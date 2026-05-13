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Le nouveau film zombie de Yeon Sang-ho arrive bientôt en France


Le titre de ce film ne vous dit rien ? Dernier train pour Busan certainement alors ?

Colony est réalisé par Yeon Sang-ho, le même réalisateur derrière Dernier train pour Busan, le phénomène zombie sorti en 2016.

Le réalisateur semble vouloir se rattraper après (le très mauvais) Peninsula, sorti en 2020. Au vu de la bande-annonce, la violence semble encore une fois au rendez-vous, avec son lot de scènes de panique et un groupe de survivants prêt à tout pour s’échapper d’un bâtiment envahi par une horde incontrôlable d’infectés.

Et la bonne nouvelle, c’est que le film sortira chez nous au cinéma le 27 mai 2026. Le rendez-vous est donc fixé dans seulement quelques semaines.


https://www.youtube.com/watch?v=dF2RO6J5Qs8
    tags : resident evil dernier train pour busan colony colony date de sortie colony date de sortie en france colony date de sortie france yeon sang-ho peninsula seoul station colony 2026 colony trailer colony bande annonce
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    adamjensen, skuldleif
    posted the 05/13/2026 at 11:27 AM by marchand2sable
    comments (4)
    marchand2sable posted the 05/13/2026 at 11:31 AM
    Le film a reçu une nomination n’empêche mais j’ai encore quelques doutes après Peninsula... Je croise les doigts quand même.
    adamjensen posted the 05/13/2026 at 12:22 PM
    Le Dernier Train pour Busan, une tuerie.
    Peninsula, de la grosse merde.

    Mais j’ai quand même très hâte de voir Colony.
    raioh posted the 05/13/2026 at 12:34 PM
    C'est vraiment difficile d'avoir de la hype après Peninsula, haha.
    Mais bon, on lui laisse le bénéfice du doute et on verra bien.
    kidicarus posted the 05/13/2026 at 12:37 PM
    J'ai vu la ba au cinéma et ça donne très envie surtout son traitement de la série Parasite.
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