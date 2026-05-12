Microsoft frappe très fort après la fuite de Forza Horizon 6 sur Steam, avec des bannissements allant jusqu'au 31 décembre 9999, soit près de 8000 ans !
Ces sanctions, appliquées au niveau matériel (HWID), rendent les PC concernés définitivement bloqués pour l'accès aux services Xbox, même après réinstallation du système.
Ils ne rigolent pas chez MS
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posted the 05/12/2026 at 04:19 PM by ouroboros4
Les joueurs qui achèteront du matériel bloqué en occasion, l'auront dans le cul... Ce qui est abusé, pour le propre erreur.
Je suis désolée de vous avoir fait prendre du gamepass indien les gars
Bon par contre, j'espère qu'ils seront autant au taquet sur les tricheurs day one et dans les mois qui vont suivre aussi....parce que y en a marre de ces FDP.
Ca touchera 2 pelés, et encore.
Tout le monde le sait, et en rigole.