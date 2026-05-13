Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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[Star Fox Switch 2] Bonne nouvelle, il ne sera pas vendu trop cher


Les différents revendeurs ont lancé les réservations pour le titre :



Il faudra compter le même prix que la version numérique, à savoir 49.99 euros, donc pas 10 euros en plus.

Source : https://www.hamster-joueur.com/
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    toni, aeris201
    posted the 05/13/2026 at 02:08 PM by link49
    comments (23)
    vyse posted the 05/13/2026 at 02:15 PM
    cyr posted the 05/13/2026 at 02:15 PM
    Toute façon vu le temps nécessaire pour le finir.....50€ je trouve ça trop chère.
    A 10€ je le prends en version eshop. Donc jamais.
    51love posted the 05/13/2026 at 02:18 PM
    Preco hier a 50 balles chez les fnac, vu que je suis adhérent, virtuellement a 40€.

    Un prix honnête pour un remake graphique+cutscene+prologue+multi+jeu online+mode souris+ gameshare+vrai cartouche physique+le filtre fox
    ravyxxs posted the 05/13/2026 at 02:23 PM
    Il me semble qu'on connait le prix depuis le direct Link49. J'ai vu 49 partout.
    djfab posted the 05/13/2026 at 02:24 PM
    ravyxxs : le prix normal c'est 59,99 en physique, il est encore à ce prix sur amazon, etc...
    djfab posted the 05/13/2026 at 02:25 PM
    Il faudrait ajouter la fnac dans cet article, 49,99 € + 10 € offerts !
    olex posted the 05/13/2026 at 02:35 PM
    Il est même à 45€ à Carrefour. Par contre, le sujet de la news est un peu biaisé car ce sont des prix de lancements, des prix d'appels pour le physique, une particularité française. Le prix officiel est quant à lui de 60 euros en physique, et équivalent hors France (prix ferme).
    gaeon posted the 05/13/2026 at 02:36 PM
    Je le sens bien à 40, 45...
    ratchet posted the 05/13/2026 at 02:39 PM
    On le sais depuis l’annonce.
    iglooo posted the 05/13/2026 at 02:40 PM
    Quelle malhonnêteté la team N-Sex. 30 balles au Japon en démat'.
    Continuez à tapiner pour de telles boîtes, vous détruisez le JV bien mieux que ne le ferait l'industrie.
    jenicris posted the 05/13/2026 at 02:44 PM
    40 balles, voir 45 pas plus
    djfab posted the 05/13/2026 at 02:48 PM
    ratchet : il a été annoncé à 59,99 €, son prix officiel en physique. Là les boutiques le vendent donc moins cher (comme prévu).
    ducknsexe posted the 05/13/2026 at 02:49 PM
    Une excellente affaire pour un jeu bénéficiant d’un véritable travail de fond derrière.
    51love posted the 05/13/2026 at 02:49 PM
    iglooo 40 balles virtuellement day one en physique sur cartouche.. quand tu vois le prix de la mémoire en ce moment..

    C'est pas un scandale en 2026, d'ici là sortie yaura peut être de meilleures offres.

    Tu voudrais que Miyamoto te l'apporte gratis a domicile en déroulant le tapis rouge?
    hypermario posted the 05/13/2026 at 02:49 PM
    iglooo commentaire de gros gland
    losz posted the 05/13/2026 at 02:52 PM
    iglooo C'est surtout que le yen est très bas, la bas les jeux coute pas chère, même sur ps5, un saros en demat c'est à peine 50 euros et en occas dans les 35-40..
    keiku posted the 05/13/2026 at 02:57 PM
    losz théoriquement si le yen est bas ca devrait normalement leur couter plus cher et pas moins cher et nous ca devrait nous couter moins cher vu que le cout de production la bas est donc moindre...
    ducknsexe posted the 05/13/2026 at 02:59 PM
    iglooo tu a raté ta sortie, tu veux que toute l’équipe de développement de Star Fox va débarquer en semi-remorque avec un jacuzzi remplie de yen devant cher toi, et t'offrir le jeu
    aeris201 posted the 05/13/2026 at 02:59 PM
    Je le prendrai en demat sur amazon japon, il est vendu 5480Y ce qui correspond a 29€
    ratchet posted the 05/13/2026 at 03:13 PM
    djfab bah oui comme d’habitude quoi…
    Moi je l’ai eus a 19 balles via Micromania (en revendant Pragmata)
    fdestroyer posted the 05/13/2026 at 03:14 PM
    cyr Je comprends ta reflexion : jeu qui se termine en 3h -> 20 balles max

    Mais c'est vraiment passer à côté du véritable intêret du titre : sa rajouabilité. Certes tu peux tirer en ligne droite pour battre Andros, mais si tu veux découvrir toutes les planètes, tout les véhicules, tout les niveaux caché, la vraie fin, entre autre, il faut rejouer le jeux des dizaines de fois, et encore, c'est sans compter si tu te mets à la chasse au médailles

    Encore aujourd'hui je peux relancer la version originale et prendre un pied monstre sur le titre
    xynot posted the 05/13/2026 at 03:17 PM
    J'apprécie le geste dans ces temps chers
    segatendo posted the 05/13/2026 at 03:17 PM
    Aeris201 Ben alors ! Nous croyons tous sur ce forum que les jeux Nintendo étaient au bon prix, vu leur qualité.
    Pourquoi ne pas accepter de payer le prix de la qualité et vouloir payer moins cher ?
    On nous aurait menti ?
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