Nous sommes heureux d’annoncer la création de notre nouveau studio de développement, VS Studio SNK. La philosophie de VS Studio est : “Au-delà de la tradition, façonné à la perfection”. Nous allons combiner technologie, sensibilité et expertise de classe mondiale afin de rechercher l’excellence ultime. Dans un environnement libre, ouvert et spacieux, nous voulons faire émerger de nouvelles idées et créer des jeux mémorables. C’est pour concrétiser cette vision que nous avons fondé ce studio.



Le terme “VS” dans VS Studio possède plusieurs significations. Il fait référence à nos origines avec le “Video game Soft (VS Development Division)”, à l’esprit de “Versus” qui consiste à défier les traditions, mais aussi à des concepts plus larges comme “Visionary Standard”, “Volition Shift” et “Vanguard Spirit”, qui symbolisent l’innovation et le dépassement.



Après de nombreuses années dans le développement de jeux, je me suis souvent demandé quel type d’environnement permet aux développeurs de donner le meilleur d’eux-mêmes et comment je voulais utiliser mon temps en tant que créateur. VS Studio est une réponse à cette réflexion.



En réunissant technologie et savoir-faire, et en travaillant avec des collègues passionnés, nous voulons offrir les meilleures expériences possibles aux joueurs du monde entier. VS Studio a pour ambition de devenir un studio qui relève continuellement de nouveaux défis. Nous recherchons également de nouveaux talents partageant cette vision.



Nous espérons que vous suivrez avec attention l’avenir de VS Studio.

SNK Corporation a annoncé la création de VS Studio SNK, un tout nouveau studio de développement basé à Tokyo et officiellement fondé le 1er mai 2026. À sa tête, on retrouve Katsuhiro Harada, un des créateurs les plus influents de l’industrie vidéoludique et figure indissociable de la franchise Tekken, nommé représentant et PDG de cette nouvelle structure.Dans le cadre de ce lancement, SNK accompagnera le développement du studio et prévoit d’en faire une filiale consolidée. VS Studio SNK travaillera en collaboration directe avec SNK sur la production de jeux vidéo, avec l’ambition de renforcer les capacités créatives des deux entités et d’explorer de nouvelles approches de développement.Le studio se présente comme un espace de création ouvert, pensé pour favoriser l’innovation et la collaboration entre talents internationaux. Son objectif est de proposer des expériences de jeu ambitieuses, portées par une vision créative forte.Katsuhiro Harada a déclaré :