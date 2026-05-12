Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
other versions : Wii U - Switch Switch 2 -
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[Zelda : TOTK] 3 ans que ce jeu est sorti. Avez-vous aimé ou préféré BOTW?


Annoncée comme « prochainement disponible » il y a plus d'un an, la figurine amiibo Mineru's Construct a enfin une date de sortie officielle. Elle permettra de débloquer un nouveau design pour le parapente de Link une fois scannée dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sa sortie est prévue pour le 17 septembre 2026. Compte tenu de sa taille plus imposante et de ses bras articulés, son prix sera relativement élevé : 34,99 $ US aux États-Unis, soit le même prix que les amiibo de la récente série Super Mario Galaxy.



Il y a trois ans, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sortait ! C'était l'une des suites les plus attendues de tous les temps, et elle a tenu toutes ses promesses.Avec une note moyenne de 96/100 sur Metacritic et plus de 22,56 millions d'exemplaires vendus, ce jeu a rencontré un franc succès.

Source : https://mynintendonews.com/2026/05/12/minerus-construct-amiibo-launches-17th-september/
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    aeris201, mazeroza
    posted the 05/12/2026 at 06:10 AM by link49
    comments (16)
    aeris201 posted the 05/12/2026 at 06:15 AM
    Zelda TOTK est une insolente réussite. Doté d'une réalisation à tomber par terre, d'un gameplay tutoyant la perfection et d'une durée de vie conséquente, ce titre n'a quasiment aucun défaut.

    Mieux, les artistes de Nintendo ont réussi à relever un double pari insensé : corriger / sublimer le gameplay originel de BOTW et faire évoluer le genre open world en y ajoutant de la construction et du systémique d'une rare finesse.

    Le résultat donne un jeu vraiment à part, où rien ne trahit la souplesse et la profondeur Nintendo. Le meilleur jeu de tout les temps clairement
    cyr posted the 05/12/2026 at 06:18 AM
    Totk, car botw fait office de démo pour le coup. J'arrive plus a lancer botw.
    fdestroyer posted the 05/12/2026 at 06:35 AM
    Pour ma part c'est BOTW.

    J'avais plus retrouvé le même plaisir à visiter Hyrule vu que c'était du déjà-vu, et je n'aime pas vraiment les mécanique de construction
    sk8mag posted the 05/12/2026 at 06:36 AM
    BOTW, même si tout est amélioré dans TOTK, j'ai fini par ennuyer à rejouer sur la même carte et ne plus avoir le plaisir de découvrir ce monde fantastique.
    zanpa posted the 05/12/2026 at 06:36 AM
    Déteste ce Zelda ! C’est pas ce que j’attends d’un Zelda ! Je déteste toute ce qui touche à la construction dans le jeux donc forcément ! Et pour c’est un gros dlc de BoTW rien de plus ! Si on se re mange encore la même carte et le même univers ça sera sans moi !
    ouroboros4 posted the 05/12/2026 at 07:08 AM
    BoTW
    TOTK n'est qu'une pâle copie remplie d'éléments de remplissage indigeste pour prolonger artificiellement la durée de vie.
    Un des pires épisode de la saga.
    shambala93 posted the 05/12/2026 at 07:09 AM
    BOTW ! La découverte, le côté naturel moins mécanique de TOTK.

    Et franchement ils n’ont même pas corrigé les donjons misérables dans TOTK. Et aucun plaisir à me balader car l’effet de surprise n’était plus.
    felx posted the 05/12/2026 at 07:13 AM
    Je déteste la construction et je n’en veux plus donc Breath of the Wild.
    jacquescechirac posted the 05/12/2026 at 07:14 AM
    C'est une escroquerie bourrative à la ubisoft pour moi, botw lui met une pilule, rien pr la découverte.
    La quasi même map, c'est une honte en soit
    Et les abysses putain, rien que d'y penser j'ai la nausée.
    Plus jamais ça
    cako006 posted the 05/12/2026 at 07:18 AM
    TOTK
    gally099 posted the 05/12/2026 at 07:22 AM
    Botw de loin ! TOTK m'a énormément déçu !
    mrpopulus posted the 05/12/2026 at 07:29 AM
    "Le meilleur jeu de tout les temps clairement

    Rarement vu un chimpanzé pareil
    zanpa posted the 05/12/2026 at 07:31 AM
    mrpopulus
    potion2swag posted the 05/12/2026 at 07:56 AM
    TOTK est trop laborieux (surement pas aidé par le fait que je suis passé à coté de l'outil qui donne la possibilité d'enregistrer des templates de construction).

    BOTW restera à jamais la vraie révolution.
    masharu posted the 05/12/2026 at 07:58 AM
    RDV dans 2 ans pour la même question.
    biboufett posted the 05/12/2026 at 08:03 AM
    j'ai pas aimer l'aspect création trop laborieux je suis pas aller a la fin contrairement à BOTW
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