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Pokemon Vents et Vagues
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name : Pokemon Vents et Vagues
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
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yanssou
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Pokémon Vents & Vagues : Thème principal et coulisses de l’enregistrement


Découvrez les coulisses de l’enregistrement du thème principal de Pokémon Vents et Pokémon Vagues.

Ce morceau interprété par l’Orchestre symphonique de la NHK annonce le début d’une toute nouvelle aventure.

Pokémon Vents et Pokémon Vagues sortira courant 2027 sur Nintendo Switch 2.
https://www.youtube.com/watch?v=J8MUBYlMmE0
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    burningcrimson, megadeth
    posted the 05/13/2026 at 01:52 PM by yanssou
    comments (15)
    ouroboros4 posted the 05/13/2026 at 01:53 PM
    Ils ont intérêt à assuré sur les fonds marin, parce que je les attend surtout sur ce point-là!
    burningcrimson posted the 05/13/2026 at 02:01 PM
    Moi je les attends sur la difficulté et le contenu post game.
    rocan posted the 05/13/2026 at 02:06 PM
    Sympa !
    cyr posted the 05/13/2026 at 02:13 PM
    ouroboros4 tu es sérieux ? Pokemon c"est réputée pour des baisse de framerate....et celui la je sent qu'ont va avoir des chutes nombreuse et violente.

    burningcrimson pokemon difficile? Il y a pas vraiment de difficulté avec le multi exp auto, etc.... pokemon rouge/bleu étais dur, après c'est de plus en plus facile....


    Par contre sortie courant 2027....c'est vrai ou pas? Pokemon habituellement sort entre octobre et novembre....

    Mais bon peut-être que.....
    zekk posted the 05/13/2026 at 02:14 PM
    burningcrimson Pour le coup je rejoins cyr il faut oublier des pokémons difficile...
    aros posted the 05/13/2026 at 02:36 PM
    cyr
    Peut-être que le jeu sortira pour les deux ans de la console, c'est à dire en juin 2027, ce qui expliquerait que le jeu soit prévu courant de l'année prochaine. Sortir un Pokémon avant les vacances d'été, ça doit pas être mauvais...
    snave posted the 05/13/2026 at 02:38 PM
    Je les attends sérieusement sur le contenu après jeu, type zone de combat et autres, sur une exploration encore plus poussée sur terre ferme et fonds marins, un open-world plein de secrets, des actions spécifiques à faire pour avoir tel Pokémon. En vrai, il y a encore et toujours moyen de faire un grand jeu Pokémon, il y a tellement de potentiel. En tout cas, j'ai hâte qu'ils sortent.
    aros posted the 05/13/2026 at 02:42 PM
    cyr
    Puis sinon voit le jeu de mot...
    Pokémon Vents et Vagues ; sortie prévue « courant » 2027 ; « courant » évoquant d'ailleurs des courants d'airs et des courants marins (etc.).
    cyr posted the 05/13/2026 at 02:53 PM
    aros j'espère, ça fera moins long a attendre. En espérant aussi un nombre assez conséquent de nouveau pokemon et d'anciens pokemon present....

    Et la fin des pique-nique, et retour a la bonne vielle pension pokemon....
    darkxehanort94 posted the 05/13/2026 at 02:56 PM
    Moi j'espere 2028
    shambala93 posted the 05/13/2026 at 03:08 PM
    J’en reviens pas de la DA Degeulasse ils ont un problème depuis épée/Bouclier qui avait encore une touche cell shading correct.
    51love posted the 05/13/2026 at 03:08 PM
    Peut-être mon premier pokémon depui rouge/bleu.

    Aucun ne m'avait redonné envie depuis, on verra ce que ça va donner.

    Assez épique la musique en tout cas.
    burningcrimson posted the 05/13/2026 at 03:36 PM
    cyr zekk Pas forcément difficile mais proposer un ersatz de tour de combat et une progression cohérente comme NB et NB 2 par exemple.
    thelastone posted the 05/13/2026 at 03:48 PM
    Introduire un mode de difficulté c'est pas sorcier non plus, en mode difficile enlever les multi exp , ajouter des niveaux pour les arènes , diminuer le nombre d'argent gagné et le nombre de pokecenter et le tour est joué...
    zekk posted the 05/13/2026 at 03:53 PM
    burningcrimson thelastone ça serait fait depuis longtemps malheureusement, c'est totalement faisable, je suis d'accord, mais c'est très clairement pas la direction que la saga prend.
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