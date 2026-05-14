Solarr the PC Master

CAPCOM : merci Ben Sulayem...



LEXIQUE :



Marge ou bénéfice opérationnel, le vrai indicateur : performance de l'entreprise, capacité à investir > résultat d'exploitation (achats, salaires, amortissements HT) / divisé par le CA

Marge Brute : c'est-à-dire la somme disponible pour couvrir les charges fixes (loyer, salaires administratifs, marketing) et générer un bénéfice.

GAAP - non-GAAP: charges incluses, hors charges

EBIT-EBITDA : valeur en pourcentage









Performance et santé des géants de l'industrie



Les challenges de Sony, d'AMD et intel sont qu'ils sont positionnés sur plusieurs secteurs : jeu video, data center, automobile, capteurs photos, audiovisuel et j'en passe.





NINTENDO



La marge d'exploitation (bénéfice opérationnel) est de 370 milliards de yens (environ 2,1 à 2,3 milliards d'euros selon les sources) sur l'exercice mars 2026.



La marge opérationnelle de Nintendo à la fin de l'année fiscale 2025 s'élevait à 31,96 %, soit 1.72 milliards marquant une baisse de 21,5 % par rapport aux 40,72 % enregistrés en 2024.



Cette contraction de la rentabilité s'explique principalement par le lancement de la Nintendo Switch 2 en juin 2025, qui a entraîné une hausse significative des coûts liés à la recherche et développement, à la publicité et à la production matérielle, dont les marges sont naturellement plus faibles que celles des logiciels. Malgré cette baisse de marge, le chiffre d'affaires de l'entreprise a presque doublé sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025-2026, porté par un succès commercial exceptionnel de la nouvelle console.





SONY :



Pour l'exercice financier 2026 (avril 2025 - mars 2026), le bénéfice opérationnel de Sony Interactive Entertainment a atteint un record de 2,5 milliards d'euros, contre 2,2 milliards l'année précédente, sur un chiffre d'affaires de 25,4 milliards d'euros.



Cependant, le groupe Sony dans son ensemble a enregistré un bénéfice opérationnel de 164 milliards de yens (environ 1,1 milliard d'euros) au quatrième trimestre 2025-2026, bien en dessous des prévisions, en raison de dépréciations massives sur l'acquisition de Bungie et de l'abandon de sa coentreprise avec Honda.



Points clés :

SIE (Division Jeu) : Bénéfice opérationnel en hausse de ~13 % à 2,5 milliards d'euros pour l'année fiscale close en mars 2026.

Sony Group (Global) : Bénéfice opérationnel trimestriel faible (164 milliards de yens) masqué par des coûts exceptionnels hors gaming.

Prévisions FY26 : Sony anticipe une hausse du bénéfice opérationnel de 30 % pour la division Jeux et Services Réseau, grâce à l'absence de dépréciation Bungie et à la croissance des logiciels.







XBOX



Les derniers résultats financiers indiquent une amélioration de la marge bénéficiaire par rapport à l'année précédente, bien que la division fasse face à une chute significative des revenus.



Pour le trimestre se terminant en mars 2026, la branche a enregistré :



Une baisse de 33 % des revenus liés au matériel (hardware).

Une baisse de 5 % des revenus liés aux contenus et services.

Une chute globale des revenus du secteur de jeux vidéo de 7 %.

Malgré ces baisses, la stratégie de réduction des coûts et la performance des éditeurs tiers ont permis d'atteindre une marge bénéficiaire positive. L'objectif de rentabilité de 30 % imposé par la direction de Microsoft reste cependant un défi majeur, la division ayant historiquement tourné autour de 12 % à 20 % de marge avant ces nouvelles exigences.





CAPCOM



Bien que le premier semestre fiscal 2024 (avril à septembre) ait vu une baisse du chiffre d’affaires de 25 % et du bénéfice opérationnel de 39 %, cette contraction est attribuée à l’absence de gros lancements, avec des titres comme Kunitsu-Gami ou des remasters. Cependant, Capcom a maintenu ses objectifs annuels, prévoyant une marge opérationnelle de 38,8 % pour l’ensemble de l’exercice 2025, ce qui montre une forte confiance dans la performance future.



Bingo en clôture 2025

Lors de l’exercice clos au 31 mars 2025, Capcom a enregistré des revenus de 170 milliards de yens, avec une marge d’EBITDA (cad en pourcentage) de 41,6 % et une marge de flux de trésorerie libre (FCF) de 36,4 %. Ces indicateurs montrent une maîtrise exceptionnelle des coûts et une forte génération de trésorerie. La rentabilité des capitaux propres (ROE) atteint 23 %, soulignant une allocation efficace du capital.





Re-BINGO fin 2025

elle est particulièrement élevée et reflète une excellente santé financière. Selon les données les plus récentes, la marge opérationnelle de Capcom s'élève à 38,75 % à la fin de l'exercice 2025, selon Companies Market Cap. Ce chiffre confirme la capacité de l’entreprise à générer des profits à partir de ses activités principales.





INTEL



Pour le premier trimestre 2026, la marge opérationnelle non-GAAP (charges non comprises) s'est établie à 12,3 %, marquant une amélioration significative par rapport aux 5,4 % du premier trimestre 2025.



Cependant, la marge opérationnelle GAAP (cad incluant les charges) reste négative à -23,1 % en raison de charges de restructuration et de dépréciations liées à la transformation de l'entreprise (Cloud Computing et investissement Data Center). La direction vise une marge brute non-GAAP (donc charges non comprises) de 39 % pour le deuxième trimestre 2026, indiquant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle.





AMD



L'entreprise affiche une rentabilité opérationnelle positive, avec un résultat d'exploitation de 1,476 milliard de dollars au premier trimestre 2026, soit une hausse de 83 % par rapport à l'année précédente.



Les indicateurs financiers récents confirment cette santé opérationnelle :



La marge brute (c'est-à-dire la somme disponible pour couvrir les charges fixes (loyer, salaires administratifs, marketing) et générer un bénéfice a atteint 53 % au T1 2026 (et jusqu'à 55 % en base non-GAAP - hors charges).

La marge opérationnelle (EBIT, cad en pourcentage) est estimée autour de 13,74 % sur les douze derniers mois.

Le chiffre d'affaires du T1 2026 a grimpé de 38 % à 10,3 milliards de dollars, porté par la forte demande en centres de données et en IA.

Contrairement à certaines périodes de compression des marges observées par le passé, les résultats de début 2026 montrent une expansion de la profitabilité grâce au mix produit favorable (serveurs et accélérateurs IA)





NVIDIA



la marge opérationnelle de NVIDIA n'est pas déficitaire en 2026 ; elle est positive et extrêmement élevée, atteignant 65 % sur l'ensemble de l'exercice fiscal 2026.



Rentabilité record : L'entreprise a dégagé un chiffre d'affaires de 215,9 milliards de dollars et un résultat net de 120,1 milliards de dollars, confirmant une santé financière exceptionnelle.

Tendance des marges : La marge brute s'est établie à 71 % sur l'année, remontant à 75 % au quatrième trimestre, ce qui reflète un pouvoir de fixation des prix solide malgré les coûts de production.

Contexte 2027 : Pour le premier trimestre de l'exercice 2027, la direction anticipe une stabilisation des marges brutes autour de 75 %, excluant les revenus du marché chinois pour respecter les restrictions d'exportation