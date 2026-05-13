Découvrez les coulisses de l’enregistrement du thème principal de Pokémon Vents et Pokémon Vagues.
Ce morceau interprété par l’Orchestre symphonique de la NHK annonce le début d’une toute nouvelle aventure.
Pokémon Vents et Pokémon Vagues sortira courant 2027 sur Nintendo Switch 2.
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posted the 05/13/2026 at 01:52 PM by yanssou
burningcrimson pokemon difficile? Il y a pas vraiment de difficulté avec le multi exp auto, etc.... pokemon rouge/bleu étais dur, après c'est de plus en plus facile....
Par contre sortie courant 2027....c'est vrai ou pas? Pokemon habituellement sort entre octobre et novembre....
Mais bon peut-être que.....
Peut-être que le jeu sortira pour les deux ans de la console, c'est à dire en juin 2027, ce qui expliquerait que le jeu soit prévu courant de l'année prochaine. Sortir un Pokémon avant les vacances d'été, ça doit pas être mauvais...
Puis sinon voit le jeu de mot...
Pokémon Vents et Vagues ; sortie prévue « courant » 2027 ; « courant » évoquant d'ailleurs des courants d'airs et des courants marins (etc.).
Et la fin des pique-nique, et retour a la bonne vielle pension pokemon....
Aucun ne m'avait redonné envie depuis, on verra ce que ça va donner.
Assez épique la musique en tout cas.