Hello la commu !Je vous annonce qu’aujourd’hui j’ai lancé le Kickstarter de Soverain, mon Tactical RPG (fortement) inspiré par Fire Emblem.Si ça vous intéresse de soutenir le jeu, je vous partage le lien ci-dessous :Ainsi que le trailer spécialement créé pour l’occasion !N’hésitez pas si vous avez la moindre question !