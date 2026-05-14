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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts Japon] La Switch 2 s'envole !
Famitsu Sales: Week 18+19, 2026 (Apr 27 - May 10)

01./00. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 299.619 / 1.043.557
02./00. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 51.662 / 978.706
03./00. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 19.479 / 2.925.858
04./00. [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Your Town Must Be There Too (Konami) {2025.11.13} (¥7.255) - 11.950 / 355.691
05./00. [PS5] Pragmata # (Capcom) {2026.04.17} (¥7.264) - 10.262 / 59.518
06./00. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 10.208 / 4.203.737
07./00. [NSW] Super Mario Galaxy 1 + 2 (Nintendo) {2025.10.02} (¥7.255) - 9.847 / 179.024
08./00. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 8.257 / 116.869
09./00. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 7.411 / 8.433.456
10./00. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 6.892 / 5.910.721

Top 10

NSW - 6
NS2 - 3
PS5 - 1

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    gaeon, link49, solarr
    posted the 05/14/2026 at 01:14 PM by aeris201
    comments (31)
    ravyxxs posted the 05/14/2026 at 01:16 PM
    Vivement Septembre où les ventes vont chuter, et je sais même pas si Ocarina suffira pour booster de fou la console.
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 01:18 PM
    En raison de la Golden Week (plusieurs jours fériés) Famitsu n'a pas pu publier les charts la semaine derniere donc c'est les charts de deux semaines qui sont combiné ici
    kidicarus posted the 05/14/2026 at 01:27 PM
    La switch 2 se vend quasi 10 fois plus que la PS5, ça fait beaucoup quand même en plus d'avoir déjà des millions seller.
    Maintenant, Nintendo veut voir sa machine se stabiliser dans les ventes hautes, il va falloir présenter et sortir un ou deux jeux système seller.
    rupinsansei3 posted the 05/14/2026 at 01:29 PM
    Mon Dieu ce schéma...
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 01:31 PM
    Flop pour Saros

    Returnal s’etait vendu a environ 6.000 en premiere semaine au Japon. C’etait pas glorieux mais Saros n’arrive pas a faire 6.000 en deux semaines
    rupinsansei3 posted the 05/14/2026 at 01:32 PM
    Pragmata sur switch 2 a déjà disparu du top 10...
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 01:36 PM
    kidicarus La switch 2 se vend quasi 10 fois plus que la PS5

    Ton constat est cruel mais tres juste

    Et la Switch 1 qui se vend deux fois plus que la PS5


    Vu que Nintendo ne compte pas arrêter de la produire, la Switch 1 va devenir la console la plus vendue de tout les temps
    ouroboros4 posted the 05/14/2026 at 01:42 PM
    rupinsansei3 forcément personne n'achète les tiers sur switch 2
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 01:48 PM
    Tomodachi Life qui atteint le million en physique et qui coiffe au poteau Pokopia qui atteindra le million certainement la semaine prochaine

    Succès mérité pour ces deux exclusivités
    ratchet posted the 05/14/2026 at 01:53 PM
    Faudrait que je me reprenne le duo Mario Galaxy mais pas maintenant j’ai FF10 et 10-2 à faire du coup.
    kidicarus posted the 05/14/2026 at 01:53 PM
    aeris201 la switch 1 se vend de moins en moins et le contexte mondial pourrait voir l'arrêt de production de la machine si elle venait à avoir un coût de production trop haut.
    Et puis je ne pense pas que ce soit l'objectif de Nintendo de battre le record de vente. Il finit la production des jeux switch 1 annoncé et non annoncé,mais la directrice est totalement tournée vers la switch 2.

    Vivement le prochain ND dédié à Nintendo.
    solarr posted the 05/14/2026 at 02:07 PM
    Avec la hausse des coûts, c'est la Switch 1 qui risque de reprendre du poil de la bête... et à 80 000 ventes par mois * 12 + les ventes mondiales, elle va encore gratter 2 millions d'ici juin 2027.
    il ne restera plus à Nintendo une mesquinerie de type : "en production, nous avons lâché dans la nature 2 millions de Switch 1 de plus pour un bel adieu à la PS2"
    cail2 posted the 05/14/2026 at 02:19 PM
    ravyxxs
    Quand tu vois les ventes non négligeables de consoles catalysées par une merde comme Tomodachi Life, je pense que c'est tout à fait jouable, sans parler d'annonces de planning jusqu'à la fin d'année comme un nouveau Mario 3D et quelques petits jeux à fort impact viral comme le vraisemblable remake de Super Metroid.
    Ce qui peut ralentir l'adoption de la Switch 2, ce sont les jeux cross-platform car en ces temps d'économie en berne chez les ménages, les gens sont plus prompts à rester sur S1 plutôt qu'à passer à la S2 pour un même jeu "juste plus beau ou fluide". A plus forte raison dans les foyers ayant plusieurs S1 et avec l'arrivé de l'augmentation de la S2...
    cyr posted the 05/14/2026 at 02:30 PM
    rupinsansei3 quand tu a une switch2 tu en a rien a foutre de pragmata car a côté tu a pas mal d'exclu.

    Alors que sur ps5, c'est le contraire, heureusement qu'il y a les tiers.


    Tu vois c'est trop facile.
    solarr posted the 05/14/2026 at 02:33 PM
    Je me demande, même du côté de joueurs Sony, ne serait-on pas lassé par des jeux se voulant trop réalistes ? un ptit Ratchet and Clank ferait du bien à la console.
    cyr posted the 05/14/2026 at 02:48 PM
    solarr vu comment il bave devant astro bot, les mec veulent des True graphisme, mais tu leur balance du ratchet et il sont content ....



    aeris201 tu a pas les chiffres mais séparé ? Pour qu'qu'on puisse juger de l'effet suite a l'annonce de la hausse tarifaire.

    Genre peut-être 45k avant l'annonce et l'autre semaine elle a peut-être fait 160k.....enfin tu vois
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 02:54 PM
    cyr tu a pas les chiffres mais séparé ? Pour qu'qu'on puisse juger de l'effet suite a l'annonce de la hausse tarifaire.

    Les charts des deux semaines separé seront publié prochainement

    J'en ferai certainement un article
    rupinsansei3 posted the 05/14/2026 at 03:02 PM
    cyr te contredit pas. Tu as tout à fait raisons
    ouroboros4 posted the 05/14/2026 at 03:26 PM
    cyr
    Rien à foutre de Pragmata.
    Tu m'étonnes qu'avec une mentalité pareil les tiers se vendent pas sur switch 2.
    Heureusement que j'ai ma PS5 pour tout cela en qualité optimale
    tripy73 posted the 05/14/2026 at 03:33 PM
    aeris201 : juste une petite question, pourquoi la colonne "Last Week" du tableau est vide ?
    tripy73 posted the 05/14/2026 at 03:39 PM
    Ok je viens de voir que le classement regroupe les ventes des deux dernières semaines d'où la colonne vide
    cyr posted the 05/14/2026 at 04:03 PM
    ouroboros4 ps5 pro tu veux dire. Sinon te je conseille le pc, avec les dernières configurations. Tu pourrais monter a 120 fps
    hyoga57 posted the 05/14/2026 at 05:05 PM
    rupinsansei3 ouroboros4 Constat cruel pour les tiers sur Switch 2, mais réel.
    hyoga57 posted the 05/14/2026 at 05:08 PM
    cyr La Switch 2 ne vaut pas mieux que la PS5 niveau jeux exclusifs. Et je parle dans le même laps de temps. Donc arrête de faire le fanfaron.
    ouroboros4 posted the 05/14/2026 at 05:51 PM
    hyoga57 diable, une personne, ici, m'a pourtant assuré que c'était fini les tiers qui se vendaient mieux sur PS5
    hyoga57 posted the 05/14/2026 at 06:19 PM
    ouroboros4 Lol, si on compare avec la première Switch ok.

    Mais dans aucun monde les jeux se vendent mieux sur Switch 2 que sur PS5.
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 06:24 PM
    hyoga57 En ce moment je peux pas acheter de jeux tiers sur Switch 2 je suis trop occupé avec les jeux first party
    oreillesal posted the 05/14/2026 at 06:28 PM
    Ce ramonage en règle
    La Switch, console de 2017 qui retourne allègrement la PS5, c'est tellement indécent, un classement déconseillé aux mineurs.
    cyr posted the 05/14/2026 at 07:26 PM
    hyoga57 En quantité, la switch2 mets un uppercut en terme d'exclu pour leur premières années...

    Sur ps5, je me souvient de spiderman miles morales, enfin non spiderman 1.5, et.......après je sèche......
    hyoga57 posted the 05/14/2026 at 08:28 PM
    cyr En quantité non. Justement, la Switch 2 niveaux exclusivités c’est un véritable naufrage actuellement.
    aeris201 posted the 05/14/2026 at 08:58 PM
    oreillesal

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