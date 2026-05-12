Annoncée comme « prochainement disponible » il y a plus d'un an, la figurine amiibo Mineru's Construct a enfin une date de sortie officielle. Elle permettra de débloquer un nouveau design pour le parapente de Link une fois scannée dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sa sortie est prévue pour le 17 septembre 2026. Compte tenu de sa taille plus imposante et de ses bras articulés, son prix sera relativement élevé : 34,99 $ US aux États-Unis, soit le même prix que les amiibo de la récente série Super Mario Galaxy.
Il y a trois ans, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sortait ! C'était l'une des suites les plus attendues de tous les temps, et elle a tenu toutes ses promesses.Avec une note moyenne de 96/100 sur Metacritic et plus de 22,56 millions d'exemplaires vendus, ce jeu a rencontré un franc succès.
Source : https://mynintendonews.com/2026/05/12/minerus-construct-amiibo-launches-17th-september/
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posted the 05/12/2026 at 06:10 AM by link49
Mieux, les artistes de Nintendo ont réussi à relever un double pari insensé : corriger / sublimer le gameplay originel de BOTW et faire évoluer le genre open world en y ajoutant de la construction et du systémique d'une rare finesse.
Le résultat donne un jeu vraiment à part, où rien ne trahit la souplesse et la profondeur Nintendo. Le meilleur jeu de tout les temps clairement
J'avais plus retrouvé le même plaisir à visiter Hyrule vu que c'était du déjà-vu, et je n'aime pas vraiment les mécanique de construction
TOTK n'est qu'une pâle copie remplie d'éléments de remplissage indigeste pour prolonger artificiellement la durée de vie.
Un des pires épisode de la saga.
Et franchement ils n’ont même pas corrigé les donjons misérables dans TOTK. Et aucun plaisir à me balader car l’effet de surprise n’était plus.
La quasi même map, c'est une honte en soit
Et les abysses putain, rien que d'y penser j'ai la nausée.
Plus jamais ça
Rarement vu un chimpanzé pareil
BOTW restera à jamais la vraie révolution.