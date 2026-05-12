profile
SNK
6
Likers
name : SNK
profile
altendorf
19
Likes
Likers
altendorf
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 496
visites since opening : 1283404
altendorf > blog
SNK recrute Katsuhiro Harada et fonde un nouveau studio


SNK Corporation a annoncé la création de VS Studio SNK, un tout nouveau studio de développement basé à Tokyo et officiellement fondé le 1er mai 2026. À sa tête, on retrouve Katsuhiro Harada, un des créateurs les plus influents de l’industrie vidéoludique et figure indissociable de la franchise Tekken, nommé représentant et PDG de cette nouvelle structure.

Dans le cadre de ce lancement, SNK accompagnera le développement du studio et prévoit d’en faire une filiale consolidée. VS Studio SNK travaillera en collaboration directe avec SNK sur la production de jeux vidéo, avec l’ambition de renforcer les capacités créatives des deux entités et d’explorer de nouvelles approches de développement.

Le studio se présente comme un espace de création ouvert, pensé pour favoriser l’innovation et la collaboration entre talents internationaux. Son objectif est de proposer des expériences de jeu ambitieuses, portées par une vision créative forte.

Katsuhiro Harada a déclaré :

Nous sommes heureux d’annoncer la création de notre nouveau studio de développement, VS Studio SNK. La philosophie de VS Studio est : “Au-delà de la tradition, façonné à la perfection”. Nous allons combiner technologie, sensibilité et expertise de classe mondiale afin de rechercher l’excellence ultime. Dans un environnement libre, ouvert et spacieux, nous voulons faire émerger de nouvelles idées et créer des jeux mémorables. C’est pour concrétiser cette vision que nous avons fondé ce studio.

Le terme “VS” dans VS Studio possède plusieurs significations. Il fait référence à nos origines avec le “Video game Soft (VS Development Division)”, à l’esprit de “Versus” qui consiste à défier les traditions, mais aussi à des concepts plus larges comme “Visionary Standard”, “Volition Shift” et “Vanguard Spirit”, qui symbolisent l’innovation et le dépassement.

Après de nombreuses années dans le développement de jeux, je me suis souvent demandé quel type d’environnement permet aux développeurs de donner le meilleur d’eux-mêmes et comment je voulais utiliser mon temps en tant que créateur. VS Studio est une réponse à cette réflexion.

En réunissant technologie et savoir-faire, et en travaillant avec des collègues passionnés, nous voulons offrir les meilleures expériences possibles aux joueurs du monde entier. VS Studio a pour ambition de devenir un studio qui relève continuellement de nouveaux défis. Nous recherchons également de nouveaux talents partageant cette vision.

Nous espérons que vous suivrez avec attention l’avenir de VS Studio.
VS Studio SNK - https://www.vs-studio.com/news.html
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    esets, gameslover, adamjensen, aozora78
    posted the 05/12/2026 at 03:17 PM by altendorf
    comments (8)
    zboubi480 posted the 05/12/2026 at 03:29 PM
    zboubi480 posted the 05/12/2026 at 03:30 PM
    https://youtu.be/SF5VDtpBEkU?is=ufkFYbMCbuWjN7Vt
    abookhouseboy posted the 05/12/2026 at 03:43 PM
    Joli move !
    e3ologue posted the 05/12/2026 at 03:46 PM
    En espérant que ça soit pas un futur fiasco.
    micheljackson posted the 05/12/2026 at 03:50 PM
    e3ologue
    Ouais, je me suis dis pareil, depuis Mighty N°9 je suis devenu méfiant quand on m'agite une vieille gloire ou un "ancien de" sous le nez
    mercure7 posted the 05/12/2026 at 04:00 PM
    Même lui a ragequit Tekken 8 pour aller se réfugier chez SNK

    micheljackson Oui enfin c'est Harada, c'est pas vraiment un "random", c'est le mec à la tête de Tekken depuis Tekken 3
    solarr posted the 05/12/2026 at 04:04 PM
    Quelle bombe cette annonce ! quelle photo.
    rendan posted the 05/12/2026 at 04:12 PM
    EPIQUE
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo