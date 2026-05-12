profile
Jeux Vidéo
282
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
rider288
10
Likes
Likers
rider288
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 121
visites since opening : 228715
rider288 > blog
all
Ninja Theory sauvé grâce au vente de Hellblade 2 sur PS5 ?
Le succès commercial de Hellblade 2 sur PS5 contribue à garantir l'avenir de Ninja Theory, qui travaille déjà sur de « nouveaux projets ».


Ces informations proviennent d'un nouveau rapport financier publié par Ninja Theory lui-même , qui révèle que le lancement de Hellblade 2 sur PS5 a été un succès

« Suite au succès du lancement de Hellblade II sur PlayStation 5, Ninja Theory va désormais se concentrer sur le développement de ses futurs projets

https://www.hobbyconsolas.com/videojuegos/las-exitosas-ventas-hellblade-2-ps5-ayudan-garantizar-futuro-ninja-theory-que-ya-trabaja-nuevos-proyectos_6969316_0.html
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/12/2026 at 04:59 PM by rider288
    comments (15)
    ravyxxs posted the 05/12/2026 at 05:14 PM
    Ninja Theory en mode...merci Sony, désolé d'avoir laisser Microsoft nous racheté, on savait pas...la communauté nous supporte encore...sniff...merci...

    51love posted the 05/12/2026 at 05:20 PM
    En même temps difficile de se passer du parc PlayStation... surtout pour un tel titre..

    A voir ce que va faire Microsoft pour la suite, même si je pense que l'un de leur objectif c'est probablement d'apporter sa contribution pour continuer de renforcer l'écosystème PC au détriment de PlayStation pour pouvoir ainsi plus tard s'éviter de tels portages chez Sony...

    Pour eux, Steam reste un moindre mal que PlayStation, tant que les joueurs passent par Windows du moins... Et non SteamOS..
    waurius59 posted the 05/12/2026 at 05:25 PM
    Bah faisait une version physique pour dire merci
    guiguif posted the 05/12/2026 at 05:29 PM
    Drole quand on sait que le premier etait à la base une exclue console PS5
    altendorf posted the 05/12/2026 at 05:31 PM
    Mais on a les chiffres ?
    skuldleif posted the 05/12/2026 at 05:37 PM
    parler de succes commercial je ne suis pas sur du tout concernant hellblade 2 sur PS5
    skuldleif posted the 05/12/2026 at 05:40 PM
    tu fais bien de mettre un ? dans ton titre parceque c'est MS en financant initialement le studio et leur a permis de trainer et trainer qui les a sauvé et certainement pas ces ventes
    51love posted the 05/12/2026 at 05:46 PM
    skuldleif l'un n'empeche pas l'autre.
    skuldleif posted the 05/12/2026 at 05:51 PM
    51love enleve MS et observe ninja theory clamser faute de ventes suffisante
    51love posted the 05/12/2026 at 05:55 PM
    skuldleif Et? c'est pas le sujet, et je ne dis pas le contraire je sais pas.

    Mais l'avenir de Ninja Theory est peut etre lié à la rentabilité de Hellblade 2, et la PS5 y a clairement contribué visiblement.

    Y'a pas a chercher plus loin.
    tripy73 posted the 05/12/2026 at 05:57 PM
    guiguif : le temps passe vite, c'était PS4 et PC.
    kinectical posted the 05/12/2026 at 06:21 PM
    Quel studios de merde sérieux
    escobar posted the 05/12/2026 at 06:50 PM
    altendorf environs 19 ventes
    raoh38 posted the 05/12/2026 at 07:12 PM
    Se que vous n'avez pas compris c'est que sans le rachat de microsoft pas de hellblade 2...
    gat posted the 05/12/2026 at 07:29 PM
    raoh38 Commentaire complètement con digne d’un fanboy. Du coup, comment ils ont pu sortir le 1 qui a le même scope jeu que le 2 ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo