En tombant sur un des blog de @Yanssou , je sais pas pourquoi mais j'ai pensé à l'e3 de 2002 avec un trailer qui m'avait marqué à l'époque.
Je me doute que certains n'étaient pas encore nés à l'époque mais, je pense que gamin (ado, jeune adulte ou adulte peu importe) à l'époque, quand on avait eu la gba en main et qu'on avait découvert golden sun, on avait tous été ébahis et en 2002, on avait vu ce trailer (soit via un magasine, ou la télé ou autre).
J'avais un vieux forfait, Alice à 512kb je crois hahaha
Et le truc de fou de pouvoir importer les invocations et tout le reste du premier jeu via les mots de passe.
qui peut oublier ce trailer ^^ la belle époque des évènements
maintenant même les annonce sont devenu une chose rare
Un nouveau golden sun ambitieux, tour par tour, je dis pas non quand ils veulent avec Fzero, ils savent ce qu'ils peuvent faire pour me faire plaisir
thauvinho wah t'avais encore un 56K en 2002? bichette, j'étais pourtant à la campagne dans un bled paumé de 5000 habitants mais j'avais l'adsl ^^