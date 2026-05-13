Les différents revendeurs ont lancé les réservations pour le titre :
Il faudra compter le même prix que la version numérique, à savoir 49.99 euros, donc pas 10 euros en plus.
Source : https://www.hamster-joueur.com/
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posted the 05/13/2026 at 02:08 PM by link49
A 10€ je le prends en version eshop. Donc jamais.
Un prix honnête pour un remake graphique+cutscene+prologue+multi+jeu online+mode souris+ gameshare+vrai cartouche physique+le filtre fox
Continuez à tapiner pour de telles boîtes, vous détruisez le JV bien mieux que ne le ferait l'industrie.
C'est pas un scandale en 2026, d'ici là sortie yaura peut être de meilleures offres.
Tu voudrais que Miyamoto te l'apporte gratis a domicile en déroulant le tapis rouge?
Moi je l’ai eus a 19 balles via Micromania (en revendant Pragmata)
Mais c'est vraiment passer à côté du véritable intêret du titre : sa rajouabilité. Certes tu peux tirer en ligne droite pour battre Andros, mais si tu veux découvrir toutes les planètes, tout les véhicules, tout les niveaux caché, la vraie fin, entre autre, il faut rejouer le jeux des dizaines de fois, et encore, c'est sans compter si tu te mets à la chasse au médailles
Encore aujourd'hui je peux relancer la version originale et prendre un pied monstre sur le titre
Pourquoi ne pas accepter de payer le prix de la qualité et vouloir payer moins cher ?
On nous aurait menti ?