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Dragon ball sparking zero arc gohan en fr
Après les excellentes trad fr des story de goku , freezer et picolo voici le tour de gohan de voir son histoire entièrement doublé et meme Black gohan.
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posted the 05/12/2026 at 11:34 AM by
pcverso
comments (
1
)
jf17
posted
the 05/12/2026 at 12:18 PM
Un conseil, allez sur le discord du groupe qui fait ces mods. Vous serez surpris des sources pour faire cette VF
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