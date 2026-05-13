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Indiana Jones et le Cercle Ancien
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name : Indiana Jones et le Cercle Ancien
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : MachineGames
genre : action
other versions : PC - Playstation 5
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[Switch 2] Indiana Jones and the Great Circle : Les notes tombent


Nindie Spotlight : "Il y a quelque chose d'uniquement satisfaisant à pouvoir frapper des nazis et résoudre des énigmes complexes en cours de route."

Gaming Boulevard : "Indiana Jones et le Grand Cercle était déjà un excellent jeu d'aventure, et cette version Nintendo Switch 2 lui rend pleinement justice. Le mode portable présente quelques compromis inévitables, mais MachineGames a réalisé un portage remarquablement soigné qui permet à la dernière aventure d'Indy de s'intégrer parfaitement à la console hybride de Nintendo."

Cultura Geek : "Dr. Jones fait de son mieux avec les moyens du bord, en collaboration avec MachineGames et Bethesda. Le jeu brille par sa dimension nostalgique et son aventure unique mettant en scène le légendaire archéologue, mais souffre d'un portage perfectible. Quelques améliorations, des correctifs et une meilleure gestion des textures permettraient au jeu d'atteindre le niveau des versions sur consoles."

Voici ensuite sa moyenne Metacritic :



Il semble donc que ce portage soit plus que réussi.

Source : https://www.metacritic.com/game/indiana-jones-and-the-great-circle/critic-reviews/?platform=nintendo-switch-2/
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    aeris201
    posted the 05/13/2026 at 03:49 AM by link49
    comments (1)
    aeris201 posted the 05/13/2026 at 04:41 AM
    Encore un portage Switch 2 de qualité issu de la gen actuelle

    Je rappel qu’on parle d’une petite console qui fait un centimetre d’epaisseur et qui consomme que 10W. Pour comparer la PS5 consomme plus de 200W !

    Qui a l’epoque aurait pu imaginer une Gameboy proposer des jeux quasi identiques consoles de salon qui lui font face ? Oui on en est la aujourd’hui.
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