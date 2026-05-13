Les joueurs impatients de découvrir Marvel Tokon: Fighting Souls ont eu une petite frayeur en apprenant que son mode histoire aurait pu se résumer à une longue bande dessinée animée sans aucune interaction. Finalement, il s’agissait d’un malentendu : le jeu proposera bien des combats jouables tout au long de sa campagne.Tout est parti d’un entretien accordé à 4Gamer par le producteur Takeshi Yamanaka, dans lequel il était initialement indiqué que le mode histoire durerait environ dix heures et fonctionnerait comme un comic entièrement animé. Le joueur aurait alors pu simplement regarder l’histoire se dérouler, avec la possibilité de mettre en pause, revenir en arrière ou avancer, sans aucune intervention.Cette information a toutefois été rapidement corrigée après publication. Une note a été ajoutée pour préciser qu’il s’agissait d’une erreur : le mode histoire de Marvel Tokon intégrera bien du gameplay.Selon les précisions de Takeshi Yamanaka, le mode « épisode » proposera des séquences narratives sous forme de comic doublé et animé par plusieurs équipes, mais celles-ci seront régulièrement interrompues par des combats jouables. L’objectif est de faire progresser l’histoire tout en impliquant le joueur dans des affrontements directement liés à la narration. Le tout est pensé pour rester accessible, comme une lecture de bande dessinée… mais interactive.Cette clarification a rassuré une partie de la communauté, qui était divisée face à la première version de l’information. Les joueurs découvrant les jeux de combat Arc System Works imaginaient difficilement un mode histoire entièrement passif, tandis que les habitués rappelaient que ce format n’aurait pas été totalement impossible.À titre de comparaison, Guilty Gear Strive propose un mode histoire très cinématique d’environ cinq heures, sans véritable gameplay, se rapprochant davantage d’un anime interactif que d’un jeu traditionnel.Avec Marvel Tokon, Arc System Works semble donc opter pour un compromis plus ambitieux : une narration longue et très mise en scène, mais toujours ponctuée de combats jouables pour maintenir l’implication du joueur. Une approche qui devrait permettre d’attirer un public plus large sans renoncer à l’essence du versus fighting.