Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a annoncé que la Switch 2 bénéficiera de jeux non dévoilés pour le second semestre de l'exercice fiscal et que des détails seront communiqués ultérieurement :
« Idéalement, nous aimerions proposer de nouveaux titres plus fréquemment et plus rapidement, mais comme vous l'avez souligné, le cycle de développement des logiciels s'est allongé. Malgré cela, nous poursuivons nos efforts sur différents projets afin de rendre un grand nombre de titres jouables sur Nintendo Switch 2, en améliorant notre systéme et nos processus de développement.
Pour l'avenir, nous préparons une variété de nouveaux titres pour la Nintendo Switch 2, qu'ils soient considérés comme des titres majeurs ou non. De plus, pour le second semestre de cet exercice fiscal, nous avons de nouveaux titres en plus de ceux déjà annoncés, et nous vous en dirons plus en temps voulu.»
Le président de Nintendo, Furukawa, n'a pas eu besoin de préciser que la Switch 2 accueillera des jeux non annoncés pour le second semestre de l'année fiscale. Le calendrier des sorties parle de lui-même :
Mai 2026 - Yoshi and the Mysterious Book
Juin 2026 - Star Fox
Juillet 2026 - Splatoon Raiders / Rhythm Heaven Groove
Août 2026 - A déterminer
Septembre 2026 - A déterminer
Octobre 2026 - A déterminer
Novembre 2026 - A déterminer
Décembre 2026 - A déterminer
Janvier 2027 - A déterminer
Février 2027 - A déterminer
Mars 2027 - A déterminer
On sait que Fire Emblem: Fortunes Weave fait partie des jeux dont la date de sortie est encore inconnue, mais beaucoup d'autres titres restent encore un mystère.
Source : https://x.com/Stealth40k/
Il me faut de la visibilité.
Imagine j'achète star fox (un exemple qui a aucune chance), et Nintendo après la sortie annonce un nouveau jeux qui me fait grave envie....ben j'aurai bien la haine......
Donc c'est pas grave. J'achète plus aucun jeux nintendo. J'attends le 31 décembre et je regarde ce que nintendo a sortie sur l'année.
Et je prends en fonction de mes préférences.
Je rigole mais sa va finir comme ça....
Fire Emblem, OoT a priori, .. mais quoi d'autres ?
mrponey sans faire rêver, en juin elle aura seulement un an, et mine de rien le catalogue de la première année de commercialisation en terme de first party est tout a fait honnête.
Surtout dommage que MP4 ait pas été au niveau..
Et pire pour ceux qui non pas la consoles.... quelqu'un qui a besoin de budgétiser sont loisir jeux vidéo, ben si demain le président t'annonce je sais pas , le mario 3D a minuit , le mec va devoir acheter la consoles et le jeux....
Alors que si le prochain mario a etais annoncé 1 an et demi a l'avance, ça laisse le mec 1 an et demi pour faire sont budget.
Dans e premier cas, financièrement ça sera pas forcément l'idéal, voit pas de day one, alors que dans le second cas, ça laisse le temps d'optimiser la dépense....
Maintenant vous voyez où je veux en venir ou toujours pas?
Annoncer un Star Fox Direct sans prévenir fut une très belle surprise et j’ai encore envie d’etre surpris
Le coup du one more timing a la fin d'un gros Direct, c'est formidable mais on a deja vu ca 100 fois. J'apprecie voir Nintendo se renouveler
Yoshi, splatoon rider on connaissait leur existence avant....
Non franchement va falloir passer le deuxième.
Vivement :
Zelda OoT Remake
Super Metroid Remake
Nouveau Mario
Nouveau Smash Bros
Nouveau Zelda
Nouveau Metroid
Nouveau F-Zero
Nouveau Monolith
Splatoon Raider
Disney Afternoon
A voir pour Yoshi.
Beaucoup de bon jeu qui arrive
Je rejoins Cyr sur le fait que c'est assez important pour les gens de pouvoir se projeter. Là le planning plein de vide ça donne pas envie de prendre la console, et les titres exclus que l'on connait font pas bander au point de lâcher 500€. Loué soit la nostalgie pour Nintendo, ça aide grandement à pardonner la qualité de leurs récentes productions.
Le jour où ils se réveillent qu'on m'appelle.
Ca tourne à base de Pokemon Marron XZ version 4 avec des graphismes PS2, des Pokepia, un StarFox remake qu'on va finir en une journée, et ils demandent d'être patient....
On a clairement perdu en terme de parution…