Nintendo annonce un nouveau pack « Choisissez Votre Jeu » pour la Switch 2.
À partir de juin, au prix de 499,99 $, les américains pourront choisir Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ou Pokémon Pokopia, en dematerialisé, pour accompagner l’achat de leurs console Switch 2.
Ca concerne que les USA pour le moment
Après, pour moi ils sont tous bons; par contre je peux comprendre que MK World puisse deviser dans son GamePlay que je trouve très exigeant pour apprécier totalement ce risque pour la licence.
J'aurais été Nintendo, je n'aurais pas osé car j'ai une autre idée pour la série qui resterait plus dans ses origines.
Je me rends compte que je continue à jouer à Mario Kart 8 Deluxe de la Switch (et WiiU).
je ne sais pas ce que Nintendo a essayé de faire avec cet opus mais pour moi ils se sont plantés
Ils ont eu une hausse beaucoup plus violente de 50$
Je commence a renseigner pour un futur voyage en Floride par exemple pour une addition dans un restaurant, il te donne le prix hors taxe, tu rajoute la taxe (différente suivant l'état) et tu dois aussi rajouter le pourboire, qui doit être pas moins de 20% de la note....
Compliqué.
Bon après si les gens sont pas trop con, tu choisi poketopia vu que le jeux n'est pas sur la cartouche......si tu est pas allergique a pokemon.
Apres vu que les gkc sont revendable en vrai.....peut importe.
soulfull seul jeu digne de la switch 2 non. Meilleure exclu de la switch 2 oui. Des jeux comme ça tu peux pas en avoir plus d'1 par an de la part de Nintendo en realité. C'est leurs gros jeux first party. Le prochain sera peut etre Zelda oot remake vu qu'apparemment il bénéficie d'un gros budget. Et un gros nouveau mario 3D ca sera surement en 2028. Faut etre réaliste. Et ça relancera les ventes.