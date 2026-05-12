Microsoft frappe très fort après la fuite de Forza Horizon 6 sur Steam, avec des bannissements allant jusqu'au 31 décembre 9999, soit près de 8000 ans !Ces sanctions, appliquées au niveau matériel (HWID), rendent les PC concernés définitivement bloqués pour l'accès aux services Xbox, même après réinstallation du système.Ils ne rigolent pas chez MS