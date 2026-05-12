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beyondgood074
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beyondgood074 > blog
Je lance mon Kickstarter pour mon tactical RPG!
Hello la commu !

Je vous annonce qu’aujourd’hui j’ai lancé le Kickstarter de Soverain, mon Tactical RPG (fortement) inspiré par Fire Emblem.



Si ça vous intéresse de soutenir le jeu, je vous partage le lien ci-dessous :

https://www.kickstarter.com/projects/jonathanbrassaud/eternal-legend-0

Ainsi que le trailer spécialement créé pour l’occasion !



N’hésitez pas si vous avez la moindre question !
Moi même
    tags : fire emblem tactical jeux indé
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    posted the 05/12/2026 at 03:43 PM by beyondgood074
    comments (5)
    testament posted the 05/12/2026 at 03:46 PM
    Megaman
    manon75 posted the 05/12/2026 at 03:50 PM
    Un Advance Wars like et t'avais un boulevard...
    beyondgood074 posted the 05/12/2026 at 03:55 PM
    Manon75 Y'a plus d'Advance Wars like que de Fire Emblem ces derniers temps, et je pense que Fire Emblem est plus populaire ahah !
    Mais de toute façon je fais ce jeu parce que je suis ultra fan de Fire Emblem, pas pour saisir des opportunités.
    kinectical posted the 05/12/2026 at 03:57 PM
    Je te souhaite bonne chance ça l’air intéressant ….mais je ne supporte plus aucun Kickstarter depuis un bon moment trop de faux espoir
    beyondgood074 posted the 05/12/2026 at 03:58 PM
    kinectical je comprends tout à fait, y'a eu beaucoup de projets abandonnés... Merci en tout cas !
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