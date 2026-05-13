Le titre de ce film ne vous dit rien ?certainement alors ?est réalisé par, le même réalisateur derrière, le phénomène zombie sorti enLe réalisateur semble vouloir se rattraper après (le très mauvais), sorti en. Au vu de la bande-annonce, la violence semble encore une fois au rendez-vous, avec son lot de scènes de panique et un groupe de survivants prêt à tout pour s’échapper d’un bâtiment envahi par une horde incontrôlable d’infectés.Et la bonne nouvelle, c’est que le film sortira chez nous au cinéma le. Le rendez-vous est donc fixé dans seulement quelques semaines.