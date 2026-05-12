Le succès commercial de Hellblade 2 sur PS5 contribue à garantir l'avenir de Ninja Theory, qui travaille déjà sur de « nouveaux projets ».
Ces informations proviennent d'un nouveau rapport financier
publié par Ninja Theory lui-même , qui révèle que le lancement de Hellblade 2 sur PS5 a été un succès
« Suite au succès du lancement de Hellblade II sur PlayStation 5, Ninja Theory va désormais se concentrer sur le développement de ses futurs projets
https://www.hobbyconsolas.com/videojuegos/las-exitosas-ventas-hellblade-2-ps5-ayudan-garantizar-futuro-ninja-theory-que-ya-trabaja-nuevos-proyectos_6969316_0.html
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posted the 05/12/2026 at 04:59 PM by rider288
A voir ce que va faire Microsoft pour la suite, même si je pense que l'un de leur objectif c'est probablement d'apporter sa contribution pour continuer de renforcer l'écosystème PC au détriment de PlayStation pour pouvoir ainsi plus tard s'éviter de tels portages chez Sony...
Pour eux, Steam reste un moindre mal que PlayStation, tant que les joueurs passent par Windows du moins... Et non SteamOS..
Mais l'avenir de Ninja Theory est peut etre lié à la rentabilité de Hellblade 2, et la PS5 y a clairement contribué visiblement.
Y'a pas a chercher plus loin.