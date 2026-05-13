Découvrez les coulisses de l’enregistrement du thème principal de Pokémon Vents et Pokémon Vagues.



Ce morceau interprété par l’Orchestre symphonique de la NHK annonce le début d’une toute nouvelle aventure.



Pokémon Vents et Pokémon Vagues sortira courant 2027 sur Nintendo Switch 2.