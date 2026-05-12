Voici une présentation de la vidéo de Game Informer concernant le jeu End of Abyss, un titre qui semble déjà s'imposer comme une curiosité majeure pour les amateurs d'action et d'ambiance sombre.​End of Abyss : Le nouveau projet des créateurs de Little Nightmares se dévoile​Dans cette nouvelle vidéo de la série New Gameplay Today, l'équipe de Game Informer nous offre un aperçu exclusif de End of Abyss, le premier titre du studio Section 9. Fondé par des anciens de Tarsier Studios (les esprits derrière le succès de Little Nightmares), ce projet s'éloigne de la plateforme d'horreur pure pour proposer une expérience de combat intense et atmosphérique.​Un mélange des genres audacieux​Bien que l'héritage visuel et l'ambiance pesante rappellent leurs travaux précédents, End of Abyss se joue très différemment. Le jeu est décrit comme un twin-stick shooter (jeu de tir à deux sticks) qui puise ses inspirations dans des piliers du jeu vidéo :​L’exploration à la Metroid : La carte et la structure du monde rappellent immédiatement la célèbre franchise de Nintendo. Le sentiment de solitude dans un complexe alien froid et technologique renforce cette parenté [04:29].​La rigueur de Dark Souls : Le jeu intègre des mécaniques de "Souls-like", avec des stations de sauvegarde qui restaurent votre santé et vos objets de soin, mais font réapparaître tous les ennemis de la zone [07:18].​L'influence de Metal Gear Solid : Les développeurs citent également le chef-d'œuvre de Hideo Kojima pour la gestion de la perspective et de la caméra [08:19].​Un gameplay "satisfaisant et délibéré"​L'un des points forts soulignés par Kyle Hilliard (Game Informer) est la sensation de jeu. Contrairement à beaucoup de twin-stick shooters où l'on arrose l'écran de balles, chaque tir dans End of Abyss semble délibéré et gratifiant [03:55].Les joueurs pourront utiliser une arme de base au munitions illimitées, un tir chargé rappelant Samus Aran, ainsi que des armes secondaires plus puissantes mais limitées, comme le fusil à pompe [06:33].​Ce qu'il faut savoir​Atmosphère : Un mélange de science-fiction froide, de laboratoires aliénants et de tension constante.​Développement : Le studio est dirigé par les frères Marcus et Matias Oddval, accompagnés de Gustaf Heinerwal [01:00].​Plateformes : Le jeu sortira sur consoles (Xbox et PlayStation) et sera une exclusivité Epic Games Store sur PC [08:50].​En résumé : Si vous aimez les jeux à l'ambiance lourde, les cartes labyrinthiques à explorer et les combats de boss exigeants (un nouveau boss est d'ailleurs visible à la fin de la vidéo), End of Abyss est définitivement un titre à surveiller de près.