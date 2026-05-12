Salut!
Après pas mal de retard, mon jeu de course arcade inspiré de Super Hang-On - Super Night Riders S1 - est disponible en accès anticipé sur Steam!
Il s'agit d'un reboot de Super Night Riders 2016 - amélioré à tous les niveaux.
Aussi prévu sur consoles par la suite.
Réduction de 10% pour la sortie, et 15% de plus dans certains bundles.
Page Steam:
https://store.steampowered.com/app/1836660
Site Officiel:
https://miyu.works/SNRS1
Merci
Trailer:
Mes remarques :
- La DA des persos, faut que tu integres de la variété de persos et peu etre costumes. Le maillot de bain c'est bien mais ...
- Pour les circuits, peu etre poussé un peu plus j'aime bien ce que tu as mis mais idées en vracs peu etre du public sur le bord quelques fans, des passages en tunnel par exemple et ptet un peu freeryde campagne ou plage pour quelques petites portions
- Des motos différentes (Syde car a deux ?)
- Il y a plusieurs persos avec plusieurs tenues, possible de changer coupe de cheveux, couleurs etc. dans la section "Pilote".
- Pour les circuits, il y a des passages en tunnel et plages.
- 4 motos actuellement, je réfléchi a ajouter des voitures - c'est déjà implémenté en interne mais il y a quelques soucis. A voir pendant l'accès anticipé!