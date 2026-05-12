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Mario Kart World
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name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
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aeris201 > blog
[Switch 2] Nintendo annonce un pack « Choisis ton jeu »
Nintendo annonce un nouveau pack « Choisissez Votre Jeu » pour la Switch 2.

À partir de juin, au prix de 499,99 $, les américains pourront choisir Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ou Pokémon Pokopia, en dematerialisé, pour accompagner l’achat de leurs console Switch 2.

Ca concerne que les USA pour le moment

https://www.businesswire.com/news/home/20260512515777/en/Nintendo-Switch-2-Choose-Your-Game-Bundle-Launches-This-Summer
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    posted the 05/12/2026 at 01:24 PM by aeris201
    comments (14)
    jeanouillz posted the 05/12/2026 at 01:42 PM
    Pour le coup c'est pas plus mal. Les gens vont pouvoir se passer du pire Mario Kart de la licence pour un éventuel vrai jeu...
    rocan posted the 05/12/2026 at 01:49 PM
    Je trouve ça plutôt stratégique pour le coup
    grospich posted the 05/12/2026 at 01:51 PM
    J'aurais bien aimé cette offre avec DK plutôt que prendre une Switch sans jeux.
    kidicarus posted the 05/12/2026 at 01:53 PM
    jeanouillz pour le pire est celui de la GC.
    Après, pour moi ils sont tous bons; par contre je peux comprendre que MK World puisse deviser dans son GamePlay que je trouve très exigeant pour apprécier totalement ce risque pour la licence.

    J'aurais été Nintendo, je n'aurais pas osé car j'ai une autre idée pour la série qui resterait plus dans ses origines.
    micheljackson posted the 05/12/2026 at 02:00 PM
    Cette misère, même eux ont honte du dernier Metroid
    gasmok2 posted the 05/12/2026 at 02:01 PM
    J'ai le pack avec Mario Kart mais j'accroche pas du tout à ce nouvel épisode :/
    Je me rends compte que je continue à jouer à Mario Kart 8 Deluxe de la Switch (et WiiU).
    je ne sais pas ce que Nintendo a essayé de faire avec cet opus mais pour moi ils se sont plantés
    davidsexking posted the 05/12/2026 at 02:08 PM
    Seulement aux US à mon avis

    Ils ont eu une hausse beaucoup plus violente de 50$
    soulfull posted the 05/12/2026 at 02:19 PM
    500 balles,ils l'ont fait. Sinon Bananza est pour moi la seul jeu digne de la Switch 2 pour l'instant.
    cyr posted the 05/12/2026 at 02:27 PM
    soulfull c'est du hors taxe. Tous les prix en Amérique c'est donner hors taxe.

    Je commence a renseigner pour un futur voyage en Floride par exemple pour une addition dans un restaurant, il te donne le prix hors taxe, tu rajoute la taxe (différente suivant l'état) et tu dois aussi rajouter le pourboire, qui doit être pas moins de 20% de la note....

    Compliqué.
    cyr posted the 05/12/2026 at 02:41 PM
    micheljackson c'est pas un jeux populaire. Il propose des jeux qui se vendent donc qui peut intéresser.


    Bon après si les gens sont pas trop con, tu choisi poketopia vu que le jeux n'est pas sur la cartouche......si tu est pas allergique a pokemon.

    Apres vu que les gkc sont revendable en vrai.....peut importe.
    j9999 posted the 05/12/2026 at 02:44 PM
    micheljackson je pense pas qu'il y ait de honte. Ça c'est encore de l'interprétation foireuse. Ca me parait normal de mettre en valeur les jeux les mieux vendus c'est tout.

    soulfull seul jeu digne de la switch 2 non. Meilleure exclu de la switch 2 oui. Des jeux comme ça tu peux pas en avoir plus d'1 par an de la part de Nintendo en realité. C'est leurs gros jeux first party. Le prochain sera peut etre Zelda oot remake vu qu'apparemment il bénéficie d'un gros budget. Et un gros nouveau mario 3D ca sera surement en 2028. Faut etre réaliste. Et ça relancera les ventes.
    xylander posted the 05/12/2026 at 03:22 PM
    Excellente stratégie, à étendre partout.
    xylander posted the 05/12/2026 at 03:26 PM
    cyr Surtout ne pas oublier le pourboire en Floride. Par contre, pas de pourboire dans le complexe interne Disney (parcs et parcs aquatiques) ; mais bien dans les restaurants de leur "Disney Village". Chaotique mais vrai.
    benichou posted the 05/12/2026 at 03:51 PM
    jeanouillz
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