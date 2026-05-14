Famitsu Sales: Week 18+19, 2026 (Apr 27 - May 10)
01./00. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 299.619 / 1.043.557
02./00. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 51.662 / 978.706
03./00. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 19.479 / 2.925.858
04./00. [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too (Konami) {2025.11.13} (¥7.255) - 11.950 / 355.691
05./00. [PS5] Pragmata # (Capcom) {2026.04.17} (¥7.264) - 10.262 / 59.518
06./00. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 10.208 / 4.203.737
07./00. [NSW] Super Mario Galaxy 1 + 2 (Nintendo) {2025.10.02} (¥7.255) - 9.847 / 179.024
08./00. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 8.257 / 116.869
09./00. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 7.411 / 8.433.456
10./00. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 6.892 / 5.910.721
Top 10
NSW - 6
NS2 - 3
PS5 - 1
Maintenant, Nintendo veut voir sa machine se stabiliser dans les ventes hautes, il va falloir présenter et sortir un ou deux jeux système seller.
Returnal s’etait vendu a environ 6.000 en premiere semaine au Japon. C’etait pas glorieux mais Saros n’arrive pas a faire 6.000 en deux semaines
Ton constat est cruel mais tres juste
Et la Switch 1 qui se vend deux fois plus que la PS5
Vu que Nintendo ne compte pas arrêter de la produire, la Switch 1 va devenir la console la plus vendue de tout les temps
Succès mérité pour ces deux exclusivités
Et puis je ne pense pas que ce soit l'objectif de Nintendo de battre le record de vente. Il finit la production des jeux switch 1 annoncé et non annoncé,mais la directrice est totalement tournée vers la switch 2.
Vivement le prochain ND dédié à Nintendo.
il ne restera plus à Nintendo une mesquinerie de type : "en production, nous avons lâché dans la nature 2 millions de Switch 1 de plus pour un bel adieu à la PS2"
Quand tu vois les ventes non négligeables de consoles catalysées par une merde comme Tomodachi Life, je pense que c'est tout à fait jouable, sans parler d'annonces de planning jusqu'à la fin d'année comme un nouveau Mario 3D et quelques petits jeux à fort impact viral comme le vraisemblable remake de Super Metroid.
Ce qui peut ralentir l'adoption de la Switch 2, ce sont les jeux cross-platform car en ces temps d'économie en berne chez les ménages, les gens sont plus prompts à rester sur S1 plutôt qu'à passer à la S2 pour un même jeu "juste plus beau ou fluide". A plus forte raison dans les foyers ayant plusieurs S1 et avec l'arrivé de l'augmentation de la S2...
Alors que sur ps5, c'est le contraire, heureusement qu'il y a les tiers.
Tu vois c'est trop facile.
aeris201 tu a pas les chiffres mais séparé ? Pour qu'qu'on puisse juger de l'effet suite a l'annonce de la hausse tarifaire.
Genre peut-être 45k avant l'annonce et l'autre semaine elle a peut-être fait 160k.....enfin tu vois
Les charts des deux semaines separé seront publié prochainement
J'en ferai certainement un article
Rien à foutre de Pragmata.
Tu m'étonnes qu'avec une mentalité pareil les tiers se vendent pas sur switch 2.
Heureusement que j'ai ma PS5 pour tout cela en qualité optimale
Mais dans aucun monde les jeux se vendent mieux sur Switch 2 que sur PS5.
La Switch, console de 2017 qui retourne allègrement la PS5, c'est tellement indécent, un classement déconseillé aux mineurs.
Sur ps5, je me souvient de spiderman miles morales, enfin non spiderman 1.5, et.......après je sèche......