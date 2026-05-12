Hello la commu !
Je vous annonce qu’aujourd’hui j’ai lancé le Kickstarter de Soverain, mon Tactical RPG (fortement) inspiré par Fire Emblem.
Si ça vous intéresse de soutenir le jeu, je vous partage le lien ci-dessous :
https://www.kickstarter.com/projects/jonathanbrassaud/eternal-legend-0
Ainsi que le trailer spécialement créé pour l’occasion !
N’hésitez pas si vous avez la moindre question !
posted the 05/12/2026 at 03:43 PM by beyondgood074
Mais de toute façon je fais ce jeu parce que je suis ultra fan de Fire Emblem, pas pour saisir des opportunités.