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Forza Horizon 6
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name : Forza Horizon 6
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Playground Games
genre : course
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Fuite sur Forza Horizon 6 : Microsoft ne plaisante pas
Microsoft frappe très fort après la fuite de Forza Horizon 6 sur Steam, avec des bannissements allant jusqu'au 31 décembre 9999, soit près de 8000 ans !
Ces sanctions, appliquées au niveau matériel (HWID), rendent les PC concernés définitivement bloqués pour l'accès aux services Xbox, même après réinstallation du système.

Ils ne rigolent pas chez MS

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    posted the 05/12/2026 at 04:19 PM by ouroboros4
    comments (14)
    jenicris posted the 05/12/2026 at 04:22 PM
    Normal et bien fait
    liberty posted the 05/12/2026 at 04:22 PM
    Le première problème sera l'occasion.
    Les joueurs qui achèteront du matériel bloqué en occasion, l'auront dans le cul... Ce qui est abusé, pour le propre erreur.
    tripy73 posted the 05/12/2026 at 04:23 PM
    En même temps fallait être sacrément con pour utiliser cette version tout en ce connectant à son compte Xbox (obligatoire pour y jouer).
    rupinsansei3 posted the 05/12/2026 at 04:25 PM
    Vive les consoles
    tripy73 posted the 05/12/2026 at 04:26 PM
    rupinsansei3 : où est le rapport ? Je te signale que les constructeurs peuvent faire exactement la même chose comme le stipule les conditions d'utilisation que tu acceptes en les utilisant...
    skuldleif posted the 05/12/2026 at 04:28 PM
    8000 ans ?!
    Je suis désolée de vous avoir fait prendre du gamepass indien les gars
    rupinsansei3 posted the 05/12/2026 at 04:34 PM
    tripy73 et bien il est mention de steam et xbox...ah oui et xbox. Donc playstation et nintendo
    tripy73 posted the 05/12/2026 at 04:38 PM
    rupinsansei3 : je n’ai pas compris ta réponse et Steam n’a rien a voir dans cette histoire, juste le mec de MS qui a fait une erreur en publiant cette version dessus, mais qui est jouable sans te connecter à Steam justement.
    xynot posted the 05/12/2026 at 04:39 PM
    Normal, la sanction est bien trouvée
    ravyxxs posted the 05/12/2026 at 04:41 PM
    XBOX et Playgroung Games qui troll le 9999 lol

    Bon par contre, j'espère qu'ils seront autant au taquet sur les tricheurs day one et dans les mois qui vont suivre aussi....parce que y en a marre de ces FDP.
    ravyxxs posted the 05/12/2026 at 04:42 PM
    skuldleif Si un jour tu es ban tu risques de prendre ultra cher effectivement, ils vont pas du tout aimer ton passé.....
    losz posted the 05/12/2026 at 04:42 PM
    Apparemment c'est juste UNE seule personne concerné donc osef, perso j'y joue depuis hier, rien à signaler.
    micheljackson posted the 05/12/2026 at 04:46 PM
    Ah il est sorti ça y est ? Cool je le prends
    mercure7 posted the 05/12/2026 at 04:46 PM
    Un écran de fumée pour faire peur aux autres.

    Ca touchera 2 pelés, et encore.

    Tout le monde le sait, et en rigole.
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