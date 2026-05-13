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name :
Silent Hill f
platform :
Playstation 5
editor :
Konami
developer :
Neobards Entertainment
genre :
survival horror
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PC
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Xbox Series X
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ouroboros4
> blog
Silent Hill F a dépassé les 2 millions de ventes
Cela comprend les ventes physique et numérique.
Un joli succès !
https://www.gematsu.com/2026/05/silent-hill-f-shipments-and-digital-sales-top-two-million#google_vignette
tags :
2
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gameslover
,
zephon
posted the 05/13/2026 at 08:05 AM by
ouroboros4
comments (
8
)
zephon
posted
the 05/13/2026 at 08:10 AM
cool ça encouragera konami a continuer de sortir des jeux
51love
posted
the 05/13/2026 at 08:24 AM
zephon
yes c'est exactement ce que je me disais. Konami qui renaît de ses cendres.
Je veux Suikoden VI maintenant
a priori les remaster 1 et 2 se sont assez bien vendus.
noishe
posted
the 05/13/2026 at 08:45 AM
Excellent, j'ai beaucoup aimé cet épisode, malgré les distances qu'il prend avec l'histoire de la ville de Silent Hill.
51love
Suikoden 6 est bien en développement pourtant !
... Suikoden Star Leap
icebergbrulant
posted
the 05/13/2026 at 09:00 AM
Joli et mérité même si j’ai largement préféré le Remake du 2, d’ailleurs, il en est à combien de ventes le Silent Hill 2 ?!
51love
posted
the 05/13/2026 at 09:08 AM
noishe
je m'étais préparé a ce commentaire, même pas mal
(
)
marchand2sable
posted
the 05/13/2026 at 09:49 AM
C'est énorme pour un survival horror
guiguif
posted
the 05/13/2026 at 10:04 AM
Dire que l'actrice qui double l'heroine a fait 2,5 fois plus de vues lors de son premier stream sur le jeu qu'il n'y a eu de ventes
brook1
posted
the 05/13/2026 at 10:07 AM
C'est pas beaucoup pour un jeu qui est multiplateforme
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Je veux Suikoden VI maintenant a priori les remaster 1 et 2 se sont assez bien vendus.
51love Suikoden 6 est bien en développement pourtant ! ... Suikoden Star Leap
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