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[E3 2002] Qui se souvient de ce trailer ?
En tombant sur un des blog de @Yanssou , je sais pas pourquoi mais j'ai pensé à l'e3 de 2002 avec un trailer qui m'avait marqué à l'époque.

Je me doute que certains n'étaient pas encore nés à l'époque mais, je pense que gamin (ado, jeune adulte ou adulte peu importe) à l'époque, quand on avait eu la gba en main et qu'on avait découvert golden sun, on avait tous été ébahis et en 2002, on avait vu ce trailer (soit via un magasine, ou la télé ou autre).

Qui ce souvient de ce trailer ?

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    burningcrimson, yanssou
    posted the 05/13/2026 at 07:43 PM by yani
    comments (11)
    burningcrimson posted the 05/13/2026 at 07:52 PM
    Je le découvre maintenant, merci
    thauvinho posted the 05/13/2026 at 08:02 PM
    Sur jeuxvideo.com en 56k
    yanssou posted the 05/13/2026 at 08:04 PM
    jenicris posted the 05/13/2026 at 08:07 PM
    Je m'en souviens, pour le coté de pouvoir jouer à un rpg avec un tel rendu sur une portable, ça m'avait marqué
    shambala93 posted the 05/13/2026 at 08:12 PM
    Oh oui ! Quel jeu !
    ravyxxs posted the 05/13/2026 at 08:14 PM
    Non internet à l'époque c'était super chaud déjà niveau prix et encore pire pour que ça tourne bien sans mémoire tampon

    J'avais un vieux forfait, Alice à 512kb je crois hahaha
    onimusha posted the 05/13/2026 at 08:18 PM
    la meilleure c’ètais super smash bros melee
    adamjensen posted the 05/13/2026 at 08:32 PM
    Golden Sun, j’en ai passé du temps sur ces deux super jeux.
    Et le truc de fou de pouvoir importer les invocations et tout le reste du premier jeu via les mots de passe.
    rendan posted the 05/13/2026 at 08:37 PM
    Incroyable ce trailer Quelle époque
    midomashakil posted the 05/13/2026 at 08:59 PM
    la vrai question
    qui peut oublier ce trailer ^^ la belle époque des évènements
    maintenant même les annonce sont devenu une chose rare
    51love posted the 05/13/2026 at 09:02 PM
    oh bah je trainais a fond depuis au moins 1 an et demi sur newtechnix à cette époque là la belle epoque, l'age d'or des consoles

    Un nouveau golden sun ambitieux, tour par tour, je dis pas non quand ils veulent avec Fzero, ils savent ce qu'ils peuvent faire pour me faire plaisir

    thauvinho wah t'avais encore un 56K en 2002? bichette, j'étais pourtant à la campagne dans un bled paumé de 5000 habitants mais j'avais l'adsl ^^
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