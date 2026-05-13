Le titre de ce film ne vous dit rien ? Dernier train pour Busan certainement alors ?
Colony est réalisé par Yeon Sang-ho, le même réalisateur derrière Dernier train pour Busan, le phénomène zombie sorti en 2016.
Le réalisateur semble vouloir se rattraper après (le très mauvais) Peninsula, sorti en 2020. Au vu de la bande-annonce, la violence semble encore une fois au rendez-vous, avec son lot de scènes de panique et un groupe de survivants prêt à tout pour s’échapper d’un bâtiment envahi par une horde incontrôlable d’infectés.
Et la bonne nouvelle, c’est que le film sortira chez nous au cinéma le 27 mai 2026. Le rendez-vous est donc fixé dans seulement quelques semaines.
Peninsula, de la grosse merde.
Mais j’ai quand même très hâte de voir Colony.
Mais bon, on lui laisse le bénéfice du doute et on verra bien.