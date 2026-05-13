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Silent Hill f
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name : Silent Hill f
platform : Playstation 5
editor : Konami
developer : Neobards Entertainment
genre : survival horror
other versions : PC - Xbox Series X
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Silent Hill F a dépassé les 2 millions de ventes


Cela comprend les ventes physique et numérique.
Un joli succès !
https://www.gematsu.com/2026/05/silent-hill-f-shipments-and-digital-sales-top-two-million#google_vignette
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    gameslover, zephon
    posted the 05/13/2026 at 08:05 AM by ouroboros4
    comments (8)
    zephon posted the 05/13/2026 at 08:10 AM
    cool ça encouragera konami a continuer de sortir des jeux
    51love posted the 05/13/2026 at 08:24 AM
    zephon yes c'est exactement ce que je me disais. Konami qui renaît de ses cendres.


    Je veux Suikoden VI maintenant a priori les remaster 1 et 2 se sont assez bien vendus.
    noishe posted the 05/13/2026 at 08:45 AM
    Excellent, j'ai beaucoup aimé cet épisode, malgré les distances qu'il prend avec l'histoire de la ville de Silent Hill.

    51love Suikoden 6 est bien en développement pourtant ! ... Suikoden Star Leap
    icebergbrulant posted the 05/13/2026 at 09:00 AM
    Joli et mérité même si j’ai largement préféré le Remake du 2, d’ailleurs, il en est à combien de ventes le Silent Hill 2 ?!
    51love posted the 05/13/2026 at 09:08 AM
    noishe je m'étais préparé a ce commentaire, même pas mal

    ( )
    marchand2sable posted the 05/13/2026 at 09:49 AM
    C'est énorme pour un survival horror
    guiguif posted the 05/13/2026 at 10:04 AM
    Dire que l'actrice qui double l'heroine a fait 2,5 fois plus de vues lors de son premier stream sur le jeu qu'il n'y a eu de ventes
    brook1 posted the 05/13/2026 at 10:07 AM
    C'est pas beaucoup pour un jeu qui est multiplateforme
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