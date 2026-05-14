Famitsu Sales: Week 18+19, 2026 (Apr 27 - May 10)01./00. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 299.619 / 1.043.55702./00. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 51.662 / 978.70603./00. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 19.479 / 2.925.85804./00. [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too (Konami) {2025.11.13} (¥7.255) - 11.950 / 355.69105./00. [PS5] Pragmata # (Capcom) {2026.04.17} (¥7.264) - 10.262 / 59.51806./00. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 10.208 / 4.203.73707./00. [NSW] Super Mario Galaxy 1 + 2 (Nintendo) {2025.10.02} (¥7.255) - 9.847 / 179.02408./00. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 8.257 / 116.86909./00. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 7.411 / 8.433.45610./00. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 6.892 / 5.910.721Top 10NSW - 6NS2 - 3PS5 - 1