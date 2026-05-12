Le succès commercial de Hellblade 2 sur PS5 contribue à garantir l'avenir de Ninja Theory, qui travaille déjà sur de « nouveaux projets ».

nouveau rapport financier

Ces informations proviennent d'unpublié par Ninja Theory lui-même , qui révèle que le lancement de Hellblade 2 sur PS5 a été un succès« Suite au succès du lancement de Hellblade II sur PlayStation 5, Ninja Theory va désormais se concentrer sur le développement de ses futurs projetshttps://www.hobbyconsolas.com/videojuegos/las-exitosas-ventas-hellblade-2-ps5-ayudan-garantizar-futuro-ninja-theory-que-ya-trabaja-nuevos-proyectos_6969316_0.html