénéfice d'exploitation de 83 milliards de yens pour l'exercice 2026-2027, avec le PC restant sa plateforme principale (54,5 % des ventes).