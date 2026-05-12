Nintendo annonce un nouveau pack « Choisissez Votre Jeu » pour la Switch 2.À partir de juin, au prix de 499,99 $, les américains pourront choisir Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ou Pokémon Pokopia, en dematerialisé, pour accompagner l’achat de leurs console Switch 2.Ca concerne que les USA pour le moment