Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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[Switch 2] Planning 2026 : Nintendo tente de rassurer les joueurs


Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a annoncé que la Switch 2 bénéficiera de jeux non dévoilés pour le second semestre de l'exercice fiscal et que des détails seront communiqués ultérieurement :

« Idéalement, nous aimerions proposer de nouveaux titres plus fréquemment et plus rapidement, mais comme vous l'avez souligné, le cycle de développement des logiciels s'est allongé. Malgré cela, nous poursuivons nos efforts sur différents projets afin de rendre un grand nombre de titres jouables sur Nintendo Switch 2, en améliorant notre systéme et nos processus de développement.

Pour l'avenir, nous préparons une variété de nouveaux titres pour la Nintendo Switch 2, qu'ils soient considérés comme des titres majeurs ou non. De plus, pour le second semestre de cet exercice fiscal, nous avons de nouveaux titres en plus de ceux déjà annoncés, et nous vous en dirons plus en temps voulu.»



Le président de Nintendo, Furukawa, n'a pas eu besoin de préciser que la Switch 2 accueillera des jeux non annoncés pour le second semestre de l'année fiscale. Le calendrier des sorties parle de lui-même :

Mai 2026 - Yoshi and the Mysterious Book
Juin 2026 - Star Fox
Juillet 2026 - Splatoon Raiders / Rhythm Heaven Groove
Août 2026 - A déterminer
Septembre 2026 - A déterminer
Octobre 2026 - A déterminer
Novembre 2026 - A déterminer
Décembre 2026 - A déterminer
Janvier 2027 - A déterminer
Février 2027 - A déterminer
Mars 2027 - A déterminer

On sait que Fire Emblem: Fortunes Weave fait partie des jeux dont la date de sortie est encore inconnue, mais beaucoup d'autres titres restent encore un mystère.

Source : https://x.com/Stealth40k/
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    aeris201
    posted the 05/12/2026 at 02:21 PM by link49
    comments (20)
    mrponey posted the 05/12/2026 at 02:27 PM
    Pour l'instant elle fait pas du tout rêver la switch 2 j'espère que le Nintendo direct de juin me fera mentir.
    kidicarus posted the 05/12/2026 at 02:29 PM
    Il ne tente rien, il réaffirme le planning connu avant d'annoncer les jeux du second semestre 2026 qui va arriver très vite.
    cyr posted the 05/12/2026 at 02:32 PM
    Ouai ben le mystère c'est bien 5 minute......Iwata revient prendre les choses en main.

    Il me faut de la visibilité.

    Imagine j'achète star fox (un exemple qui a aucune chance), et Nintendo après la sortie annonce un nouveau jeux qui me fait grave envie....ben j'aurai bien la haine......

    Donc c'est pas grave. J'achète plus aucun jeux nintendo. J'attends le 31 décembre et je regarde ce que nintendo a sortie sur l'année.

    Et je prends en fonction de mes préférences.

    Je rigole mais sa va finir comme ça....
    51love posted the 05/12/2026 at 02:34 PM
    Curieux de voir ce que Nintendo va proposer en H2.

    Fire Emblem, OoT a priori, .. mais quoi d'autres ?

    mrponey sans faire rêver, en juin elle aura seulement un an, et mine de rien le catalogue de la première année de commercialisation en terme de first party est tout a fait honnête.

    Surtout dommage que MP4 ait pas été au niveau..
    cyr posted the 05/12/2026 at 02:37 PM
    Le pire avec cette déclaration, c'c'est qu'il est bien conscient de la connerie que cela engendre auprès des joueurs.


    Et pire pour ceux qui non pas la consoles.... quelqu'un qui a besoin de budgétiser sont loisir jeux vidéo, ben si demain le président t'annonce je sais pas , le mario 3D a minuit , le mec va devoir acheter la consoles et le jeux....

    Alors que si le prochain mario a etais annoncé 1 an et demi a l'avance, ça laisse le mec 1 an et demi pour faire sont budget.

    Dans e premier cas, financièrement ça sera pas forcément l'idéal, voit pas de day one, alors que dans le second cas, ça laisse le temps d'optimiser la dépense....

    Maintenant vous voyez où je veux en venir ou toujours pas?
    aeris201 posted the 05/12/2026 at 02:51 PM
    Pas la peine de me rassurer je suis tres confiant pour la suite, que ce soit au niveau des prochaines annonces, du timing et de la facon de faire en parcimonie

    Annoncer un Star Fox Direct sans prévenir fut une très belle surprise et j’ai encore envie d’etre surpris
    jf17 posted the 05/12/2026 at 03:18 PM
    Je suis confiant pour la suite, mais il serait temps que nintendo fasse de grosse annonce
    aeris201 posted the 05/12/2026 at 03:19 PM
    J'ai encore envie d'etre surpris par des annonces et par la façon de les annoncer

    Le coup du one more timing a la fin d'un gros Direct, c'est formidable mais on a deja vu ca 100 fois. J'apprecie voir Nintendo se renouveler
    cyr posted the 05/12/2026 at 03:23 PM
    jf17 il serais temps, plus que temps..... on arrive a la moitié de l'année et niveau annonce (de jeux inconnu jusqu'à maintenant) ben on peux pas dire que il y a a eu foule.

    Yoshi, splatoon rider on connaissait leur existence avant....

    Non franchement va falloir passer le deuxième.
    temporell posted the 05/12/2026 at 03:27 PM
    la switch 2 depuis le début de cette année
    rogeraf posted the 05/12/2026 at 03:29 PM
    Tant qu'il y aura des Pokemons, tout ira bien
    aeris201 posted the 05/12/2026 at 03:31 PM
    Je voulais dire one more thing*
    aros posted the 05/12/2026 at 03:32 PM
    Cette année il y a The Duskbloods qui doit sortir. Donc y'a un trou de moins qu'on peut remplir dans le calendrier, sûrement pour Halloween ou le mois qui suit.
    dokidokii posted the 05/12/2026 at 03:36 PM
    Très ennuyante pour le moment la NS2

    Vivement :

    Zelda OoT Remake
    Super Metroid Remake
    Nouveau Mario
    Nouveau Smash Bros
    Nouveau Zelda
    Nouveau Metroid
    Nouveau F-Zero
    Nouveau Monolith
    ratchet posted the 05/12/2026 at 03:40 PM
    Heureusement qu’ils ont annoncer Star-Fox car pour le moment j’ai aucun achat de prévu sur la console avant la 10G de Pokémon…
    ducknsexe posted the 05/12/2026 at 03:44 PM
    Starfox
    Splatoon Raider
    Disney Afternoon

    A voir pour Yoshi.


    Beaucoup de bon jeu qui arrive
    fritesmayo76 posted the 05/12/2026 at 03:46 PM
    Je l'ai remise dans sa boite et je la ressortirais pour un Xenoblade.
    Je rejoins Cyr sur le fait que c'est assez important pour les gens de pouvoir se projeter. Là le planning plein de vide ça donne pas envie de prendre la console, et les titres exclus que l'on connait font pas bander au point de lâcher 500€. Loué soit la nostalgie pour Nintendo, ça aide grandement à pardonner la qualité de leurs récentes productions.
    ravyxxs posted the 05/12/2026 at 03:53 PM
    Ces mecs là on oublié qu'ils ont sorti deux consoles iconique avec des licences à tomber par terre.. La N64 et la Gamecube.


    Le jour où ils se réveillent qu'on m'appelle.

    Ca tourne à base de Pokemon Marron XZ version 4 avec des graphismes PS2, des Pokepia, un StarFox remake qu'on va finir en une journée, et ils demandent d'être patient....
    ratchet posted the 05/12/2026 at 04:00 PM
    ravyxxs et à l’époque en plus ils avaient console de salon + console portable niveau production…

    On a clairement perdu en terme de parution…
    ravyxxs posted the 05/12/2026 at 04:38 PM
    ratchet T'as vu ça ?? Les gars maitrisaient le terrain comme jamais !!! Sacré époque.
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