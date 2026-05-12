Salut!Après pas mal de retard, mon jeu de course arcade inspiré de Super Hang-On - Super Night Riders S1 - est disponible en accès anticipé sur Steam!Il s'agit d'un reboot de Super Night Riders 2016 - amélioré à tous les niveaux.Aussi prévu sur consoles par la suite.Réduction de 10% pour la sortie, et 15% de plus dans certains bundles.Page Steam:Site Officiel:MerciTrailer: