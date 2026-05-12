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Super Night Riders S1 - Course arcade inspiré de SEGA - Dispo!


Salut!

Après pas mal de retard, mon jeu de course arcade inspiré de Super Hang-On - Super Night Riders S1 - est disponible en accès anticipé sur Steam!

Il s'agit d'un reboot de Super Night Riders 2016 - amélioré à tous les niveaux.

Aussi prévu sur consoles par la suite.

Réduction de 10% pour la sortie, et 15% de plus dans certains bundles.

Page Steam:
https://store.steampowered.com/app/1836660

Site Officiel:
https://miyu.works/SNRS1

Merci

Trailer:

Super Night Riders S1 sur Steam - https://store.steampowered.com/app/1836660
    tags : sega steam arcade retro course outrun super hang-on steam deck super night riders
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    escobar, gasmok2
    posted the 05/12/2026 at 12:45 PM by kamuikun
    comments (3)
    rogeraf posted the 05/12/2026 at 03:36 PM
    Franchement, un grand bravo ce jeu pourrait m'intéresser etant un grand fan a l'ancienne des Outruns et autres ...

    Mes remarques :

    - La DA des persos, faut que tu integres de la variété de persos et peu etre costumes. Le maillot de bain c'est bien mais ...

    - Pour les circuits, peu etre poussé un peu plus j'aime bien ce que tu as mis mais idées en vracs peu etre du public sur le bord quelques fans, des passages en tunnel par exemple et ptet un peu freeryde campagne ou plage pour quelques petites portions

    - Des motos différentes (Syde car a deux ?)
    kamuikun posted the 05/12/2026 at 03:46 PM
    Rogeraf: Merci
    - Il y a plusieurs persos avec plusieurs tenues, possible de changer coupe de cheveux, couleurs etc. dans la section "Pilote".
    - Pour les circuits, il y a des passages en tunnel et plages.
    - 4 motos actuellement, je réfléchi a ajouter des voitures - c'est déjà implémenté en interne mais il y a quelques soucis. A voir pendant l'accès anticipé!
    rogeraf posted the 05/12/2026 at 03:49 PM
    Super. Ah oui petites voitures, overdrive, ou je sais pas trottinettes vu que c'est a la mode en ce moment ...
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